Android 11 - lista telefonów do aktualizacji [02.02.2022]

Na początku września 2020 roku prace nad Androidem 11 zostały zakończone. Wiemy już, które smartfony otrzymają aktualizację do tego systemu. Sprawdź, czy na liście jest również Twój model.

Spis treści

Android 11 to osiemnaste już wydanie zielonego robocika, które pojawiło się na rynku 8 września 2020 roku. Od tego czasu producenci na bieżąco testują i aktualizują swoje smartfony do nowej wersji Androida. Cały proces trwa już od ponad roku i powinien zakończyć się do 2021 roku. W międzyczasie na rynku pojawiło się kolejne wydanie systemu operacyjnego - Android 12 oraz trwają pracę nad Androidem 12L dla smartfonów z elastycznymi ekranami oraz tabletów..

Android 11

Poniżej znajdziesz wszystkie informacje dotyczące aktualizacji do Androida 11 oraz listę producentów i modeli smartfonów/tabletów, które otrzymają lub otrzymały już aktualizację do Androida 11. Ze względu na obszerne rozmiary publikacji i sporą liczbę aktualizacji polecamy skorzystać z wyszukiwarki (Ctrl + F) oraz wpisania nazwy Twojego telefonu. Dowiesz się wtedy, czy otrzymał on już aktualizację do Androida 11.

Zobacz również:

W międzyczasie zajrzyj również do naszego materiału zbiorczego o Androidzie 12, który oficjalnie pojawi się na rynku po wakacjach 2021 roku.

AKTUALIZACJA 09.09.2020

Prace nad Androidem 11 zostały ukończone, a Google udostępniło już oficjalne kompilacje systemu na swoje smartfony z rodziny Pixel. Oznacza to, że wkrótce smartfony innych producentów również otrzymają aktualizacje. Inżynierowie testują już wersje deweloperskie na wielu urządzeniach, a producenci zapowiadają rozpoczęcie beta testów. Dodatkowo niektóre firmy udostępniły już oficjalne listy smartfonów, które otrzymają aktualizację do Androida 11. Cała sytuacja w dalszym ciągu jest płynna. Możliwe, że smartfony, które znajdują się na listach nie otrzymają Androida 11. Istnieje również szansa, że aktualizacja trafi na urządzenia, które pierwotnie nie zostały uwzględnione.

AKTUALIZACJA 07.10.2020

W październiku na rynku zadebiutują pierwsze smartfony producentów innych, niż Google z preinstalowany Androidem. Będzie to między innymi OnePlus 8T. Dodatkowo część producentów takich, jak Oppo, vivo, OnePlus czy Samsung udostępniło już wersje beta Androida 11 ze swoimi autorskimi nakładkami graficznymi. W chwili obecnej nie przewiduje się żadnych opóźnień we wdrożeniu Androida 11 związanych z pandemią COVID-19.

AKTUALIZACJA 12.10.2020

OnePlus udostępnił finalną wersję OxygenOS 11 bazującego na Androidzie 11 dla OnePlusa 8 i 8 Pro.

AKTUALIZACJA 15.10.2020

Zaledwie kilka dni po udostępnieniu finalnej wersji Androida 11 na OnePlusa 8 i 8 Pro, a także prezentacji OnePlusa 8T, najnowszy system operacyjny zawita także na zeszłoroczne modele. Posiadacze OnePlusa 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro oraz ich warianty z modemami sieci 5G otrzymają Androida 11 w finalnej wersji najpóźniej w grudniu 2020 roku. Obecnie trwają pracę nad wersją beta oprogramowania OxygenOS, która zostanie udostępniona zainteresowanym użytkownikom.

Również ASUS pracuje nad Androidem 11 dla swoich flagowych smartfonów. W połowie października producent udostępnił wersję beta Androida 11 dla Zenfone 7 Pro (topowego modelu w ofercie). Oprogramowanie o numerze kompilacji 30.04.31.30 waży nieco ponad 1 GB.

AKTUALIZACJA 22.10.2020

Użytkownicy smartfonów, które otrzymały już aktualizację do Androida 11 donoszą o pewnym, niezwykle irytującym błędzie. Mowa o niepoprawnie działającym trybie pełnoekranowym. Okazuje się, że w wybranych sytuacjach pasek z przyciskami nawigacyjnymi oraz górny pasek powiadomień nie chowają się podczas wykorzystywania trybu pełnoekranowego.

Niestety problem ten znany jest już z wczesnych wersji beta Androida 11. Niestety Google pomimo zidentyfikowania problemu jeszcze nie zabrało się za jego naprawę. Tymczasowym rozwiązaniem problemu jest ponowne uruchomienie aplikacji, w której tryb pełnoekranowy nie działa tak, jak powinien.

Usterka powinna zostać wyeliminowana wraz z jedną z poprawek zabezpieczeń, która z czasem trafi na większość smartfonów pracujących pod kontrolą Androida 11.

Samsung otworzył już rejestrację do beta testów dla Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra. Na razie zarejestrować się mogą mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Na betę w Polsce mogą liczyć posiadacze modeli z rodziny Galaxy S20. Samsung otworzył rejestrację do beta testów w naszym kraju.

Dodatkowo nad aktualizacją do Androida 11 pracuje także Huawei. Chiński producent rozwijał początkową najnowszą wersje nakładki EMUI 11 na Androidzie 10, ale najnowsze informacje wskazują, że prace przeniesiono na Androida 11. Pierwszym smartfonem Huawei, który otrzyma Androida 11 będzie nadchodzący Mate 40.

AKTUALIZACJA 28.10.2020

Relacje Huawei z Google po utracie dostępu do usług Google znacząco ucierpiały. Huawei opracowuje własny system operacyjny Harmony OS, który po raz pierwszy został zaprezentowany w ubiegłe wakacje. Wczesnej system ten rozwijany był jako Hongmeng OS.

W tym roku Huawei zaprezentował Harmony OS 2.0. Finalnie system operacyjny trafi na pierwsze smartfony, urządzenia ubierane oraz telewizory w pierwszej połowie 2021 roku.

W związku z rozwojem Harmony OS 2.0 dyrektor do spraw rozwoju oprogramowania w Huawei Consumer Business Group potwierdził, że dni Androida na urządzeniach Huawei są policzone.

Okazuje się, że nakładka EMUI 11 zaprezentowana razem z flagowymi modelami Mate 40 to ostatnie oprogramowanie Huawei oparte na Androidzie. Oznacza to, że smartfony mogą nie doczekać się aktualizacji do Androida 11. Zamiast niej na smartfony Huawei zawita autorski Harmony OS. Obecnie nie wiemy czy dotyczy to również smartfonów posiadających usługi Google. Z Harmony OS 2.0 kompatybilne będą smartfony wyposażone procesor Kirin 9000, Kirin 990 5G oraz Kirin 810.

Pod koniec października dowiedzieliśmy się także nieco szczegółowiej o planach Xiaomi dotyczących kolejnej wersji nakładki MIUI. Trzynasta już wersja tego oprogramowania zadebiutuje na rynku w okolicach wakacji przyszłego roku. Obecnie nadal trwa proces aktualizacji kompatybilnych smartfonów do MIUI 12.

Xiaomi Mi Note 10 Źródło: techadvisor.co.uk

Z przecieków wiemy, że MIUI 13 oparte będzie na Androidzie 11 oraz nowszych wersjach zielonego robocika. Możliwe, że niektóre smartfony otrzymają MIUI 13 oparte na Androidzie 10, ale nakładka nie będzie kompatybilna z systemem Android 9.0 Pie.

Więcej informacji o MIUI 13 oraz listę kompatybilnych smartfonów znajdziesz tutaj.

Samsung udostępnił wersję beta One UI 3.0 opartą na Androidzie 11 dla wybranych użytkowników smartfonów Galaxy Note 20 oraz Galaxy Note 20 Ultra na terenie Stanów Zjednoczonych. To kolejne po flagowych Galaxy S20 modele, które otrzymały dostęp do beta testów Androida 11. Aktualizacja wymaga zapisania się do testów za pośrednictwem aplikacji Samsung Members.

AKTUALIZACJA 02.11.2020

Huawei udostępnił w Chinach mapę drogową aktualizacji do EMUI 11. Tak, jak podejrzewaliśmy nowa nakłada na wszystkich kompatybilnych urządzeniach pracować będzie pod kontrolą Androida 10 AOSP. Huawei nie przewiduje aktualizacji do Androida 11. Inżynierowie przygotowują się do prezentacji nowego, autorskiego systemu operacyjnego Harmony OS 2.0, który pojawi się na rynku w przyszłym roku. Na aktualizacje może liczyć większość tegorocznych modeli, które na rynku pojawiły się z Androidem bez dostępu do usług Google.

Samsung udostępnił oficjalną witrynę poświęconą nakładce One UI 3.0, która opiera się na najnowszej wersji Androida 11. Dowiedzieliśmy się z niej, że finalna wersja One UI 3.0 trafi na flagowe smartfony z rodziny Galaxy S20 oraz Galaxy Note 20 jeszcze w listopadzie 2020 roku.

Sony w dalszym ciągu milczy na temat bety oraz finalnych wersji Androida 11 dla swoich flagowców. Przedstawiciele firmy przekazali jednak, że flagowe modele począwszy od Xperii 5 oraz Xperii 1 Mk 2 otrzymają po trzy duże aktualizacje oprogramowania zmieniające wersję Androida.

AKTUALIZACJA 09.11.2020

Oppo dołącza do producentów, którzy posiadają w swojej ofercie smartfony z Androidem 11. Flagowy model Find X2 po niespełna dwóch miesiącach beta testów otrzymał aktualizację do finalnej wersji Androida 11. Oprogramowanie zostało udostępnione 5 listopada 2020 roku.

Wiemy już, że EMUI 11 to ostatnie oprogramowanie chińskiego producenta oparte na Androidzie. Smartfony Huawei nie otrzymają aktualizacji do Android 11. Najnowsze informacje wskazują, że Harmony OS - system operacyjny opracowany przez Huawei, który zastąpi Androida zostanie udostępniony w wersji beta już 18 grudnia 2020 roku. Pierwszym smartfonem, który otrzyma aktualizację będzie topowy Mate 40 Pro. Finalna wersje oprogramowania pojawi się na przełomie stycznia/lutego 2020 roiku.

Na aktualizację do Harmony OS mogą liczyć posiadacze nowych modeli Huawei takich, jak P40, P40 Pro, Mate 40, Mate 40 Pro.

Więcej informacji o udostępnieniu wersji beta Harmony OS znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 12.11.2020

Samsung poinformował, że planuje zaktualizować do Androida 11 oraz nakładki One UI 3.0 aż 90 urządzeń.

Do sieci wyciekłą już oficjalna lista urządzeń, które zostaną objęte aktualizacje do najnowszej wersji zielonego robocika.

Jakie smartfony mogą liczyć na aktualizację?

These are the 90 Samsung devices getting One Ui 3: pic.twitter.com/OCDq9vG6sc — Anthony (@TheGalox_) November 8, 2020

Przede wszystkim są to wszystkie flagowce z 2019 oraz 2020 roku. Niestety Samsungi Galaxy S9/Note 9 nie otrzymają Androida 11.

Na aktualizację do najnowszej wersji zielonego robociku mogą liczyć także posiadacze smartfonów z rodziny Galaxy A z lat 2019-2020.

Przy okazji Koreańczycy otworzyli rejestrację do beta testów One UI 3.0 dla smartfonów z rodziny Galaxy S10 oraz Galaxy Note 10.

Więcej informacji o aktualizacji Samsungów do Androida 11 znajdziesz tutaj.

OnePlus przekazał, że nowe tani smartfony - Nord N10 5G oraz Nord N100 otrzymają tylko jedną aktualizację rozwojową - do Androida 11. Posiadacze tych urządzeń nie mają co liczyć na Androida 12.

Xiaomi udostępniło oficjalną wersję Androida 11 z MIUI 12 dla Xiaomi Mi 10 oraz Mi 10 Pro. Mowa o chińskich urządzeniach, które nie posiadają dostępu do usług Google.

AKTUALIZACJA 16.11.2020

Xiaomi udostępniło aktualizację do Androida 11 z MIUI 12 dla Redmi K30 Pro. Jest to odpowiednik dostępnego w naszym kraju Xiaomi Mi 10T Pro. oznacza to, że posiadacze tego urządzenia w krótce otrzymają najnowszego Androida w pakiecie ze zaktualizowaną nakładką MIUI.

Xiaomi Mi 10T Pro

Przy okazji Xiaomi zaktualizowało niezwykle popularnego w naszym kraju budżetowca. Mowa o Redmi 8T. Smartfon ten zadebiutował z Androidem 9.0 Pie na pokładzie i miał nie dostać żadnej aktualizacji rozwojowej. Finalnie wraz z aktualizacją do MIUI 12 Xiaomi zaktualizowało ten model do Androida 10.

AKTUALIZACJA 23.11.2020

Samsung wycofał aktualizację dla swoich zeszłorocznych flagowców z rodzin Galaxy S10 i Galaxy Note 10. Wszystko ze względu na problemy z nadmiernym zużyciem akumulatora.

Użytkownicy na forach społecznościowych donosili o ponownym uruchamianiu się aplikacji oraz nadmiernym zużyciem baterii.

W chwili obecnej nie wiadomo, czy odkryty wywoła opóźnienia we wprowadzeniu One UI 3.0 na inne smartfony. Z pewnością na oprogramowanie dłużej poczekają posiadacze modeli z rodziny Galaxy S10.

Xiaomi udostępniło finalną wersje Androida 10 na europejskie modele Mi 10. Przy okazji zaktualizowano Redmi Note 9 Pro. Oba smartfony pracują już pod kontrolą Androida 11 z nakładką MIUI 12.

AKTUALIZACJA 1.12.2020

Xiaomi poinformowało, że zeszłoroczne średniaki - Redmi Note 8 oraz Redmi Note 8 Pro finalnie otrzymają aktualizację do Androida 11 oraz nakładki MIUI 12. Smartfony te zadebiutowały z Androidem 9.0 Pie na pokładzie i otrzymały już aktualizację do Androida 10.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Obecnie trwają testy wewnętrzne Androida 11 na wyżej wymienione smartfony.

Samsung wprowadził drugą betę Androida 11 na Galaxy S10. Urządzenia te miały spory problem z przedwczesnym rozładowywaniem się baterii. Obecnie nowa wersja beta dostępna jest w Indiach, Korei Południowej oraz Wielkiej Brytanii.

Sony finalnie udostępniło oficjalną mapę drogową aktualizacji do Androida 11. Znalazło się na niej zaledwie pięć modeli. Oto one:

Grudzień 2020:

Sony Xperia 1 II

Styczeń 2021:

Sony Xperia 5 II

Xperia 10 II

Luty 2021

Sony Xperia 5

Xperia 10

Androida 11 z MIUI 12 otrzymał także POCO F2 Pro. Aktualizacja o numerze kompilacji V12.2.1.0.RJKMIXM waży 2,8 GB. Po jej zainstalowaniu smartfon pracuje pod kontrolą Androida 11. Xiaomi informuje, że jest to stabilna wersja MIUI 12 oparta na Androidzie 11. Posiadacze tego smartfona otrzymali w gratisie odświeżoną aplikację aparatu.

AKTUALIZACJA 8.12.2020

Samsung opublikował najnowszą mapę drogową aktualizacji do Androida 11 i One UI 3.0, która wskazuje już, kiedy dane smartfony otrzymają nowe oprogramowanie.

Samsung Galaxy S20 Ultra oraz Galaxy Note 20 Ultra

Pierwsze urządzenia otrzymały już najnowszego Androida 11. Kolejna partia zostanie zaktualizowana w styczniu 2021 roku i obejmie zeszłoroczne flagowce i tegoroczne smartfony z elastycznym ekranem. Średniaki, składany Galaxy Fold oraz tańsze urządzenia otrzymają nowy system nie wcześniej, niż w lutym. Dokładną listę znajdziesz w zakładce Samsung.

Więcej informacji o Androidzie 11 na smartfonach Samsunga znajdziesz tutaj.

Jeden dzień po udostępnieniu mapy drogowej w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się proces udostępniania Androida 11 z One UI 3.0. Oprogramowanie trafiło na Samsunga Galaxy S20 5G. System o numerze kompilacji RP1A.200720.012.G981VSQU1ZTHK wprowadza Androida 11 z listopadowymi poprawkami zabezpieczeń oraz nakładkę One UI 3.0. Aktualizacja trafiła na model z procesorem Qualcomm Snapdragon 865.

Europejskie Samsungi Galaxy S20 z układami Exynos 990 otrzymają Androida 11 do końca tego roku.

Więcej informacji o aktualizacji amerykańskiego Galaxy S20 5G znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 14.12.2020

Sony zaktualizowało do Androida 11 swojego pierwszego smartfona. Mowa o flagowcu z tego roku - Xperii I Mark II. Urządzenia zakupione na terytorium Tajwanu otrzymały już nowe oprogramowanie. Jest ono udostępniane w trybie OTA i waży niespełna 1 GB.

Wśród nowości możemy liczyć na usprawnioną kontrolę multimediów, nowe emoji, zmiany w uprawnieniach oraz narzędzie do nagrywania ekranu. Sony od siebie dodaje możliwość nagrywania w 4K przy zachowaniu 120 klatek na sekundę oraz moduł 5G z trybem Dual-Standby.

Więcej informacji na temat aktualizacji Xperii I Mark II do Androida 11 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 21.12.2020

Samsung wystartował już z aktualizacją do Androida 11 oraz nakładki One UI 3.0 dla modeli Galaxy Note 20 oraz Galaxy Note 20 Ultra. Oprogramowanie trafiło na rynek wcześniej, niż zapowiadano. Według mapy drogowej aktualizacji do Androida 11 system Android 11 na smartfony z rodziny Galaxy Note 20 miał trafić dopiero w przyszłym roku.

Aktualizacja obecnie dostępna jest na smartfonach z procesorem Qualcomm Snapdragon zakupionymi u amerykańskiego operatora sieci komórkowej AT&T.

Oprogramowanie o numerze kompilacji N98xUSQU1CTL2 waży 2,5 GB i udostępniane jest jako aktualizacja OTA.

Razem z finalną wersją Androida 11 dla Galaxy Note 20, Samsung postanowił udostępnić drugą betę dla swoich flagowców z 2019 roku. Oprogramowanie stworzone dla Galaxy S10 borykało się z problemem ze zbyt szybko rozładowującym się akumulatorem.

Smartfon Samsung Galaxy S10 Źródło: PCWorld.com

Nowe oprogramowanie układowe o numerze wersji z końcówką ZTL8 naprawie wiele problemów zgłaszanych przez użytkowników w ramach aplikacji Samsung Members. Mowa o zacinającym się interfejsie użytkowania i nie działającym odblokowywaniu za pośrednictwem czytnika linii papilarnych.

Finalna wersja Androida 11 z One UI 3.0 dla Galaxy S10 powinna pojawić się w styczniu 2021 roku.

Przy okazji aktualizacji do Android 11 i One UI 3.0 dla aktualnych produktów Samsunga dowiedzieliśmy się nieco o One UI 3.1 - nowe wersji nakładki, która pojawi się na rynku razem z Galaxy S21. Zaoferuje ona lepszą integrację z usługami Google. Główna nowością będzie obecność zakładki Odkrywaj zintegrowanej z interfejsem domowym One UI.

Samsung Galaxy S20 Źródło: PCWorld.com

Przy okazji zbliżającej się premiery flagowych smartfonów Samsunga oraz Xiaomi na 2021 rok, a także premierze procesora Qualcomm Snapdragon 888 dowiedzieliśmy się, że niektóre urządzenia z Androidem otrzymają aż trzy aktualizacje zmieniające wersję systemu operacyjnego.

Google poinformowało, że będzie bliżej współpracować z firmą Qualcomm, która jest największym producentem procesorów do smartfonów. Dzięki tej współpracy producenci sprzętu szybciej otrzymają sterowniki, które pozwolą im na implementacje kolejnych wersji Androida na swoich urządzeniach.

Flagowe modele z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 5G takie, jak Samsung Galaxy S21 (USA) czy Xiaomi Mi 11 otrzymają aktualizację do Androida 14.

AKTUALIZACJA 22.12.2020

Na listę urządzeń które zaktualizowano już do Androida 11 niespodziewanie trafia Samsung Galaxy S10 Lite. Tańsza wersja flagowego smartfona koreańskiego producenta zadebiutowała w lutym 2020 roku na chwilę przed premierą Galaxy S20. Koreańczycy nie wydali ani jednej wersji beta Androida 11 z One UI 3.0 na Samsunga Galaxy S10 Lite.

Smartfon Samsung Galaxy S10 Lite

Wprowadzenie nowej wersji oprogramowania, która aktualizuje system do Androida 11 na pokład Galaxy S10 Lite jest dosyć niespodziewane. W końcu Samsung testuje Androida 11 na Galaxy S10e, Galaxy S10 oraz Galaxy S10+, a proces nie przebiega zgodnie z planem. W związku ze sporymi problemami z baterią Koreańczycy musieli wycofać pierwszą betę Androida 11 dla Galaxy S10.

Model Lite otrzymał aktualizację wcześniej najprawdopodobniej ze względu na obecność innego procesora - Snapdragona 855 zamiast Exynosa 9820.

Najnowsza wersja oprogramowanie została oznaczona jako G770FXXU3DTL1. Oferuje ona Androida 11 z nakładką One UI 3.0 oraz najnowszymi poprawkami zabezpieczeń z grudnia 2020 roku. Oprogramowanie udostępniane jest jako aktualizacja OTA i waży nieco ponad 2 GB.

Według mapy drogowej Android 11 dla Samsunga Galaxy S10 Lite miał trafić na rynek w styczniu 2021 roku. Nowa aktualizacja potwierdza, że w większości przypadków prace inżynierów przebiegają zgodnie z oczekiwaniami.

AKTUALIZACJA 28.12.2020

W trakcie świąt aktualizację do Androida 11 otrzymał nowy smartfon od Xiaomi. Mowa o jednym z najtańszych modeli z wbudowanym modemem sieci 5G. Xiaomi Mi 10 Lite 5G pracuje już pod kontrolą najnowszej wersji zielonego robota. Aktualizacja o numerze kompilacji 12.1.2.0.RJIEUXM została udostępniona na rynku europejskim. Oprogramowanie waży aż 2,8 GB. W chwili obecnej Android 11 udostępniany jest wybranym użytkownikom. Globalna aktualizacja powinna rozpocząć się w ciągu najbliższych dni.

Gwiazdkowy prezent otrzymali również posiadacze Samsunga Galaxy S20 FE. Urządzenie to otrzymało Android 11 z One UI 3.0. Co ważne mowa o obu wersjach - z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 i modemem sieci 5G oraz procesorem Samsung Exynos z modemem sieci 4G LTE.

Przed świętami Motorola postanowiła nadrobić braki i wydała mapę drogową aktualizacji swoich smartfonów do Androida 11. Jakie modele mogą liczyć na nową wersję systemu operacyjnego?

Pełna lista znajduje się poniżej:

Motorola Razr 5G

Motorola Razr 2019

Motorola Edge

Motorola Edge+ - aktualizacja udostępniona

Motorola One 5G

Motorola One Action

Motorola One Fusion

Motorola One Fusion+

Motorola One Hyper

Motorola One Vision

Moto G 5G

Moto G 5G Plus

Moto G Fast

Moto G Power

Moto G Pro - aktualizacja udostępniona

Moto G Stylus - aktualizacja udostępniona

Moto G9

Moto G9 Play

Moto G9 Plus

Moto G9 Power

Moto G8

Moto G8 Power

Lenovo K12 Note

Na liście znalazł się jeden smartfon Lenovo. To nie przypadek - za jego aktualizację odpowiedzialni będą programiści Motoroli, która jest własnością Lenovo. Dodatkowo producent poinformował, że lista będzie jeszcze aktualizowana.

AKTUALIZACJA 29.12.2020

Po czteromiesięcznych beta testach Asus udostępnił finalną wersję aktualizacji do Androida 11 dla swojego zeszłorocznego flagowca - Zenfone'a 6.

Stabilna wersja oprogramowania zostałą udostępniona na Tajwanie. Oprogramowanie o numerze kompilacji 18.0610.2011.107 wprowadza Androida 11 wraz z przeprojektowanym interfejsem użytkownika ZenUI. Aktualizacja wprowadzana jest partiami. Niestety Asus nadal nie przedstawił globalnej mapy aktualizacji do Androida 11, w związku z czym nie wiemy, kiedy uaktualnienie trafi do Polski.

AKTUALIZACJA 04.01.2021

W trakcie przerwy świątecznej kilku producentów postanowiło zaktualizować swoje urządzenia do Androida 11. Xiaomi udostępniło aktualizację dla swojego najnowszego smartfona z Android One. Mowa o Xiaomi Mi A3, który pracuje pod kontrolą czystego Androida. To jedno z kilku urządzeń chińskiego producenta, które nie posiada preinstalowanej nakładki MIUI.

Urządzenie pomimo obecności czystego Androida aktualizację do najnowszej wersji otrzymało dopiero po kilku miesiącach. Niestety Xiaomi ma problem z najnowszą wersją oprogramowania. Po aktualizacji telefony stają się praktycznie bezużyteczne. Najnowsze informacje wskazują, że oprogramowanie zostało wycofane z użytku po zaledwie jednym dniu, a producent pracuje obecnie nad nową wersją pozbawioną błędów.

Pod koniec grudnia 2020 roku aktualizację do Androida 11 otrzymały również smartfony z rodziny Galaxy Note 10. Najnowsza aktualizacja o numerze kompilacji N97xFXXU6ETLL wprowadza Androida 11 z nakładką One UI 3.0 oraz najnowsze poprawki zabezpieczeń z grudnia 2020 roku.

AKTUALIZACJA 5.01.2021

Xiaomi udostępniło właśnie aktualizację do Androida 11 dla smartfonów Mi CC9 Pro oraz Mi CC9 Pro Premium Edition. Smartfony te zadebiutowały na rynku pod koniec 2019 roku z Androidem 9.0 Pie i MIUI 11 na pokładzie. W międzyczasie Xiaomi zaktualizowało smartfony do Androida 10 oraz MIUI 11, a teraz pierwsi użytkownicy sygnalizują, że urządzenia otrzymały Androida 11.

Xiaomi Mi CC9 Pro oraz Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition w Polsce znane są jako Xiaomi Mi Note 10 oraz Xiaomi Mi Note 10 Lite. Udostępnienie aktualizacji na chińskie wersje oznacza, że niedługo aktualizacja powinna trafić również na europejskie modele o innych nazwach.

AKTUALIZACJA 7.01.2021

Po uporaniu się z problemami Samsung rozpoczął udostępnianie finalnej wersji Androida 11 z nakładką One UI 3.0 na smartfony z rodziny Galaxy S10. Aktualnie oprogramowanie otrzymał już Samsung Galaxy S10e oraz Samsung Galaxy S10 ze Szwajcarii.

Aktualizacja do Androida 11 wprowadza także styczniowe poprawki zabezpieczeń.

AKTUALIZACJA 11.01.2021

vivo opublikowało za pośrednictwem Twittera swój plan udostępniania aktualizacji do Funtouch OS korzystającej z Androida 11. W chwili obecnej mówimy o wersji beta oprogramowania.

W styczniu oprogramowanie otrzymają smartfony vivo V19 oraz vivo X50. W marcu Vivo V17, V17 Pro, V15 Pro oraz S1, w kwietniu S1 Pro, Z1x, Z1Pro, a w czerwcu V15.

Aktualizacji do Androida 11 doczekał się także najnowszy składany smartfon Samsunga - Galaxy Z Fold 2. Urządzenie otrzymało nową wersję oprogramowania, która wprowadza nakładkę One UI 3.0.

Finalna wersja oprogramowania została udostępniona po kilku miesiącach od wydania pierwszej wersji beta w Korei Południowej.

Oprogramowanie o numerze kompilacji F916BXXU1CTLL przynosi także styczniowe poprawki. W chwili obecnej aktualizacja dostępna jest dla Galaxy Z Fold 2 kupionych w Niemczech.

AKTUALIZACJA 18.01.2021

Sony zdecydowało się na zaktualizowanie zaledwie garstki swoich smartfonów Xperia do Androida 11. Firma ogłosiła już harmonogram. Teraz okazuje się, że Japończycy rozpoczęli już intensywne prace nad wdrożeniem najnowszej wersji zielonego robocika na swoje urządzenia.

