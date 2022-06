Analizujemy nowe informacje o okularach VR od Apple. Tim Cook zdradza tajemnice w najnowszym wywiadzie

Od kilku lat w kuluarach słyszymy o różnych projektach Apple związanych z VR. Niestety cały czas nie doczekaliśmy się konkretnych zapowiedzi. Według nowych informacji, mimo braku konkretów, Apple już pracuje nad kolejnymi odsłonami swojego sprzętu VR.

Od kilku lat czekamy na pierwsze oficjalne informacje na temat sprzętu VR od Apple. Wiele informacji wskazywało na to, że już na WWDC 2022 pojawią się pierwsze zapowiedzi gogli VR - przecież kilka dni wcześniej Apple zarejestrowało nazwę systemu operacyjnego, który ma odpowiadać za ich działanie. Niestety, mimo kilku ciekawych premier, akurat ta nie doszła do skutku.

Jednakże, jak podaje Jeff Pu, brak oficjalnych informacji wcale nie oznacza, że firma nie zajmuje się swoimi urządzeniami do VR - wręcz przeciwnie. Według informacji analityka, już w drugiej połowie 2024 roku powinniśmy zobaczyć na rynku dwa produkty VR. Jednym z nich są okulary VR. Co ciekawsze, drugi z tych produktów do gogle VR, jednakże, ma to być już druga ich generacja! Oznacza to, że plotki dotyczące rychłej zapowiedzi pierwszej wersji tego urządzenia mogą niedługo się potwierdzić.

Oczywiście, z jednej strony plany drugiej generacji jeszcze przed premierą pierwszej nie powinny nas dziwić. Cykl produkcji urządzenia jest bardzo długi, więc prace nad nową generacją mogą trwać latami, muszą się więc zacząć jeszcze przed premierą poprzedniej. Jednak z drugiej strony z takiego podejścia wynika, że Apple jest przekonane co do swojej przyszłości w sferze VR. Gogle i okulary nie mają być pojedynczym eksperymentem, a raczej z góry są zaplanowane jako dalekosiężne i długotrwałe projekty. Jednak co, jeśli okażą się kompletnym niewypałem?

Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale Apple na pewno stara się podejść do tematu jak najbardziej zachowawczo. Dostajemy więc dwa różne urządzenia - gogle VR i okulary VR/AR. Te pierwsze mają być samodzielnym urządzeniem, drugie z kolei będą tylko rozszerzać możliwości smartfona i ich działanie będzie uzależnione od połączenia z nim. Wygląda więc na to, że Apple stara się za wszelką cenę znaleźć sposób, aby przynajmniej jeden z tych produktów się przyjął.

AKTUALIZACJA 23.06.2022

Tim Cook, dyrektor generalny firmy Apple, udzielił w tym tygodniu wywiadu dziennikowi China Daily, w którym po raz kolejny wypowiedział się na temat przyszłości rzeczywistości rozszerzonej i zasugerował, że firma Apple pracuje nad zestawem do AR/VR. Powiedział, że Apple jest podekscytowane możliwościami jakie oferuje rozszerzona rzeczywistość, a fani marki powinni "stay tuned" (ang. pozostać czujnymi/oczekiwać), aby zobaczyć, co Apple zaoferuje na przestrzeni następnych miesięcy lub lat.

Jak zapewne wiecie, jesteśmy bardzo podekscytowani AR, a najważniejszą rzeczą w przypadku każdej technologii, w tym AR, jest postawienie człowieka w jej centrum. I właśnie na tym skupiamy się każdego dnia. Na przykład w tej chwili w App Store mamy ponad 14 000 aplikacji ARKit, które dostarczają doświadczeń związanych z AR milionom ludzi na całym świecie. Mimo to uważam, że wciąż znajdujemy się na bardzo wczesnym etapie rozwoju tej technologii. Nie mógłbym być bardziej podekscytowany możliwościami, jakie dostrzegamy w tej przestrzeni, więc bądźcie czujni, a zobaczycie, co mamy do zaoferowania.

Choć firma Apple nie potwierdziła swoich prac nad urządzeniem noszonym w technologii AR/VR, plotki na ten temat krążą już od lat. Zestaw ten ma oferować technologię rzeczywistości mieszanej, z zakrzywionym wizjerem i miękką siateczką przylegającą do twarzy. Będzie lżejszy niż inne zestawy słuchawkowe dostępne na rynku i będzie wyposażony w pasek przypominający ten z Apple Watch, który będzie go utrzymywał na miejscu.

Zestaw ma być wyposażony w dwa wyświetlacze mikro-OLED o rozdzielczości 4K, 15 modułów kamer, wydajne procesory odpowiadające układom z serii M, funkcje śledzenia ruchów gałek ocznych, obsługę gestów dłoni i dźwięk przestrzenny. Po wprowadzeniu na rynek zestaw słuchawkowy może kosztować około 3000 USD (około 13 000 zł). Oczekuje się, że Apple przedstawi swój zestaw do AR/VR już w przyszłym roku.