Android 11 Go oficjalnie - budżetowce od teraz z gestami i 2 GB RAM

Kilka dni po oficjalnej premierze Androida 11, Google zapowiedziało jego odchudzoną wersję Go dla najtańszych smartfonów. Co nowego w świecie budżetowców?

System operacyjny Android 11 Go Edition wprowadza nowe wymagania sprzętowe, ale starsze urządzenia pracujące pod kontrolą Androida 10 Go otrzymają aktualizacje nawet, jeżeli ich nie spełniają.

Nowe, budżetowe konstrukcje muszą zostać wyposażone w minimum 2 GB pamięci operacyjnej RAM.

Android 11 Go Edition zaoferuje także wybrane funkcje, które pojawiły się w pełnej wersji najpopularniejszego na świecie systemu operacyjnego na urządzenia mobilne. Mowa o grupowych powiadomieniach do rozmów na czacie oraz jednorazowych uprawnieniach dostępu do kamery, mikrofonu czy lokalizacji.

Google obiecuje szybsze o 20 procent uruchamianie aplikacji oraz wprowadza nowy system nawigacji z wykorzystaniem gestów. Pojawią się także bezpieczne foldery pozwalające chronić poufne dokumenty za pośrednictwem 4-cyfrowego kodu pin w aplikacji Pliki Google.

W chwili obecnej z odchudzonej wersji Androida korzysta ponad 100 milionów użytkowników na całym świecie. Android Go popularny jest głównie w krajach rozwijających się.

Nie znamy jeszcze daty premiery pierwszych urządzeń korzystających z Androida 11 Go.

