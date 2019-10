Android 10 w wersji Beta ląduje na Honor 20, 20 Pro oraz View 20

Najnowszy system wprowadza również zaktualizowaną nakładkę Magic UI 3.0.

Na targach IFA 2019 w Berlinie, które odbywały się na początku września Huawei opublikował szczegółową mapę drogową, która informowała, które urządzenia producenta oraz jego pod marek otrzymają aktualizację do Androida 10. Honor 20, 20 Pro oraz View 20 znalazły się na tej liście z adnotacją, że stosowna aktualizacja ma pojawić się w grudniu 2019 roku. Wydaje się, że wszystko idzie zgodnie z planami producenta, a wyżej wymienione urządzenia otrzymały właśnie dostęp do wczesnej wersji beta Androida 10 z nową nakładką Magic UI 3.0.

Źródło: hihonor.com

Interfejs użytkownika zastosowany w smartfonach Huawei oraz Honor w znaczący sposób wpływa na wygląd i funkcjonowanie Android. Dzięki temu jesteśmy pod wrażeniem, że Huawei mimo problemów z Google oraz przy pokładaniu znacznych nakładów na rozwój własnego systemu operacyjnego Harmony OS tak sprawnie podchodzi do sprawy aktualizacji urządzeń do najnowszej wersji Androida.

W chwili obecnej program beta jest bardzo mocno limitowany. Huawei zezwala na instalację systemu jedynie 400 chętnym osobom, które posiadają kompatybilny sprzęt i mieszkają w Niemczech lub kilku innych państwach w regionie Azji i Pacyfiku. Aby zainstalować oprogramowanie testowe należy wykorzystać dedykowaną aplikację Beta Test i postępować zgodnie z instrukcjami, które wyświetla. Po przejściu przez cały proces smartfon powinien poinformować o dostępności aktualizacji OTA do Androida 10 z nakładką Magic UI 3.0.

Podobnie, jak w przypadku innych smartfonów aktualizacja do Androida 10 jest przepustką do uzyskania trybu ciemnego i kilku innych bardziej lub mniej ciekawych funkcji. Huawei dokłada do tego własne nowości, które związane są z wprowadzeniem nowej wersji nakładki graficznej Magic UI 3.0.

Przypominamy, że dzięki temu, że wszystkie trzy smartfony zostały zaprezentowane przed wprowadzeniem blokady handlowej mają one nadal dostęp do wszystkich usług Google zarówno przed, jak i po aktualizacji.

Źródło: androidpolice.com