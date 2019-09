Android 10 - aktualizacja Google Pixel lada moment

Plany operatorów wskazują, że aktualizacja smartfonów Pixel rozpocznie się już niedługo.

Android Q został oficjalnie nazwany Androidem 10 i zostanie udostępniony jako aktualizacja OTA (Over The Air) dla wszystkich trzech generacji smartfonów Google Pixel. Według kanadyjskich operatorów Rogers oraz Telus aktualizacja może rozpocząć się w każdej chwili. Ich harmonogramy aktualizacji zostały umieszczone na stronach internetowych i zostały zauważone przez portal 9to5Google.

Źródło: techadvisor

Wszystkie generacje telefonów Pixel, w tym najstarsze oryginalne modele z 2016 roku mają otrzymać aktualizację, co oznacza, że Google wydłużyło wsparcie dla tych urządzeń. Wyszukiwarkowy gigant obiecywał co najmniej dwie duże aktualizacje systemu operacyjnego dla każdej generacji urządzeń Pixel. Oryginalny Google Pixel i Pixel XL pojawiły się na rynku z Androidem 7.0 Nougat. Otrzymały już aktualizację do 8.0 Oreo oraz 9.0 Pie. Wszystko wskazuje na to, że obecnie dostaną ostatnią aktualizację rozwojową, która wprowadzi Androida 10.

Zarówno Rogers, jak i Telus od czasu wykrycia harmonogramów zaktualizowali swoje strony, ale poniżej umieszczamy oryginalne zrzuty ekranu sprzed aktualizacji:

Źródło: techadvisor

Przecieki pochodzą z Kanady, ale wszystko wskazuje na udostępnienie aktualizacji jednocześnie na całym świecie.

Wraz z aktualizacją urządzenia otrzymają najnowsze poprawki zabezpieczeń.

Google Pixel to referencyjne smartfony z niezmodyfikowanym systemem Android projektowane przez Google. Urządzenia te zawsze jako pierwsze otrzymują najnowsze wersje systemu Android. To również na nich testowane są wersje beta kolejnych odsłon systemu.