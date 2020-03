Android 10 trafia na Samsung Galaxy Fold

Producent planował wprowadzenia systemu Android 10 na składany telefon Galaxy Fold w kwietniu, jednak udało mu się dokonać tego szybciej.

Samsung rozpoczął dzisiaj rozsyłanie stabilnej wersji systemu Android 10 z nakładką One UI 2.0 do swoich telefonów Galaxy Fold. Najdroższa pozycja w ofercie producenta (ponad 9000 złotych) wcześniej dostawała tylko łatki poprawiające funkcjonalność. Dzisiejsza aktualizacja to pierwsza taka duża zmiana w historii telefonu i w sumie nadchodzi ona dość późno, biorąc pod uwagę, ile smartfonów korzysta już dziesiątego wydania Androida. W pierwszej fazie została ona udostępniona we Francji dla edycji 4G smartfona, dopiero na dniach pojawi się wersja dla edycji 5G.

Biorąc pod uwagę, że nakładka One UI 2.5 zmierza już do Galaxy S10 oraz Galaxy Note 10, dziwi trochę, że Fold otrzymuje wersję 2.0. Najdroższy telefon powinien otrzymywać wszystko, co najnowsze - dlatego można spodziewać się szybko kolejnego pliku aktualizacyjnego, który zmieni wersję nakładki. Samsung nie poinformował, kiedy zacznie rozsyłać Android 10 poza Francję, dlatego jeśli posiadasz ten telefon, po prostu sprawdzaj codziennie, czy jest ona gotowa do pobrania.