Niestety pomimo tego, że obecny system operacyjny na smartfonach Xperia jest bardzo podobny do czystego Androida to proces aktualizacyjny rozpoczyna się bardzo późno.

Do tej pory Androida 11 otrzymał tylko najnowszy flagowiec - Xperia 1 II. Na mapie drogowej Sony zapomniało nawet o nowych średniakach takich, jak Xperia 10 oraz Xperia L.

Xpiera I Mark II

W piątek 15 stycznia 2021 roku Sony niespodziewanie udostępniło aktualizację do Androida 11 dla modeli Xperia 1 oraz Xperia 5. Smartfony te miały otrzymać nowe oprogramowanie w lutym 2021 roku.

Najnowszy system operacyjny na smartfony Sony Xperia 1 oraz Xperia 5 zawiera grudniowe poprawki zabezpieczeń. Sony nie udostępniło oficjalnego dziennika zmian.

AKTUALIZACJA 19.01.2021

Kilka dni po premierze Samsunga Galaxy S21 Koreańczycy udostępnili aktualizacje do Androida 11 dla swojego pierwszego składanego smartfona z 2019 roku. Mowa oczywiście o Galaxy Fold pierwszej generacji.

Portal Sammobile donosi, że użytkownicy Samsunga Galaxy Fold ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii otrzymali już aktualizację do Androida 11 oraz One UI 3.0. Planowo Galaxy Fold miał zostać zaktualizowany dopiero pod koniec lutego 2021 roku.

Samsung Galaxy Fold

Aktualizacja dostępna jest na modele z modemem sieci LTE oraz 5G.

Nowe oprogramowanie wprowadzające Androida 11 udostępnił także TCL. Producent posiada w swojej ofercie kilka smartfonów, które nie są popularne w Europie. Aktualizację do Androida 11 mogą pobrać posiadacze modelu TCL 10L. To typowy średniak, który Androida 11 miał otrzymać wiosną tego roku.

Co ciekawe aktualizacji do Androida 11 nie otrzymał jeszcze droższy model TCL 10 Pro z modemem sieci 5G oraz wydajniejszym procesorem.

Aktualizacja dostępna jest w większości krajów w Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii.

AKTUALIZACJA 20.01.2021

Samsung udostępnił aktualizację do Androida 11 dla kolejnych urządzeń.

Samsung Galaxy Tab S7

Nowy system operacyjny otrzymał Samsung Galaxy M31. To średniak wprowadzony na rynek w 2020 roku. Najnowsza wersja oprogramowania układowego o numerze kompilacji M315FXXU2BUAC wprowadza Androida 11 oraz nakładkę One UI 3.0. W chwili obecnej stabilna wersja oprogramowania udostępniana jest użytkownikom, którzy wcześniej zdecydowali się na aktualizację do wersji Beta. Pozostali użytkownicy powinni otrzymać aktualizację do Androida 11 w przeciągu kilku najbliższych dni.

Aktualizację do Androida 11 otrzymał również flagowy tablet Samsung Galaxy Tab S7. Posiadacze tego urządzenia otrzymali aktualizację, która przy okazji wprowadza najnowszą wersję nakładki graficznej One UI 3.1, która zadebiutowała 14 stycznia 2021 roku podczas premiery Samsunga Galaxy S21.

AKTUALIZACJA 25.01.2021

Aktualizację do Androida 11 otrzymał średniak od Poco. Model X2 na terenie Indii otrzymał nową aktualizację oprogramowania o numerze kompilacji MIUI 12.1.2.0 RGHINXM. Aktualizacja waży 2,4 GB i wprowadza na pokład Androida 11 oraz zaktualizowaną wersję nakładki MIUI 12. System posiada również najnowsze poprawki zabezpieczeń datowane na 1 stycznia 2021 roku.

Samsung po raz kolejny walczy z problemami z Androida 11 na swoich flagowcach z 2019 roku. Koreańczycy udostępnili finalną wersję Androida 11 na Galaxy S10, ale aktualizacja została wstrzymana. Koreańczycy nie poinformowali dlaczego zdecydowali się na wycofanie aktualizacji, ale prawdopodobnie decyzja ma związek z błędami w kodzie źródłowym oprogramowania. Użytkownicy narzekają na dziwne rozmycie na zdjęciach oraz zbytnie nagrzewanie się urządzenia, które skutkuje szybszym rozładowywaniem baterii. W chwili obecnej nie wiemy, kiedy Samsung ponownie udostępni Androida 11 na Galaxy S10.

OnePlus dzień po premierze Androida 11 w wersji Beta na OnePlus 7T i 7 zdecydował się na wprowadzenie kolejnej aktualizacji, która usuwa wykryte błędy.

AKTUALIZACJA 29.01.2021

Samsung kontynuuje swój proces aktualizacji smartfonów do Androida 11 oraz nakładki One UI 3.0. Nowe oprogramowanie otrzymał właśnie Galaxy Note 10 Lite. Aktualizacja o numerze kompilacji N770FXXU7DUA8 to pierwsza aktualizacja rozwojowa dla tego smartfona. Poza Androidem 11 oraz nakładką One UI 3.1 posiadacze Galaxy Note 10 Lite otrzymali również styczniowe poprawki zabezpieczeń.

Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 10 Lite w przyszłości otrzyma jeszcze aktualizację do Androida 12 oraz Androida 13.

AKTUALIZACJA 01.02.2021

O aktualizacji do Androida 11 przypomniało sobie LG. Koreański producent nigdy nie słynął z szybkiego udostępniania aktualizacji Androida i jak widać niestety w tej kwestii nadal nic się nie zmieniło. Androida 11 otrzymał właśnie LG Velvet - flagowy model dostępny w naszym kraju.

Aktualizacja waży 2,25 GB i wprowadza Androida 11 oraz zaktualizowaną wersję autorskiej nakładki LG UX Experience 10. W chwili obecnej oprogramowanie dostępne jest w Korei Południowej.

Aktualizacja pojawiła się także na Moto G Pro. Nowe oprogramowanie waży 1,1 GB i wprowadza czystego Androida 11 wraz z poprawkami zabezpieczeń datowanymi na 1 stycznia 2021 roku.

Również Xiaomi pierwszego lutego udostępniło aktualizację dla jednego ze swoich średniaków. Mowa o modelu Redmi Note 9S, który otrzymał aktualizację o numerze kompilacji V12.0.1.0.RJWMIXM. Jest to stabilna wersja beta, która wprowadza Androida 11 i MIUI 12. Udostępniono ją wybranym użytkownikom, którzy testują czy nie posiada ona znaczących błędów. Za kilka dni oprogramowanie trafi na wszystkie egzemplarze Redmi Note 9S.

AKTUALIZACJA 3.02.2021

Realme rozpoczęło udostępnianie wersji beta nakładki Realme UI 2.0 dla kilku modeli smartfonów. Wczesny dostęp do nowego oprogramowania pojawił się dla użytkowników Realme X3 SuperZoom, Realme X3, Realme X2, Realme 6, Realme C12 oraz Realme C15.

Realme 6

Wyżej wymienione modele smartfonów mogą otrzymać wersję beta Androida 11. Aktualizacja dostępna jest dla ograniczonej liczby urządzeń i wymaga wcześniejszej rejestracji. Dodatkowo, aby zainstalować Androida 11 beta trzeba wcześniej zaktualizować smartfon do najnowszej wersji oprogramowania.

Producent podkreśla, że przed instalacją Androida 11 należy wykonać pełną kopię zapasową danych. W kolejnym kroku należy udać się do Ustawień > Aktualizacja Oprogramowania, kliknąć ikonkę ustawień, wybrać opcję Wersja Beta > Aplikuj teraz i wypełnić formularz.

Realme podkreśla, że oprogramowanie w wersji beta jest niedopracowane i może sprawiać problemy.

AKTUALIZACJA 04.02.2021

Samsung udostępnił aktualizację oprogramowania dla swojego najpopularniejszego średniaka. Galaxy A51 pracuje już pod kontrolą Androida 11 wraz z nakładką One UI 3.0. Nowa wersja oprogramowania udostępniana jest w Rosji i wprowadza również poprawki zabezpieczeń datowane na 1 lutego 2021 roku.

Galaxy A51

Zaktualizowanie jednego z najpopularniejszych smartfonów 2020 roku do Androida 11 z pewnością przyczyni się do wzrostu statystyk.

AKTUALIZACJA 08.02.2021

Xiaomi Mi 10T i Mi 10T Pro zadebiutowały na rynku z Androidem 10 oraz MIUI 12 na pokładzie.

Niezwykle popularne flagowce z niższej półki cenowej otrzymały właśnie aktualizację do Androida 11 z MIUI 12.

Użytkownicy z Indii donoszą, że Xiaomi Mi 10T i Mi 10T Pro otrzymały już aktualizację do najnowszej wersji zielonego robocika.

Oprogramowanie o numerze kompilacji 12.1.1.0 RJDINXM waży 2,8 GB.

Razem z Androidem 11 smartfony otrzymały styczniowe poprawki zabezpieczeń.

AKTUALIZACJA 09.02.2021

Samsung nie zwalnia i udostępnia Androida 11 z nakładka One UI 3.0 na kolejnego smartfona. Tym razem padło na średniaka z rodziny Galaxy M. Model Galaxy M30s otrzymał właśnie nową aktualizację, która wprowadza na pokład Androida 11, nakładkę One UI 3.0 oraz lutowe poprawki zabezpieczeń.

Razem z Galaxy M30s aktualizację do Androida 11 i One UI 3.0 udostępniona dla modelu Galaxy A71. Niestety mowa o modelu z modemem sieci 5G, który nie był oficjalnie sprzedawany w naszym kraju.

Tego samego dnia rozpoczął się proces aktualizacji Samsunga Galaxy A51 do Androida 11 w większej ilości krajów.

AKTUALIZACJA 10.02.2021

Samsung zdecydował się udostępnić aktualizację do najnowszej wersji nakładki One UI 3.1 dla najtańszego flagowca z 2020 roku. Galaxy S20 FE otrzymał nową wersję nakładki wcześniej, niż droższe modele Galaxy S20, Galaxy S20+ oraz Galaxy S20 Ultra.

Najnowsza wersja nakładki One UI 3.1 została oficjalnie wprowadzona na rynek w styczniu 2021 roku razem z nowymi smartfonami Samsung Galaxy S21. Koreańczycy na prezentacji flagowców przekazali, że wkrótce oprogramowanie trafi na flagowe modele poprzedniej generacji.

Nakładka w wersji 3.1 wprowadza drobne zmiany względem One UI 3.0 udostępnianego razem z Androidem 11.

Oprogramowanie trafiło na Samsunga Galaxy S20 FE 5G z procesorem Qualcomm Snapdragon 865. Wkrótce pojawi się również na modelu z modemem sieci 4G LTE.

AKTUALIZACJA 15.02.2021

Po około 48 godzinach od udostępnienia aktualizacji do One UI 3.1 dla Samsunga Galaxy S20 FE 5G, producent postanowił wycofać nowe oprogramowanie.

Samsung bez żadnej informacji zdecydował się wycofać najnowsze oprogramowanie wprowadzające nakładkę One UI na smartfony Galaxy S20 FE 5G z procesorem Qualcomm Snapdragon 865.

Bardzo możliwe, że nowe oprogramowanie posiadało błędy, które utrudniają pracę. Samsung już wcześniej borykał się z dużymi komplikacjami podczas udostępniania aktualizacji do Androida 11 i One UI 3.0 dla flagowych modeli Galaxy S10 z 2019 roku. Oprogramowanie było wtedy wydawane kilkukrotnie, a koreańscy inżynierowie musieli mierzyć się ze sporą ilością niedoróbek.

AKTUALIZACJA 22.02.2021

Xiaomi udostępniło w Chinach aktualizację do Androida 11 dla niezwykle popularnych w Polsce średniaków. Oprogramowanie trafiło bowiem na Redmi Note 8 i Redmi Note 8T. Oba smartfony zadebiutowały na rynku z Androidem 9.0 Pie i nakładką MIUI 11 na pokładzie. Urządzenia otrzymały dużą aktualizację, która wprowadziła na pokład Androida 11 i nakładkę MIUI 12. Myśleliśmy, że to koniec oficjalnego wsparcia, ale Redmi Note 8 otrzymał właśnie nową aktualizację, która wprowadza na pokład Androida 11.

Redmi Note 8

Oprogramowanie o numerze kompilacji V12.0.1.0.RCOCNXM udostępniane jest jako stabilna beta i dostępne jest dla wybranych użytkowników mieszkających w Chinach.

Wiemy także, że Android 11 trafi na Redmi Note 8T. Jest to międzynarodowa wersja Redmi Note 8 sprzedawana w Europie. Urządzenie to jest bardzo popularne w naszym kraju.

W przyszłości Redmi Note 8/8T powinny otrzymać jeszcze aktualizację do MIUI 13, ale na pojawienie się Androida 12 nie powinniśmy już liczyć.

Razem z niezwykle popularnym Redmi Note 8 i jego europejskim odpowiedniku - Redmi Note 8T, aktualizację otrzymał Xiaomi Mi Note 10 (V12.1.3.0.RFDEUXM) oraz Xiaomi Mi 10T Lite (V12.0.2.0.RJSMIXM).

Aktualizacja dla Mi Note 10 udostępniana jest we wschodniej części Europy, a Mi 10T Lite otrzymał aktualizację na całym świecie.

AKTUALIZACJA 24.02.2021

Oppo udostępniło aktualizację do ColorOS 11 i Androida 11 dla kolejnego średniaka. Tym razem padło na model Oppo A93. Bliźniaczy smartfon Oppo F17 Pro sprzedawany na innych rynkach otrzymał aktualizację już jakiś czas temu. Teraz do grona smartfonów z ColorOS 11 dołącza Oppo A93.

Aktualizacja udostępniana jest partiami dla wybranych użytkowników.

AKTUALIZACJA 1.03.2021

LG nigdy nie spieszyło się z aktualizacjami do nowych wersji systemu operacyjnego Android. W taki oto sposób posiadacze flagowego LG V60 ThinQ otrzymali najnowszą wersję Androida dopiero pod koniec lutego. Co ważne LG V60 ThinQ to dopiero drugie urządzenie od LG, które otrzymało aktualizację do Androida 11. Wcześniej została ona udostępniona na nowszy model LG Velvet.

Razem z Androidem 11, LG V60 ThinQ otrzymało poprawki zabezpieczeń datowane na 1 stycznia 2021 roku. Producent zdecydował się na odświeżenie autorskiej nakładki graficznej oraz dodał kilka autorskich nowości.

Oprogramowanie aktualnie dostępne jest na urządzenia pochodzące od amerykańskiego operatora sieci komórkowej Verizon.

Aktualizację do Androida 11 otrzymał również OnePlus Nord. Nowe oprogramowanie wprowadza nową wersję nakładki OxygenOS oraz poprawki datowane na 1 stycznia 2021 roku. Stabilna wersja została udostępniona po prawie dwóch miesiącach beta testów. Oprogramowanie udostępniono dla posiadaczy OnePlusa Nord z całego świata. Aktualizacja udostępniana jest partiami.

AKTUALIZACJA 03.03.2021

Samsung po raz kolejny pozytywnie zaskakuje. Aktualizacja do Androida 11 i One UI 3.1 została właśnie udostępniona dla dwuletniego tabletu Galaxy Tab S6. Zgodnie z mapą drogową aktualizacji do Androida 11 urządzenie to miało otrzymać nowe oprogramowanie dopiero w maju.

Galaxy Tab S6

Android 11 trafił na egzemplarze z wbudowanym modemem sieci 4G LTE sprzedawane w Niemczech. Oprogramowanie o numerze kompilacji T865XXU4CUB7 wprowadza Androida 11 i najnowszą wersję nakładki One UI 3.1, która została zaprezentowana w styczniu razem z flagowymi Samsungami Galaxy S21. Nowa wersja systemu waży 2,2 GB i dostarczana jest z najnowszymi poprawkami zabezpieczeń datowanymi na 1 marca 2021 roku.

W chwili obecnej aktualizacja nie jest jeszcze dostępna na Galaxy Tab S6 z modemem sieci 5G oraz wersji Wi-Fi only.

Podobną aktualizacje niedługo powinni otrzymać posiadacze Samsunga Galaxy Tab S6 Lite.

AKTUALIZACJA 05.03.2021

Samsung zaktualizował kolejnego smartfona do Androida 11 i nakładki One UI 3.1. Oprogramowanie otrzymał właśnie Samsung Galaxy A71 w wersji z modemem sieci 4G LTE. To dosyć popularne urządzenie, które w Polsce sprzedane jest przez największych, krajowych operatorów.

Oprogramowanie pojawiło się w wybranych krajach Unii Europejskiej i jest już dostępne w naszym kraju. Aktualizacja wymaga około 3 GB wolnej przestrzeni dyskowej.

Poza Androidem 11 oraz nakładką One UI 3.1, posiadacze Samsunga Galaxy A71 otrzymali również poprawki zabezpieczeń datowane na 1 lutego 2021 roku.

Zgodnie z pierwotną mapą drogową, Galaxy A71 miał otrzymać aktualizację do Androida 11 w maju 2021 roku.

AKTUALIZACJA 08.03.2021

Samsung znowu to robi. Koreańczycy po raz kolejny udostępnili aktualizację do Androida 11 wcześniej, niż wskazywała na to mapa drogowa. Nowym oprogramowaniem mogą cieszyć się już posiadacze niezwykle popularnego średniaka z 2019 roku. Mowa o Samsungu Galaxy A50.

Samsung Galaxy A50

Najnowsza wersja oprogramowania układowego wprowadza Androida 11 wraz z nakładką One UI 3.1. Aktualizacja o numerze kompilacji A505FDDU7CUBC waży 1,8 GB i przy okazji wprowadza poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2021 roku.

AKTUALIZACJA 09.03.2021

Honor zaktualizował popularne flagowce z 2019 roku. Posiadacze Honor View 20 oraz Honor 20 mogą zainstalować nową wersję oprogramowania. Niestety posiadacze ostatnich modeli Honora z dostępem do usług Google nie mogą liczyć na aktualizację do Androida 11. Nowe oprogramowanie wprowadza na urządzenia nakładkę Magic UI 4.0, która jest niczym innym, jak EMUI 11 ze zmienioną nazwą. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 i dodaje kilka funkcji, które pojawiły się w Androidzie 11.

Honor View 20

Oprogramowanie o numerze kompilacji 11.0.0.138 waży około 1,84 GB.

Aktualizacja udostępniania jest stopniowo i wkrótce trafi na wszystkie flagowce Honor z 2019 roku.

AKTUALIZACJA 11.03.2021

LG przypomniało sobie o aktualizacji do Androida 11. Niemiecki oddział udostępnił właśnie mapę drogową aktualizacji do Androida 11. Informuje ona, jakie smartfony otrzymają nowe oprogramowanie. Dodatkowo podano przybliżone daty udostępnienia aktualizacji.

Z mapy drogowej wynika, że LG zaktualizuje do Androida 11 zaledwie 7 modeli.

Poniżej lista z datą przewidywanego wprowadzenia aktualizacji:

LG Velvet 5G - aktualizacja udostępniona

LG G8X - do końca drugiego kwartału 2021

LG Velvet 4G - aktualizacja udostępniona

LG G8S - do końca trzeciego kwartału 2021

LG Wing - do końca czwartego kwartału 2021

LG K52 - do końca czwartego kwartału 2021

LG K42 - do końca czwartego kwartału 2021

AKTUALIZACJA 15.03.2021

Motorola nie śpieszy się za bardzo z aktualizacją do Androida 11. Dotychczas smartfony tego producenta szybko dostawały nowe wersje Androida, ale inaczej jest tym razem. Mapę drogową aktualizacji udostępniono dopiero w grudniu, a oprogramowanie trafiło na jeden model - Moto G Pro.

Aktualizacje do Androida 11 otrzymały właśnie dwa niezwykle popularne średniaki. Mowa o Moto G8 oraz Moto G8 Power. Posiadacze tych smartfonów mogą już zainstalować Androida 11 z lutowymi poprawkami zabezpieczeń. Oprogramowanie o numerze kompilacji RPE31.Q4U-47-35 wprowadza Androida 11 na oba urządzenia.

AKTUALIZACJA 16.03.2021

Najnowsza wersja Androida trafiła właśnie na flagowy model Realme z 2020 roku. Posiadacze Realme X50 Pro 5G z Polski mogą już pobierać najnowszą aktualizację oprogramowania. Wprowadza ona na pokład flagowca Androida 11 wraz z nową nakładką Realme UI 2.0.

Oprogramowanie o numerze kompilacji RMX2075_11_C.18 waży około 3 GB i przy okazji aktualizuje poprawki zabezpieczeń.

Realme UI 2.0 wprowadza nowe opcje personalizacji, lekko odświeżony interfejs oraz wszystkie funkcje znane z Androida 11.

AKTUALIZACJA 17.03.2021

Motorola nabiera wiatru w żagle. Po aktualizacji dla Moto G Pro, Moto G8 i Moto G8 Power nadszedł czas na nowe oprogramowanie dla flagowego modelu Edge+. Topowy smartfon wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 865 otrzymał właśnie nowe oprogramowanie. Użytkownicy z USA mogą już pobierać aktualizację do Androida 11. W gratisie otrzymają również marcowe poprawki zabezpieczeń.

Moto G8 Power

To pierwsza duża aktualizacja dla Motoroli Edge+. Producent zapowiedział dla tego modelu dwie aktualizacje rozwojowe. Oznacza to, że Motorola Edge+ otrzyma również Androida 12.

Udostępnienia aktualizacji do Androida 11 dla Motoroli Edge+ pozwala sądzić, że podobne oprogramowanie trafi wkrótce na nieco tańszy model Edge z procesorem Snapdragon 765.

Android 11 trafił również do posiadaczy Samsunga Galaxy A70. Ten średniak z 2019 roku otrzymał właśnie noerenesansowy oprogramowanie. Po aktualizacji Samsung Galaxy A70 pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką One UI 3.1.

Oprogramowanie o numerze kompilacji A705FNXXU5DUC6 waży około 1,9 GB i poza Androidem 11 wprowadza marcowe poprawki zabezpieczeń. Obecnie Android 11 na Galaxy A70 udostępniany jest na Ukrainie.

Samsung Galaxy A70 zadebiutował na rynku z Androidem 9.0 Pie i otrzymał aktualizację do Androida 10. Producent informował, że Android 11 trafi na to urządzenie w maju 2021 roku. Jak widać Samsung po raz kolejny wcześniej wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

AKTUALIZACJA 24.03.2021

Samsung w dalszym ciagu zaskakuje. Koreańczycy świetnie radzą sobie z przeprowadzaniem procesu aktualizacji do Androida 11. Najnowsza wersja zielonego robocika wraz z nakładka One UI 3.1 trafiła właśnie na dwa kolejne smartfony. Mowa o modelach z 2019 roku.

Oprogramowanie zawierajace Androida 11 i One UI 3.1 trafiło na Samsunga Galaxy A40 oraz Samsunga Galaxy A80.

Galaxy A40

Posiadacze Galaxy A40 o numerze modelu SM-A405FM oraz SM-A405FN mogą już pobierać Androida 11. Oprogramowanie o numerze kompilacji A405FMPUU3CUC2 oraz A405FNXXU3CUC2 pojawiło się w Rosji oraz Niemczech. Poza Androidem 11 oraz nakładką One UI 3.1 aktualizacja wprowadza marcowe poprawki zabezpieczeń.

Oprogramowanie dla Samsunga Galaxy A80 pojawiło się w Francji, Chinach oraz Hongkongu. System o numerze kompilacji A805FXXU5DUC7 dostępny jest dla modelu SM-A805F i również wprowadza marcowe poprawki zabezpieczeń.

Co ciekawe na pierwotnej mapie drogowej aktualizacji do Androida 11 nie umieszczono modelu Galaxy A40. Samsung Galaxy A80 miał otrzymać oprogramowanie dopiero w maju.

AKTUALIZACJA 25.03.2021

Samsung zaktualizował już do Androida 11 model Galaxy A71. Niestety mowa o wersji 5G, która nie jest zbytnio popularna w naszym kraju. Na szczęście Koreańczycy nadrabiają straty i udostępniają Androida 11 z One UI 3.1 dla Galaxy A71 z modemem sieci 4G LTE.

Samsung Galaxy A71 4G

Oprogramowanie o numerze kompilacji A715FXXU3BUB5 jest już dostępne i wprowadza Androida 11, nakładkę One UI 3.1 oraz marcowe poprawki zabezpieczeń.

W chwili obecnej oprogramowanie pojawiło się Belgii. W przeciągu najbliższych kilku-kilkunastu dni identyczną aktualizację powinny otrzymać egzemplarze z polskiej dystrybucji.

Jeden ze smartfonów realme otrzymał właśnie otwarte oprogramowanie beta z Androidem 11 i nakładką realme UI 2.0. Od grudnia 2020 roku producent testuje nowe oprogramowanie na realme 6 Pro, realme 7, realme Narzo oraz realme X2.

Większość z tych urządzeń już kilka tygodni temu otrzymało otwartą wersję beta. Teraz dołącza do nich realme 7.

Firma ogłosiła, że dostępna jest już otwarta wersja beta Androida 11 z realme UI 2.0 dla realme 7. Każdy zainteresowany użytkownik może już pobierać Androida 11 na swoje urządzenie.

realme 7

Aby przystąpić do programu beta testów należy przejść do Ustawień > Aktualizacja oprogramowania, kliknąć ikonkę ustawień w prawym górym rogu i wybrać Wersja próbna.

Po zaakceptowaniu zaproszenia powinniśmy otrzymać możliwość instalacji Androida 11. Pamiętaj, że jest to oprogramowanie w wersji beta i posiada jeszcze kilka niedociągnięć.

AKTUALIZACJA 26.03.2021

Asus miał spore problemy z aktualizacją swoich flagowych modeli z rodziny Zenfone 7 do Androida 11. To unikalne urządzenia wyposażone w obracaną kamerkę i flagowe podzespoły. Tajwańczycy od wielu miesięcy testowali Androida 11 na Zenfone 7, a w międzyczasie finalna wersje oprogramowania trafiła na starszy model Zenfone 6.

Zenfone 7 Pro

Po kilku miesiącach zwłoki Asus nadrabia straty i udostępnia Androida 11 dla modeli Zenfone 7 oraz Zenfone 7 Pro. Oprogramowanie wprowadza również nową wersję nakładki Zen UI.

Obecnie aktualizacja dostępna jest jedynie na smartfonach pochodzących z rynku tajwańskiego.

Globalna wersja oprogramowania powinna pojawić się w przeciągu kilku-kilkunastu dni. Aktualizacja udostępniana jest stopniowo.

AKTUALIZACJA 29.03.2021

Motorola nie zwalnia i próbuje dogonić konkurencję. Aktualizację do Androida 11 otrzymała właśnie Motorola Moto G5 Plus 5G. To jeden z tańszych smartfonów z 5G.

Moto G 5G Plus

Oprogramowanie wprowadzające Androida 11 waży zaledwie 1,08 GB i wprowadza również nie najnowsze już poprawki zabezpieczeń datowane na 1 lutego 2021 roku.

Aktualizacja udostępniana jest stopniowo jako OTA. Obecnie trafiła na egzemplarze z brazylijskiej dystrybucji.

Aktualizację do Androida 11 mogą pobierać również posiadacze dwuletniego flagowca od OnePlus. Model 7 Pro otrzymał najnowszą wersję OxygenOS 11.

OnePlus 7 Pro

Nowe oprogramowanie waży 2353 MB i wprowadza na pokład Androida 11, nową wersję nakładki oraz zaktualizowane, marcowe ławki bezpieczeństwa. Wśród nowości pojawiła się obsługa kodeka HEVC (M.265). Android 11 dla OnePlusa 7 Pro jest już dostępny w Polsce.

AKTUALIZACJA 30.03.2021

Samsung udostępnił kolejne aktualizacje dla swoich średniaków i budżetowców. Android 11 z nakładką One UI 3.0 otrzymał model Galaxy A21s. Ten tani smartfon pierwotnie miał otrzymać nową wersję systemu dopiero w czerwcu, ale Koreańczycy przyzwyczaili nas już do wcześniejszego udostępniania aktualizacji.

Samsung Galaxy A21s

Oprogramowanie o numerze kompilacji A217NKSU5CUC7 wprowadza Androida 11 oraz nakładkę One UI 3.0. Obecnie aktualizacja udostępniana jest w Korei Południowej. Wkrótce trafi do kolejnych krajów.

