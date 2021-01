And Just Like That czyli Seks w wielkim mieście bez Kim Catrall

HBO przygotowuje kontynuacje serialu Seks w wielkim mieście - And Just Like That. Nie wyobrażacie sobie serialu bez przebojowej Samanthy? Mamy złe wieści...

Nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby o przeboju popkulturowym, w postaci serialu Seks w wielkim mieście. Przygody czterech przyjaciółek mieszkających w Nowym Jorku i zmagających się z „codziennymi” problemami zdobyły ogromną popularność na całym świecie i doczekały się sześciu sezonów oraz dwóch filmów pełnometrażowych (plus – dwóch sezonów prequelu o 16-letniej Carrie Bradshaw – Pamiętniki Carrie, a nawet swojej Południowo Koreańskiej wersji – Kiss And The City (Ki-seu Aen Deo Si-ti).

Jednak nie tylko fanom produkcja przypadła do gustu, ale również krytykom i pomiędzy wieloma zdobytymi nagrodami, znalazły się także statuetki ośmiu Złotych Globów oraz siedmiu nagród Emmy. Nic więc dziwnego, że od zakończenia głównego wątku serialowego w 2004 roku, wiele osób z zapartym tchem czekało na jakąkolwiek wiadomość o kontynuacji losów kobiecego kwartetu. Nareszcie nastąpił koniec oczekiwania, bowiem po szesnastu latach stacja HBO przygotowuje serial o tym, jak potoczyło się życie nowojorskich przyjaciółek. Produkcja pod tytułem And Just Like That będzie miała dziesięć odcinków i jak na razie przewidywany jest jeden jej sezon.

wszyscy się zmieniają...

W rolę głównych bohaterek ponownie wcielą się: Sarah Jessica Parker jako romantyczna i nieco zakręcona Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon jako poważna i pragmatyczna Miranda oraz Kristin Davis jako opanowana, kulturalna i rodzinna Charlotte. Na kontach społecznościowych pań opublikowane zostały już pierwsze zapowiedzi serialu, na których w większości widać różne ujęcia Nowego Jorku. Materiał znajdziecie poniżej oraz na oficjalnej stronie serialu na Instagramie.

Bez Samanthy to nie to samo...

Ale jak to? Beze mnie?

Niestety mamy także złą wiadomość. Jedynie wyżej wymienione trzy postacie powrócą w produkcji HBO. Zabraknie jednak ulubienicy publiczności czyli przebojowej i wyzwolonej Samanthy, w którą wcielała się Kim Catrall. Z jednej strony jest to zaskakujące, choćby ze względu na popularność postaci oraz spójność grupy serialowych bohaterek i ich relacje. Jednak, gdy przyjrzeć się wydarzeniom mającym miejsce zarówno za kulisami Seksu w wielkim mieście oraz po jego zakończeniu, sprawa już tak nie dziwi. Nie od dziś bowiem wiadomo, że Kim Catrall oraz Sarah Jessica Parker nie pałają do siebie sympatią, nawet, jeśli druga z nich temu zaprzecza m.in. pod zapowiedzią nowego serialu:

Nie. Nigdy nie powiedziałam, że jej nie lubię. Nigdy bym tego nie zrobiła. Samantha nie jest częścią tej historii, ale zawsze będzie częścią nas. Nieważne gdzie jesteśmy lub co robimy. Nam też będzie jej brakować. Kochamy ją – Sarah Jessica Parker

Tak... bardzo zabawne...

Jednak liczne wypowiedzi Kim Catrall nie pozostawiają złudzeń. Aktorka wielokrotnie oskarżała koleżankę z planu o złe zachowanie w stosunku do niej, zakrawające nawet o dręczenie. Apogeum sprawy miało miejsce po śmierci brata Catrall w 2018, gdy na jej profilu społecznościowym pojawiły się kondolencje od serialowej Carrie. Odpowiedź aktorki była bardzo bezpośrednia:

Twoje nieustanne próby nawiązania kontaktu tylko przypominają mi, jak okrutna byłaś dla mnie w czasach, gdy razem pracowałyśmy i że wciąż taka jesteś. Pozwól mi wyrazić jasno, jeśli poprzednio to do ciebie nie dotarło. Nie jesteś moją rodziną. Nie jesteś moją przyjaciółką. Przestań wykorzystywać tragedię mojej rodziny, by odbudować swój wizerunek „miłej dziewczyny”! - Kim Catrall

Tak więc, nieobecność Samanthy w serialowej kontynuacji jest dość oczywista, tym bardziej, że to jednak Carrie Bradshaw wiedzie prym, jako główna bohaterka całej serii. Nie wiadomo jednak, jak fabularnie rozwiążą ten wątek twórcy Just Like That i w jaki sposób wpłynie to na odbiór serialu. Tym bardziej, że w komentarzach dominują słowa poparcia dla Kim Catrall i żal z powodu nieobecności barwnej postaci Samanthy.

To już nie ta sama ekipa...

