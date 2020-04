Android 11 - edycja deweloperska zdradza ciekawą nowość

Trzecia edycja deweloperska Androida 11 ujrzała światło dzienne. Wśród nowych funkcji znajdziemy ciekawe podejście do uprawnień aplikacji.

Google wypuściło trzecią edycję Developer Preview systemu Android 11. Przynosi ona sporo zmian, m.in. Bubbles API (umożliwia każdemu komunikatorowi wyświetlanie własnych dymków powiadomień), pojawia się rozpoznawanie planu abonamentowego przy łączności 5G oraz obsługa wyświetlaczy typu waterfall oraz składanych. Sporo uwagi poświęcono uprawnieniom i to właśnie w nich pojawia się ta zapowiedziana w tytule "ciekawa nowość". Jak pisaliśmy wcześniej, przyznawanie uprawnień będzie obowiązywało tylko na czas używania danej aplikacji. Są jednak takie, które działają bez przerwy w tle, np. poczta czy Zdjęcia. Czasem mamy także jakieś aplikacje włączone, ale ich nie używamy - na przykład gry. Wówczas Android 11 będzie automatycznie cofać im uprawnienia.

Źródło: MishaalRahman

Nie będzie to jednak stosowane automatyczne - przy każdej aplikacji należy włączyć tę funkcję ręcznie. Ilość dni, po których wszelkie uprawnienia są cofane, nie została precyzyjnie określona, napisano tylko, że ma cofać uprawnienia "po kilku miesiącach nieużywania" danej aplikacji. Aby dostać się do funkcji, należy wejść głębiej w menu ustawień i zjechać na sam dół opcji. Niestety, wersji globalnego włączenia nie ma, ale może taka pojawi się w stabilnej wersji systemu - to bardzo ułatwiłoby wszystkim życie.

Android 11 Developer Preview otrzymują automatycznie wszyscy użytkownicy smartfonów Pixel, od modelu 2 zaczynając.

Źródło: Neowin