Przy okazji Samsung zaktualizował również zeszłorocznego średniaka. Galaxy A51 otrzymał aktualizację do One UI 3.1. Nowe oprogramowanie o numerze kompilacji A515FXXU4EUC8 wprowadza także kwietniowe poprawki zabezpieczeń. Nowy system udostępniany jest aktualnie w Rosji.

AKTUALIZACJA 31.03.2021

Samsung zaktualizował już do Androida 11 model Galaxy M21, ale smartfon ten otrzymał starszą wersję nakładki One UI 3.0. Teraz Koreańczycy nadrabiają straty i udostępniają nową aktualizację rozwojową dla Galaxy M21. Oprogramowanie o numerze kompilacji M215FXXU2BUC8 waży około 960 MB i aktualizuje Galaxy M21 do Android 11 z nakładką One UI 3.1. Przy okazji zdecydowano się na dołączenie marcowych łatek bezpieczeństwa.

Nowe oprogramowanie pozwala usunąć lokalizację ze zdjęć oraz odświeża nieco interfejs użytkownika.

W chwili obecnej aktualizacja do One UI 3.1 dla Samsunga Galaxy M21 udostępniana jest w Indiach. W przeciągu najbliższych dni trafi również na urządzenia z innych regionów.

Aktualizację do Androida 11 otrzymał również kolejny smartfon firmy Oppo. Zgodnie z mapą drogową smartfon OPPO Reno Ace miał otrzymać Androida 11 do końca marca 2021 roku. Myśleliśmy, że producent nie dotrzyma obietnicy, ale 30 marca 2021 roku udostępniono nową aktualizacje.

Oppo Reno Ace

Oprogramowanie o numerze kompilacji PCLM10_11_F.04 wprowadza Androida 11 wraz z nakładką ColorOS 11.1.

Oppo Reno Ace zadebiutował z Androidem 9.0 Pie na pokładzie i otrzymał już jedną aktualizacja;lizację rozwojową. Smartfon prawdopodobnie nie otrzyma aktualizacji do nadchodzącego Androida 12.

Android 11 dla Oppo Reno Ace udostępniany jest w Japonii.

AKTUALIZACJA 1.04.2021

Aktualizację do Androida 11 otrzymał właśnie kolejny smartfon od Xiaomi. Mowa o modelu Redmi K30S. W rzeczywistości jest to Mi 10T przygotowany specjalnie na potrzeby chińskiego rynku. Smartfon zadebiutował z Androidem 10 na pokładzie i w przeciwieństwie do międzynarodowych modeli nie otrzymał aktualizacji do Androida 11 kilka tygodni temu.

Xiaomi nadrabia straty i udostępniło Androida 11 dla Redmi K30S. Aktualizacja o numerze kompilacji V12.1.1.0.RJDCNXM wprowadza Androida 11 z nowszymi poprawkami zabezpieczeń. Redmi K30S nie posiada dostępu do usług Google.

Realme udostępniło wersję beta Android 11 oraz nakładki Realme UI 2.0 dla swoich najtańszych smartfonów. Testowe oprogramowanie dla Realme C3 oraz Realme Narzo 10A mogą pobierać użytkownicy tych urządzeń z Indii.

Realme C3

Aktualizacja udostępniana jest w ramach wczesnego dostępu. Aby ją pobrać należy przejść do Ustawień > Aktualizacja oprogramowania > Ustawienia > Wersja próbna.

Nowe oprogramowanie wprowadza Androida 11, nowe poprawki zabezpieczeń oraz nakładkę Realme UI 2.0.

Cieszy fakt, że Android 11 trafi na Realme C3. Smartfon ten sprzedawany jest obecnie za około 500 zł. Będzie to jedno z najtańszych urządzeń z aktualizacją do Androida 11.

Finalna wersja oprogramowania pojawi się najwcześniej za kilka tygodni.

ATKUALIZACJA 2.04.2021

Motorola udostępniła Androida 11 na kolejne urządzenie. Tym razem mowa o Moto One Hyper. To typowy średniak, który został wprowadzony na rynek w styczniu ubiegłego roku. Brazylijskie egzemplarze otrzymały właśnie nową aktualizację o numerze kompilacji RPF31.Q1-21-20, która wprowadza na pokład Androida 11 oraz nowe poprawki zabezpieczeń z marca 2021 roku.

Moto One Hyper

Producent od siebie dorzucił kilka dodatkowych elementów. Mowa o Moto Gametime oraz equalizerze Moto Audio.

AKTUALIZACJA 06.04.2021

Samsung udostępnił aktualizację do One UI 3.1 dla modelu Galaxy F41. Ten zaprezentowany w listopadzie ubiegłego roku średniak otrzymał już aktualizację do Androida 11 i One UI 3.0 w styczniu 2021 roku.

Po dwóch miesiącach Koreańczycy udostępnili kolejną aktualizację, która wprowadza nową wersję nakładki One UI 3.1 oraz marcowe poprawki zabezpieczeń.

Google pochwaliło się również listą Chromebooków, które oficjalnie dostaną wsparcie dla Androida 11 wraz z aktualizacją do Chrome OS 90.

Chromebooki pracują pod kontrolą Chrome OS, ale są w stanie symulować Androida w celu uruchamiania aplikacji ze Sklepu Play. Obecnie wykorzystują do tego Androida 10.

Oto lista Chromebooków, które otrzymają Androida 11:

Acer Chromebook 11 C670

Acer Chromebook 11 C732

Acer Chromebook 11 C732L

Acer Chromebook 11 C732LT

Acer Chromebook 11 C732T

Acer Chromebook 11 CB311-8H

Acer Chromebook 11 CB311-8HT

Acer Chromebook 13

Acer Chromebook 14 CB3-431

Acer Chromebook 14 CP5-471

Acer Chromebook 15 C910

Acer Chromebook 15 CB3-532

Acer Chromebook 15 CB515-1H

Acer Chromebook 15 CB515-1HT

Acer Chromebook 311

Acer Chromebook 314 (C933L)

Acer Chromebook 314 (C933LT)

Acer Chromebook 314 (CB314-1H)

Acer Chromebook 314 (CB314-1HT)

Acer Chromebook 315

Acer Chromebook 315 (CB315-3H)

Acer Chromebook 315 (CB315-3HT)

Acer Chromebook 512 C851

Acer Chromebook 512 C851T

Acer Chromebook 712 (C871)

Acer Chromebook CXI3

Acer Chromebook R11

Acer Chromebook R13

Acer Chromebook Spin 11 CP311-1H

Acer Chromebook Spin 11 CP311-1HN

Acer Chromebook Spin 11 R751T

Acer Chromebook Spin 13

Acer Chromebook Spin 311 (CB311-2H)

Acer Chromebook Spin 311 CP311-3H

Acer Chromebook Spin 511

Acer Chromebook Spin 512 R851TN

Acer Chromebook Spin 513

Acer Chromebook Spin 514

Acer Chromebook Spin 712

Acer Chromebook Spin 713

Acer Chromebox CXI4

AOpen Chromebase Mini

AOpen Chromebox Mini

Asus Chromebook C202SA

Asus Chromebook C300SA

Asus Chromebook C425

Asus Chromebook Flip C100PA

Asus Chromebook Flip C101PA

Asus Chromebook Flip C204

Asus Chromebook Flip C214

Asus Chromebook Flip C302

Asus Chromebook Flip C434

Asus Chromebook Flip C436FA

Asus Chromebook Tablet CT100

Asus Chromebox 3

Asus Chromebox 4

Asus Fanless Chromebox

CTL Chromebook Tab Tx1

CTL Chromebox CBx1

CTL Chromebox CBx2

Dell Chromebook 11 3380

Dell Chromebook 13 3380

Dell Chromebook 13 7310

Dell Chromebook Enterprise Latitude 7410

Google Chromebook Pixel

Google Pixel Slate

Google Pixelbook

Google Pixelbook Go

HP Chromebook 11 G1 x360

HP Chromebook 11 G5

HP Chromebook 11 G7 EE

HP Chromebook 11 G8 EE

HP Chromebook 11A G6 EE

HP Chromebook 13 (db0000-db0999)

HP Chromebook 13 G1

HP Chromebook 14 G6

HP Chromebook 14a

HP Chromebook x2

HP Chromebook X360 11 G2 EE

HP Chromebook x360 11 G3 EE

HP Chromebook X360 14c

HP Chromebox G2

HP Chromebox G3

HP Elite C1030 Chromebook

HP Pro C640 Chromebook

HP Pro C645 Chromebook Enterprise

Lenovo Chromebook 100e

Lenovo Chromebook 100e (2nd Gen)

Lenovo Chromebook 11

Lenovo Chromebook 300e (2nd Gen)

Lenovo Chromebook 500e

Lenovo Chromebook 500e (2nd Gen)

Lenovo Chromebook C340-11

Lenovo Chromebook S340-14

Lenovo Chromebook Tablet 10e

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook

Lenovo IdeaPad Chromebook Duet

Lenovo IdeaPad Flex 51 Chromebook

Lenovo ThinkPad Chromebook 11e

Lenovo ThinkPad Chromebook 11e (3rd gen)

Lenovo ThinkPad Chromebook 13

Lenovo ThinkPad Yoga Chromebook 11e

Lenovo ThinkPad Yoga Chromebook C13

Lenovo Yoga Chromebook N23

Samsung Chromebook 3

Samsung Chromebook 4

Samsung Chromebook Plus

Samsung Chromebook Plus V2

Samsung Chromebook Pro

Samsung Chromebook+

Samsung Galaxy Chromebook

Samsung Galaxy Chromebook 2

Toshiba Chromebook 2 (2015)

ViewSonic Chromebox NMP660

AKTUALIZACJA 08.04.2021

LG wycofało się z rynku smartfonów. Po kilku miesiącach przecieków firma oficjalnie potwierdziła, że w drugim kwartale 2021 roku zaprzestanie produkcji smartfonów.

LG G8X

Co ważne LG zaktualizowało przy okazjimapę drogową aktualizacji smartfonów. Jest to świetna wiadomość dla posiadaczy smartfonów od LG.

Firma zapowiedziała, że flagowe smartfony z 2019 roku oraz nowsze otrzymają trzy duże aktualizacje rozwojowe. Mowa o następujących modelach:

LG G8 ThinQ

LG G8x ThinQ

LG G8s ThinQ

LG V50 ThinQ

LG V60 ThinQ

LG Velvet

LG Wing

Wyżej wymienione urządzenie otrzymają nie tylko Androida 11, ale także Android 12, a niektóre również Androida 13.

Na Androida 11 mogą liczyć również posiadacze tańszych modeli Stylo oraz LG K z 2020 roku.

AKTUALIZACJA 09.04.2021

Aktualizacja do Androida 11 oraz nakładki One UI 3.1 trafiła właśnie na tablet Samsung Galaxy Tab S5e. Urządzenie to zostało zaprezentowane na początku 2019 roku i działało pod kontrolą Androida 9.0. W międzyczasie udostępniono aktualizację do Androida 10, a teraz sprzęt ten dostał drugie uaktualnienie rozwojowe.

Galaxy Tab S5e

Oprogramowanie o numerze kompilacji T72XXXU2DUD1 pojawiło się już w Rosji i Wielkiej Brytanii.

Aktualizacja do Androida 11 jest prawdopodobnie ostatnim uaktualnieniem rozwojowym. Tablet będzie jeszcze otrzymywać poprawki zabezpieczeń do 2023 roku.

AKTUALIZACJA 12.04.2021

Xiaomi rozpoczęło już proces aktualizacji urządzeń do Androida 11 zintegrowanego z najnowszą wersją nakładki MIUI 12.5. Oprogramowanie w wersji beta dostępne jest już na Xiaomi Mi 10 Extreme oraz Mi 10. Teraz firma wprowadziła stabilne wydanie MIUI 12.5 dla Xiaomi Mi 10 Pro. Aktualizacja o numerze kompilacji V12.5.3.0.RJACNXM waży 784 MB i wprowadza nową wersję MIUI, która została zaprezentowana w grudniu razem z Xiaomi Mi 11.

Xiaomi Mi 10 Pro

Mi 10 Pro pracuje już pod kontrolą Androida 11. Nowa aktualizacja wprowadza funkcje znane z tegorocznego flagowca. Mowa o nowym wyglądzie, mniejszym zużyciu energii, lepszym systemie haptycznej informacji zwrotnej oraz sporej ilości poprawek bezpieczeństwa i prywatności.

AKTUALIZACJA 13.04.2021

Xiaomi postanowiło zaktualizować swojego najnowszego flagowca. Model Mi 11 zadebiutował w grudniu 2020 roku i już po wyjęciu z pudełka pracuje pod kontrolą Androida 11. Teraz smartfon otrzymał nową wersję nakładki MIUI 12.5. Nowe wydanie o numerze V12.5.3.0 waży 461 MB i wprowadza wiele poprawek błędów i drobnych ulepszeń.

MIUI 12.5 na Mi 11

Najnowsze oprogramowanie poprawia wydajność procesora oraz rozwiązuje problemy z restartami urządzenia. Przy okazji wprowadzono poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2021 roku.

Pierwsza tura aktualizacji do MIUI 12.5, która obejmuje modele z rodziny Mi 11, MI 10 oraz Mi 9 SE zakończy się do 30 kwietnia 2021 roku.

Aktualizacja do Androida 11 coraz częściej trafia na tanie, budżetowe konstrukcje. Najnowszego Androida otrzymali już posiadacze Nokii 4.2. To leciwy już smartfon, który zadebiutował w 2019 roku z Androidem 9.0 Pie na pokładzie. W kwietniu 2020 roku Nokia 4.2 otrzymała Androida 10, a teraz HMD Global udostępniło aktualizacje do Androida 11.

Nokia 4.2

Oprogramowanie o numerze kompilacji 3.150 wprowadza na pokład Nokii 4.2 Androida 11 wraz z poprawkami datowanymi na 1 marca 2021 roku. Aktualizacja waży około 1,5 GB.

Android 11 dostępny jest już na Nokiach 4.2 z polskiej dystrybucji (także od operatorów).

Aktualizacje otrzymał również flagowy przedstawiciel przystępnych cenowo smartfonów Oppo. Model A92 dostał aktualizację do Androida 11. Użytkownicy z Indonezji informują, że otrzymali już Androida 11 z najnowszą wersją nakładki ColorOS 11. Niestety modele z polskiej dystrubucji pracują jeszcze pod kontrolą Androida 10. Zmieni się to w przeciągu najbliższych tygodni.

Oppo A91

AKTUALIZACJA 14.04.2021

Oppo otworzyło rejestrację do beta testów Androida 11 na kolejnych urządzeniach. Tym razem z instalacji przedwczesnej wersji Androida 11 z nakładką ColorOS 11 mogą skorzystać posiadacze Oppo A5 2020 oraz Oppo A9 2020.

Oppo A9 2020

W chwili obecnej testy dostępne są jedynie dla użytkowników z Indii oraz Indonezji.

AKTUALIZACJA 15.04.2021

Samsung postanowił udostępnić nową aktualizację dla modelu Galaxy A40. Posiadacze tego taniego średniaka z 2019 roku po otrzymaniu Androida 11 z One UI 3.1 zaczęli narzekać na mnóstwo irytujących błędów.

Samsung Galaxy A40

Koreańczycy postanowili dopracować oprogramowanie i wydali kolejną aktualizację.

Oprogramowanie o numerze kompilacji A405FNXXU3CUC4 waży zaledwie 125 MB i zajmuje się tylko i wyłączenie poprawą ogólnej stabilności funkcjonowania urządzenia.

Samsung udostępnił również aktualizację do Androida 11 dla innego średniaka z 2019 roku. Mowa o modelu Galaxy A60. Smartfon pierwotnie zadebiutował z Androidem 9.0 Pie na pokładzie i otrzymał Androida 10 w kwietniu 2020 roku.

Oprogramowanie wprowadza najnowszą wersję Androida wraz z nakładką One UI 3.1. W chwili obecnej Androida 11 otrzymali posiadacze Samsunga Galaxy A60 z Chin.

AKTUALIZACJA 19.04.2021

Po problemach technicznych z aktualizacją do OxygenOS 11 dla starszych modeli z serii OnePlus 7 producent wznowił udostępnianie nowego oprogramowania.

OnePlus 7 Pro

Posiadacze flagowych modeli z 2019 roku ponownie mogą pobierać aktualizację do Androida 11.

Samo oprogramowanie zmieniło się niewiele. OnePlus usunął problemy techniczne oraz zaimplementował nowsze poprawki zabezpieczeń z marca 2021 roku. Dodatkowo pojawiła się opcja szybkiego nagrywania poprzez przytrzymanie spustu migawki w aplikacji aparatu.

Przypominamy, że pierwotnie Android 11 pojawił się na smartfonach OnePlus z serii 7 22 marca 2021 roku. Oprogramowanie zostało wycofane po dwóch tygodniach.

AKTUALIZACJA 20.04.2021

Samsung udostępnił aktualizację do Androida 11 dla kolejnego urządzenia. Tym razem mowa o tanim średniaku z rodziny Galaxy A. Model Galaxy A31, który zadebiutował na rynku w marcu 2020 roku otrzymał właśnie nowe oprogramowanie. Wprowadza ono na smartfona Androida 11 wraz z najnowszą wersją nakładki One UI 3.1.

Samsung Galaxy A31

Oprogramowanie o numerze kompilacji A315NKSU1CUD3 waży 2,03 GB i poza Androidem 11 wraz z nową nakładką One UI 3.1, wprowadza kwietniowe poprawki zabezpieczeń.

Galaxy A31 to kolejny model Samsunga, który otrzymał Androida 11 przed czasem. Producent informował, że stosowna aktualizacja oprogramowania pojawi się w maju 2021 roku.

Samsung Galaxy A31 to jeden z niewielu smartfonów tego producenta z procesorem MediaTek. Na pokładzie znajdziemy układ Helio P65 wspomagany przez od 4 do 8 GB pamięci operacyjnej oraz od 64 do 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Galaxy A31 jest jednym z najtańszych Samsungów z ekranem Super AMOLED.

AKTUALIZACJA 22.04.2021

Samsung oraz Motorola udostępnili Androida 11 na kolejne urządzenia.

Koreański producent zdecydował się na udostępnienia najnowszej wersji zielonego robocika na tablet Galaxy Tab Active 3 oraz smartfona Galaxy M40.

Samsung Galaxy Tab Active 3

Tablet z wytrzymała obudową otrzymał aktualizację na terenie Szwajcarii. Portal SamMobile informuje, że wkrótce aktualizacja pojawi się w innych krajach. Oprogramowanie o numerze T575XXU3BUD5 wprowadza na pokład Androida 11 oraz poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2021 roku.

Smartfon Samsung Galaxy M40 otrzymał oprogramowanie o numerze kompilacji M405FDDU2CUC6. Wprowadza ono na pokład Androida 11 oraz poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2021 roku.

Samsung Galaxy M40

Nowe oprogramowanie otrzymał również jeden smartfon Motoroli. Mowa o dosyć nietypowym modelu Moto G Stylus z dedykowanym piórem. Tani konkurent dla Galaxy Note otrzymał właśnie najnowszą aktualizację oprogramowania, która wprowadza na pokład Androida 11. Oprogramowanie o numerze kompilacji RPR31.Q1.56-9 zawiera leciwe już poprawki zabezpieczeń z 1 lutego 2021 roku.

Motorola Moto G Stylus

AKTUALIZACJA 26.04.2021

Samsung znowu to robi. Kolejne urządzenie otrzymuje Androida 11. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że mowa o bardzo tanim urządzeniu. Najnowszą wersję zwilżonego robocika dostał bowiem Samsung Galaxy A01. Smartfon ten zadebiutował na rynku pod koniec 2019 roku z Androidem 10 na pokładzie. Obecnie urządzenia sprzedawane w Rosji otrzymały już Androida 11 z nakładką One UI 3.0.

Samsung Galaxy A01

Oprogramowanie o numerze kompilacji A015FXXU4BUD8 wprowadza również kwietniowe poprawki zabezpieczeń. Samsung nie udostępnił jeszcze oficjalnego dziennika zmian.

Według oficjalnej mapy drogowej Samsunga, Galaxy A01 miał otrzymać Androida 11 dopiero w czerwcu 2021 roku.

Smartfon posiada ekran HD+ o przekątnej 5,7 cala, zaledwie 2 GB pamięci operacyjnej, skromny akumulator o pojemności 3000 mAh oraz procesor Qualcomm Snapdragon 439. Urządzenie nie posiada NFC oraz czytnika linii papilarnych, a ładowanie odbywa się z wykorzystaniem złącza microUSB. Patrząc na specyfikację techniczną jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, że Samsung udostępnił na to urządzenie Androida 11.

Android 11 trafił również na Xiaomi Mi 10T Pro. Najnowsza wersja oprogramowania wprowadza na pokład nową wersję systemu oraz aktualizuję nakładkę MIUI 12. Paczka z aktualizacją waży około 700 MB i naprawia wcześniejsze problemy z działaniem urządzenia.

Xiaomi Mi 10T Pro

Po aktualizacji smartfon powinien działać znacznie szybciej. Znikną również problemy z dźwiękiem, na które narzekali użytkownicy w ciągu ostatnich tygodni.

AKTUALIZACJA 29.04.2021

Pod koniec kwietnia Android 11 trafił na kolejne urządzenia z niższych segmentów cenowych. Samsung na majówkę zdecydował się zaktualizować kolejne trzy modele. Mowa o dwóch smartfonach - Galaxy M01 i Galaxy A41 oraz tanim tablecie Galaxy Tab A7.

Samsung Galaxy M01 to budżetowy smartfon z zeszłego roku. Najnowsze oprogramowanie wprowadza na pokład Androida 11 oraz nakładkę One UI 3.1 wraz z marcowymi poprawkami zabezpieczeń. Co ważne urządzenie to otrzymało uproszczoną wersję nakładki One UI 3.1 Core. Wszystko ze względu na podzespoły o niskiej wydajności, które nie obsłużyłyby pełnej wersji One UI. Aktualizacja o numerze kompilacji M015GXXU3BUD9 waży 1,4 GB.

Samsung Galaxy M01

Android 11 trafił również na Galaxy A41. Urządzenie otrzymało najnowszą wersję zielonego robocika, nakładkę One UI 3.1 oraz kwietniowe poprawki zabezpieczeń. Oprogramowanie obecnie dostępne jest w Rosji.

Samsung Galaxy A41

Ostatnim sprzętem Samsunga, który otrzymał właśnie aktualizację do Androida 11 jest tablet Samsung Galaxy Tab A7. W tym przypadku poza Androidem 11 oraz One UI 3.1 możemy liczyć na nieco starsze poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2021 roku. Oprogramowanie o numerze kompilacji T505XXU3BUD7 trafiło już na egzemplarze z Wielkiej Brytanii oraz Unii Europejskiej na modele z wbudowanym modemem sieci 4G LTE.

Android 11 trafił również na zeszłoroczne średniaki od realme. Po tygodniach testów producent udostępnił aktualizację do Androida 11 i realme UI 2.0 dla realme 6 Pro oraz realme 7 Pro.

W przypadku modelu realme 7 Pro użytkownicy mogą pobierać oprogramowanie o numerze kompilacji RMX2170_11.C.20. Aby otrzymać aktualizację smartfon musi pracować pod kontrolą systemu o numerze kompilacji RMX2170PU_11.A.37.

realme 7 Pro

Posiadacze nieco starszego modelu realme 6 Pro otrzymali Androida 11 w oprogramowaniu o numerze kompilacji RMX2061_11.C.15. Ponownie, aby zainstalować Androida 11 telefonu musi pracować na systemie operacyjnym o numerze kompilacji RMX2061_11.A.49.

realme 6 Pro

AKTUALIZACJA 05.05.2021

Samsung przygotowuje się do wprowadzenia Androida 11 oraz nakładki One UI 3.1 na kolejne urządzenie. Znowu mowa o starszym średniaku z 2019 roku. Model Galaxy A30 nie otrzymał jeszcze co prawda najnowszej wersji zielonego robocika, ale wszystko przebiega zgodnie z planem. Koreańczycy testują już Androida 11 oraz One UI 3.1 na Galaxy A30.

Samsung Galaxy A30

Smartfon o numerze modelu SM-A305F/DS został zauważony w Wi-Fi Alliance. W bazie danych znajduje się wpis, który informuje, że urządzenie korzysta z Androida 11, co widać na zrzucie ekranu poniżej.

Oficjalna mapa drogowa przedstawiona przez Samsunga zakłada, że Galaxy A30 otrzyma aktualizację do Android 11 wraz z nakładką One UI 3.0 w lipcu 2021 roku. Najnowsze informacje wskazują, że smartfon otrzyma Androida 11 nieco wcześniej.

Niestety ostatnimi czasy Samsung zaprzestał wydawania kwartalnych poprawek zabezpieczeń dla Galaxy A30. Smartfon otrzymywać będzie nowe zabezpieczenia raz na pół roku.

Aktualizacja do Androida 11 trafiła na kolejny smartfon Motoroli. Tym razem mowa o modelu One Hyper.

Zaprezentowany w 2019 roku średniak otrzymał właśnie nową wersję oprogramowania układowego. System o numerze kompilacji RPF31.Q1-21-20 wprowadza na pokład Androida 11.

Dobrych informacji nie mamy dla posiadaczy starszych smartfonów OnePlus 6 i 6T. Producent poinformował ostatnio na swoim formy, że Androida 11 pojawi się na tych smartfonach najwcześniej pod koniec sierpnia 2021 roku.

OnePlus 6T

Patrząc na dotychczasowy postęp prac oraz udostępnianie Androida 11 na nowsze urządzenia możemy założyć, że system trafi na OnePlusa 6/6T dopiero pod koniec roku. W tym samym momencie Androida 12 trafi na pierwsze smartfony.

AKTUALIZACJA 07.05.2021

Samsung nie zwalnia i udostępnia Androida 11 na kolejne urządzenie. Tym razem po raz kolejny chodzi o taniego smartfona. Nowe oprogramowanie otrzymał Galaxy M11 - jeden z najtańszych modeli Samsunga na 2020 rok.

Samsung Galaxy M11

Samsung Galaxy M11 został wprowadzony na rynek w maju 2020 roku i pracował pod kontrolą Androida 10 z nakładką One UI 2.0. Teraz urządzenie otrzymało Androida 11 w pakiecie z nakładką One UI 3.1 Core. Samsung zdecydował się na implementację lżejszej wersji swojej nakładki graficznej. Powinno to pozytywnie wpłynąć na wydajność urządzenia.

Oprogramowanie o numerze kompilacji M115FXXU2BUD8 poza Androidem 11 i One UI 3.1 Core wprowadza również poprawki zabezpieczeń datowane na 1 kwietnia 2021 roku.

Samsung Galaxy M11 sprzedawany jest w naszym kraju za 499 zł. Jest to obecnie jeden z najtańszych smartfonów z Androidem 11.

AKTAULIZACJA 10.05.2021

Nokia nie najlepiej radzi sobie z aktualizacją do Androida 11. HMD Global dotychczas słynęło z szybkiego udostępniania kolejnych wersji Androida. Niestety czas oczekiwania na Androida 11 jest rozczarowujący. Dodatkowo firma po cichu zmieniła mapę drogową aktualizacji do Androida 11. Wynika z niej, że niektóre modele otrzymają oprogramowanie później, niż oczekiwaliśmy. Sytuacja jest zatem zupełnie odwrotna do Samsunga, który wcześniej udostępnia Androida 11 na kolejne urządzenia.

Nowa mapa drogowa aktualizacji do Androida 11 dla smartfonów Nokia (maj 2021)

Nowa mapa drogowa aktualizacji została udostępniona na oficjalnym forum Nokia Community. Zakłada ona, że proces aktualizacji, który miał zakończyć się pierwotnie w drugim kwartale 2021 roku przesunie się na trzeci kwartał 2021 roku.

Opóźnienia dotyczą trzech modeli - Nokia 6.2, Nokia 7.2 oraz Nokia 9 PureView. Dziwić może obecność flagowej Nokii 9 PureView na samym końcu listy - daleko za budżetowcami. Nie wiemy skąd wynika taka decyzja firmy Nokia. Być może istnieją problemy z tworzeniem oprogramowania dla charakterystycznego aparatu tego starszego flagowca.

Nokia 9 Pureview

Tanie smartfony z Android Go otrzymają aktualizację w drugim kwartale 2021 roku razem z Nokią 5.3, która miała dostać Androida 11 jeszcze w zeszłym roku. Nowe oprogramowanie trafi wkrótce również na modele Nokia 3.4 oraz Nokia 5.4.

