AnTuTu ujawniło najwydajniejszy smartfon na świecie. Będziecie zaskoczeni

Popularny benchmark - AnTuTu, opublikował swój najnowszy ranking najpotężniejszych smartfonów na świecie. Tym razem triumfator jest dosyć zaskakujący.

AnTuTu przyzwyczaiło nas już do swoich comiesięcznych publikacji dotyczących najwydajniejszych smartfonów na rynku. Benchmark regularnie testuje najnowsze urządzenia i porównuje je ze sobą. Według wrześniowego wydania rankingu AnTuTu, najmocniejszym smartfonem na rynku jest obecnie IQOO 5 Pro. Smartfonowi chińskiego producenta udało się "wykręcić" wynik na poziomie blisko 664 tys. punktów. Co ciekawe, wyprzedza on nieznacznie swojego "brata" - IQOO 5, który zdobył nieco ponad 662 tysiące punktów.

Na trzecim miejscu uplasował się Xiaomi Mi 10 Ultra, który może się pochwalić "zdobyczą" wynoszącą ponad 648 tysięcy punktów.

Jak łatwo zauważyć, wrześniowy ranking AnTuTu został zdominowany przez smartfony chińskich producentów. Co więcej, na dziesięć modeli, zaledwie dwa mogą pochwalić się najmocniejszym obecnie układem na rynku - Snapdragonem 865 Plus. Są to Lenovo Legion Phone Duel oraz Asus ROG Phone 3, zajęły one jednak dopiero 5 i 6 miejsce w zestawieniu. Pokazuje to, że za wydajność danego urządzenia odpowiada znacznie więcej czynników, niż tylko SoC.

