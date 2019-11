Android 10 ląduje na OnePlus 6T

OnePlus nie zwalnia. Oxygen OS z Androidem 10 już na zeszłorocznych urządzeniach.

Z całego świata zaczęły napływać informacje od użytkowników, którzy raportują, że ich zeszłoroczne OnePlus'y 6T zaczęły informować o dostępności aktualizacji oprogramowania układowego, która wprowadza Androida 10. OnePlus zaskoczył nas, ponieważ o dostępnością najnowszego oprogramowania nie pochwalono się nawet na oficjalnym blogu, ani mediach społecznościowych. Oprócz wprowadzenia najnowszego Androida 10 aktualizacja dla modelu 6T wprowadza funkcje Game Space oraz wyświetlacz dostosowany do otoczenia.

Źródło: OnePlus

Czas udostępnienia aktualizacji jest zgodny z założeniami przedstawionymi przez OnePlus'a w swojej mapie drogowej, która twierdziła, że OnePlus 6 oraz 6T otrzymają aktualizacje do Androida 10 w listopadzie 2019 roku. Jak widać wprowadzona w zeszłym miesiącu Open Beta była na tyle dopracowana, że OnePlus zdecydował się szybko wprowadzić aktualizację na wszystkie urządzenia.

Większość zmian, jakie pojawiły się w oprogramowaniu wynika z zastosowania Androida 10. Należy do nich nowy system nawigacji za pomocą gestów oraz usprawniony model dostosowywania kształtów ikon. Specyficznymi dla OnePlus'a 6T funkcjami jest blokowanie słów kluczowych w aplikacji Wiadomości OnePlus. Rozwiązanie to jest już obecne w nowszych modelach i wykorzystuje sztuczną inteligencje do oddzielania wiadomości prywatnych od spamu. Niestety opcja ta nie jest dostępna w naszym kraju. Pojawił się także inteligentny wyświetlacz, który jest zachwalany przez użytkowników nowszego modelu OnePlus 7T.

Jak zawsze w przypadku aktualizacji sprzętu z Androidem paczka rozsyłana jest stopniowo. W chwili obecnej Android 10 nie jest jeszcze dostępny na wszystkich urządzeniach. Wiemy, że wszyscy użytkownicy modeli OnePlus w krajach, w których dostępna była wersja Beta mogą pobrać już aktualizacje. Możliwe jest również wykorzystanie połączenia VPN w celu pobrania aktualizacji na przykład z Niemiec.

Paczka z aktualizacją waży 1,8 GB, a Oxygen Updater zaleca pobieranie za pomocą sieci Wi-Fi.

W chwili obecnej aktualizacja nie jest jeszcze dostępna na modelu OnePlus 6, ale analogicznie do poprzednich aktualizacji stosowna paczka powinna pojawić się maksymalnie za kilka dni.

Źródło: androidpolice.com