Samsung nie zwalnia. Po weekendzie aktualizacja do Androida 11 dotarła na kolejne urządzenia z segmentu budżetowego. Oprogramowanie z najnowszą wersją zielonego robocika trafiło na modele Galaxy A12 oraz Galaxy A02s.

Galaxy A02s

Oba smartfony ze względu na słabe podzespoły otrzymały uproszczoną wersję nakładki One UI 3.1 Core.

Nowe wersje oprogramowania o numerze kompilacji A125FXXU1BUE3 dla Galaxy A12 oraz A025FXXU2BUDC Galaxy A02s zostały udostępnione w Rosji. Galaxy A12 otrzymał majowe, a Galaxy A02s kwietniowe poprawki zabezpieczeń.

Oprogramowanie wkrótce powinno trafić na europejskie egzemplarze.

AKTUALIZACJA 12.05.2021

Dziś niestety nie mamy dobrych wiadomości dla użytkowników nieco starszych modeli OnePlus. Po informacji wskazującej na opóźnienie premiery Androida 11 na modele z rodziny OnePlus 6 czas na niesprzyjające wiadomości dla użytkowników OnePlus 7 oraz OnePlus 7T.

OnePlus 7 Pro

Smartfony z serii OnePlus 7 otrzymały już aktualizację do Androida 11 i Oxygen OS 11. Niestety posiadacze tych smartfonów nie są zbytnio zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Okazuje się bowiem, że oprogramowanie jest niedopracowane i sprawia mnóstwo problemów. Po zainstalowaniu najnowszej wersji zielonego robocika, starsze flagowce OnePlus stają się praktycznie nieużywalne.

Oprogramowanie pojawiło się w marcu 2021 roku. Od tej pory OnePlus nie jest w stanie poradzić sobie z usterkami. Jednocześnie producent nie wycofał Androida 11 z OnePlus 7 i OnePlus 7T.

Forum OnePlus pełne jest wpisów rozgoryczonych użytkowników, którzy narzekają na sposób działania swoich smartfonów. Co dokładnie przestaje działać po aktualizacji do Androida 11?

Smartfony OnePlus 7/7T z Androidem 11 borykają się z problemami z połączeniem z siecią komórkową oraz przesyłaniem danych z wykorzystaniem LTE. Dodatkowo urządzenia znacząco spowolniły, a powiadomienia pojawiają się ze sporym opóźnieniem. Spadła również stabilność pracy urządzenia, a aplikacje firm trzech często odmawiają współpracy.

Gracze donoszą o chwilowych spadkach wydajności, które uniemożliwiają rozgrywkę.

Producent wprowadził poprawkę Oxygen OS 11.0.0.2, ale użytkownicy w dalszym ciągu borykają się z problemami.

Jeżeli masz OnePlus 7/7T lepiej wstrzymaj się z aktualizacją do Androida 11. W przypadku, gdy wykonałeś update, możesz próbować cofnąć oprogramowanie do Androida 10. Pomoże Ci w tym poniższy materiał z Reddita.

AKTUALIZACJA 13.05.2021

Dzień jak codzień. Samsung po raz kolejny udostępnia aktualizację do Androida 11 dla kolejnych smartfonów. Tym razem nowe oprogramowanie otrzymali posiadacze modeli Galaxy M02s oraz Galaxy F02s. Są to tanie smartfony wprowadzone do sprzedaży w kwietniu tego roku. Oba urządzenia różnią się od siebie tylko i wyłącznie nazwą oraz rynkiem docelowo. Galaxy M02s pojawił się na rynku nieco wcześniej - w lutym.

Samsung Galaxy F02s

Telefony posiadają dosyć nowy procesor Snapdragon 450 oraz co najmniej 3 GB pamięci operacyjnej. Pomimo tego Samsung zdecydował się na zastosowanie lżejszej wersji nakładki One UI 3.1 Córę. Taki zabieg powinien przyśpieszyć wyżej wymienione smartfony.

Oprogramowanie o numerze kompilacji M025FXXU2BUDC dla Galaxy M02s oraz E025FXXU1BUDC dla Galaxy F02s wprowadza również na pokład kwietniowe poprawki zabezpieczeń.

AKTUALIZACJA 14.05.2021

Na początek weekendu realme postawiło udostępnić aktualizację do Androida 11 dla jednego ze swoich tanich smartfonów. Mowa o modelu realme 7i, którego posiadacze z Indii donoszą o dostępności najnowszej aktualizacji oprogramowania wprowadzającej na pokład Androida 11 wraz z nakładką realme UI 2.0.

realme 7i

System operacyjny o numerze kompilacji RMX2103_11_C.05 waży zaledwie 801 MB. Obecnie oprogramowanie udostępniane jest wybranym użytkownikom. Wkrótce realme udostępni nowe oprogramowanie dla każdego posiadacza realme 7i.

AKTUALIZACJA 18.05.2021

Niespełna dwa tygodnie temu informowaliśmy o rozpoczęciu testów oprogramowania opartego na Androidzie 11 z nakładką One UI 3.1 dla Samsunga Galaxy A30 - taniego średniaka z 2019 roku.

Galaxy A30

Producent zdecydował się właśnie na udostępnienie finalnej wersji Androida 11 na Galaxy A30. Aktualizację mogą już pobierać użytkownicy z Indii.

Najnowsza wersja oprogramowania wprowadza na pokład kwietniowe poprawki zabezpieczeń. Oprogramowanie udostępniane jest za pośrednictwem mechanizmu OTA oraz oprogramowania Smart Switch na komputery.

Android 11 jest ostatnią aktualizacją rozwojową dla Samsunga Galaxy A30. Urządzenie to nie otrzyma aktualizacji do Androida 12. Urządzenie przez najbliższe 12 miesięcy powinno otrzymywać jeszcze nieregularne poprawki zabezpieczeń.

AKTUALIZACJA 25.05.2021

Oppo opublikowało nowy komunikat prasowym, w którym firma odnosi do planów aktualizacji swoich smartfonów do Androida 11 i nakładki ColorOS 11.

ColorOS 11

Komunikat prasowy dotyczy rynku indyjskiego, ale możemy założyć, że dotyczy również egzemplarzy sprzedanych w Europie. Możliwe, że data premiery aktualizacji będzie się nieco różnić w zależności od regionu świata.

W chwili obecnej aktualizacja do Androida 11 i ColorOS 11 rozpoczęła się dla następujących smartfonów:

Find X2

F17 Pro

Reno4 Pro

Reno3 Pro

Reno 10x Zoom

Reno2 F

Reno2 Z

Reno2

A52

F11

F11 Pro

F11 Pro Marvels Avengers Limited Edition

A9

F15

Kolejna urządzenia otrzymają aktualizację do Androida 11 już 26 maja 2021 roku. Mowa o modelach Oppo A5 2020, Oppo F17 oraz Oppo A9 2020.

Dodatkowo producent przekazał, że warianty wyżej wymienionych smartfonów z 3 GB pamięci operacyjnej nie otrzymają aktualizacji do Androida 11. Jest to dosyć rzadko spotykana decyzja.

W chwili obecnej trwają również beta testy Androida 11 z ColorOS 11 na Oppo A55, A5 2020 oraz A9 2020.

Oppo poinformowało, że w przyszłości kolejne urządzenia z serii Find, Reno, F oraz A otrzymają ColorOS 11 najszybciej, jak będzie to możliwe.

Aktualizacja do Androida 11 trafiła również na kolejne smartfony od realme. Mowa o modelach realme X3 oraz realme X3 SuperZoom. Posiadacze tych smartfonów, które pojawiły się na rynku w zeszłym roku mogą już pobierać stabilną wersję Androida 11 wraz z nakładką realme UI 2.0.

realme X3 SuperZoom

Obecnie nowe oprogramowanie dostępne jest dla smartfonów, które brały udział w beta testach od kwietnia tego roku.

Aktualizacja z Androida 11 Beta do stabilnej wersji waży 668 MB. Producent przekazuje, że system wkrótce pojawi się dla wszystkich posiadaczy smartfonów z rodziny realme X3.

Nakładka realme UI 2.0 wprowadza nowe opcje personalizacji, funkcję realme Share do udostępniania plików pomiędzy Wi-Fi oraz możliwość odtwarzania muzyki na dwóch urządzeniach Bluetooth.

Posiadacze realme X3 oraz realme X3 SuperZoom nie otrzymają AOD. Wszystko ze względu na obecność ekranu IPS LCD.

AKTUALIZACJA 27.05.2021

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Oppo wprowadziło właśnie Androida 11 Beta na modele F17 oraz F73. Mowa o oprogramowaniu z nakładką ColorOS 7.2.

Oppo F17

Z okazji wprowadzenia Androida 11 Beta na kolejne urządzenia, Oppo wydało oficjalne oświadczenie prasowe. Dowiedzieliśmy się z niego, że stosowne oprogramowanie dostępne jest w Indiach, Tajlandii i Malezji. Co ważne, aby zainstalować Android 11 na wyżej wymienione urządzenia potrzebny jest smartfon z oprogramowaniem o numerze kompilacji A.37 lub A.39. Niezbędne jest również zarejestrowanie się w programie Beta z poziomu ustawień smartfona.

Stabilna aktualizacja powinna pojawić się na przestrzeni najbliższych tygodni. Podejrzewamy, że proces ten zakończy się przed wakacjami.

AKTUALIZACJA 28.05.2021

vivo udostępniło właśnie aktualizację dla swojego budżetowego urządzenia z 2019 roku. Chodzi o model Y17, który zadebiutował na rynku w pierwszej połowie 2019 roku wraz z Androidem 9.0 Pie na pokładzie. Urządzenie zostało zaktualizowane do Androida 10 i nakładki Funtouch OS 10, a teraz jego posiadacze mogą zaglądać do ustawień, aby pobrać najnowszą aktualizację oprogramowania układowego. Wprowadza ona Androida 11 oraz nakładkę Funtouch OS 11.

vivo Y17

W chwili obecnej oprogramowanie udostępniane jest dla wybranych użytkowników. Oznacza to, że trwają właśnie testy na większe liczbie odbiorców. W przeciągu najbliższych dni stosowne oprogramowanie trafi do wszystkich posiadaczem smartfona vivo Y17.

Nowe oprogramowanie trafiło dziś również do posiadaczy smartfonów od Xiaomi. Nowa wersja systemu operacyjnego trafiła na Redmi K20 Pro. To chiński odpowiednik niezwykle popularnego swego czasu w naszym kraju Mi 9T Pro. Smartfon ten zadebiutował na rynku z Androidem 9.0 Pie i nakładką MIUI 10. Później pojawiła się aktualizacja do MIUI 11, MIUI 12 oraz Androida 10.

Obecnie posiadacze Redmi K20 Pro mogą pobierać oprogramowanie o numerze kompilacji V12.5.4.0.RFKCNXM. Wprowadza ono na pokład nową wersję nakładki MIUI 12.5 oraz Androida 11. W chwili obecnej oprogramowanie dostępne jest jedynie w Chinach.

Redmi K20 Pro

Nakładka MIUI 12.5 trafiła również do posiadaczy POCO X3 Pro w wariancie europejskim.

Obie aktualizacje udostępniane są aktualnie jako stabilna beta. Wszyscy użytkownicy otrzymają do nich dostęp za kilka tygodni.

AKTUALIZACJA 01.06.2021

Xiaomi jest obecnie w trakcie udostępniania aktualizacji do MIUI 12.5 dla wielu swoich smartfonów. Nakładka, która pojawiła się na rynku wraz z flagowym Mi 11 trafiła właśnie do kolejnych modeli.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Wraz z początkiem czerwca nowa wersja nakładki oparta na Androidzie 11 trafiła do kolejnych smartfonów. Mowa o modelach Mi 10 Lite 5G, Mi 11 Lite 5G, POCO F3/Redmi K40/Mi 11X, Redmi Note 9 5G oraz Redmi Note 9T 5G.

Wyżej wymienione smartfon otrzymały aktualnie oprogramowanie w wersji Stable Beta. Aby je zainstalować należy aktywować wcześniejsze otrzymywanie aktualizacji oprogramowania z ustawień systemowych. W przeciągu najbliższych dni oprogramowanie w stabilnej wersji trafi do wszystkich użytkowników.

AKTUALIZACJA 02.06.2021

Samsung po zaktualizowaniu najważniejszych flagowców i średniaków zabrał się za wydawanie Androida 11 na nieco starsze i mniej popularne urządzenia. Najnowsza wersja zielonego robocika właśnie dotarła na leciwy tablet Galaxy Tab A 8.0 z 2019 roku. Urządzenie to zadebiutowało na rynku z Androidem 9.0 Pie i One UI 1.0, a obecnie otrzymało aktualizację do Androida 11 z nakładką One UI 3.1 Core. Oznacza to, że tablet otrzyma lżejszą wersję nakładki One UI 3.1. Rozwiązanie to powinno poprawić wydajność urządzenia.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019

Aktualizacja do Android 11 wprowadza również poprawki zabezpieczeń datowane na 1 maja 2021 roku. Oprogramowanie o numerze kompilacji P205DXU5CUE2 waży 1,6 GB i jest dostępne dla wariantu z wbudowanym modemem 4G LTE na Filipinach.

AKTUALIZACJA 07.06.2021

Xiaomi postanowiło zaktualizować kolejnego smartfona. Chodzi o kompaktowy model Mi 9 SE, który pojawił się na rynku w 2019 roku i pracował pod kontrolą Androida 9.0 Pie. Smartfon otrzymał ostatnimi czasy aktualizację do MIUI 12.5, a teraz najnowsza kompilacja wprowadza na pokład również Androida 11.

Xiaomi Mi 9 SE

Aktualizacja trafiła do chińskich użytkowników już w marcu 2021 roku. Teraz globalna wersja Mi 9 SE z dostępem do usług Google otrzymuje Androida 11 wraz z MIUI 12.5. Oprogramowanie o numerze kompilacji V12.5.1.0.RFBMIXM jest udostępniane stopniowo i wkrótce pojawi się na wszystkich smartfonach.

Android 11 pojawił się na jeszcze jednym smartfonie. Tym razem mowa o przystępnej cenowo Nokii 1 Plus produkowanej przez HMD Global. Urządzenie otrzymało właśnie aktualizację do Androida 11 w lżejszej wersji Go.

Nokia 1 Plus

Smartfon ten zadebiutował na rynku w 2019 roku wraz z Androidem 9.0 Pie w wersji Go na pokładzie. W międzyczasie zaktualizowano go do Androida 10 Go. Obecnie udostępniana jest ostatnia aktualizacja rozwojowa dla tego urządzenia. Wprowadza ona na pokład Androida 11 Go.

Aktualizacja pojawiła się również na egzemplarzach z polskiej dystrybucji - od operatorów Plus oraz Play.

Nokia przekazała, że wszystkie kompatybilne urządzenia powinny otrzymać aktualizację do 5 czerwca 2021 roku.

AKTUALIZACJA 09.06.2021

realme otworzyło zapisy na wcześniejszy dostęp do aktualizacji do Androida 11 i realme UI 2.0 dla realme X7 Pro. Posiadacze wymienionego urządzenia mogą zapisać się do wczesnego dostępu i pobrać testową kompilację Androida 11.

realme X7 Pro

Informacja o testach Androida 11 pojawiła się na oficjalnym forum realme Community. Liczba wolnych miejsc jest ograniczona.

Otwarta beta trwa najczęściej do 12 tygodni. Oznacza to, że Android 11 z realme UI 2.0 trafi na realme X7 Pro najpóźniej pod koniec lipca. Prawdopodobnie oprogramowanie zostanie udostępnione wcześniej.

Xiaomi udostępniło kolejną aktualizację Androida 11. Tym razem mowa o flagowym modelu Mi 10T Pro, który otrzymał właśnie nowe oprogramowanie układowe. Całość oparto na Androidzie 11, który został skrzętnie przykryty nakładką MIUI 12.5.1.

Xiaomi Mi 10T Pro

Najnowsze oprogramowanie na Xiaomi Mi 10T Pro wprowadza kilka nowych funkcji oraz naprawia odkryte błędy.

Xiaomi przekazuje, że zaimplementowano przebudowaną aplikację Mi Notes. Pojawiły się również nowe, naturalne dźwięki powiadomień. Najważniejsze jest jednak wyeliminowanie błędów związanych z płynnością oraz stabilnością pracy urządzenia. Poprawić mają się również czasy pracy na baterii. Producent wprowadził również kilka poprawek wizualnych, które są widoczne między innymi w trybie Pro w aparacie.

Również vivo zdecydowało się na udostępnienie aktualizacji do Androida 11. Oprogramowanie z Funtouch OS 11 otrzymali wybrani posiadacze modelu vivo V15. Informacja została przekazana przez oficjalne konto Vivo India. Producent potwierdził, że model vivo V15 został zaktualizowany do Androida 11. Obecnie oprogramowanie udostępniane jest wybranym użytkownikom, aby dokładnie przetestować stabilność przed globalnym wprowadzeniem Androida 11 na ten model.

vivo V15

Producent potwierdził również, że podobną aktualizację wkrótce otrzyma model vivo V11 Pro. Aktualizacja powinna pojawić się w pierwszym tygodniu lipca.

vivo V11 Pro

AKTUALIZACJA 11.06.2021

Samsung udostępnił Androida 11 na kolejnego smartfona. Tym razem aktualizacji doczekał się tani średniak z 2019 roku. Mowa o modelu Galaxy A20, który zadebiutował na rynku z Androidem 9.0 Pie na pokładzie i otrzymał już aktualizację do Androida 10. Najnowsze oprogramowanie układowe o numerze kompilacji A205FNPUUACUF1 wprowadza na pokład Androida 11 z nakładką One UI 3.1 oraz czerwcowe poprawki zabezpieczeń.

Samsung Galaxy A20

Najnowsza aktualizacja w chwili obecnej dystrybuowana jest w Rosji. Wkrótce powinna pojawić się również w naszym kraju.

AKTUALIZACJA 14.06.2021

Samsung nie zwalnia i co chwile udostępnia aktualizację do Androida 11 dla kolejnych urządzeń. Wszystko wskazuje na to, że Koreańczycy chcą jak najszybciej zakończyć proces do aktualizacji Androida 11 i przygotowywać się do aktualizacji do Androida 12.

Samsung Galaxy A30s

Obecnie aktualizacja do Androida 11 wraz z nakładką One UI 3.1 udostępniana jest dla Samsung Galaxy A30s. To kolejny przystępny cenowo średniak z 2019 roku, który otrzymał nową wersję systemu operacyjnego. Aktualizacja wprowadza również majowe poprawki zabezpieczeń. Nowe oprogramowanie wprowadza jednorazowe zezwolenia, czaty w bąbelkach, cyfrową równowagę oraz dynamiczny ekran blokady.

AKTUALIZACJA 16.06.2021

Samsung nie przestaje zaskakiwać. Właśnie udostępniono Androida 11 wraz z nakładką One UI 3.1 dla kolejnego taniego smartfona z 2019 roku. Tym razem najnowszą wersję zielonego robocika mogą pobierać posiadacze modelu Galaxy A20e.

Samsung Galaxy A20e Źródło: samsung.com

Nowe oprogramowanie oparte na Androidzie 11 i nakładce One UI 3.1 jest już udostępniane dla urządzeń zakupionych w Belgii.

Galaxy A20e to jeden z najtańszych smartfonów, które zostały objęte planem aktualizacji do Androida 11. Oprogramowanie o numerze kompilacji A202FXXU3CUE9 udostępniane jest jako OTA i waży 1960 MB.

Po zainstalowaniu smartfon otrzymuje Androida 11 z nakładką One UI 3.1 wraz z majowymi poprawkami zabezpieczeń.

Oznacza to, że tani Samsung Galaxy A20e jest chroniony przed wyciekami Wi-Fi Fragattacks.

Aktualizacja wkrótce trafi do wszystkich użytkowników modelu Galaxy A20e.

AKTUALIZACJA 18.06.2021

Czas na krótką przerwę od aktualizacji do Androida 11 kolejnych smartfonów firmy Samsung. Tym razem nowe oprogramowanie udostępniła firma LG, która ostatnimi czasy oficjalnie poinformowała, że wycofuje się z produkcji smartfonów.

LG Velvet Źródło: techadvisor.co.uk

Android 11 został właśnie udostępniony na jedną z wersji LG Velvet. Ostatni flagowiec koreańskiego producenta otrzymał aktualizację do Androida 11 już w styczniu 2021 roku, ale mowa o wersji z wbudowanym modemem sieci 5G.

Po kilku miesiącach zwłoki identyczne oprogramowanie trafiło na tańszą wersję LG Velvet z modemem sieci 4G LTE.

W chwili obecnej aktualizacja do Androida 11 dla LG Velvet LTE udostępniana jest na terytorium Korei Południowej. Stosowne oprogramowanie trafi do innych części świata w przeciągu najbliższych dni.

Warto przypomnieć, że w kwietniu 2021 roku LG oficjalnie potwierdziło, że zaktualizuje LG Velvet 5G oraz LG Velvet 4G LTE do Androida 12 w momencie, gdy zostanie wydana finalna wersja tego systemu operacyjnego. Obecnie brakuje szczegółowych dat na temat kolejnej aktualizacji rozwojowej.

AKTUALIZACJA 21.06.2021

Xiaomi w trakcie weekendu zdecydowało się na zaktualizowanie niezwykle popularnego średniaka. Posiadacze Redmi Note 9 Pro otrzymali wakacyjny prezent. Sam smartfon otrzymał Androida 11 już w listopadzie 2020 roku, ale mowa o urządzeniach z chińskiej dystrybucji, które nie posiadają dostępu do usług Google.

Redmi Note 9 Pro Źródło: Mi-Home

Aktualnie Xiaomi rozpoczęło proces aktualizacji Redmi Note 9 Pro z europejskiej dystrybucji. W chwili obecnej proces ograniczony jest do użytkowników, którzy zdecydowali się na wcześniejsze otrzymywanie aktualizacji. W programie Mi Pilot można zapisać się z poziomu ustawień systemowych. Po krótkich testach oprogramowanie zostanie udostępnione wszystkim posiadaczom Redmi Note 9 Pro.

Xiaomi opóźniało aktualizację dla Redmi Note 9 Pro przez siedem miesięcy. Wszystko przez liczne błędy, które uniemożliwiały korzystanie z urządzenia po aktualizacji do Android 11.

Najnowsza aktualizacja bazuje na Androidzie 11 i nakładce MIUI 12 (MIUI 12.5 zostanie udostępnione jako kolejna wersja systemu). Xiaomi dodało również majowe poprawki zabezpieczeń.

AKTUALIZACJA 23.06.2021

Realme udostępnia testową kompilację Androida 11 z nakładką realme UI 2.0 dla kolejnych smartfonów. Tym razem mowa o modelach realme Narzo 30 A oraz realme Narzo 30 Pro sprzedawanych w Indiach. Posiadacze tych urządzeń mogą zarejestrować się do udziału w testach Androida 11. Oprogramowanie Early Access zostało już wcześniej udostępnione dla innych modeli tego producenta.

Realme Narzo 30 A Źródło: realme

System operacyjny o numerze kompilacji RMX3171_11_A.17 dla Realme Narzo 30 A oraz RMX2111PU_11_A.37 dla Realme Narzo 30 Pro jest już dostępne jako aktualizacja OTA.

Aby zainstalować oprogramowanie Early Access należy przejść do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania > Ustawienia > Wersja próbna.

AKTUALIZACJA 24.06.2021

realme udostępniło Androida 11 z nakładką realme UI 2.0 w ramach dostępu Early Access dla kolejnego przystępnego cenowo smartfona. Tym razem mowa o nieco starszym urządzeniu - realme 5 Pro. Producent otworzył rejestrację do beta testów dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.

realme 5 Pro Źródło: realme.com

Oprogramowanie o numerze kompilacji RMX1971EX_11_C.14 da się pobrać po aktywowaniu wersji próbnej z ustawień telefonu. W tym celu należy przejść do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania > Ustawienia > Wersja próbna.

Producent nie poinformował jeszcze, kiedy finalna wersja oprogramowania trafi na smartfony realme 5 Pro. Urządzenie zadebiutowało na rynku z Andoridem 9.0 Pie. Aktualizacja do Androida 11 będzie prawdopodobnie ostatnim uaktualnieniem rozwojowym dla tego modelu.

Aktualizację do Androida 11 otrzymały również kolejne smartfony od Xiaomi.

Xiaomi Mi 9T Pro

Tym razem mowa o flagowych telefonach z rodziny Mi 9/Mi 9T, które zadebiutowały na rynku w 2019 roku.

Xiaomi Mi 9T to Redmi K20 Pro w wersji na rynek europejski. Redmi otrzymało Android 11 z MIUI 12.5 w maju tego roku. Po miesiącu oczekiwania identyczna aktualizacja trafiła na Mi 9T Pro z europejskiej dystrybucji.

Oprogramowanie o numerze kompilacji V12.5.1.0.RFKMIXM jest dostępne dla wariantu Global i poza Androidem 11 wprowadza najnowszą wersję nakładki MIUI 12.5.

Podobna aktualizacja trafiła również dla Mi 9 Pro 5G. Urządzenie to jest pierwszym smartfonem Xiaomi z wbudowanym modemem 5G na rynek chiński. Smartfon otrzymał nowe oprogramowanie o numerze kompilacji V12.5.1.0.RFXCNXM, które również oparte jest na Androidzie 11.

Warto podkreślić, że oba urządzenia od Xiaomi dostały aktualizację w ramach programu Stable Beta. Oznacza to, że aktualizacja trafi do wszystkich użytkowników dopiero za kilka dni. Obecnie system testowany jest na niewielkiej ilości urządzeń.

AKTUALIZACJA 25.06.2021

Samsung posiada mnóstwo smartfonów z różnych segmentów cenowych. Koreańczycy zaktualizowali ostatnio sporą liczbę przystępnych cenowo urządzeń. Teraz czas na urządzenie z obudową o podwyższonej wytrzymałości. Aktualizację do Android 11 otrzymał bowiem smartfon Samsung Galaxy XCover 4s.

Samsung Galaxy XCover 4s Źródło: samsung.com

Co ciekawe jako pierwsi Android 11 na Galaxy XCover 4s otrzymali posiadacze z naszego kraju. Oprogramowanie o numerze kompilacji G398FNXXUCCUF4 pojawiło się dla urządzeń z kodem CSC XEO (otwarta dystrybucja z rynku polskiego).

Najnowsza aktualizacja wprowadza na pokład Androida 11 z nakładką One UI 3.1 oraz czerwcowe poprawki zabezpieczeń.

Samsung Galaxy XCover 4s zadebiutował na rynku z Androidem 9.0 na pokładzie. Smartfon otrzymał aktualizację do Androida 10 oraz teraz do Androida 11.

Urządzenie nie otrzyma kolejnej wersji systemu operacyjnego Android. Smartfon nie jest objęty planem trzyletnich aktualizacji oprogramowania. Samsung potwierdził jednak, że posiadacze Galaxy XCover 4s mogą liczyć na cztery lata poprawek zabezpieczeń. Oznacza to, że urządzenie otrzymywać będzie aktualizacje do 2023 roku.

AKTUALIZACJA 28.06.2021

Koreańczycy aktualizują kolejne urządzenie z obudową o podwyższonej wytrzymałości. Tym razem chodzi o tablet Galaxy Tab Active Pro. Odporny na uszkodzenia sprzęt z 2019 roku otrzymał właśnie aktualizację do Androida 11 z najnowszą wersją nakładki One UI 3.1.

Samsung Galaxy Tab Active Pro Źródło: samsung.com

Galaxy Tab Active zadebiutował z Androidem 9.0 Pie na pokładzie. Urządzenie zostało w międzyczasie zaktualizowane do Androida 10. Teraz otrzymało trzecią i prawdopodobnie ostatnią aktualizację rozwojową, która wprowadza na pokład Androida 11.

Oprogramowanie o numerze kompilacji T545XXU3CUF7_B2BF pojawiło się w Tajlandii jako aktualizacja OTA. W przeciągu kilku tygodni system operacyjny trafi na urządzenia sprzedawane na całym świecie.

AKTUALIZACJA 29.06.2021

Samsung kontynuuje proces aktualizacji swoich urządzeń do Androida 11. Nowe oprogramowanie pojawiło się na tanim tablecie Galaxy Tab A 8.0 (2019). Jest to ostatnia aktualizacja rozwojowa dla tego modelu, który zadebiutował na rynku z Androidem 9.0 Pie i nakładką One UI 1.0.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) Źródło: Samsung.com

Wariant LTE tabletu Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) o numerze modelu SM-T295 otrzymał właśnie aktualizację do Androida 11 z nakładką One UI 3.1 Core w Bułgarii, Niemczech, Grecji, Włoszech, Kazachstanie, Rosji, Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Oprogramowanie o numerze kompilacji T295XXU4CUF7 wprowadza na pokład majowe poprawki zabezpieczeń.

