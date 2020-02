Analitycy przewidują, że sprzedaż PS5 przekroczy wynik PlayStation 4

Szykuje nam się pogromca kultowego PlayStation 2?

Choć wciąż nie poznaliśmy konkretów na temat PlayStation 5, to analitycy już przewidują sprzedaż konsoli. Według najnowszych rewelacji, ta ma być znacznie wyższa niż w przypadku PS4. Japoński analityk - Hideki Yasuda, z firmy Ace Research Institute, twierdzi, że do 31 marca 2021 roku najnowszy sprzęt Sony trafi w ręce 6 milionów użytkowników. Co więcej, w pierwszym roku na rynku, PlayStation 5 będzie mogło pochwalić się wynikiem 15 milionów sprzedanych egzemplarzy.

Dla porównania, PS4 w pierwszych 12 miesiącach na rynku trafiło do 13,5 milionów graczy. Różnica jest zatem dość spora, szczególnie, że mówimy o sprzęcie, który na rynku będzie przez wiele lat. W ostatecznym rozrachunku może to oznaczać, że wreszcie znajdzie się godny konkurent najpopularniejszej konsoli w historii, którą jest PlayStation 2. Przypomnijmy, że druga generacja konsol od Sony sprzedała się w nakładzie wynoszącym około 159 milionów. Kolejne dwa miejsca na podium zajmuje sprzęt od innego japońskiego producenta - Nintendo. Nintendo DS z 154 milionami i Nintendo Game Boy z około 118 milionami sprzedanych egzemplarzy.

Czwarte miejsce zajmuje PlayStation 4, które może pochwalić się wynikiem na poziomie 109 milionów. Choć sprzedaż konsoli wyraźnie spada, to śmiało możemy założyć, że premiery takich gier jak The Last of Us 2 czy Ghost of Tsushima pozwolą urządzeniu Sony wskoczyć na podium.

Jeśli przewidywania pana Hideki Yasudu się potwierdzą, to na przestrzeni całej dziewiątej generacji, PlayStation 5 może się zbliżyć do niepodzielnie panujących PS2 i Nintendo DS, czym uda im się je przeskoczyć? Niestety, o tym przekonamy się najwcześniej za kilka lat.

źródło: twinfinite.net