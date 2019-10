Android 10 w wersji beta już na OPPO Reno

Świat Androida stale zmienia się na lepsze. Minął zaledwie nieco ponad miesiąc od oficjalnej premiery Android'a 10, a na rynku znajdziemy kilka smartfonów, które pracują już pod kontrolą najnowszej wersji zielonego robocika lub zostały do niej zaktualizowane. Przeważająca część producentów, którzy nie udostępnili jeszcze aktualizacji są już w końcowej fazie jej projektowania.

Najnowszą wersją Androida mogą cieszyć się już posiadacze Essential Phone, a także niektórych modeli OnePlus'a i Xiaomi. W kolejce ustawiają się już użytkownicy Galaxy S10 oraz Note 10, które otrzymały Androida 10 z One UI 2.0 w wersji beta, a także smartfony od LG, Honor'a i Xiaomi. Teraz do grona dołącza również OPPO. Chiński producent udostępnił wersje beta najnowszego systemu ColorOS 6 opartego na Androidzie 10. Software mogą zainstalować posiadacze testowanego przez nas OPPO Reno, którzy mieszkają w Indiach.

Zgodnie z najnowszym wpisem, jaki pojawił się na Twitterze wszyscy chętni posiadacze modelu Reno mieszkający w Indiach mogą testować już najnowszy system operacyjny. Wkrótce dołączą do nich mieszkańcy Indonezji, Malezji oraz Tajlandii.

We are rolling out the trial version of #Android10 on OPPO Reno with ColorOS 6 for limited users. Go to "Settings–Software Updates-Setting Icon-Trial Version" to check the version upgrade.



It will be available for more regions. Stay tuned with us!#ColorOSUpdate #ColorOS6 #OPPO pic.twitter.com/sxdwd8HgoD