Aktualizacja udostępniana jest jako OTA i wkrótce powinna trafić do wariantu bez LTE oraz innych krajów. Tablet otrzymał odchudzoną wersję nakładki One UI 3.1 ze względu na słabe podzespoły oraz zaledwie 2 GB pamięci operacyjnej w bazowej wersji.

Android 11 trafił przy okazji również na budżetowego smartfona z 2019 roku. Samsung udostępnił aktualizację dla modelu Galaxy M10s, który za dwa miesiące obchodzić będzie drugie urodziny. Model, który został wyceniony na zaledwie 130 dolarów idealnie obrazuje, jak w chwili obecnej wygląda wsparcie koreańskiego producenta w kontekście aktualizacji oprogramowania.

Samsung Galaxy M10s Źródło: Samsung.com

Samsung Galaxy M10s otrzymał Androida 11 z nakładką One UI 3.1. Całość uzupełniają czerwcowe poprawki zabezpieczeń. Oprogramowanie o numerze kompilacji M107FXXU4CUF5 dostępne jest jako aktualizacja OTA.

AKTUALIZACJA 02.07.2021

Realme udostępniło aktualizację na swojego dwuletniego flagowca z końca 2019 roku. W momencie, gdy wszyscy już zapomnieli, model Realme X2 Pro otrzymał właśnie aktualizację do Androida 11 i realme UI 2.0.

realme X2 Pro Źródło: realme.com

Oprogramowanie o numerze kompilacji RMX1931_11_F.11 jest już dostępne. Dla posiadaczy, którzy wcześniej testowali Androida 11 w wersji beta całość waży zaledwie 349 MB.

Realme X2 Pro otrzymał Androida 11 jako jeden z ostatnich flagowców z 2019 roku, które zostały objęte planem aktualizacji do nowszej wersji systemu operacyjnego.

AKTUALIZACJA 05.07.2021

Android 11 trafił na kolejny tablet produkowany przez Samsunga. Tym razem mowa o modelu Galaxy Tab 8.4 z 2020 roku. Modele z amerykańskiej dystrybucji sprzedawane przez operatora sieci komórkowej Verizon otrzymały właśnie nową wersję Androida wraz z nakładką One UI 3.1.

Samsung Galaxy Tab 8.4 (2020) Źródło: verizon.com

Oprogramowanie o numerze kompilacji RP1A.200720.012.T307USQU5CUE7 udostępniane jest jako aktualizacja OTA.

Nową wersję systemu operacyjnego otrzymał również tani smartfon od realme. Model C15 Qualcomm Edition został zaprezentowany w październiku zeszłego roku z Androidem 10 i realme UI 1.0 na pokładzie.

realme C15 Źródło: realme

Obecnie rozpowszechniana jest aktualizacja, która wprowadza na pokład Androida 11 oraz nowszą wersję nakładki realme UI 2.0.

Oprogramowanie o numerze kompilacji RMX2195PU_11.A.05 zostało udostępnione ograniczonej ilości użytkowników z Indii. Globalne wprowadzenie aktualizacji na wszystkie egzemplarze odbędzie się w ciągu kilku dni.

Aktualizacji do Android 11 doczekał się również zeszłoroczny średniak od Xiaomi. Mowa o modelu Redmi Note 9 Pro Max, który otrzymał właśnie aktualizację do Androida 11 z MIUI 12 na terytorium Indii.

Redmi Note 9 Pro Max Źródło: techadvisor.co.uk

Co ciekawe producent nie zdecydował się przy okazji na udostępnienie nakładki w wersji MIUI 12.5. Stosowna aktualizacja pojawi się w późniejszym okresie czasu, a na razie posiadacze Redmi Note 9 Pro Max mogą cieszyć się obecnością Androida 11 na pokładzie ich smartfonów.

Oprogramowanie wprowadza nowe poprawki zabezpieczeń datowane na czerwiec 2021 roku.

Samsung zaktualizował kolejne urządzenie do Androida 11 przed datą wyznaczoną w mapie drogowej. Ponownie chodzi o tani tablet. Model Galaxy Tab A 10.1, który zadebiutował na rynku w 2019 roku otrzymał właśnie aktualizację do Androida 11.

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Oprogramowanie o numerach kompilacji T515NKSU8CUF6, T515XXU8CUF2 oraz T515XXU8CUF4 udostępniane jest obecnie w 29 krajach. Na liście znalazła się również Polska.

Androida 11 otrzymały tablety o numerach modelu SM-T515 oraz SM-T515N. Poza najnowszą wersją systemu operacyjnego aktualizacja wprowadza na pokład poprawki zabezpieczeń datowane na 1 czerwca 2021 roku.

Jest to ostatnia aktualizacja rozwojowa dla tabletu Samsung Galaxy Tab A 10.1.

Pierwotnie tablet miał otrzymać Android 11 w sierpniu 2021 roku.

Xiaomi udostępniło kolejną aktualizację dla swoich smartfonów. Tym razem nie jest ona oparta na Androidzie 11, a nawet na Androidzie 10. Swego czasu niezwykle popularne budżetowce - Redmi 6 oraz Redmi 6A otrzymały właśnie aktualizację, która wprowadza na ich pokład nakładkę MIUI 12. Oferuje ona część funkcji znanych z Androida 11, ale system operacyjny to nadal Android 9.0 Pie z 2018 roku.

Xiaomi Redmi 6 Źródło: Mi-Home.com

Jakby tego było mało Xiaomi deklaruje, że nie radzi użytkownikom aktualizacji do MIUI 12. Aktualizacja nie trafi do kanału OTA. Jedynym sposobem jest ręczna instalacja przez fastboot. Wszystko w związku z potencjalnymi problemami z wydajnością.

Dział R&D firmy Xiaomi przekazał, że po roku testów prowadzono na rynek aktualizację, ale będzie to aktualizacja opcjonalna, ponieważ nie spełnia ona wszystkich standardów jakościowych. W związku z problemami z wydajnością Xiaomi nie rekomenduje jej do instalacji dla wszystkich użytkowników.

AKTUALIZACJA 06.07.2021

Samsung powoli zbliża się do zakończenia procesu aktualizacji swoich urządzeń do Androida 11. Nowe oprogramowanie trafiło właśnie na kolejnego budżetowca. Mowa o modelu Galaxy A20s z 2019 roku. Jest to jedno z najstarszych i najtańszych urządzeń, które otrzymały Androida 11.

Samsung Galaxy A20s Źródło: samsung.com

Smartfon może pochwalić się ekranem o rozdzielczości HD+, procesorem Snapdragon 450 oraz 2 GB lub 3 GB pamięci operacyjnej.

Posiadacze Samsungów Galaxy A20s z Malezji mogą już pobierać najnowsze oprogramowanie o numerze kompilacji A207FXXU2CUFA, które wprowadza na pokład Androida 11 wraz z nakładką One UI 3.1 oraz czerwcowymi poprawkami zabezpieczeń.

Dla Samsunga Galaxy A20s jest to druga i ostatnia aktualizacja rozwojowa. Smartfon zadebiutował na rynku z Androidem 9.0 Pie i w 2020 roku otrzymał aktualizację do Androida 10.

Oprogramowanie wkrótce powinno pojawić się na egzemplarzach z innych regionów.

Po zaledwie jednym dniu od udostępnienia Androida 11 na realme C15 Qualcomm Edition producent zdecydował się na globalne udostępnienie stabilnej wersji Androida 11 z nakładką realme UI 2.0. Smartfon otrzymał oprogramowanie po nieco ponad dwóch miesiącach testów.

Oprogramowanie o numerze kompilacji RMX2195PU_11.A.05 jest już dostępne dla wszystkich posiadaczy realme C15 Qualcomm Edition jako aktualizacja OTA. Smartfon prawdopodobnie nie otrzyma aktualizacji do Androida 12.

AKTUALIZACJA 08.07.2021

Kolejny poranek oznacza kolejną aktualizację dla urządzenia wyprodukowanego przez firmę Samsung. Koreańczycy mocno zabrali się za aktualizację swoich najtańszych i najstarszych urządzeń, które zostały objęte programem aktualizacji do Androida 11. Wszystko wskazuje na to, że Samsung zamierza zakończyć proces jeszcze w wakacje, aby wszystkie dostępne zasoby wykorzystać do tworzenia aktualizacji do Androida 12.

Samsung Galaxy A10s Źródło: samsung.com

Androida 11 z nakładką One UI 3.1 otrzymał właśnie budżetowy Samsung Galaxy A10s z 2019 roku. Smartfon zadebiutował na rynku z Androidem 9.0 Pie i obecnie otrzymał ostatnią aktualizację rozwojową, która wprowadza na pokład nadal aktualną wersję Androida.

Oprogramowanie o numerze kompilacji A107FXXU8CUG1 udostępniane jest aktualnie dla egzemplarzy z Malezji i Wietnamu. Całość zawiera najnowsze poprawki zabezpieczeń datowane na 1 lipca 2021 roku.

Najnowsze oprogramowanie poza aktualizacją do Androida 11 i udostępnieniem nowszej wersji nakładki graficznej naprawia również błąd w działaniu Android Auto.

AKTUALIZACJA 09.07.2021

Trzyletnie smartfony z rodziny OnePlus 6 otrzymały właśnie Androida 11 w ramach otwartych beta testów. OnePlus po wielu miesiącach udostępnił nowe oprogramowanie na swoje flagowce z 2018 roku. Są to jedne z najstarszych urządzeń, które otrzymają Androida 11.

OnePlus 6 Źródło: OnePlus.com

W kwietniu 2021 roku firma OnePlus oficjalnie przekazała, że OnePlus 6 i 6T otrzymają aktualizację do OxygenOS opartego na Androidzie 11. Z oficjalnych zapowiedzi wynikało, że otwarta beta pojawi się w sierpniu - tuż przed oficjalnym debiutem Androida 12.

Producentowi udało się jednak ukończyć prace nad Androidem 11 Open Beta nieco wcześniej. Nowa wersja oprogramowania właśnie została udostępniona zainteresowanym użytkownikom smartfonów z 2018 roku.

Według producenta jest to wczesna kompilacja, która została wprowadzona w celu zebrania opinii użytkowników przed globalnym udostępnieniem Androida 11 na wszystkie egzemplarze OnePlus 6 oraz OnePlus 6T.

OnePlus 6T Źródło: OnePlus.com

Chętni użytkownicy flagowych modeli sprzed trzech lat mogą już zarejestrować się w programie beta testów i pobrać na swoje urządzenie testową kompilację Androida 11.

Aktualizacje należy zainstalować ręcznie.

OxygenOS 11 na OnePlus 6/6T wprowadza nowy interfejs użytkownika, usprawniony tryb Game Space oraz zmodyfikowaną aplikację aparatu.

Android 11 to ostatnia aktualizacja rozwojowa dla OnePlus 6 oraz OnePlus 6T.

AKTUALIZACJA 12.07.2021

Realme dosyć późno zabrało się za proces aktualizacji swoich smartfonów do Androida 11. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że producent zamierza na raz zaktualizować kilka modeli. Po otwarciu bety dla realme C15 Qualcomm Edition czas na popularniejsze urządzenia. Tym razem do beta testów załapały się średniaki realme 6 raz realme 6i (wariant na Indie).

realme 6 Źródło: realme.com

Zainteresowani posiadacze wyżej wymienionych modeli mogą już zapisać się do otwartych beta testów Androida 11 z nakładką realme UI 2.0. Aby to zrobić należy udać się do Ustawień, przejść do zakładki aktualizacja oprogramowania i dotykajac więcej opcji wybrać wersje testowe.

Przed aktualizacją do Androida 11 należy upewnić się, że smartfon pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego o numerze kompilacji RMX2001_11.B.63. Do instalacji potrzebne jest 5 GB wolnej przestrzeni dyskowej oraz akumulator naładowany co najmniej w 60%.

W niedługim czasie realme 6 oraz realme 6i otrzymają stabilną aktualizację do Androida 11 i realme UI 2.0.

AKTUALIZACJA 13.07.2021

Motorola udostępniła aktualizację do Androida 11 dla swoich zeszłorocznych średniaków. Najnowsze oprogramowanie otrzymały modele z rodziny Moto G9. Posiadacze smartfonów Moto G9, Moto G9 Power oraz Moto G9 Play mogą już pobierać najnowszą wersję oprogramowania układowego, które wprowadza na pokład Androida 11.

Moto G9 Plus

Aktualizacja udostępniana jest partiami jako OTA i trafi na wszystkie kompatybilne urządzenia w ciągu najbliższych dni/tygodni.

Android 11 jest pierwszą i prawdopodobnie ostatnią aktualizacją rozwojową dla smartfonów z Moto G9, Moto G9 Power oraz Moto G9 Play. Motorola deklaruje, że średniaki z rodziny Moto G otrzymają jedną aktualizację zmieniającą wersję systemu operacyjnego Android. Poprawki zabezpieczeń będą udostępniane jeszcze przez długi czas.

Kilka lat temu Motorola znana była z błyskawicznego udostępniania aktualizacji oprogramowania. Niestety po przejęciu przez Lenovo wsparcie posprzedażowe dotyczące udostępniania nowych aktualizacji oprogramowania znacząco się pogorszyło.

Aktualizację otrzymał również kolejny smartfon od realme. Posiadacze modelu realme X7 Pro mogą pobierać już stabilne wydanie Androida 11 z nakładką realme UI 2.0.

AKTUALIZACJA 20.07.2021

Wygląda na to, że Realme przypomniało sobie o istnieniu modelu Narzo 20 Pro i zdecydowało się na aktualizację systemu także w tym urządzeniu. Smartfon dostanie Androida 11 wraz z nakładką Realme UI 2.0.

Pierwsze prace nad wersją Realme UI 2.0 dla modelu Narzo 20 Pro rozpoczęły się jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Jak więc widać, Realme potrzebowało aż siedmiu miesięcy, aby przygotować stabilną wersję systemu dla tego urządzenia. Jest ona oznaczona numerem kompilacji RMX2161_11_C.09 i zajmuje ponad 3 GB przestrzeni.

Realme Narzo 20 Pro Źródło: Realme

Aktualizacja dostępna jest jako OTA, więc będzie dostarczana do posiadaczy Realme Narzo 20 Pro partiami. Powinna więc trafić do wszystkich użytkowników tych smartfonów w ciągu kilku najbliższych dni, lub tygodni.

Wciąż nie wiemy także, czy Realme planuje przyszłą aktualizację Narzo 20 Pro do Androida 12.

AKTUALIZACJA 21.07.2021

Dobre wiadomości czekają fanów mobilnego gamingu. Niemal równo rok po premierze aktualizację do Androida 11 otrzyma ASUS ROG Phone 3.

ASUS ROG Phone 3

ASUS prowadził testy w poszukiwaniu stabilnej wersji systemu od marca tego roku. W tym momencie jest ona dostępna jedynie na rodzimym rynku producenta, czyli w Tajwanie. Możemy jednak spodziewać się, że po krótkim okresie testów zostanie ona także udostępniona użytkownikom ROG Phone 3 na całym świecie. Z tego powodu niektóre aplikacje mogą jeszcze nie być w pełni kompatybilne z najnowszym systemem. Pobrane pliki mają zająć 2.7 GB przestrzeni. Razem z aktualizacją systemu użytkownicy otrzymają najnowszą wersję nakładki ZenUI oraz wiele odświeżonych aplikacji.

ASUS ROG Phone 3 posiada ekran AMOLED o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+. Panel oferuje 144 Hz częstotliwość odświeżania, 650 nitową jasność, pełne pokrycie DCI-P3 oraz wsparcie dla 10 bitowego HDR. Smatrfon posiada procesor Snapdragon 865 Plus, aż do 16 GB pamięci operacyjnej oraz do 512 GB wbudowanej pamięci masowej. W smartfonie znajduje się także wydajna bateria o pojemności 6000 mAh.

AKTUALIZACJA 26.07.2021

Nokia już jakiś czas temu obiecywała przynajmniej dwuletnie wsparcie dla swoich urządzeń i póki co dotrzymuje słowa. Kolejnym urządzeniem fińskiego producenta, która otrzymało właśnie aktualizację do Androida 11 jest budżetowa Nokia 1.3.

Nokia 1.3

Pierwszymi użytkownikami, którzy mogą pobrać aktualizację do Androida 11 na swoje telefony, są mieszkańcy Australii. Możemy jednak spodziewać się, że wraz z kolejną falą otrzymają ją także mieszkańcy innych krajów. Nokia nie ogłosiła jeszcze kiedy będzie to miało miejsce, jednak zapowiedziała, że natychmiast poinformuje o dostępności aktualizacji obywateli pozostałych państw.

Osoby korzystające z telefonu Nokia 1.3 mogą być także pewne, że ich urządzenie otrzyma kolejną wersję systemu operacyjnego, czyli Android 12, w momencie, w którym będzie on publicznie dostępny.

AKTUALIZACJA 27.07.2021

Xiaomi wydało Android 11 na kolejnego smartfona. Tym razem mowa o tańszej wersji flagowego modelu na 2019 rok. Najnowszą wersję zielonego robocika wraz z nakładką MIUI 12.5 otrzymało Xiaomi Mi 9 Lite. Urządzenie zadebiutowało dwa lata temu z Androidem 9.0 Pie na pokładzie i otrzymało Androida 10. Mi 9 Lite dostał właśnie ostatnią aktualizację rozwojową.

Xiaomi Mi 9 Lite Źródło: techadvisor.co.uk

Oprogramowanie o numerze kompilacji V12.5.2.0.RFCMIXM udostępniane jest stopniowo i powinno wkrótce trafić na wszystkie egzemplarze. Xiaomi chwali się, że poza implementacją Androida 11 i nakładki MIUI 12.5 udało się znacząco zoptymalizować urządzenie. Smartfon ma pobierać nawet o 22% mniej energii. Wszystko dzięki nowym algorytmom optymalizującym pracę procesora.

Najnowsza aktualizacja wprowadza również czerwcowe poprawki zabezpieczeń.

Posiadacze smartfonów Oppo K3 mogą pobierać Androida 11 w wersji beta. Producent udostępnił nową wersję oprogramowania ColorOS 11 dla wszystkich zainteresowanych. Oppo K3 to dwuletni smartfon, który zadebiutował na rynku z Androidem 9.0 Pie na pokładzie i w 2020 roku otrzymał Androida 11. Udostępnienie Androida 11 z nakładką ColorOS 11 będzie ostatnią aktualizacją rozwojową dla tego urządzenia.

Oppo K3 Źródło: Oppo.com

Oprogramowanie o numerze kompilacji CPH1955NV1B_11_F.10 dostępne jest dla wszystkich zainteresowanych posiadaczy Oppo K3. Wystarczy zarejestrować się do beta testów z poziomu ustawień urządzenia.

Również realme przypomniało sobie o aktualizacji do Androida 11 i wydało nowe oprogramowanie dla trzech urządzeń - realme C12, realme C15 oraz realme X2.

realme C12 i realme C15 to jedne z tańszych smartfonów, które załapały się na aktualizację do Androida 11. Producent udostępnił nowe oprogramowanie o numerze kompilacji RMX2189_11.C.05 dla realme C12 oraz RMX2180_11.C.05 dla realme C15.

realme C12 Źródło: realme.com realme C15 Źródło: realme.com

Wyżej wymienione urządzenia od kilku miesięcy uczestniczyły w programie Android 11 Beta. Poza Androidem 11 nowością jest nakładka realme UI 2.0.

Przy okazji Androida 11 otrzymał również średniak realme z 2019 roku. Model X2 zadebiutował na rynku z Androidem 9.0 Pie, został już zaktualizowany do Android 10, a aktualnie otrzymał Androida 11.

realme X2 Źródło: realme.com

Oprogramowanie o numerze kompilacji RMX1991EX_11_F.20 wprowadza na pokład nową wersję systemu operacyjnego oraz nakładkę realme UI 2.0.

AKTUALIZACJA 28.07.2021

Po wielu miesiącach oczekiwania Xiaomi w końcu udostępniło aktualizację do Androida 11 oraz nakładki MIUI 12.5 dla jednego z najpopularniejszych średniaków 2019 roku. Najnowsze oprogramowanie trafiło już na europejskie egzemplarze Redmi Note 8 Pro.

Redmi Note 8 Źródło: mi-home.pl

Właściciele urządzeń z oprogramowaniem w wersji Global ROM z Europy oraz Indonezji mogą już pobierać aktualizację OTA zmieniającą wersję systemu operacyjnego i nakładki. Oprogramowanie waży 2,2 GB i wprowadza również zaktualizowane poprawki zabezpieczeń datowane na 1 lipca 2021 roku.

System operacyjny o numerze kompilacji V12.5.2.0.RGGEUXM dostępny jest na smartfonach z procesorem MediaTek Helio G90T. Takie właśnie modele sprzedawane są między innymi w Polsce.

Wcześniej podobne oprogramowanie zostało wprowadzone na wariant z Chin, który nie posiada dostępu do usług Google.

Redmi Note 8 Pro został wprowadzony na rynek w połowie 2019 roku z Androidem 9.0 Pie na pokładzie. W zeszłym roku Xiaomi udostępniło aktualizację do Androida 10. Oprogramowanie wprowadzające Androida 11 i nakładkę MIUI 12.5 to ostatnia aktualizacja rozwojowa dla tego modelu.

Podobne oprogramowanie powinno wkrótce trafić również na Redmi Note 8T - tańszy wariant Redmi Note 8 Pro.

AKTUALIZACJA 30.07.2021

OnePlus w dalszym ciągu pracuje nad udostępnieniem aktualizacji do Androida 11 i OxygenOS 11 dla swoich flagowców z 2018 roku. Trzyletnie smartfony OnePlus 6 oraz OnePlus 6T otrzymały właśnie drugą otwartą betę (Open Beta) Androida 11.

Z postu na oficjalnym forum OnePlus potwierdzono, że druga beta Androida 11 wprowadza poprawki dotyczące optymalizacji wykorzystania podzespołów. Producent przekazał, że uporał się z problemami z nadmiernym grzaniem się urządzenia podczas korzystania z aplikacji firm trzecich. Popracowano również nad stabilnością pracy urządzenia i wyeliminowano błędy odkryte w pierwszej becie na smartfony OnePlus 6/6T.

OnePlus przekazuje, ze po aktualizacji użytkownicy nie będą już borykać się z problemami z aplikacją aparatu, która zawieszała się i nie pozwalała na zapisanie zdjęcia. Poprawiono również działanie Wi-Fi 5 GHz.

OxygenOS 11 Open Beta 2 dla smartfonów OnePlus 6/6T udostępniany jest jako aktualizacja OTA.

Android 11 został udostępniony również na Motorolę Razr z wbudowanym modemem sieci komórkowej 5G. Raporty zza oceanu donoszą, że posiadacze modeli z sieci T-Mobile mogą już pobierać Androida 11. Oprogramowanie również udostępniane jest jako aktualizacja OTA.

Motorola Razr Źródło: motorola.com

AKTAULIZACJA 02.08.2021

Po niesamowicie długim czasie oczekiwania Xiaomi zdecydowało się na udostępnienie aktualizacji do Android 11 i nakładki MIUI 12.5 dla bazowego Xiaomi Redmi Note 9. To ostatnie urządzenie z tej serii, które oczekiwało na Androida 11.

Redmi Note 9 Źródło: mi-home.pl

Redmi Note 9 to przystępny cenowo średniak z maja 2020 roku, który zadebiutował na rynku z Androidem 10 i nakładką MIUI 12 na pokładzie. Właśnie udostępniono dla niego pierwszą aktualizację rozwojową.

Indyjscy użytkownicy Redmi Note 9 o nazwie kodowej merlin otrzymali nową aktualizację oprogramowania, która wprowadza na pokład urządzenia Androida 11, nakładkę MIUI 12.5 oraz poprawki zabezpieczeń datowe na czerwiec 2021 roku.

Po aktualizacji Redmi Note 9 obsługuje nowe dymki czasu, jednorazowe uprawnienia dostępu do kamery i mikrofonu, a także ulepszony tryb ciemny. Zaktualizowana nakładka MIUI 12.5 dodaje nowe tapety, dźwięki systemowe, przeprojektowaną aplikację notatnika oraz ulepszone zabezpieczenia prywatności.

Oprogramowanie udostępniane jest jako aktualizacja OTA. Wkrótce powinno trafić na smartfony Redmi Note 9 z europejskiej dystrybucji.

AKTUALIZACJA 03.08.2021

Xiaomi udostępniło Androida 11 na kolejnego taniego smartfona. Tym razem oprogramowanie trafiło na Redmi 9T - budżetowca zaprezentowanego na początku tego roku.

Redmi 9T Źródło: mi-home.pl

Co ciekawe w przeciwieństwie do innych urządzeń, które razem z Androidem 11 otrzymują nową wersję MIUI - MIUI 12.5, w przypadku Redmi 9T producent zaktualizował jedynie wersję Androida. Nakładka to nadal MIUI 12.

Smartfon zadebiutował na rynku z Androidem 10 i MIUI 12. Udostępniony właśnie Android 11 to pierwsza aktualizacja rozwojowa dla tego urządzenia.

Xiaomi nie udostępniło oficjalnego dziennik zmian, ale z pewnością możemy liczyć na funkcje znane z Androida 11 - nowe dymki powiadomień, resetowanie zezwoleń na korzystanie z aparatu/mikrofonu czy ulepszone ustawienia prywatności.

Aktualizacja udostępniana jest jako oprogramowanie OTA dla modeli z dystrybucji globalnej.

AKTUALIZACJA 04.08.2021

Samsung Galaxy A20 to smartfon, który dostał już aktualizację do Androida 11 na początku czerwca 2021 roku. Tani smartfon Samsunga z 2019 roku idealnie pokazuje problem z fragmentacją Androida oraz opóźnieniach we wprowadzaniu aktualizacji oprogramowania. Prawie dwa miesiące temu informowaliśmy, że Samsung Galaxy A20 dostał aktualizację do Androida 11 i nakładki One UI 3.1. Na pokład urządzeń z rosyjskiej dystrybucji trafiły również poprawki zabezpieczeń datowane na 1 czerwca 2021 roku.

Po dwóch miesiącach od pierwszego wprowadzenia Androida 11 na Samsunga Galaxy A20, aktualizacja dotarła do egzemplarzy sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych. Samsung udostępnianił nowe oprogramowanie, które aktualizuje przy okazji poprawki zabezpieczeń do poziomu z 1 lipca 2021 roku.

AKTUALIZACJA 05.08.2021

Nokia jeszcze rok-dwa lata temu świetnie radziła sobie z przeprowadzaniem procesu aktualizacji swoich smartfonów do nowszej wersji Androida. Niestety czasy szybkich aktualizacji sprzętu od HMD Global chwilowo minęły. Producent udostępnił właśnie aktualizację do Androida 11 dla kolejnego urządzenia, które miało pracować pod kontrolą nowego systemu do końca drugiego kwartału 2021 roku.

Nokia 5.3 Źródło: nokia.com

Nokia 5.3 otrzymała właśnie nowe oprogramowanie układowe, które wprowadza na pokład Androida 11. Smartfon, który zadebiutował na rynku w marcu 2020 roku z Androidem 10 w wersji Android One na pokładzie otrzymał właśnie pierwszą aktualizację rozwojową.

Aktualizacja z Androidem 11 udostępniana jest aktualnie w 13 rejonach. HMD Global słynie z wprowadzania na rynek nowego oprogramowania partiami. Firma przekazał, że 6 sierpnia 2021 roku oprogramowanie powinno trafić na wszystkie kompatybilne urządzenia.

Oprogramowanie o numerze kompilacji V2.210 waży 1,67 GB. Poza Androidem 11 wprowadza poprawki zabezpieczeń datowane na czerwiec 2021 roku.

Nokia 5.3 to smartfon z programu Android One. Oznacza to, że urządzenie pracuje pod kontrolą czystego Androida bez dodatkowych nakładek i programów producenta. Tym bardziej dziwi fakt, że HMD Global tak długo zwlekało z udostępnieniem aktualizacji do Androida 11.

Aktualizacja do Androida 11 trafiła również na kolejne urządzenie firmy realme. Nowe oprogramowanie układowe zostało udostępnione dla zaprezentowanego w lutym 2021 roku realme Narzo 30 Pro 5G.

