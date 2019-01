Android 10 Q - pierwsze screeny

Android od lat dzierży palmę pierwszeństwa jako najpopularniejszy mobilny system operacyjny świata. Niedawno w sieci pojawiły się pierwsze zrzuty ekranu, pokazujące, jak będzie wyglądać jego dziesiąte wcielenie.

Pierwsze widoki systemu Android Q zawdzięczamy XDA Developers (to ten sam serwis, który potwierdził czytnik linii papilarnych w Samsung S10). Użyty został do tego build deweloperski, a smartfonem, na którym został uruchomiony, był Google Pixel 3 XL. Zrzuty ekranu pokazują kilka funkcji oraz ogólny design. Na pierwszym widzimy możliwość włączenia trybu ciemnego - może być on zarówno stały, jak też uruchamiać się automatycznie ze względu na porę dnia. Co da to w praktyce? Przede wszystkim wydłużenie czasu pracy baterii urządzenia oraz mniejsze zmęczenie oczu użytkownika.

Android Q - pierwsze screenshoty. Źródło: XDA-Developers

W buildzie znalazła się także funkcja zadokownaia urządzenia z Androidem i korzystania z niego niczym pełnoprawnego desktopa. W opcjach bezpieczeństwa znalazły się poszerzone opcje nadawania uprawnień aplikacjom, a także ich automatycznego blokowania po znalezieniu się w danej lokalizacji. W marcu 2019 roku ma ukazać się oficjalnie wydanie dla deweloperów, a dwa miesiące później ukazać wersja beta. Android Q to nazwa tymczasowa - zgodnie z tradycją, pełna powinna nawiązywać do deseru lub słodkiego ciasta (Marshmallow, Nougat, Oreo).

Deweloperzy Androida nie muszą się śpieszyć - jak na razie jesteśmy na etapie wprowadzania wersji 9.0 (Pie), a większość urządzeń działa pod kontrolą Oreo (edycja 8), sporo ma także siódemkę na pokładzie.