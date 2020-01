Android 10 dla Xiaomi Mi A3 w lutym 2020

Xiaomi poinformowało dzisiaj, że Mi A3 otrzyma aktualizację do systemu Android 10 już w przyszłym miesiącu.

Najnowszy przedstawiciel stworzonej przez Xiaomi rodziny Mi A, czyli Mi A3, jak do tej pory nie był na liście kandydatów do otrzymania aktualizacji systemu. Jednak producent zaskoczył wszystkich i dwa dni temu wypuścił taką dla wcześniejszego modelu, czyli Mi A2, a dzisiaj ogłosił, że już w przyszłym miesiącu dostanie go "trójka". Konkretnie ma nastąpić to w połowie lutego 2020 roku. W przypadku Mi A2 plik aktualizacyjny ważył 1,3GB, można spodziewać się podobnych gabarytów również przy nowym urządzeniu. Dłuższy okres oczekiwania może być spowodowany tym, że producent chce wypuścić wersję bez bugów i sprawdzoną przez beta-testerów.

Równocześnie Xiaomi pochwaliło się, że 13 stycznia w samych tylko Indiach sprzedało w sklepach stacjonarnych dokładnie milion swoich produktów. Taki wynik robi oczywiście wrażenie, a gdyby dodać do tego sprzedaż globalną sprzedaż online i w sklepach stacjonarnych, byłby jeszcze lepszy. Świadczy to tylko o rosnącym znaczeniu Xiaomi na całym świecie - zgodnie z przewidywaniami pisma Fortune, które jeszcze w zeszłym roku umieściło markę na siódmej pozycji wśród firm z największym potencjałem rozwojowym.