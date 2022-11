Andor – sezon 2. Kiedy nowe odcinki serialu ze świata Gwiezdnych Wojen?

Andor to jedna z najlepiej ocenianych produkcji ze świat Gwiezdnych Wojen, która podbiła serca widzów i krytyków. Kiedy pojawi się drugo sezon serialu Disneya?

Andor

Drugi sezon serialu o przygodach Cassiana Andora nie powinien być dla widzów śledzących uniwersum Star Wars żadnym zaskoczeniem. Od początku prac nad projektem twórcy zapewnili, że ich opowieść jest rozpisana na 2 sezony, które stworzą serialowy prequel do filmu Łotr 1. Twórcy chcieli pokazać ewolucję postaci Cassiana – od złodzieja i nihilisty, do zaangażowanego członka Rebelii i wojownika o wolność. By to uczynić, potrzebowali czasu i spokojnego tempa opowieści. Z tego też powodu zdecydowano się na stworzenie dwóch, dość długich sezonów. Fabuła Andora ma bowiem przedstawić nie tylko losy pojedynczego bohatera, ale również początków Rebelii.

fot. Disney Studios fot. Disney Studios

Sezon 2

Szczegółowe informacje na temat fabuły kolejnej odsłony Andora są na razie trzymane w tajemnicy. Widzowie mogą jednak liczyć na jeszcze więcej ciekawych lokacji i barwnych bohaterów. Pojawią się również przeskoki w czasie. Jak ujawnił showrunner, Tony Gilroy:

Mamy zamiar przeskoczyć cały rok. Wrócimy rok później, a wiele rzeczy będzie wyglądało inaczej. Zrobimy trzy odcinki i znów przeskoczymy o rok. Zrobimy kolejne trzy odcinki i po raz kolejny przeskoczymy o rok. I wreszcie będziemy mieli cztery ostatnie odcinki, które ukażą trzy dni przed wydarzeniami z Łotra 1. Ostatnia scena serialu zaprowadzi Was wprost do filmu.

Drugi sezon ma także ukazać wewnętrzne mechanizmy rządzące Rebelią. Choć w uniwersum Gwiezdnych Wojen Rebelianci zawsze ukazywani są jako prawych i szlachetnych, Gilroy postanowił ich uczłowieczyć.

Naszym zamiarem jest pokazanie tego wszystkiego w inny sposób – nie chodzi już o samo stawanie się rewolucjonistą. Chcemy przeanalizować wpływ, jaki Sojusz wywiera na ludzi. Jesteś z nami? Czy przeciw nam? Co stanie się z oryginalnymi gangsterami, takimi, jak Saw Gerrera i Luthen Rael? Jak trudno jest zbudować koalicję? Ile trzeba znieść zdrad, ile niepowodzeń – chcemy pobawić się kanonicznym materiałem. To serial o zwykłych ludziach podejmujących niesamowite decyzje w trudnych czasach.

Data premiery

Dokładna data premiery 2. sezonu Andora nie została jeszcze wyznaczona, ale według Tony'ego Gilroya, serial powinien powrócić w 2024 roku. Warto zauważyć, że zdjęcia do produkcji właśnie się rozpoczęły.

Obsada

Wedle przewidywań, w drugim sezonie Andora powrócą m.in.:

Diego Luna – Cassian Andor

– Cassian Andor Genevieve O'Reilly – Mon Mothma

– Mon Mothma Stellan Skarsgård – Luthen Rael

– Luthen Rael Forest Whitaker – Saw Gerrera

– Saw Gerrera Denise Gough – Dedra Meero

– Dedra Meero Kyle Soller – Syril Karn

– Syril Karn Adria Arjona – Bix Caleen

– Bix Caleen Duncan Pow – Melshi

– Melshi Joplin Sibtain – Brasso

– Brasso Elizabeth Dulau – Kleya Marki

– Kleya Marki Faye Marsay – Vel Sartha

– Vel Sartha Varada Sethu – Cinta Kaz

