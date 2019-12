AnTuTu prezentuje najwydajniejsze smartfony

Specjaliści od sprawdzania wydajności smartfonów - serwis AnTuTu - opublikował "Top 10" wydajnych flagowców oraz średniaków z Androidem. Sprawdź, czy na liście znajduje się Twój telefon!

AnTuTu rozdzieliło telefony na topowe modele oraz średniaki. Lista uwzględnia wszystkie smartfony, które pojawiły się na rynku do 30 listopada 2019 roku. W kategorii flagowców zdecydowanie wybija się na czoło Asus ROG Phone II, a za nim uplasowały - z niewielkimi różnicami pomiędzy sobą - One Plus 7T i One Plus 7T Pro. Debiutujący niedawno w Europie realme X2 zajął czwartą pozycję, co doskonale rokuje dla przyszłości marki w naszym rejonie. Widać wyraźnie, że dominują procesory Snapdragon - jedyny wyjątek to znajdujący na miejscu 10. Galaxy Note 10+ 5G, którego jednostką centralną jest Exynos 9825. Cała lista prezentuje się następująco:

Źródło: AnTuTu

Wśród średniaków dominuje Redmi Note 8 Pro z Helio G90T. Oppo Reno2 wyprzedza Xiaomi Mi 9T oraz Samsung Galaxy A80 dzięki szybszemu procesorowi graficznemu. Wszystkie trzy korzystają z procesora Snapdragon 730 - ale Reno 2 w wersji "G". Na liście dziesięciu najwydajniejszych dominuje Snapdragon - starsze wersje 710/712 znikają powoli z rynku, zastępowane przez model 675. A oto pełne zestawienie:

Źródło: AnTuTu

AnTuTu zauważa, że aby znaleźć się na liście "Top 10", współczesny smartfon musi mieć pamięć UFS oraz najmocniejszy procesor. A ponieważ w grudniu czeka nas kilka ciekawych premier, kolejna edycja obu zestawień może przynieść całkiem inną kolejność.