AnTuTu prezentuje TOP10 telefonów poniżej 1000 złotych

Chcesz nabyć tani telefon, a nie wiesz jaki? Najnowszy ranking AnTuTu pokazuje, w który warto zainwestować!

Wczoraj AnTuTu opublikowało TOP10 flagowców w marcu 2020 roku, dzisiaj przyszła kolej na tanie modele. Kryterium była cena w Chinach - telefon musiał kosztować poniżej 1499 juanów, co daje nam ok. 850-900 złotych. Ranking został ułożony na podstawie przeprowadzonych w tym benchmarku testów. Czy można im zaufać? Testy AnTuTu są dla wielu producentów i konsumentów wyznacznikiem jakości, stanowiąc obok Geekbench podstawowe źródło wiedzy o wydajności i mocy sprawdzanych modeli. W marcu najlepszym tanim smartfonem okazało się chiński wariant Honor 9X, korzystający z procesora Kirin 810, 4GB RAM i mający 64GB pamięci. W Chinach kosztuje 1199 juanów (ok. 720 zł).

Na dalszych miejscach widzimy Redmi Note 8 Pro oraz Realme Q (Realme 5 Pro). Modele te cieszą się dużą popularnością na dwóch kolosalnych rynkach smartfonów - w Chinach oraz Indiach. Czwartą pozycję zajmuje Huawei Nova 5z, d dalej mamy Meizu X8, Redmi Note 8, Meizu 16X, Vivo Z5x, Vivo Z5, a zestawienie zamyka Huawei Enjoy 10 Plus. Zauważmy, że mamy w rankingu wyłącznie chińskich producentów.

Źródło: PlayfulDroid