Analitycy przewidują, ile Apple może sprzedać iPhone'ów z 5G w 2020 roku

Nowe modele iPhone'a z modemem 5G mają sprzedawać się, jak świeże bułeczki.

Analityk specjalizujący się w firmie Apple - Ming Chi Kuo wydał niedawno nowe oświadczenie, w którym przewiduje, że Apple wprowadzi na rynek cztery modele iPhone'a z łącznością 5G. Urządzenia mają pojawić się na rynku dopiero w 2021 roku.

Źródło: apple.com

Apple czeka z wprowadzeniem smartfonów z obsługą sieci 5G ze względu na dwa standardy, jakie obecnie funkcjonują na rynku. Mowa o sub 6GHz oraz mmWave.

Po lawinie informacji, którą spowodowała krótka notatka wydana przez Ming Chi Kuo pojawiły się nowe raporty na temat tego, ile urządzeń z modemem sieci 5G Apple będzie w stanie sprzedać wkrótce po ich premierze.

Swoimi prognozami dotyczącymi sprzedaży nadchodzącego iPhone'a podzielił się Guo Minghao.

W swoim raporcie Guo Minghao uważa, że nowe iPhone'y obsługujące sieci 5G mmWave oraz Sub 6GHz pojawią się na rynku w tym samym czasie w drugiej połowie 2020 roku. Spodziewa się on, ze dostawy nowego modelu w 2020 roku wynosić będą od 80 do 85 milionów sztuk.

Obecnie wiemy już, że iPhone 11 w 2019 roku sprzedał się w liczbie 75 milionów egzemplarzy. Minghao uważa, że modele obsługujące sieć mmWave popularną między innymi w Stanach Zjednoczonych stanowić będą od 15 do 20 procent wszystkich dostaw.

Źródło: gizchina.com