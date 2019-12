Android 10 dla Nokii 7.1 już za tydzień, kolejne modele w styczniu

Nokia jest jedną z niewielu firm, które naprawdę przykładają się do wsparcia po sprzedażowego.

Kiedy Nokia została przejęta przez HMD Global wieloletni fani zwiastowali jej rychły upadek. Na szczęście nic takiego się nie stało, a marka radzi sobie na rynku całkiem dobrze. Po przejęciu przez Chińczyków dział mobilny Nokii skupił się na produkcji smartfonów z systemem Android. Na początku, w 2017 wprowadzono cztery modele - flagową Nokię 8, średniaki Nokia 5 i Nokia 6 oraz budżetową Nokie 3. Co ważne większość z tych urządzeń pracuje obecnie pod kontrolą Androida 9.0 i w dalszym ciągu otrzymuje aktualizacje zabezpieczeń.

Źródło: nokia

HMD Global od początku istnienia posiadało proste założenia. Wszystkie nowe smartfony Nokii, nawet te, które nie należą do programu Android One są wyposażone w niemalże czysty system operacyjny Android bez zbędnych dodatków. Dzięki takiemu rozwiązaniu Nokia może szybko i sprawnie aktualizować swoje urządzenia do nowszych wersji systemu Android.

Niedługo po prezentacji Androida 10, pod koniec sierpnia tego roku Nokia zaprezentowała mapę drogową aktualizacji swoich urządzeń do Androida 10. W chwili obecnej najnowsza wersja systemu jest już dostępna na Nokii 9 PureView oraz Nokii 8.1.

Podczas premiery taniego modelu Nokia 2.1 HMD Global potwierdziło, że Nokia 7.1 zostanie zaktualizowana do Androida 10 już w przyszłym tygodniu.

Nokia 7.1 jest dosyć słabym średniakiem, który wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 636 oraz zaledwie 3 GB pamięci operacyjnej i 32 GB wbudowanej pamięci masowej.

Dodatkowo na scenie potwierdzono oficjalnie, że modele Nokia 6.1, Nokia 6.1 oraz popularna swego czasu w naszym kraju Nokia 7 Plus otrzymają aktualizacje do Androida 10 w styczniu 2020 roku. W tym samym momencie oprogramowanie zostanie udostępnione na nieco nowsze modele Nokia 6.2 oraz Nokia 7.2.

Poniżej przedstawiamy mapę drogową aktualizacji urządzeń Nokii do Androida 10

Źródło: gsmarena.com