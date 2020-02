Android 10 dla smartfonów Galaxy A30 i Galaxy A50

Pierwotnie południowokoreański producent planował aktualizację systemu w smartfonach na kwiecień, ale dzisiaj miło zaskoczył użytkowników Galaxy A30 i A50.

Samsung zaprezentował niedawno modele Galaxy A51 oraz Galaxy A71, ale wciąż wspiera starsze telefony. Wczoraj w nocy zaczął rozprowadzać aktualizację dla smartfonów Galaxy A50 oraz Galaxy A30, która wprowadza na nich system Android 10 z nakładką One UI 2.0. W przypadku A50 plik aktualizacyjny ma nazwę A507FNXXU3BTB2. Jeśli masz ten model, przejdź do Ustawień, a następnie zakładki Aktualizacja oprogramowania (Software Update). Jeśli aktualizacja jest już dla niego przygotowana, plik będzie gotowy do pobrania. Może to nastąpić dopiero w przyszłym tygodniu - najpierw aktualizowane będą smartfony w południowo-wschodniej Azji.

Dosłownie kilka godzin po tym, gdy pierwsi użytkownicy Galaxy A50 otrzymali aktualizację, zaczęła ona być rozprowadzana dla modeli Galaxy A30. Tutaj w pierwszej fazie otrzymają ją użytkownicy w Indiach, dopiero w kolejnych dniach trafi ona do innych rejonów świata. Plik aktualizacyjny nosi nazwę A305FDDU4BTB3 i ma wielkość 1.4GB. Zawiera w sobie poprawkę bezpieczeństwa Google, która została wydana 1 lutego bieżącego roku.