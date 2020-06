Analitycy nie mają złudzeń - Playstation 5 z łatwością pokona Xbox'a

Analitycy przewidują, że Sony Playstation 5 będzie sprzedawać się znacznie lepiej od Microsoft Xbox Series X. Czy scenariusz sprzed lat znowu się powtórzy?

Konsole kolejnej generacji coraz bliżej, a firmy analityczne już przewidują, kto zbije na nich fortunę. Najnowsze raporty wskazują, że Sony może mieć powody do radości.

Konsola Sony PlayStation 5

Prognozowane wyniki sprzedaży pokazują dobitnie, że Sony Playstation 5 sprzeda się w znacznie większej ilości egzemplarzy, niż Xbox Series X.

Taki sam scenariusz sprawdził się już w konsolach poprzedniej generacji. Od 2013 roku, kiedy to na rynku pojawiło się PlayStation 4, Sony notowało znacznie lepsze wyniki sprzedażowe, niż Microsoft. Powodów było wiele. Xbox One w pierwotnej wersji był znacznie większy od PS4, a na dodatek nie posiadał wbudowanego zasilacza. Kolejnym problemem była niższa wydajność i mniej zachęcające do zakupu tytuły na wyłączność.

Analitycy wskazują, że to właśnie mniejsza popularność Xbox'a One spowodowała, że również w tym roku ludzie chętniej wybiorą konsolę od Sony.

Prognozy opublikowane przez Ampere Analysis przewidują, że do końca roku Sony sprzeda 4,6 miliona egzemplarzy PlayStation 5. W tym samym czasie Microsoftowi uda się dostarczyć na rynek zaledwie 3,3 miliona egzemplarzy konsoli Xbox Series X.

Różnica w sprzedaży konsol ma rosnąć wykładniczo. Analitycy przewidują, że do końca 2024 roku, kiedy to na rynku pojawią się odświeżone wersje konsol Sony sprzeda 66 milionów sztuk PS5, a Microsoft zaledwie 37 milionów sztuk Xbox'a Series X.

Konsola Sony PlayStation 5 i pad DualShock 5

Analitycy zauważają, że Microsoft przygotował się do premiery Xbox'a Series X znacznie lepiej, niż do wprowadzenia Xbox'a One. Firma uczy się na błędach i przygotowała subskrypcję Xbox Game Pass, pełną kompatybilność wsteczną oraz nową wersję gry Halo. Możliwe, że takie działania powodują wzrost sprzedaży Xbox'a, ale należy pamietać, że Sony przewidział dla PS5 solidną serię eksluzywnych gier.