Realme Narzo 30 Pro 5G Źródło: realme.com

Smartfon trafił do sprzedaży z Androidem 10 i nakładką realme UI 1.0 na pokładzie. Producent od razu zapowiedział udostępnienie aktualizacji do Androida 11, co właśnie nastąpiło.

Oprogramowanie o numerze kompilacji RMX2117_11.C.03 wprowadza na pokład Androida 11 oraz zaktualizowaną wersję nakładki realme UI 2.0. Aktualizacja w chwili obecnej udostępniana jest wybranym użytkownikom z Indii. W ciągu kilku dni powinna trafić na wszystkie kompatybilne urządzenia.

Realme poinformowało, że do instalacji Androida 11 potrzebna jest jedna z następujących kompilacji oprogramowania: RMX2111PU_11.A.35, RMX2111PU_11.A.37, RMX2111PU_11.A.39.

AKTUALIZACJA 09.08.2021

Realme zaktualizowało kolejnego smartfona do Androida 11. We wrześniu zeszłego roku firma zaprezentowała dwa modele - realme X7 oraz realme X7 Pro. Model z dopiskiem Pro w nazwie otrzymał obiecaną aktualizację dwa miesiące temu. Teraz Android 11 wraz z nakładką realme UI 2.0 trafia na tańszy model.

realme X7 Źródło: realme.com

Stabilną wersję oprogramowania otrzymały już smartfony z Azji. Wkrótce firmware trafi na wszystkie smartfony realme X7.

Najnowszą aktualizację o numerze kompilacji RMX3092_11.C.05 zainstalujemy w momencie, gdy nasz smartfon pracuje pod kontrolą systemu w wersji RMX2176PU_11.A.14, RMX2176PU_11.A.16, RMX2176PU_11.A.17, RMX2176PU_11.A.18 lub RMX2176PU_11.A.20.

Nowe oprogramowanie układowe otrzymał również debiutujący dziś w Polsce tani smartfon realme Narzo 30 Pro 5G z wbudowanym modemem 5G. Sprzedawany za zaledwie 799 zł (regularna cena wynosi 899 zł) smartfon z procesorem MediaTek Dimensity 800U otrzymał właśnie oprogramowanie układowe wprowadzające na pokład Androida 11 oraz nakładkę realme UI 2.0. Aktualizacja udostępniana jest aktualnie w Indiach. Wkrótce powinna trafić na egzemplarze z polskiej dystrybucji.

realme Narzo 30 Pro 5G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Oprogramowanie o numerze kompilacji RMX2117_11.C.03 udostępniane jest jako aktualizacja OTA, którą zainstalujemy z poziomu ustawień systemowych.

OnePlus w dalszym ciągu rozwija Androida 11 na swoje smartfony z 2018 roku. OnePlus 6 oraz OnePlus 6T otrzymały właśnie trzecią betę systemu operacyjnego OxygenOS 11. Kiedy firma udostępni stabilną aktualizację?

OnePlus 6T Źródło: oneplus.com

Najnowsza - trzecia beta OxygenOS 11 łata odnalezione błędy. Firma obiecuje poprawę płynności filmików odtwarzanych na YouTube, eliminuje błąd związany z działaniem funkcji work-life-balance oraz optymalizuje system zarządzania procesami w tle, co przekłada się na lepsze czasy pracy na baterii.

Producent przekazał także, że poprawiono stabilność funkcji Voice over WiFi.

Aktualizacja udostępniana jest jako OTA. Można ją pobrać z poziomu ustawień systemowych. Warunkiem jest konieczność posiadania zainstalowanego oprogramowania OxygenOS 11 Beta 2.

AKTUALIZACJA 11.08.2021

Realme w dalszym ciągu aktualizuje swoje smartfony do Androida 11. Producent prowadzi także program beta testów, który pomaga w szybszej publikacji finalnych wersji oprogramowania. Aktualizację do Androida 11 i Realme UI 2.0 w stadium beta otrzymał właśnie smartfon realme Narzo 10A. Urządzenie dołączyło własnie do programu Open Beta.

realme Narzo 10A Źródło: realme.com

Oprogramowanie o numerze kompilacji RMX2020_11_A.63 wprowadza na pokład Androida 11 i nakładkę Realme UI 2.0. Aby otrzymać kompilację testową należy zapisać się w beta testach. Do instalacji wymagane jest minimum 5 GB wolnej przestrzeni dyskowej, a urządzenie nie może posiadać roota.

Producent nie ogranicza aktualizacji beta do ściśle określonej ilości użytkowników.

Finalną wersję Androida 11 otrzymał inny budżetowiec z oferty realme. Użytkownicy Realme C3 z Indii mogą już pobierać Androida 11 wraz z najnowszą nakładką Realme UI 2.0. Oprogramowanie o numerze kompilacji RMX2020_11.C.04 jest już udostępniane jako aktualizacja OTA.

realme C3 Źródło: realme.com

Aktualizację do nowszej wersji Androida otrzymał również budżetowy smartfon Samsunga z początku 2019 roku. Mowa o modelu Galaxy A10, który zadebiutował na rynku z Androidem 9.0 Pie na pokładzie i otrzymał już aktualizację do Androida 10. Cieszy fakt, że producent zdecydował się wydać na tak tanie urządzenie dwie aktualizacje rozwojowe.

Samsung Galaxy A10 Źródło: samsung.com

Najnowsze oprogramowanie układowe o numerze kompilacji A105FDDU6CUH2 wprowadza również lipcowe poprawki zabezpieczeń. Posiadacze Galaxy A10 mogą również liczyć na nowe funkcje obecnie w nakładce One UI 3.1.

AKTUALIZACJA 12.08.2021

Po wielu miesiącach oczekiwania i trwających miesiąc beta testach OnePlus udostępnił finalną wersję Androida 11 dla swoich flagowych smartfonów z 2018 roku. Posiadacze OnePlusa 6 i 6T mogą już pobierać aktualizację do stabilnej wersji Androida 11 z OxygenOS 11.

OnePlus 6T Źródło: OnePlus.com

Producent oficjalnymi kanałami komunikacyjnymi poinformował o wprowadzeniu aktualizacji do Androida 11. Początkowo oprogramowanie trafi na niewielką ilość urządzeń, aby wyeliminować ewentualne problemy. Wkrótce Android 11 trafi na wszystkie smartfony OnePlus 6/6T. Stanie się to za kilka dni - po upewnieniu się, że aktualizacja nie zawiera krytycznych błędów.

OnePlus dosyć długo zwlekał z udostępnieniem Androida 11 dla swoich flagowców z 2018 roku, ale producenta należy pochwalić za fakt zaktualizowania trzyletnich urządzeń do najnowszej wersji Androida.

Udostępniane właśnie oprogramowanie układowe to ostatnia aktualizacja rozwojowa dla smartfonów OnePlus 6/6T. Urządzenie zadebiutowały na rynku w 2018 roku z Androidem 8.1 Oreo (OnePlus 6) lub Androidem 9.0 Pie (OnePlus 6T) na pokładzie i otrzymały aktualizację Androida 10.

Najnowsza wersja systemu operacyjnego wprowadza odświeżony interfejs użytkownika, ulepszenia w funkcje Game Space, zmodyfikowaną aplikację aparatu, nowe wzory do Always-on-Display oraz większe możliwości personalizacji trybu ciemnego.

Xiaomi dzień po ogłoszeniu programu naprawczego, oficjalnych przeprosinach i prezentacji nakładki MIUI 12.5 enhanced zdecydowało się zaktualizować do Androida 11 kolejnego smartfona. Tym razem mowa o Redmi K40 w wariancie z modemem sieci komórkowej 4G LTE. Urządzenie otrzymało właśnie nową wersję oprogramowania układowego, które wprowadza na pokład Androida 11. System operacyjny udostępniany jest na smartfony z chińskiej dystrybucji.

Redmi K40 Źródło: mi.com

Aktualizacja o numerze kompilacji V12.5.2.0.RGNCXM waży 3,3 GB. Wkrótce wszystkie smartfony powinny ją otrzymać. Xiaomi nie opublikowało jeszcze oficjalnego dziennika zmian.

AKTUALIZACJA 12.08.2021

Aktualizację do Androida 11 otrzymał kolejny smartfon do realme. Tym razem nowe oprogramowania doczekał się model Narzo 10. Zaprezentowany w maju zeszłego roku budżetowiec pojawił się na rynku z Androidem 10 i nakładką realme UI 1.0. Udostępniane właśnie oprogramowanie układowe to dla niego pierwsza aktualizacja rozwojowa.

realme Narzo 10 Źródło: realme.com

Oprogramowanie układowe o numerze kompilacji RMX2020_11_A.47 wprowadza na pokład Androida 11 oraz nakładkę realme UI 2.0. Producent przekazał, że udostępnianie systemu odbywa się partiami. Wszystkie smartfony otrzymają Androida 11 w przeciągu najbliższych dni.

Obecnie nowy system operacyjny pobierać mogą użytkownicy mieszkający w Indiach. Oprogramowanie wprowadza wszystkie nowości Androida 11 i nakładki realme UI 2.0.

Ze względu na podzespoły o niskiej wydajności producent wydał ostrzeżenie dla użytkowników. Wynika z niego, że po aktualizacji smartfon przez pewien czas może działać zauważalnie gorzej. Przez pierwsze kilka dni powinniśmy spodziewać się zacięć animacji oraz ogólnego spowolnienia. Wszystko powinno wrócić do normy po około 3 dniach od zainstalowania aktualizacji.

AKTUALIZACJA 15.08.2021

Początek kolejnego tygodnia rozpoczynamy z aktualizacją do Androida 11 dla kolejnych urządzeń. Realme zdecydowało się na uruchomienie otwartych beta testów Androida 11 wraz z nakładką Realme UI 2.0 dla jednego ze starszych średniaków. Posiadacze Realme 3 Pro z 2019 roku mogą już zainstalować testową wersję Androida 11. Przed przystąpieniem do testów trzeba zainstalować stabilną wersję oprogramowania o numerze kompilacji RMX1851EX_11.C.17 / RMX1851EX_11.C.18. Producent wymaga 5 GB wolnej przestrzeni dyskowej oraz akumulator naładowany w minimum 60%. Aktualizacja pojawi się po zadeklarowaniu chęci instalacji wersji próbnej w ustawieniach.

Realme 3 Pro Źródło: realme.com

Powrót do stabilnej wersji oprogramowania opartej na Androidzie 10 jest możliwy, ale wiąże się z całkowitym wykasowanem danych użytkownika.

O aktualizacji do Androida 11 przypomniała sobie również Motorola, która po wielu miesiącach zdecydowała się zaktualizować swojego pierwszego smartfona z elastycznym ekranem. Motorola Moto Razr pierwszej generacji bez obsługi sieci 5G otrzymała właśnie aktualizację do Androida 11. System został opóźniony ponad trzy miesiące względem aktualizacji na model z obsługą 5G.

Motorola Razr Źródło: motorola.com

Dla Motoroli Razr jest to druga aktualizacja rozwojowa i według polityki firmy Motorola nie powinniśmy spodziewać się aktualizacji do Androida 12 dla składanego urządzenia pierwszej generacji z końca 2019 roku.

Xiaomi wydało pierwszą aktualizację na najnowszego smartfona Mi Mix 4. Pierwszy telefon komórkowy tego producenta z wyświetlaczem umieszczonym pod ekranem otrzymał właśnie aktualizację do nakładki MIUI 12.5 Enhanced, która ma rozwiązać większość problemów, z którymi borykają się posiadacze smartfonów chińskiego producenta.

Xiaomi Mi MIX 4 Źródło: mi.com

Najnowsze oprogramowanie układowe dostępne jest dla modeli z chińskiej dystrybucji. Całość oparta jest na Androidzie 11, ale zastosowano kilka znaczących zmian. Smartfon jest w stanie dynamicznie dostosowywać zasoby systemowe i efektywniej zarządzać pamięcią operacyjną. Xiaomi dodało również algorytm Liquid Memory, który ma zapobiegać starzeniu się i szybszemu zużywaniu się wbudowanej pamięci masowej.

AKTUALIZACJA 17.08.2021

Na chwilę przed premierą finalnej wersji Androida 12, upragnionej aktualizacji do Androida 11 doczekali się posiadacze niezwykle popularnego średniaka od Xiaomi - Redmi Note 8T w wersji europejskiej otrzymał właśnie nowe oprogramowanie układowe.

Redmi Note 8T Źródło: mi-home.pl

Aktualizacja o numerze kompilacji V12.0.2.0.RCXEUXM wprowadza na pokład Androida 11. Niestety producent nie zdecydował się na udostępnienie nowszej wersji nakładki MIUI 12.5. Nie wiemy także czy Redmi Note 8T otrzyma MIUI 12.5 Enhanced.

Xiaomi Redmi Note 8T pojawił się na rynku w drugiej połowie 2019 roku z Androidem 9.0 Pie na pokładzie. Smartfon otrzymał już aktualizację do Androida 10 i MIUI 12. Obecnie udostępniany system oparty na Androidzie 11 to prawdopodobnie ostatnia aktualizacja rozwojowa dla tego modelu.

Aktualizacji do Androida 11 doczekali się również posiadacze Realme Narzo 20A. Smartfon ten od pewnego czasu uczestniczy w testch Androdia 11 Beta z nakładką Realme UI 2.0. Producent udostępnił właśnie drugą aktualizację w stadium Beta. Oprogramowanie o numerze kompilacji RMX2050_11_C.02 wprowadza na pokład poprawki zabezpieczeń z czerwca 2021 roku oraz usuwa odkryte wcześniej problemy i niedociągnięcia. Realme deklaruje wyższą wydajność i zoptymalizowaną aplikację aparatu.

Realme Narzo 20A Źródło: realme.com

AKTUALIZACJA 20.08.2021

Xiaomi udostępniło aktualizację do Androida 11 i nakładki MIUI 12.5 (niestety nie w wersji Enhanced) dla zeszłorocznych średniaków z rodziny Redmi Note 9. Poszczególne modele z zeszłorocznej serii zostały już zaktualizowane do nadal najnowszej wersji zielonego robocika.

Redmi Note 9 Źródło: mi-home.pl

Jako pierwszy aktualizację otrzymał Redmi 10X 4G w Chinach. Oprogramowanie zostało udostępnione już w lutym. Od tego momentu musiało upłynąć sporo czasu, aby identyczne oprogramowanie trafiło do wszystkich modeli z rodziny.

Najpopularniejszy smartfon z serii - międzynarodowa wersja Redmi Note 9 dopiero teraz otrzymuje aktualizację do Androida 11 i MIUI 12.5.

Aktualizacja o numerze kompilacji V12.5.1.0.RJOEUXM jest już dostępna również dla europejskiego wariantu EAA z dostępem do usług Google oraz wydania globalnego sprzedawanego na popularnych chińskich platformach aukcyjnych.

Po Redmi Note 9 nadszedł również czas na starsze modele Redmi Note 8, które są najstarszymi smartfonami z serii, które otrzymają aktualizację do Androida 11 i MIUI 12.5.

Xiaomi Redmi Note 8 to jedne z najlepiej sprzedających się smartfonów tego producenta.

Najnowsze informacje wskazują, że w Chinach udostępniono nową aktualizację o numerze kompilacji V12.5.1.0.RCOCNXM. Oprogramowanie udostępniane jest jako Stable Beta.

Niestety Xiaomi prawdopodobnie pogubiło się nieco ze swoimi aktualizacjami. Smartfony Redmi Note 8 po raz pierwszy otrzymały Androida 11 już w styczniu 2021 roku. Od tamtej pory firma nie zakończyła procesu aktualizacji do Androida 11 i MIUI 12 i MIUI 12.5.

W chwili obecnej aktualizacja udostępniana jest na Redmi Note 8 z Chin oraz Redmi Note 8T (europejski odpowiednik Redmi Note 8) w europejskim okręgu gospodarczym.

AKTUALIZACJA 23.08.2021

Nokia udostępniła Androida 11 dla kolejnego smartfona. Tym razem nowe oprogramowanie otrzymuje model Nokia 3.4. To przystępny cenowo smartfon, który zadebiutował na rynku w ubiegłym roku z Androidem 10 na pokładzie.

Nokia 3.4 Źródło: phonearena.com

HMD Global udostępniło dla niego pierwszą aktualizację rozwojową. Obecnie oprogramowanie dostępne jest na wybranych rynkach. Producent przekazuje, że trafi ono na wszystkie kompatybilne urządzenia w przeciągu najbliższych tygodni.

W chwili obecnej Android 11 dla Nokii 3.4 nie jest jeszcze udostępniany w naszym kraju.

Jednocześnie dział Nokii odpowiedzialny za projektowanie oprogramowania przekazał, że pracuje nad aktualizacją do Androida 11 dla Nokii 9 Pure View. To zapominany już nieco flagowiec z 2019 roku, który wyróżnia się zastosowaniem unikalnej konfiguracji aparatów. Urządzenie pojawiło się na rynku w 2019 roku wraz z Androidem 9.0 Pie i otrzymało aktualizacje do Androida 10. Smartfon przynależy do Android One. Oznacza to, że pracuje pod kontrolą czystego, niezmodyfikowanego Androida¬.

Nokia 9 Pure View Źródło: nokia.com

Niestety Nokia zaniedbała swojego flagowca w kwestii udostępniania na niego aktualizacji oprogramowania układowego. Nokia 9 Pure View będzie jednym z ostatnich smartfonów Nokii, który otrzyma aktualizację do Androida 11. Będzie to ostatnie uaktualnienie rozwojowe dla tego urządzenia.

Aktualizacja do Android 11 dotarła również na kolejne urządzenia produkowane przez Xiaomi. Posiadacze modelu Poco M2 Pro z Indii donoszą, że ich smartfony otrzymały nowe oprogramowanie.

POCO M2 Pro Źródło: mi.com

Dla Poco M2 Pro Android 11 jest pierwszą aktualizację rozwojową. Smartfon ten zadebiutował w zeszłym roku z Androidem 10 na pokładzie.

Nowe oprogramowanie wprowadza na pokład Androida 11, ale producent zapomniał o nowszej wersji nakładki graficznej MIUI. Całość nadal bazuje na MIUI 12 zamiast na MIUI 12.5 lub MIUI 12.5 Enhanced.

System operacyjny o numerze kompilacji V12.0.1.0 RJPINXM aktualnie udostępniany jest dla użytkowników, którzy zadeklarowali chęć wcześniejszego otrzymywania aktualizacji oprogramowanie. Wkrótce producent udostępni Androida 11 na wszystkie kompatybilne urządzenia.

Androida 11 w wersji beta otrzymał również budżetowy smartfon Realme C21. Urządzenie zostało zaprezentowane w marcu 2021 roku.

Realme C21 Źródło: realme.com

Posiadacze kosztującego około 400 zł smartfona otrzymali możliwość uczestniczenia w beta testach Androida 11. Odbywają się one aktualnie na terenie Indii.

Aby zainstalować Realme UI 2.0 Open Beta na Realme C21 trzeba posiadać urządzenie z oprogramowaniem o numerze kompilacji RMX3061PU_11.A.39 oraz co najmniej 5 GB wolnej przestrzeni dyskowej. Producent wymaga również, aby urządzenie nie posiadało roota i było naładowane w co najmniej 60%.

Zapisać do beta testów można się z poziomu ustawień systemowych.

Nową wersję oprogramowania układowego opartą na Androidzie 11 otrzymał jeszcze jeden smartfon od Xiaomi. Budżetowe Redmi 9 Prime z 2020 roku otrzymało aktualizację do Androida 11 i nakładki MIUI 12.5. Oprogramowanie o numerze kompilacji V12.5.1.0.RJCINXM jest już udostępniane pierwszym użytkownikom. Dodatkowo Xiaomi postanowiło zaktualizować poprawki zabezpieczeń do sierpnia 2021 roku.

Redmi 9 Prime Źródło: mi.com

AKTUALIZACJA 24.08.2021

Dzień po udostępnieniu aktualizacji do Androida 11 dla POCO M2 Pro, Xiaomi wprowadza na rynek identyczną aktualizację dla nieco słabszego modelu Poco M2.

Na indyjskie egzemplarze Poco M2 trafiła aktualizacja wprowadzająca na pokład Androida 11. Co ważne to nie koniec zmian - Xiaomi wprowadziło od razu nowszą wersję nakładki MIUI 12.5.

Poco M2 Źródło: mi.com

Oprogramowanie o numerze kompilacji V12.5.1.0.RJRINXM wprowadza również poprawki zabezpieczeń z sierpnia 2021 roku. Producent deklaruje, że po aktualizacji smartfon będzie znacznie szybszy.

Androida 11 doczekali się również posiadacze modelu Galaxy A20 z USA. Budżetowy smartfon Samsunga z 2019 roku otrzymał właśnie nowe oprogramowanie układowe, które poza Androidem 11 wprowadza na pokład również nową wersję nakładki One UI 3.1. Całość uzupełniają poprawki zabezpieczeń z sierpnia 2021 roku.

Samsung Galaxy A20 Źródło: samsung.com

Xiaomi zajęło się również aktualizacją do nakładki MIUI 12.5. Trafiła ona na kolejne smartfony, które wcześniej otrzymały Androida 11. Oprogramowanie układowe z nową wersją nakładki instalować mogą posiadacze Poco X3 NFC oraz Redmi Note 9 Pro z Europy. Oprogramowanie układowe o numerze kompilacji MIUI 12.5.2.0 RJGEUXM dla Poco X3 NFC oraz MIUI 12.5.1.0 RJZEUXM dla Redmi Note 9 pro wprowadza na pokład MIUI 12.5 oraz sierpniowe poprawki zabezpieczeń.

AKTUALIZACJA 26.08.2021

Xiaomi udostępniło nową aktualizację rozwojową dla jednego z zeszłorocznych flagowców. Xiaomi Mi 10T Pro otrzymał aktualizację do nowszej wersji nakładki graficznej MIUI. Niestety w dalszym ciągu nie jest to MIUI 12.5 Enhanced. Posiadacze Mi 10T Pro muszą zadowolić się nakładką w wersji 12.5.3. Oprogramowanie o numerze kompilacji 12.5.5.RJDEUXM waży 765 MB i wprowadza poprawki zabezpieczeń datowane na 1 sierpnia 2021 roku.

Aktualizacja dla Mi 10T Pro Źródło: notebookcheck.net

AKTUALIZACJA 30.08.2021

Samsung wywiązuje się z obietnicy i udostępnia dla swoich flagowców nowe wersje oprogramowania układowego, które wprowadzają funkcje znane z One UI 3.1.1.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra i Galaxy S20 Ultra fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Najnowsze wersje systemu udostępniono już dla następujących smartfonów: Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Note 20.

W chwili obecnej system operacyjny z funkcjami One UI 3.1.1 nie pojawił się jeszcze w Polsce.

AKTUALIZACJA 31.08.2021

Aktualizację wprowadzającą nowości znane z One UI 3.1.1 otrzymał również niezwykle popularny średniak - model Galaxy A52 5G. Oprogramowanie podobnie jak w innych smartfonach nie podnosi wersji nakładki One UI z 3.1 do 3.1.1, ale możemy liczyć na wszystkie nowości z zakresu oprogramowania zaprezentowane z Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3.

Samsung Galaxy A52 5G Źródło: samsung.com

Użytkownicy, którzy pobrali już najnowszą aktualizację oprogramowania donoszą, że jedyną realną nowością jest zmodyfikowany przełącznik trybu Bedtime. Aplikacja pogoda pomimo aktualizacji posiada taki sam numer kompilacji, a zwiększenie szybkości animacji jest trudne do zweryfikowania.

Oprogramowanie wprowadzające funkcje z One UI 3.1.1 posiada również nowe łatki zabezpieczeń datowane na 1 sierpnia 2021 roku. Aktualizacja o numerze kompilacji A526BXXU1AUH5 waży niespełna 800 MB i dostępna jest dla wybranych użytkowników. Wkrótce oprogramowanie powinno trafić na wszystkie smartfony Samsung Galaxy A52 5G.

Samsung przy okazji debiutu Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Filip3 5G zaimplementował w nakładce One UI 3.1.1 funkcję dodatkowego zabezpieczenia baterii przed nadmiernym zużyciem. Po aktywacji specjalnej opcji w ustawieniach urządzenia możliwe jest ograniczenie maksymalnej pojemności baterii do 85%. Rozwiązanie to ma pozwolić na wydłużenie żywotności baterii.

Koreańczycy przekazali, że One UI 3.1.1 nie trafi do innych smartfonów, ale otrzymają one aktualizacje dodającą funkcje z Galaxy Z Flip3 i Galaxy Z Fold3 do Android 11 z One UI 3.1. Dziś wiemy już, że starsze modele nie otrzymają funkcji zabezpieczającej baterii.

Ochrona baterii w Galaxy Z Flip3 5G Źródło: samsung.com via theverge.com

Smartfony z rodziny Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy Note 20 oraz Galaxy A52, które dostały już nowe oprogramowanie nie posiadają możliwości sztucznego obniżenia maksymalnej pojemności baterii.

AKTUALIZACJA 02.09.2021

Na początku września aktualizacji do Androida 11 doczekał się kolejny smartfon od Nokii. Tym razem mowa o tam średniaku Nokia 5.4, który pojawił się na rynku w grudniu ubiegłego roku wraz z Androidem 10 na pokładzie.

Nokia 5.4 Źródło: nokia.com

Producent zdecydował się na udostępnienie oprogramowania układowego o numerze kompilacji V2.120. Jest to pierwsza aktualizacja rozwojowa dla tego modelu. Posiadacze smartfonów Nokia 5.4 mogą już instalować nadal najnowszego Androida 11.

Oprogramowanie waży 1,77 GB i przy okazji zawiera poprawki zabezpieczeń datowane na sierpień 2021 roku.

Zgodnie z pierwotną mapą drogową udostępnioną na początku maja urządzenie miało otrzymać aktualizację do Androida 11 jeszcze w drugim kwartale 2021 roku. Jak widać Nokia miała spore opóźnienie - finalnie aktualizacja została udostępniona pod koniec trzeciego kwartału.

AKTUALIZACJA 06.09.2021

Realme udostępniło właśnie finalną wersję Androida 11 wraz z nakładką Realme UI 2.0 dla zeszłorocznych średniaków. Posiadacze modeli Realme 6 oraz Realme 6i z wybranych rynków mogą już instalować nowe oprogramowanie.

Realme 6 Źródło: realme.com

Aktualizacja do Androida 11 dla wyżej wymienionych urządzeń dostępna jest już dla modeli z Indii. Oprogramowanie układowe o numerze kompilacji RMX2001_11.C.12 to pierwsza aktualizacja rozwojowa dla smartfonów z rodziny Realme 6.

Realme 6 to jeden z pierwszych smartfonów tego producenta, które trafiły do sprzedaży w naszym kraju.

AKTUALIZACJA 10.09.2021

Kolejny smartfon od Realme otrzymał aktualizację do Androida 11. Tym razem mowa o modelu Realme X. Oprogramowanie o numerze kompilacji RMX1901EX_11.F.03 jest już dostępne. Aktualizacja udostępniana jest stopniowo dla wybranych użytkowników.

Realme X Źródło: realme.com

Realme X to jeden z pierwszych smartfonów od Realme. Urządzenie zadebiutowało na rynku w 2019 roku i wyróżnia się wysuwaną kamerką do selfie. Urządzenie zadebiutowało na rynku z Androidem 9.0 Pie na pokładzie. Android 11 wraz z Realme UI 2.0 to prawdopodobnie ostatnia aktualizacja rozwojowa dla tego urządzenia.

Dowiedzieliśmy się również nowych informacji na temat aktualizacji do Androida 11 dla FairPhone 3. Modularny smartfon został właśnie wycofany ze sprzedaży po dwóch latach od wprowadzenia na rynek. Jednocześnie producent przekazał nowe informacje dotyczące aktualizacji do Androida 11. Okazuje się, że wyżej wymieniony smartfon doczeka się nowej wersji systemu operacyjnego dopiero w 2021 roku. W tym momencie większość smartfonów konkurencji otrzymywać będzie Androida 12.

Fairphone 3 Źródło: fairphone.com

AKTUALIZACJA 13.09.2021

Xiaomi udostępniło aktualizację do Android 11 dla swojego budżetowca z 2020 roku. Posiadacze niezwykle popularnego Redmi 9 z Europy mogą już pobierać aktualizację wprowadzającą na pokład nowszą wersję systemu operacyjnego.

