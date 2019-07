Ancestors Legacy - RTS od polskiego studia Destructive Creations z datą premiery na PS4 i Xbox One

Gliwickie studio – Destructive Creations, ujawniło datę premiery i cenę swojej największej dotychczas produkcji - Ancestors Legacy, na konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

Strategie czasu rzeczywistego to obecnie gatunek niezbyt popularny, tym bardziej zaskakujące było gdy znane z kontrowersyjnych produkcji (Hatred) studio Destructive Creations zapowiedział i wydało w zeszłym roku grę Ancestors Legacy - RTS-a z krwi i kości. Choć wersje konsolowe gry zapowiedziano jeszcze przed premierą na PC-tach (maj 2018), to dopiero dzisiaj poznaliśmy konkretne informacje dotyczące wydań gry na PlayStation 4 i Xbox One.

Ancestors Legacy w wersjach konsolowych zadebiutuje 13 sierpnia bieżącego roku, cyfrowa wersja gry została wyceniona na niecałe 35 euro. Sympatyków pudełek ucieszy również fakt, że strategia od Destructive Creations pojawi się w fizycznym wydaniu, za które jednak trzeba będzie nieco więcej zapłacić, a dokładnie 40 euro.

W Ancestors Legacy do naszej dyspozycji oddane zostały cztery frakcje: Anglosasi, Słowianie, Germanie oraz Wikingowie. Każda z nich otrzymała kampanię fabularną dla jednego gracza, inspirowaną wydarzeniami historycznymi. Najwięksi stratedzy nie powinni być zawiedzeni, bowiem gra oferuje nam również tryb sieciowy. Możemy się spodziewać, że interfejs i sterowanie zostaną dostosowane do wymogów konsol.

Jeśli nie chcecie czekać do sierpnia, to Ancestor Legacy możecie obecnie "wyrwać" w dobrych cenach na PC.