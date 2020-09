Android 11 i Android Auto to nie najlepsze połączenie - co nie działa?

Android 11, który w finalnej wersji pojawił się około tygodnia temu nie najlepiej dogaduje się z Android Auto. Użytkownicy donoszą o mnóstwie irytujących błędów.

Android Auto raz na jakiś czas ma problemy z wydajnością. Informowaliśmy już o niepoprawnym działaniu systemu w połączeniu z niektórymi smartfonami Samsunga. Najczęściej takie niedoskonałości są szybko usuwane za pomocą aktualizacji oprogramowania układowego smartfonów. Mamy nadzieję, że i tym razem będzie podobnie, ponieważ Android Auto nie najlepiej dogaduje się z najnowszą wersją Androida 11.

Android Auto w Nissan Leaf

Użytkownicy, którzy otrzymali już aktualizację do Androida 11 i korzystają na codzień z Android Auto zgłaszają wiele poważnych problemów, które powodują, że rozwiązanie to jest obecnie praktycznie bezużyteczne.

Najnowsze problemy pojawiły się po aktualizacji smartfonów z rodziny Pixel do najnowszego, stabilnego wydania Androida 11. Co ciekawe różni użytkownicy skarżą się na różne problemy. Część posiadaczy Pixela donosi o problemach z płynnym odtwarzaniem muzyki. Inni wspominają o automatycznym wyciszeniu wszelkich powiadomień lub braku aplikacji Kalendarz. W niektórych przypadkach problemy wywoływane są także przez aplikacje firm trzecich takie, jak Waze, które nie chcą się uruchomić lub zawieszają cały system.

Kilku użytkowników na Reddicie raportuje, że zostało zmuszonych do przywrócenia smartfona do ustawień fabrycznych, ponieważ po podłączeniu do Androida Auto ich smartfony praktycznie przestały działać.

W chwili obecnej problemy sprawiają smartfony z rodziny Google Pixel z wyłączeniem modelu Pixel 4 XL. Firma Google nie skomentowała jeszcze sprawy, ale z pewnością będziemy mogli liczyć na aktualizację oprogramowania, która pozbędzie się wyżej wymienionych problemów.