Redmi 9 Źródło: mi-home.pl

Co ważne w pakiecie z Androidem 11, Xiaomi zdecydowało się na aktualizację nakładki graficznej do MIUI 12.5. Niestety nie jest to ulepszona wersja Enhanced, która aktualnie nie jest jeszcze udostępniana na smartfony z dostępem do usług Google.

Oprogramowanie o numerze kompilacji V12.5.1.0.RJCEUXM waży około 2,4 GB i zawiera poprawki zabezpieczeń datowane na 1 sierpnia 2021 roku.

Dla Redmi 9 jest to pierwsza i prawdopodobnie ostatnia aktualizacja rozwojowa zmieniająca wersję systemu operacyjnego.

Nową aktualizację wprowadził również Samsung. Producent ten co prawda nie zaktualizował nowego urządzenia do Androida 11, ale najnowsze oprogramowanie oparte na tym systemie dodaje funkcję wirtualnego rozszerzenia pamięci operacyjnej. Pierwszym smartfonem, którego posiadacze z niej skorzystają jest niedawno zaprezentowany Galaxy A52s 5G.

Samsung Galaxy A52s 5G Źródło: samsung.com

Funkcja doskonale znana już z chińskich smartfonów u koreańskiego producenta nazwana została "RAM Plus".

W oprogramowaniu układowym o numerze kompilacji A528BXXU1AUH9 możliwe jest rozszerzenie pamięci operacyjnej o dodatkowe 4 GB. Przestrzeń zabierana jest z wbudowanej pamięci masowej. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie lepiej radzi sobie z wykonywaniem wielu operacji w tym samym czasie.

AKTUALIZACJA 20.09.2021

Samsung kontynuuje udostępnianie nowej wersji Androida 11 z funkcjami znanymi z nakładki One UI 3.1.1. Oprogramowanie trafia do urządzeń, które w przyszłości zostaną zaktualizowane do Androida 12.

Aktualnie nowa wersja systemu operacyjnego opartego na Androidzie 11 trafiła do tabletu Galaxy Tab S7.

Samsung Galaxy Tab S7 Źródło: samsung.com

Oprogramowanie trafiło już do Europy i wkrótce zostanie udostępnione na wszystkie modele z serii Galaxy Tab S7 - Galaxy Tab S7/S7+, Galaxy Tab S7+ 5G oraz Galaxy Tab S7 FE.

Aktualizacja waży około 1,4 GB i dodaje obsługę trzech aplikacji w tym samym czasie. Samsung pozwolił również na dostosowanie wysokości i szerokości okien aplikacji.

AKTUALIZACJA 22.09.2021

Android 11 trafia na kolejne smartfony na chwilę przed premierą nowszego Androida 12. Tym razem aktualizacja trafiła na kolejne urządzenie od Realme. Mowa o smartfonie Realme XT. To jedno z pierwszych urządzeń tego producenta, które trafiło na rynek w 2019 roku.

Realme XT Źródło: realme.com

Posiadacze tego modelu z Indii mogą już pobierać oprogramowanie układowe o numerze kompilacji RMX1921EX_11.F.03. Wprowadza ono na pokład Androida 11 wraz z nakładką Realme UI 2.0. Najnowsza aktualizacja to drugie i prawdopodobnie ostatnie wydanie wprowadzające nowe funkcje.

Android 11 zawitał również na urządzenie z obudową o zwiększonej odporności. Mowa o Blackview BL6000 Pro. Smartfon ten pojawił się na rynku w zeszłym roku i jest dostępny w sprzedaży w naszym kraju. Smartfon ten zadebiutował na rynku z Androidem 10 na pokładzie. Udostępniane właśnie oprogramowanie to pierwsza aktualizacja rozwojowa dla tego modelu. System operacyjny udostępniany jest stopniowo i wkrótce trafi do wszystkich użytkowników.

Blackview BL6000 Pro Źródło: electro.com

AKTUALIZACJA 24.09.2021

Większość producentów testuje już Androida 12 na swoich urządzeniach, a Microsoft, który do zaktualizowania ma jednego smartfona nadal ma problem z udostępnieniem nowego oprogramowania. Najnowsze informacje wskazują, że składany Surface Duo doczeka się Androida 11 dopiero pod koniec roku. Wtedy większość flagowych smartfonów renomowanych producentów pracować będzie już pod kontrolą nowszego Androida 12.

Surface Duo zadebiutował na rynku 10 września 2020 roku - dwa dni po oficjalnym debiucie Androida 11. Smartfon ten pomimo wysokiej ceny startowej nie otrzymał jeszcze żadnej aktualizacji rozwojowej.

Microsoft Surface Duo Źródło: microsoft.com

Microsoft zdeklarował się do zapewniania aktualizacji oprogramowania i poprawek zabezpieczeń dla Surface Duo przez trzy lata od daty premiery. Niestety na razie ich realizacja obietnicy jest daleka od zakładanej.

Portal The Verge dotarł do najnowszym doniesień. Wynika nich, że Surface Duo otrzyma aktualizację do końca 2021 roku. Wcześniej spodziewaliśmy się nowego oprogramowania w lipcu-sierpniu.

Microsoft do tej pory wprowadził kilka aktualizacji dla Surface Duo, ale w przeważającej większości skupiały się one na naprawie błędów i poprawie oprogramowania, które borykało się z wieloma problemami.

Masz starszego smartfona i wiesz już, że nie otrzymasz oficjalnej aktualizacji do Androida 11? Nic nie szkodzi - Google pomimo tego udostępni Ci wybrane funkcje z Androida 11.

Amerykański gigant producent planuje zaktualizować starsze smartfony, które nie otrzymają Androida 11 udostępniając im funkcje ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Każdy telefon z Androidem 6.0 Marshmallow (wydanym w 2016 roku) lub nowszym otrzyma funkcje automatycznego resetowania uprawnień dla aplikacji, które przez dłuższy czas nie były używane. Opcja ta ma zabezpieczyć użytkowników przed wykradaniem danych przez aplikacje firm trzech, które zostały zainstalowane przez przypadek.

Uprawnienie w Androidzie 11 Źródło: techadvisor.co.uk

Opcja pojawi się po automatycznej aktualizacji usług Google. Zostanie ona wprowadzona po stronie serwera i będzie domyślnie aktywowana.

AKTUALIZACJA 27.09.2021

Asus postanowił zaktualizować do Androida 11 swojego dwuletniego flagowca dla graczy. Tajwański producent otworzył właśnie zapisy do beta testów Androida 11 dla posiadaczy Asusa ROG Phone 2. Smartfon ten zadebiutował na rynku w 2019 roku z Androidem 9.0 Pie na pokładzie. Podczas premiery był to jeden z najwydajniejszych telefonów z Androidem.

ROG Phone 2 Źródło: asus.com

Producent zdecydował się na wydanie aktualizacji do Androida 10 w zeszłym roku. Teraz do ROG Phone 2 zmierza druga i prawdopodobnie ostatnia aktualizacja rozwojowa.

Asus w zeszłym roku znalazł mnóstwo błędów w testowej wersji Androida 10 dla wyżej wymienionego smartfona. Producent jasno zaznacza, że wersje beta Androida 11 nie jest przeznaczona dla użytkowników, którzy oczekują od swojego urządzenia bezproblemowego działania.

Testy będą zamknięte i udostępnione dla określonej liczby użytkowników. Rejestracja odbywa się z wykorzystaniem specjalnego linku.

Producent informuje, że przystapienie do beta testów nie powoduje anulowania gwarancji. Dodatkowo z testów można zrezygnować w dowolnej chwili.

AKTUALIZACJA 30.09.2021

OnePlus wydał kolejną wersję beta Androida 12 na OnePlus 9 i OnePlus 9 Pro. Przy okazji producent zaktualizował również swoje flagowe modele z 2018 roku. Smartfony z rodziny OnePlus 6 nie załapały się na aktualizację do Androida 12. Urządzenia jeszcze przez jakiś czas dostawać będą aktualizacje oparte na Androidzie 11.

OnePlus 6T Źródło: OnePlus.com

Najnowsze oprogramowanie OxygenOS 11.1.1.1 dostępne jest dla OnePlusa 6 oraz nieco nowszego OnePlusa 6T. Główną nowością jest aktualizacja poprawek zabezpieczeń do poziomu z września 2021 roku. Producent zajął się również problemem zbyt szybkiego rozładowywania się baterii.

OnePlus informuje o wprowadzeniu zmian, które pozwoliły na ograniczenie zużycia energii oraz redukcję ilości wydzielanego ciepła.

Nowe oprogramowanie optymalizuje również działanie żyroskopu oraz poprawia ogólną stabilność systemu.

Samsung postanowił zaktualizować kolejne urządzenie do Androida 11. Oprogramowanie trafiło na najbardziej budżetowy model z tego roku. Posiadacze Samsunga Galaxy A02 z Rosji mogą już pobierać nowe oprogramowanie układowe, które zawiera Androida 11, nowe poprawki zabezpieczeń z września 2021 roku oraz nakładkę One UI 3.1.

Samsung Galaxy A02 Źródło: samsung.com

Co ciekawe pomimo niezbyt wydajnych podzespołów smartfon otrzymał pełne wydanie nakładki One UI 3.1.

Oprogramowanie o numerze kompilacji A022GDXU2BUI3 w chwili obecnej dostępne jest w Rosji. W przeciągu kilku najbliższych tygodni powinno trafić również do Polski. Samsung Galaxy A02 powinien w przyszłym roku otrzymać aktualizację do Androida 12.

AKTUALIZACJA 08.10.2021

Niespodziewanie Xiaomi wydało aktualizację do Androida 11 dla swojego niezwykle popularnego średniaka z pierwszej połowy 2019 roku. Mowa o modelu Redmi Note 7 Pro. Smartfon otrzymał właśnie aktualizację oprogramowania, która wprowadza na pokład Androida 11 zintegrowanego z nakładką MIUI 12.5 (niestety nie w wersji Enhanced).

Redmi Note 7 Pro Źródło: mi.com

Oprogramowanie o numerze kompilacji V12.5.1.0.QFHINXM dostępne jest aktualnie w Indiach. Producent deklaruje, że smartfon powinien znacząco przyśpieszyć. Rozwiązano również problemy z niewydawaniem dźwięku przez telefon w momencie, gdy ekran jest wygaszony.

AKTUALIZACJA 11.10.2021

Większość producentów aktualizuje już pierwsze modele swoich smartfonów do finalnej wersji Androida 12 lub wydaje oprogramowanie w stadium beta. Xiaomi również powoli myśli o aktualizacji do Androida 12, ale wcześniej musi rozwiązać problem z Androidem 11 i nakładką MIUI 12.5.

Producent w ciągu ostatnich dni w końcu wydał aktualizację do nakładki MIUI 12.5 Enhanced dla swojego flagowca z 2021 roku - modelu Xiaomi Mi 11.

Posiadacze Mi 11 mogą już pobierać oprogramowanie układowe o numerze kompilacji V12.5.7.0.RKBEUXM. Główna nowością jest poprawiona nakładka MIUI, która została zoptymalizowana pod kątem wykorzystania zasobów i płynności działania. Co ciekawe europejskie smartfony otrzymały starsze oprogramowanie. Wersja Global została już zaktualizowana do systemu o numerze kompilacji V12.5.9.0.RKBMIXM.

Xiaomi Mi 11 Źródło: mi.com

Podobne oprogramowanie trafiło również na Redmi Note 10 Pro w wersji z modemem sieci komórkowej 5G.

Na przestrzeni najbliższych tygodni Xiaomi powinno udostępnić nakładkę MIUI 12.5 Enhanced dla większości modeli smartfonów wydanych na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Z tego właśnie powodu Xiaomi może opuścić wprowadzenie na rynek Androida 12, który również oparty będzie na MIUI 12.5. Mamy nadzieję, że do jego budowy inżynierowie wykorzystają tylko i wyłączeni ulepszoną wersję z dopiskiem Enhanced.

AKTUALIZACJA 15.10.2021

Po sześciu miesiącach zwłoki kolejne egzemplarzy taniego smartfona firmy Samsung otrzymują aktualizację do Androida 11 i nakładki One UI 3.1. Mowa o modelu Galaxy A21, który aktualizację do Androida 11 otrzymał już w marcu 2021 roku. Informowaliśmy wtedy o dostępności oprogramowania na urządzeniach z Korei Południowej.

Samsung Galaxy A21 Źródło: samsung.com

Po długim okresie zwłoki podobna aktualizacja trafiła na modele sprzedawane w Stanach Zjednoczonych. Oprogramowanie o numerze kompilacji A215USQU5BUI4 wprowadza na pokład nie najnowszego już Androida 11 oraz nakładkę One UI 3.1. Całość uzupełniają aktualne poprawki zabezpieczeń.

AKTUALIZACJA 18.10.2021

Xiaomi postanowiło zaktualizować tegorocznego budżetowca z rodziny Redmi. Smartfon Redmi 9T, który zadebiutował na rynku w styczniu 2021 roku otrzymał już aktualizację do Androida 11 i nakładki MIUI 12.5. Aktualnie posiadacze modeli z globalnej dystrybucji (bez dostępu do usług Google) mogą pobierać już najnowsze oprogramowanie układowe o numerze kompilacji V12.5.2.0.RJQMIXM.

Redmi 9T Źródło: mi.com

Aktualizacja nadal opiera się na Androidzie 11, a posiadacze Redmi 9T raczej nie powinni oczekiwać aktualizacji do Androida 12. Z drugiej strony ostatnia wersja systemu wprowadza na pokład poprawioną wersję nakładki MIUI 12.5 Enhnaced.

Oznacza to, że Redmi 9T może korzystać już z narzędzi Atomized Memory, Liquid Storage i Smart Balance. Technologie te dbają o lepsze wykorzystanie podzespołów i optymalizację ich pracy.

Po instalacji najnowszej wersji oprogramowania posiadacze Redmi 9T powinni zauważyć poprawę prędkości i płynności działania swoich urządzeń.

AKTUALIZACJA 25.10.2021

Xiaomi udostępniło kolejną kompilację oprogramowania na Redmi Note 8T. Egzemplarze z rynku dystrybucji global otrzymują system o numerze kompilacji V12.0.2.0.RCXMIXM. Jest to stabilne wydanie MIUI 12 opartego na Androidzie 11. System wkrótce powinien trafić na większą ilość urządzeń. Wiemy, że niektóre egzemplarze Redmi Note 8T sprzedawane przez operatorów nadal nie otrzymały aktualizacji do Androida 11. Telefon nie otrzyma Androida 12.

AKTUALIZACJA 27.10.2021

Do sieci trafiły kolejne aktualizacje Androida 11 dla trzech urządzeń. Xiaomi zdecydowało się na udostępnienie Androida 11 wraz z nakładką MIUI 12.5 Enhanced dla smartfonów Redmi z 2020 roku. Mowa o budżetowcu Redmi 9 oraz średniaku Redmi Note 9.

Smartfony z globalnej dystrybucji otrzymały ważącą 2,5 GB aktualizację. Poza Androidem 11 oraz MIUI 12.5 Enhanced zawiera ona również poprawki zabezpieczeń datowane na 1 października 2021 roku. Oprogramowanie posiada numer kompilacji V12.5.3.0.RJCMIXM dla Redmi 9 oraz V12.5.2.0.RJOMIXM dla Redmi Note 9.

Redmi 9 Źródło: mi-home.pl

System operacyjny udostępniany jest stopniowo.

Nową wersję Androida 11 otrzymali również posiadacze najnowszego składanego smartfona od Microsoftu - Surface Duo drugiej generacji - zaledwie dzień po wprowadzeniu poprzedniej aktualizacji.

Oprogramowanie o numerze kompilacji 2021.827.34 waży 228 MB i zawiera poprawki stabilności.

Surface Duo Źródło: microsoft.com

Microsoft niestety nie radzi sobie z aktualizacjami Androida. Wystarczy jedynie wspomnieć, że Surface Duo pierwszej generacji nadal czeka na aktualizację do Androida 11, która ma zostać udostępniona pod koniec roku.

AKTUALIZACJA 28.10.2021

Do internetu napływają informacje niezadowolonych użytkowników smartfonów OnePlus 8. Donoszą oni, że po aktualizacji systemu do wersji o numerze 11.0.9.9.IN21BA utracili możliwość płatności z wykorzystaniem Google Pay.

OnePlus 8 Źródło: oneplus.com

W sieci można znaleźć zrzuty ekranu, które sugerują, że po aktualizacji urządzenia nie spełniają wymogów dotyczących zabezpieczeń. W związku z tym system automatycznie blokuje działanie płatności zbliżeniowych.

W wątku na Reddicie można znaleźć wpisy potwierdzające usterkę. Dodatkowo użytkownicy OnePlusa 8 donoszą, że nie tylko aplikacje bankowe nie działają. Nie da się uruchomić również oficjalnej aplikacji McDonalds.

Posiadacze OnePlusa 8 powinni wstrzymać się z instalacją najnowszej aktualizacji i poczekać na wydanie łatki.

AKTUALIZACJA 29.10.2021

Huawei zaprezentował niedawno nowe smartfony z rodziny nova. Urządzenia te o dziwo nie pracują pod kontrolą Harmony OS 2.0. Zamiast autorskiego systemu Chińczycy wykorzystali nakładkę EMUI 12. Okazuje się, że nowe urządzenia pracują pod kontrolą Androida 11 ze zmodyfikowaną nakładką graficzną.

Huawei nova 9 Źródło: huawei.com

Najnowszy smartfon Huawei nova 9 sam w sobie nie wspomina nigdzie o Androidzie. Huawei usunął startowy napis powered by Android. Również w ustawieniach systemu nie znajdziemy informacji o wersji Androida.

Huawei oficjalnie nie komentuje sprawy, ale do sieci trafiła lista urządzeń, które otrzymają EMUI 12. Smartfony te prawdopodobnie przy okazji zostaną zaktualizowane do Androida 11.

Jakie urządzenia mogą liczyć na EMUI 12 i potencjalną aktualizację do Androida 11? Poniżej kompletna lista:

Mate 40 Pro

P40 Pro+

P40 Pro

P40

Mate Xs

Mate 30 Pro

P30 Pro

P30

Mate 20 Pro

Mate 20 RS

Mate 20 X 5G

Mate 20 X

Mate 20

P20 Pro

P20

Mate 10 Porsche Design

Mate 10 Pro

Mate 10

nova 7

nova 7 SE

nova 7i

nova 5T

nova 4

nova 4e

Y9 Prime 2019

Y9s

Y8p

Smartfony z dostępem do usług Google nadal będą go posiadać po aktualizacji do EMUI 12. Aktualizacja do EMUI 12 trwać będzie do połowy 2022 roku.

AKTUALIZACJA 2.11.2021

O aktualizacji do nie najnowszego już Androida przypomniało sobie LG, które na początku tego roku oficjalnie wycofało się z produkcji smartfonów. Po roku oczekiwania producent udostępnił Androida 11 na swojego nietypowego smartfona z dwoma ekranami - LG Wing.

LG Wing Źródło: lg.com

Niestety oprogramowanie udostępniane jest partiami i w chwili obecnej trafiło jedynie na egzemplarze sprzedane w Korei Południowej. Plotki z lokalnego rynku głoszą, że międzynarodowa wersja LG Wing otrzyma Androida 11 dopiero w przyszłym roku.

Oprogramowanie o numerze kompilacji F100N20a wprowadza na pokład Androida 11 ponad rok po jego premierze i miesiąc po debiucie finalnej wersji Androida 12.

Aktualizacja waży 2,2 GB i jest udostępniana jako OTA.

AKTUALIZACJA 10.11.2021

O aktualizacji do Androida 11 przypomniała sobie Nokia. Nowa wersja oprogramowania układowego oparta na systemie operacyjnym z 2019 roku została udostępniona dla modelu Nokia 7.2 w kilku regionach świata.

Nokia 7.2 Źródło: nokia.com

Najnowsza wersja systemu operacyjnego o numerze kompilacji V3.440 wprowadza na pokład Androida 11 oraz poprawki zabezpieczeń datowane na 1 października 2021 roku.

Paczka z aktualizacją waży 1,77 GB. Jest to prawdodpobnie ostatnia aktualizacja rozwojowa dla Nokii 7.2.

AKTUALIZACJA 18.11.2021

Xiaomi w dalszym ciągu nie zaktualizowało wszystkich egzemplarzy Redmi Note 8/8T do Androida 11. Niezwykle popularny średniak z 2019 roku zadebiutował na rynku z Androidem 9.0 Pie na pokładzie i otrzymał aktualizację do Androida 10. Wybrani użytkownicy Redmi Note 8 już od kilku miesięcy mogą cieszyć się Androidem 11 na swoich urządzeniach, ale mowa o urządzeniach bez dostępu do usług Google.

Redmi Note 8T Źródło: mi-home.pl

Po dziewięciu miesiącach oczekiwania Android 11 został udostępniony na Redmi Note 8 z Indii. Nowa wersja oprogramowania układowego o numerze kompilacji V12.0.1.0.RCOINXM zmienia wersję systemu z Androida 10 na Android 11. Niestety razem z nowym oprogramowaniem zabrakło aktualizacji do nakładki MIUI 12.5. Aktualnie nadal nie wiadomo czy smartfony z rodziny Redmi Note 8 otrzymają to oprogramowanie.

Nowa aktualizacja jest niemalże identyczna jak ta wydana na chińskie egzemplarze na początku 2021 roku.

AKTUALIZACJA 26.11.2021

Android 11 po raz kolejny trafia na Redmi Note 8. Xiaomi udostępniło właśnie nową wersję oprogramowania układowego dla smartfonów sprzedawanych w Indii.

Redmi Note 8 Źródło: mi-home.pl

Oprogramowanie o numerze kompilacji V12.0.1.RCOINXM waży około 2,2 GB.

Niestety nowa wersja systemu operacyjnego nie wprowadza na pokład nakładki MIUI 12.5 Enhanced ani starszej MIUI 12.5. Oprogramowanie w dalszym ciągu korzysta ze zwykłego MIUI 12.

AKTUALIZACJA 2.12.2021

Nokia ostatnimi czasy nie najlepiej radzi sobie z wprowadzaniem aktualizacji na swoje smartfony. Pomimo obecności niemalże niezmodyfikowanej wersji Androida nowe wersje systemu trafiają na urządzenia Noki z dużym opóźnieniem. Z drugiej strony producent zawsze trzymał się swojego dwuletniego cyklu wydawania nowych wersji Androida. Niestety wyjątkiem ma być Nokia 9 PureView. Zgodnie z informacjami, które pojawiły się na polskiej stronie Nokii urządzenie to finalnie nie otrzyma Androida 11 ani Androida 12.

Nokia 9 PureView Źródło: nokia.pl

Producent przekazał, że nie jest w stanie zaoferować aktualizacji do Androida 11 dla smartfonów Nokia 9 PureView. Wszystko ze względu na niezgodność między aparatem, a oprogramowaniem, która spowodowałby pogorszenie komfortu obsługi. Nokia obiecuje nadal udostępniać aktualizacje zabezpieczeń dla posiadaczy modelu 9 PureView. Dodatkowo każdy zainteresowany posiadacz tego modelu otrzyma 50% zniżkę na zakup modelu Nokia XR20 lub innego z serii X. Kupon można odebrać po weryfikacji numeru IMEI telefonu.

AKTUALIZACJA 14.12.2021

LG postanowiło zaktualizować swojego ostatniego smartfona, który został zaprezentowany przed oficjalnym zamknięciem działu mobilnego koreańskiego giganta. Mowa o smartfonie z dwoma wyświetlaczami - LG Wing. Urządzenie otrzymało właśnie aktualizację, która wprowadza na pokład Androida 11. Oprogramowanie dotarło na telefon w momencie, gdy na dobre rozpoczął się już proces aktualizacji do Androida 12.

Aktualizacja LG Wing do Androida 11 Źródło: 9to5google.com

Smartfon z amerykańskiej dystrybucji zakupione u operatora Verizon otrzymały aktualizację, która zmienia wersję systemu operacyjnego z Androida 10 na Androida 11. Oprogramowanie wprowadza również poprawki zabezpieczeń datowana na 1 listopada 2021 roku.

Samo oprogramowanie poza aktualizacją systemu nie wprowadza wielu nowości do nakładki graficznej LG. Verizon wskazuje jedynie na drobne zmiany związane z trybem skupienia oraz ustawieniami hotspotu osobistego.

LG zobowiązało się do zapewnienia wsparcia aktualizacjami przez dwa lata od daty premiery. Oznacza to, że LG Wing powinien otrzymywać aktualizacje do końca przyszłego roku. Smartfon powinien załapać się na aktualizację do Androida 12.

AKTUALIZACJA 20.12.2021

Do sieci trafiły niespodziewane informacje. Wynika z nich, że Nvidia zaktualizuje do Androida 11 pierwszą generację Nvidia Shield TV. Zieloni opuścili Androida 10, zamiast niego skupiając się na aktualizacji do Androida 11. Nikt nie spodziewał się jednak, że oprogramowanie otrzyma również pierwsza generacja Nvidia Shield TV z 2015 roku.

Nvidia Shield TV Źródło: nvidia.com

Urządzenie to pojawiło się na rynku z Androidem 5.0 na pokładzie. Zostało już w przeszłości zaktualizowane do Androida 7, Androida 8 oraz Androida 9. Teraz otrzyma aktualizację do Androida 11 i tym samym stanie się najdłużej aktualizowanym urządzeniem z Androidem na pokładzie.

W chwili obecnej aktualizacja jest w trakcie rozwoju. Nie znamy szczegółowej daty premiery nowego oprogramowania. Aktualnie jest ono w fazie testów.

AKTUALIZACJA 03.01.2022

Microsoft nie dotrzymał obietnicy. Surface Duo nie otrzymał aktualizacji do Androida 11 w 2021 roku. W czasie, gdy większość producentów aktualizuje już swoje urządzenia do Androida 12, Microosft nadal nie wydał Androida 11 dla swojego pierwszego smartfona z rodziny Surface. Urządzenie od 15 miesięcy pracuje pod kontrolą Androida 10. Dodatkowo od lipca nie udostępniono żadnej aktualizacji oprogramowania. Wszystko ze względu na intensyfikację działań nad Androidem 11, która jak widać nie przyniosła rezultatów.

Surface Duo Źródło: microsoft.com

Aktualnie nie wiemy kiedy Surface Duo otrzyma aktualizację do Androida 11. Trudno również myśleć o Andoridzie 12 i Androidzie 12L, gdy proces aktualizacji do Androida 11 trwa ponad rok.

AKTUALIZACJA 05.01.2022

Microsoft oficjalnie odniósł się do planów aktualizacji do Androida 11 dla Surface Duo. Smartfon ten mimo wielu obietnic nadal nie otrzymał aktualizacji do nie najnowszej już wersji Androida. Mowa o pierwszym dużym uaktualnieniu rozwojowym dla pierwszego urządzenia firmy Microsoft pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Android.

Surface Duo Źródło: microsoft.com

Gigant z Redmond wydał oficjalne oświadczenie, w którym informuje o aktualnym statusie prac. Według raportu WindowsCentral, który powołuje się na wypowiedź Kimmo Lehtosalo - Senior Director of Program Management w Microsoft, aktualizacja do Androida 11 dla Surface Duo zostanie udostępniona w ciągu najbliższych tygodni.

Oprogramowanie jest aktualnie w końcowej fazie walidacji i certyfikacji. Microsoft rzekomo nie wywiązał się z pierwotnego terminu, aby zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenia z użytkowania Androida 11.

AKTUALIZACJA 06.01.2022

Po wiem miesiącach oczekiwania aktualizacja do Androida 11 została udostępniona dla jednego z budżetowych smartfonów Xiaomi. Mowa o Redmi 9A. To smartfon, który zadebiutował na rynku w czerwcu 2020 roku z Androidem 10 i MIUI 12 na pokładzie. Teraz globalna wersja Redmi 9A otrzymała nowe oprogramowanie układowe wprowadzające na pokład Androida 11. Dodatkowo smartfon otrzymał również odświeżoną nakładkę MIUI 12.5 Enhanced, która wprowadza lepsze zarządzanie pamięcią i optymalizuje wykorzystanie podzespołów.

Redmi 9A Źródło: mi-home.pl

Oprogramowanie o numerze kompilacji V12.5.1.0.RCDMIXM waży 1,9 GB i jest udostępniane jako aktualizacja OTA. Aktualnie system operacyjny pobierać mogą jedynie posiadacze wersji Global z Chin. Wkrótce oprogramowanie powinno trafić również na smartfony sprzedawane w naszym kraju. Redmi 9A nie otrzyma aktualizacji do Androida 12 ani MIUI 13.

