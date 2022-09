Andor – kiedy premiera odcinka 4 na Disney+?

Trzy pierwsze odcinki nowego serialu Disneya pojawiły się już na platformie streamingowej, a my sprawdzamy, kiedy można liczyć na premierę 4 odcinka Andora.

Kiedy 4 odcinek serialu Disneya?

Premiera Andora przebiega dość nietypowo, bowiem jednego dnia Disney zdecydował się zaprezentować aż trzy odcinki swojego nowego serialu. W sumie będzie ich 12 – twórcy show postanowili poświęcić Cassianowi Andorowi sporo czasu, biorąc pod uwagę, że w kontekście całego uniwersum jest postacią dość poboczną.

Odcinek 4 Andora na platformie Disney+ ukaże się w środę, 28 września 2022 roku.

Daty premier wszystkich odcinków Andora:

Odc. 1 – 21 września

Odc. 2 – 21 września

Odc. 3 – 21 września

Odc. 4 – 28 września

Odc. 5 – 5 października

Odc. 6 – 12 października

Odc. 7 – 19 października

Odc. 8 – 26 października

Odc. 9 – 2 listopada

Odc. 10 – 9 listopada

Odc. 11 – 16 listopada

Odc. 12 – 23 listopada

Nowy serial Disneya prezentuje fanom Gwiezdnych Wojen historię Cassiana Andora, bohaterskiego pilota znanego z filmu Łotr 1. Dzięki serialowi widzowie dowiedzą się, co doprowadziło do filmowych wydarzeń i kim tak naprawdę jest Andor – skąd pochodzi i co go ukształtowało. Pierwsze odcinki zabrały widzów na planety Morlana 1 oraz Ferrix, a także wprowadziły takich bohaterów, jak Bix, Luthen czy Syril Karn.

Serial jak na razie cieszy się przychylnymi recenzjami – dziennikarze chwalą Andora m.in. za poważny ton, dojrzałe ujęcie tematu i konwencję thrillera szpiegowskiego.