AKTUALIZACJA 13.01.2022

Nvidia wprowadziło nową wersję interfejsu użytkownika Shield Experience dla urządzeń Nvidia Shield.

Nakładka Shield Experience 9 oparta jest na poprzedniej wersji Androida - Androidzie 11. Oprogramowanie zostało wyposażone we wsparcie dla kodeka Bluetooth aptx, Dolby Vision HDR oraz zaktualizowane aplikacje firmy Google. Część użytkowników otrzymała również możliwość odblokowania wersji trial usługi Peacock Premium.

Nvidia Shield Experience 9.0 Źródło: nvidia.com

Aktualizacja do nakładki Nvidia Shield Experience 9.0 udostępniana jest już na wszystkie urządzenia z serii.

AKTUALIZACJA 19.01.2022

Po aktualizacji wszystkich urządzeń z rodziny Shield TV do nowego oprogramowania opartego na Androidzie 11 do sieci trafiło mnóstwo wpisów niezadowolonych użytkowników. Okazuje się bowiem, ze oprogramowanie jest niedopracowanie i posiada sporo błędów.

Nvidia Shield Źródło: nvidia.com

Nvidia jest pierwszym producentem, który dostarczył aktualizację do Androida 11 TV dla swoich urządzeń. Aktualnie nawet najnowsza generacja Chromecasta nadal pracuje pod kontrolą Androida 11.

Po aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania nie działają serwery Plex Media, a wiele aplikacji firm trzecich działa niestabilnie, ponieważ nie zostały jeszcze dostosowane do Androida 11 TV.

Lista problemów jest poważna. Do czasu ich rozwiązania polecamy użytkownikom Nvidia Shield wstrzymać z aktualizacja do Shield TV 9.0.

AKTUALIZACJA 20.01.2022

Nvidia oficjalnie odniosła się do problemów z oprogramowaniem Shield TV 9.0 opartym na Androidzie TV 11. Po aktualizacji konsumenci zgłaszają problemy z funkcjonowanie usługi Plex oraz uruchamianiem wybranych aplikacji firm trzech.

Nvidia Shield Źródło: nvidia.pl

Firma przekazała, że współpracuje z Google oraz Plex, aby jak najszybciej rozwiązać problemy, które pojawiły się po aktualizacji urządzeń do Androida 11.

Android 11 wprowadza zmiany w dostępie do uprawnień. Aktualizacja do Androida 11 ma błąd, który powoduje wybranie opcji nie pozwalaj na dostęp do pamięci masowej, co z kolei paraliżuje działanie aplikacji.

Rzecznik Nvidia potwierdził portalowi 9to5Google, że firma współpracuje z Google, aby rozwiązać problemy z monitami dostępu do pamięci masowej i działaniem usługi Flex.

Usterki prawdopodobnie zostaną zaktualizowane z wykorzystaniem kolejnej aktualizacji oprogramowania.

AKTUALIZACJA 21.01.2022

Xiaomi cały czas przeprowadza proces aktualizacji wybranych smartfonów do MIUI 12.5 Enhanced. Udostępnianie systemu nadal trwa pomimo rozpoczętej już aktualizacji do MIUI 13. Wybrane smartfony, które doczekały się aktualizacji do nakładki MIUI 12.5 Enhanced są przy okazji aktualizowane do Androida 11.

Xiaomi Redmi Note 10 Lite Źródło: mi.com

Tak jest właśnie w przypadku Xiaomi Redmi Note 10 Lite. Smartfon te zadebiutował na rynku z Androidem 10 i MIUI 11 na pokładzie. Najnowsza wersja oprogramowania układowego o numerze kompilacji V12.5.1.0.RJWINRF wprowadza na pokład Android 11 oraz poprawioną wersję MIUI 12.5 Enhanced. Aktualizacja udostępniana jest w Indiach.

AKTUALIZACJA 24.01.2022

Po wielu długich miesiącach oczekiwania i przekładanych obietnicach producenta Surface Duo pierwszej generacji w końcu został zaktualizowany do Androida 11. Składany smartfon od Microsoftu doczekał się pierwszej aktualizacji rozwojowej. Urządzenie zadebiutowało na rynku w połowie 2020 roku i przez półtora roku nie otrzymało żadnej dużej aktualizacji.

Surface Duo Źródło: microsoft.com

Microsoft pierwotnie obiecywał udostępnienie aktualizacji do końca 2021 roku. Finalnie tak się nie stało, ale oprogramowanie w końcu zostało udostępnione.

System operacyjny o numerze kompilacji 2021.1027.156 wprowadza na pokład Androida 11 oraz poprawki zabezpieczeń ze stycznia 2022 roku.

Oficjalny dziennik zmian poza wprowadzeniem nowszej wersji Androida informuje o zoptymalizowanych szybkich ustawieniach, zaktualizowanej szufladzie z aplikacjami, wyglądzie folderów oraz ulepszonej pracy z wieloma aplikacjami w tym samym czasie.

Aktualizacja została udostępniona dla Surface Duo w Ameryce Północnej i Europie. Urządzenia sprzedawane przez AT&T nie otrzymały jeszcze Androida 11. Oprogramowanie pojawi się na rynku nieco później.

AKTUALIZACJA 02.02.2022

Po czternastu miesiącach od wprowadzenia na rynek smartfony Microsoft Duo sprzedawane przez operatora sieci komórkowej AT&T otrzymały aktualizację do Androida 11. Oprogramowanie pojawiło się 8 dni po udostępnieniu dla smartfonów z wolnej dystrybucji.

Posiadacze Surface Duo mogą pobierać aktualizację ważącą 2,38 GB. Jest to pierwsze uaktualnienie rozwojowe, które zmienia wersję Androida z Androida 10 na Androida 11. Przy okazji producent wprowadził kilka zmian w interfejsie użytkownika, nową aplikację Zdjęcia oraz ulepszony tryb pracy wielozadaniowej.

Wraz z aktualizacją użytkownicy Surface Duo otrzymali również poprawki zabezpieczeń datowane na 1 stycznia 2022 roku.

ASUS

Asus Zenfone 6z

Asus Zenfone 6 - aktualizacja udostępniona

Asus Zenfone 7 - aktualizacja udostępniona

Asus Zenfone 7 Pro - aktualizacja udostępniona

Asus ROG Phone 2 - wersja beta udostępniona

Asus ROG Phone 3 - aktualizacja udostępniona

Essential

Essential Phone (PH-1)

Google Pixel

Nowy system otrzymały już wszystkie modele od roku 2017 (data aktualizacji 08.09.2020):

Google Pixel 2/2 XL

Google Pixel 3/3 XL

Google Pixel 3a / 3a XL

Google Pixel 4/4 XL

Honor

Honor to marka zależna od Huawei. Oznacza to, że smartfony na razie otrzymają nową nakładkę EMUI 11/Magic UI 4 opartą na Androidzie 11 z niektórymi funkcjami Androida 11. Aktualizacja do najnowszej wersji zielonego robota jest niepewna.

Lista urządzeń objętych aktualizacją do Magic UI 4:

Honor 30

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+

Honor 30S

Honor 30 Youth Edition/Honor 30 Lite

Honor V30/View30

Honor V30 Pro/View30 Pro

Honor V20 - aktualizacja udostępniona

Honor 20 - aktualizacja udostępniona

Honor 20 Pro - aktualizacja udostępniona

Honor 20S

Honor X10

Honor X10 Max

Honor Play 4

Honor Play 4 Pro

Honor 20 Youth Edition/20 lite[EMUI 11]

Honor 9X [EMUI 11]

Honor 9X Pro [EMUI 11]

Honor ViewPad V6 [EMUI 11]

Huawei

Nowe modele Huawei nie otrzymają nowego Androida z powodu zakazu handlu. Można korzystać z modeli Androida w wersji open source, korzystając z Huawei App Gallery.

Na konferencji HDC 2020, która odbyła się 10.09.2020 roku Huawei zaprezentowało nakładkę EMUI 11, która oparta jest na razie na Androidzie 10. Z informacji, jakie posiadamy żaden smartfon Huawei nie otrzyma Androida 11.

Oto smartfony, które otrzymają EMUI 11 oparte na Androidzie 10 (z niektórymi funkcjami Androida 11).

P40

P40 Pro

P40 Pro +

Mate 30

Mate 30 5G

Mate 30 Pro

Mate 30 Pro 5G

Mate 30 RS

nova 7 5G

nova 7 Pro 5G

nova 6

nova 6 5G

Mate Xs

P30

P30 Pro

Mate 20

Mate 20 Pro

Mate 20 RS

Mate 20X

Mate 20X 5G

Mate X

nova 5 Pro

V30

V30 Pro

MatePad Pro

MatePad Pro 5G

MatePad 10,8

Na mapie drogowej udostępnionej pod koniec października 2020 roku brakuje wiele nowych smartfonów takich, jak P40 Lite czy P40 Lite E. Podejrzewamy, że w przyszłości producent rozszerzy listę kompatybilnych urządzeń.

LG

LG jest dosyć opieszałe we wprowadzeniu na rynek nowych wersji Androida, ale producent z pewnością zaktualizuje niektóre ze swoich flagowych smartfonów. Oto modele, które powinny otrzymają Androida 11:

LG Velvet 5G - aktualizacja udostępniona

LG G8X - do końca drugiego kwartału 2021

LG Velvet 4G - aktualizacja udostępniona

LG G8S - do końca trzeciego kwartału 2021

LG Wing - do końca czwartego kwartału 2021

LG K52 - do końca czwartego kwartału 2021

LG K42 - do końca czwartego kwartału 2021

LG V60 ThinQ 5G UW - aktualizacja udostępniona

Microsoft

Microsoft zaktualizuje do Androida 11 jedno urządzenie. Mowa oczywiście o Surface Duo - składanym smartfonie z dwoma wyświetlaczami, który zadebiutował na rynku z Androidem 10 na pokładzie. Niestety urządzenie otrzyma aktualizację dopiero pod koniec 2021 roku - w momencie, gdy konkurencja udostępniać będzie już Androida 12.

Surface Duo otrzymał aktualizację do Androida 11 25 stycznia 2022 roku.

Motorola

Motorola była niegdyś pionierem we wdrażaniu nowych wersji systemu Androida. Motorola nadal słynie z implementacji niemal czystej wersji Androida bez zbędnego bloatware'u. Firma wprowadza co najmniej jedną dużą aktualizację zmieniającą wersję Androida na każde swoje urządzenie. Niestety w przypadku aktualizacji do Androida 11 Motorola działa opieszale. Listę urządzeń, które otrzymają nowe oprogramowanie udostępniono dopiero w drugiej połowie grudnia 2020 roku. Poniżej smartfony, które dostaną aktualizację do najnowszej wersji Androida:

Motorola Razr 5G - aktualizacja udostępniona

Motorola Razr 2019 - aktualizacja udostępniona

Motorola Edge

Motorola Edge+ - aktualizacja udostępniona

Motorola One 5G

Motorola One Action

Motorola One Fusion

Motorola One Fusion+

Motorola One Hyper - aktualizacja udostępniona

Motorola One Vision

Moto G 5G

Moto G 5G Plus - aktualizacja udostępniona

Moto G Fast

Moto G Power

Moto G Pro - aktualizacja udostępniona

Moto G Stylus

Moto G9 - aktualizacja udostępniona

Moto G9 Play - aktualizacja udostępniona

Moto G9 Plus - aktualizacja udostępniona

Moto G9 Power - aktualizacja udostępniona

Moto G8 - aktualizacja udostępniona

Moto G8 Power - aktualizacja udostępniona

Lenovo K12 Note

Nokia

HMD Global - czyli właściciel marki Nokia - gwarantuje aktualizacje Androida przez dwa lata oraz aktualizacje bezpieczeństwa przez trzy lata. Większość smartfonów Nokia wypuszczonych na rynek w latach 2018 a 2020 otrzyma system Android 11.

Nokia 9 PureView - aktualizacja nie pojawi się

Nokia 8.3 5G

Nokia 8.1

Nokia 7.2 - aktualizacja udostępniona

Nokia 7.1

Nokia 6.2

Nokia 5.3 - aktualizacja udostępniona

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 2.3 (uwaga - to nie do końca pewne)

Nokia 1.3

Nokia 1 Plus

Nokia udostępniła oficjalną mapę drogową aktualizacji do Androida 11. Wynika z niej, że pierwsze urządzenia otrzymają nowe oprogramowanie jeszcze w 2020 roku.

Oto oficjalna lista smartfonów kompatybilnych z Androidem 11

Pierwsza tura - Q4 2020:

Nokia 8.3 5G

Nokia 2.2

Nokia 5.2

Nokia 8.1

Druga tura - Q1 2021:

Nokia 1.3

Nokia 4.2 - aktualizacja udostępniona

Nokia 2.4

Nokia 2.3

Nokia 3.4 - aktualizacja udostępniona

Trzecia tura - Q2-Q3 2021:

Nokia 3.2

Nokia 7.2

Nokia 6.2

Czwarta tura - Q3 2021:

Nokia 1 Plus - aktualizacja udostępniona

Nokia 9 Pureview

Jak widać Nokia kompleksowo podeszła do sprawy aktualizacji. Oprogramowanie dostanie większość nowych smartfonów niezależnie od półki cenowej. Niestety starsze urządzenia takie, jak Nokia 7 Plus nie zostaną zaktualizowane. Nokia nie wyróżnia także posiadaczy flagowych urządzeń - model 9 Pureview otrzyma aktualizację jako ostatni.

nubia

nubia na początku listopada 2020 roku udostępniła pierwszą wersję beta Androida 11 dla swojego flagowego modelu nubia Z20.

OnePlus

OnePlus nie tylko dostaje aktualizacje systemu przez dwa lata, ale również otrzymuje je tak szybko, jak to tylko możliwe i zaraz po Pixelach.

OnePlus 8 - aktualizacja udostępniona

OnePlus 8 Pro - aktualizacja udostępniona

OnePlus 7 - aktualizacja udostępniona

OnePlus 7 Pro - aktualizacja udostępniona

OnePlus 7T - aktualizacja udostępniona

OnePlus 7T Pro - aktualizacja udostępniona

OnePlus 6 - aktualizacja udostępniona

OnePlus 6T - aktualizacja udostępniona

OnePlus Nord 5G - aktualizacja udostępniona

OnePlus Nord N10 5G

Dnia 8 września 2020 roku OnePlus udostępnił beta testy OxygenOS 11 Open Beta 1 na OnePlus 8 i 8 Pro.

30 września 2020 roku CEO OnePlus potwierdził, że debiutujący 14 października OnePlus 8T będzie pierwszym smartfonem tego producenta z preinstalowany Androidem 11.

Smartfony OnePlus 8 i 8 Pro otrzymały oficjalną wersję OxygenOS 11 bazującą na Androidzie 11 12 października 2020 roku na dwa dni przed premierą nowego modelu 8T.

OnePlus poinformował, że nowe, tani smartfony - Nord N10 5G oraz Nord N100 otrzymają tylko jedną dużą aktualizację rozwojową - do Androida 11. Posiadacze tych urządzeń mogą również liczyć na poprawki zabezpieczeń przez dwa lata od daty premiery. To spore rozczarowanie - dotychczas OnePlus słynął ze świetnego wsparcia posprzedażowego.

Oppo

Oppo to kolejny chiński producent, marzący o silnej obecności na rynku europejskim.

OPPO blisko współpracowało z Google podczas tworzenia Androida 11. Kilka dni po udostępnieniu oficjalnej wersji zaprezentowano nową nakładkę ColorOS 11, która już wkrótce pojawi się na smartfonach tego producenta. Więcej informacji o ColorOS 11 znajdziesz tutaj.

Poniżej lista kompatybilnych z ColorOS 11 urządzeń:

OPPO Reno 2 Z

OPPO R15 Pro

OPPO Find X

OPPO Reno 10X

OPPO F9

OPPO F9 Pro

OPPO Find X2 - beta testy od 14 września 2020; finalna wersja udostępniona 5 listopada 2020

OPPO F15

OPPO A9 2020

OPPO Reno Z

OPPO K3 - aktualizacja udostępniona

OPPO Reno 17

OPPO 3

OPPO F9

OPPO F9 Pro

OPPO F7

OPPO A9

OPPO F11

Oppo F11 Pro

Oppo F17 - aktualizacja udostępniona

Oppo Reno 2 Pro

Oppo A5

Oppo Reno 2

Oppo A93 - aktualizacja udostępniona

Oppo Reno3 - trwają beta testy

Oppo Reno3 Pro - trwają beta testy

Europejskie mapa drogowa aktualizacji do Androida 11 i ColorOS 11 dla urządzeń OPPO

Urządzenia, które mogą otrzymać ColorOS 11 oparte na Android 11:

Oppo A31

Oppo A91

Oppo A92 - aktualizacja udostępniona

Oppo K5

OPPO Reno Ace - aktualizacja udostępniona

Oppo Reno A

Oppo A5 2020 - aktualizacja udostępniona

Oppo A9 2020 - aktualizacja udostępniona

Oppo Reno Z

Oppo A9x

POCO

POCO X2 - aktualizacja udostępniona

POCO F2 Pro - aktualizacja udostępniona

POCO X3 Pro - aktualizacja udostępniona

POCO F3 - aktualizacja udostępniona

Realme

Smartfony z rodziny Realme X:

Realme X50 Pro 5G - aktualizacja udostępniona

Realme X50 5G - aktualizacja udostępniona

Realme X2 Pro

Realme X2 (730G)

Realme XT (Realme X2- 712) - aktualizacja udostępniona

Realme X - aktualizacja udostępniona

Realme X50m

Realme X50 Pro Player (Android 11 Beta dostępny)

Realme X3 - aktualizacja udostępniona

Realme X3 Super Zoom - aktualizacja udostępniona

Realme X3 Pro (Nie wprowadzony do sprzedaży)

Realme X2 Pro - aktualizacja udostępniona

Realme X7 Pro - aktualizacja udostępniona

Realme X7 - aktualizacja udostępniona

Smartfony ze średniej półki cenowej:

Realme 5 Pro (Realme Q) - aktualizacja udostępniona

Realme 3 Pro (Realme X Youth Edition) - wersja beta udostępniona

Realme 6 - aktualizacja udostępniona

Realme 6s

Realme 6 Pro - aktualizacja udostępniona

Realme 6i - aktualizacja udostępniona

Realme 7

Realme 7 Pro - aktualizacja udostępniona

Realme 7i - aktualizacja udostępniona

Smartfony z rodziny Realme C:

Realme C3 - aktualizacja udostępniona

Realme C3i

Realme C11

Realme C15 Qualcomm Edition - aktualizacja udostępniona

Realme C15 - aktualizacja udostępniona

Realme C12 - aktualizacja udostępniona

Realme C21 - aktualizacja udostępniona w wersji beta

Realme Narzo 10 - aktualizacja udostępniona

Realme Narzo 10a - wersja beta udostępniona

Realme Narzo 20a - wersja beta udostępniona

Realme Narzo 20 Pro

Realme Narzo 30 A - wersja beta udostępniona

Realme Narzo 30 Pro - wersja beta udostępniona

Realme Narzo 30 Pro 5G - aktualizacja udostępniona

Uwaga - opublikowana lista nie została oficjalnie potwierdzona przez Realme.

Dnia 8 września 2020 roku Realme udostępniło beta testy Realme UI Android 11 Preview na Realme X50 Pro 5G.

Samsung

Wiele nowych telefonów marki Samsung korzysta z systemu Android 10 lub wkrótce go otrzyma. Android 11 powinny otrzymać smartfony dwuletnie lub nowsze. Samsung rozpoczął już beta testy nakładki One UI 3.0 opartej na Androidzie 11 dla flagowych modeli z rodzin Galaxy S20 oraz Galaxy Note 20.

Smartfony z rodziny Galaxy Note oraz Galaxy S, które otrzymają Androida 11:

Grudzień 2020

Galaxy S20 - aktualizacja udostępniona

Galaxy S20+ - aktualizacja udostępniona

Galaxy S20 Ultra - aktualizacja udostępniona

Galaxy S20 FE - aktualizacja udostępniona

Styczeń 2021

Galaxy Note 10 Lite - aktualizacja udostępniona

Galaxy Note 10 - aktualizacja udostępniona

Galaxy Note 10+ - aktualizacja udostępniona

Galaxy Note 20 - aktualizacja udostępniona

Galaxy Note 20 Ultra - aktualizacja udostępniona

Galaxy S10e - aktualizacja udostępniona

Galaxy S10 - aktualizacja udostępniona

Galaxy S10+ - aktualizacja udostępniona

Galaxy S10 Lite - aktualizacja udostępniona

Galaxy Z Fold 2 - aktualizacja udostępniona

Galaxy Z Flip - aktualizacja udostępniona

Luty 2021

Galaxy Fold - aktualizacja udostępniona

Galaxy A71 5G - aktualizacja udostępniona

Marzec 2021

Galaxy A51 - aktualizacja udostępniona

Galaxy M21 - aktualizacja udostępniona

Galaxy M30s - aktualizacja udostępniona

Galaxy M31 - aktualizacja udostępniona

Galaxy Note 10 Lite -aktualizacja udostępniona

Galaxy Tab S7 -aktualizacja udostępniona

Kwiecień 2021

Galaxy A50 - aktualizacja udostępniona

Galaxy M51

Galaxy A60 - aktualizacja udostępniona

Maj 2021

Galaxy A21s - aktualizacja udostępniona

Galaxy A31 - aktualizacja udostępniona

Galaxy A70 - aktualizacja udostępniona

Galaxy A71 - aktualizacja udostępniona

Galaxy A80 - aktualizacja udostępniona

Galaxy Tab S6 - aktualizacja udostępniona

Galaxy Tab S6 Lite

Czerwiec 2021

Galaxy A01 - aktualizacja udostępniona

Galaxy A01 Core

Galaxy A11

Galaxy M11 - aktualizacja udostępniona

Galaxy Tab A - aktualizacja udostępniona

Lipiec 2021

Galaxy A30

Galaxy Tab S5e - aktualizacja udostępniona

Sierpień 2021

Galaxy A10 - aktualizacja udostępniona

Galaxy A10s - aktualizacja udostępniona

Galaxy A20 - aktualizacja udostępniona

Galaxy A20s - aktualizacja udostępniona

[li[Galaxy A20e - aktualizacja udostępniona Galaxy A30s - aktualizacja udostępniona

Galaxy Tab A 10.1 - aktualizacja udostępniona

Galaxy Tab Active Pro

Smartfony z poza listy

Galaxy A40 - aktualizacja udostępniona

Galaxy M01 - aktualizacja udostępniona

Galaxy A41 - aktualizacja udostępniona

Galaxy F02s - aktualizacja udostępniona

Galaxy M02s - aktualizacja udostępniona

Galaxy A30 - aktualizacja udostępniona

Galaxy F41 - aktualizacja udostępniona

Galaxy Tab Active 3 - aktualizacja udostępniona

Galaxy M40 - aktualizacja udostępniona

Galaxy Tab A7 - aktualizacja udostępniona

Galaxy A12 - aktualizacja udostępniona

Galaxy A02s - aktualizacja udostępniona

Galaxy Tab A 8.0 - aktualizacja udostępniona

Galaxy XCover 4s - aktualizacja udostępniona

Galaxy Tab A 8.0 (2019) - aktualizacja udostępniona dla modelu z LTE

Galaxy M10s - aktualizacja udostępniona

Galaxy Tab 8.4 (2020) - aktualizacja udostępniona dla modelu z sieci Verizon

Samsung potwierdził, że pierwszymi urządzeniami, które otrzymają wersję beta Androida 11 oraz stabilne wydanie tego systemu będą modele z rodziny Galaxy S20. Finalna wersja Androida 11 na Galaxy S20 pojawiła się na początku grudnia 2020 roku. Nowo zaprezentowane Galaxy Note 20 oraz Galaxy Note 20 Ultra otrzymają Androida 11 oraz One UI 3.0 w późniejszym terminie. Dodatkowo wszystkie flagowe smartfony od Galaxy S10/Galaxy Note 10 wzwyż oraz składane smartfony Galaxy Fold i tablety Galaxy Tab S otrzymają trzy duże aktualizację zmieniające wersję systemu operacyjnego Android.

Sony

Sony zaktualizuje pięć modeli.

Grudzień 2020:

Sony Xperia 1 II - aktualizacja udostępniona

Styczeń 2021:

Sony Xperia 5 - aktualizacja udostępniona

Sony Xperia 1 - aktualizacja udostępniona)

Sony Xperia 5 II - aktualizacja udostępniona

Xperia 10 II - aktualizacja udostępniona

Luty 2021

Sony Xperia 5

Xperia 10

Sony w październiku 2020 roku przekazało, że ich flagowe urządzenia będą otrzymywać trzy duże aktualizacje zmieniające wersję Androida. Tyczy się to również zaprezentowanych modeli - Xperia 5 oraz Xperia 1 Mk 2.

Xiaomi

Mi 10 (umi) - aktualizacja udostępniona

Mi 10 Pro (cm) - aktualizacja udostępniona

Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom) (vangogh)

Mi 10T - aktualizacja udostępniona

Redmi K30S- aktualizacja udostępniona

Mi 10T Lite - aktualizacja udostępniona

Mi 10T Pro - aktualizacja udostępniona

Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom) (vangogh)

Mi 11 Lite 5G - aktualizacja udostępniona

Mi 11X - aktualizacja udostępniona

Redmi K40 - aktualizacja udostępniona

Redmi K30 Pro - Android 11 Beta dostępny / Poco F2 Pro (lmi) - aktualizacja udostępniona

Redmi K30 / Poco X2 (phoenix) - aktualizacja udostępniona

Redmi K30 5G / Redmi K30 Racing Edition (picasso) -aktualizacja udostępniona

Redmi K30i 5G (picasso_48m) -aktualizacja udostępniona

Mi CC 9 Pro / Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro - aktualizacja udostępniona

Mi Note 10 Lite (toco)

Mi 10 Lite 5G (coin) - aktualizacja udostępniona

Mi 9 (cepheus)

Mi 9 Pro 5G (crux) - aktualizacja udostępniona (Stable Beta)

Mi 9 SE (gray) - aktualizacja udostępniona

Mi CC 9 / Mi 9 Lite (pyxis) - aktualizacja udostępniona

Mi CC 9 Meitu Edition (sail)

Mi A3 (laurel) - aktualizacja udostępniona

Redmi 10X Pro (bomb)

Redmi 10X 5G (atom)

Redmi 10X 4G / Redmi Note 9 (merlin) - aktualizacja udostepniona

Redmi Note 9 Pro Max (excalibur) - aktualizacja udostępniona

Redmi Note 9 Pro (joyeuse) - aktualizacja udostępniona

Redmi Note 9 5G - aktualizacja udostępniona

Redmi Note 9T - aktualizacja udostępniona

Redmi Note 9T 5G - aktualizacja udostępniona

Redmi Note 8 - aktualizacja udostępniona w Chinach

Redmi Note 8T - aktualizacja udostępniona

Redmi Note 8 Pro - aktualizacja udostępniona

Redmi Note 9 Pro India / Redmi Note 9s (curtana) - aktualizacja udostępniona

Redmi 9 (lancelot) - aktualizacja udostępniona

Redmi 9C / Poco C3 (angelica)

Redmi 9A (dandelion)

Poco M2 Pro (gram) - aktualizacja udostępniona

Blackshark 3S

Blackshark 3 Pro (mobius)

Blackshark 3 (small)

Blackshark 2 Pro (darklighter)

Blackshark 2 (skywalker)

Redmi K20 Pro / Premium / Mi 9T Pro (raphael) - aktualizacja udostępniona

Poco M2 Pro - aktualizacja udostępniona

Poco M2 - aktualizacja udostępniona

Redmi Note 7 Pro - aktualizacja udostępniona

Oficjalna lista urządzeń Xiaomi, które otrzymają Androida 11

Xiaomi 8 września 2020 roku udostępniło betę MIUI 12 oparte na Android 11 dla Mi 10, Mi 10 Pro oraz Poco F2 Pro.

Dnia 1 października 2020 roku Xiaomi udostępniło betę Androida 11 z MIUI 12 dla nowo zaprezentowanych Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi CC9 Meitu Edition. Czystego Androida 11 w wersji beta doczekał się Mi A3.

20 października 2020 roku do urządzeń kompatybilnych z MIUI 12 i betą Androida 11 dołączyło Redmi K20 oraz Redmi K30 4G.

Vivo