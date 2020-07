Android 11 - lista telefonów do aktualizacji [21.07.2020]

Choć do premiery finalnej, stabilnej wersji systemu Android 11 jeszcze trochę zostało, wiemy już, które smartfony otrzymają aktualizację do tego systemu. Sprawdź, czy na liście jest również Twój model.

Spis treści

Android 10 pojawił się we wrześniu 2019 roku i cały czas jest rozprowadzany na kolejne smartfony, a Google już mocno posunęło się w tworzeniu jego następcy - wersja Android 11 beta pojawiła się na telefonach Pixel i to one otrzymają aktualizację jako pierwsze. Ale na tym oczywiście nie koniec - oto lista producentów i modeli, na których można spodziewać się nowego systemu. Będziemy ją aktualizować na bieżąco, w miarę pojawiania się kolejnych informacji.

ASUS

Asus 6z

Asus Zenfone 6

Asus ROG Phone 2

Asus ROG Phone 3

Essential

Essential Phone (PH-1)

Google Pixel

Nowy system otrzymają wszystkie modele od roku 2017:

Google Pixel 2/2 XL

Google Pixel 3/3 XL

Google Pixel 3a / 3a XL

Google Pixel 4/4 XL

Honor

Tutaj mamy pewien problem - Honor to marka należąca do Huawei, a ponieważ cały czas obowiązuje zakaz używania usług Google, można liczyć na jego wersje open source, ale bez sklepu Play, Map oraz innych elementów.

Honor View 30/30 Pro

Honor 9X / 9X Pro

Honor 20/20 Pro

Huawei

Nowe modele Huawei nie otrzymają nowego Androida z powodu zakazu handlu. Można korzystać z modeli Androida w wersji open source, korzystając z Huawei App Gallery. Jednak te smartfony, które weszły na rynek przed zakazem, mogą się go spodziewać. Bez usług Google aktualizacja może objąć:

Huawei P40 & P40 Pro

Huawei P40 Lite

Huawei Mate Xs

Huawei Mate 30 RS PORSCHE DESIGN

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30

Huawei Mate X

Smartfony Huawei, które weszły na rynek przed zakazem i mogą spodziewać się Androida 11 z usługami Google, to:

Huawei P30 Pro New Edition

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Lite

Huawei P30 Lite New Edition

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei PORSCHE DESIGN Mate 20 RS

Huawei P30 lite (already available)

Huawei Nova 6

LG

LG jest dosyć opieszałe we wprowadzeniu na rynek nowych wersji Androida, ale producent z pewnością zaktualizuje niektóre ze swoich flagowych smartfonów. Oto modele, które powinny otrzymać Androida 11:

LG V50 ThinQ

LG V50S ThinQ

LG V60 ThinQ

LG G8S ThinQ

LG G8 ThinQ

LG G8X Thinq

LG Velvet

LG V60 ThinQ 5G

LG V60 ThinQ 5G UW

Motorola

Motorola była niegdyś pionierem we wdrażaniu nowych wersji systemu Androida. Motorola nadal słynie z implementacji niemal czystej wersji Androida bez zbędnego bloatware'u. Firma wprowadza co najmniej jedną dużą aktualizację zmieniającą wersję Androida na każde swoje urządzenie. Droższe modele z serii One oraz flagowce Edge mogą liczyć na znacznie dłuższe wsparcie. Poniżej modele, które powinny otrzymać Androida 11:

Moto G Pro

Moto Edge

Moto Edge+

Motorola Moto G Stylus

Motorola Moto G Power

Motorola Moto Razr 2019

Motorola One Hyper

Motorola One Action

Motorola One Vision

Motorola Moto Z4

Motorola Moto G8

Motorola Moto G8 Plus

Motorola Moto G8 Power

Moto G 5G Plus

Motorola One Fusion

Motorola One Fusion+

Moto G Fast

Moto E (2020)

Nokia

HMD Global - czyli właściciel marki Nokia - gwarantuje aktualizacje Androida przez dwa lata oraz aktualizacje bezpieczeństwa przez trzy lata. Większość smartfonów Nokia wypuszczonych na rynek w latach 2018 a 2020 otrzyma system Android 11.

Nokia 9 PureView

Nokia 8.3 5G

Nokia 8.1

Nokia 7.2

Nokia 7.1

Nokia 6.2

Nokia 5.3

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 2.3 (uwaga - to nie do końca pewne)

Nokia 1.3

Nokia 1 Plus

OnePlus

OnePlus nie tylko dostaje aktualizacje systemu przez dwa lata, ale również otrzymuje je tak szybko, jak to tylko możliwe i zaraz po Pixelach.

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus 6

OnePlus 6T

OnePlus Nord 5G

Oppo

Oppo to kolejny chiński producent, marzący o silnej obecności na rynku europejskim.

OPPO Find X2

Oppo F11

Oppo Find X2 Pro

Oppo F11 Pro

Oppo Reno3 Pro (5G)

Oppo F15

Oppo Reno3 (5G)

Oppo Reno Ace

Oppo Reno3 Youth

Oppo Reno 10x zoom

Oppo Reno2

Oppo Ace2

Oppo Reno2 F

Oppo A9 (2020)

Oppo Reno2 Z

Oppo A5 (2020)

POCO

POCO X2

POCO F2 Pro

Realme

Realme X3 SuperZoom

Realme 6S

Realme X50 Pro Player

Realme Narzo 10

Realme Narzo 10A

Realme X50 Pro 5G

Realme X50 5G

Realme X50m 5G

Realme 3 Pro

Realme 5 Pro

Realme 6 Pro

Realme 6

Realme 6i

Realme C3

Realme X2

Realme C11

Realme X3

Realme C3i

Samsung

Wiele nowych telefonów marki Samsung korzysta z systemu Android 10 lub wkrótce go otrzyma. Android 11 powinny otrzymać smartfony dwuletnie lub nowsze, a niektóre działające na Androidzie 9 mogą od razu na niego przeskoczyć. Niepewne są losy tańszych urządzeń z serii Galaxy A oraz Galaxy M. Nie wiemy jeszcze czy nową wersję systemu otrzymają Galaxy S9 oraz Galaxy Note 9. Samsung milczy w tej sprawie.

Smartfony, które z pewnością otrzymają Androida 11:

Samsung Galaxy S20 / S20 + / S20 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy S10 / S10 +

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Note 10 / Note 10+

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Smartfony czekające na potwierdzenie, a z dużym prawdopodobieństwem aktualizacji do Androida 11:

Samsung Galaxy S9/S9+

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A20

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy M01

Samsung Galaxy M11

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M30s

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy Tab S5e / S6 / S6 Lite

Samsung Galaxy Tab A 10.1 / 8.0

Samsung Galaxy Tab Active Pro

Sony

Sony zaktualizuje na pewno swoje flagowce. Czekamy na informacje o średniakach.

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 10 II

Sony Xperia 1

Sony Xperia 5

Xiaomi

Xiaomi Mi Note 10/ 10 Pro

Xiaomi Mi 10/ 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite/ Youth Edition

Redmi K30

Redmi K30 Pro/ Zoom

Redmi 10X 4G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 Racing Edition

Redmi 9

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi K20

Redmi K20 Pro/ Premium

Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Explorer/ Transparent Edition

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi MIX 3 5G

Xiaomi Black Shark 3

Xiaomi Black Shark 3 Pro

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9e

Xiaomi Mi CC9 Pro

Redmi 9A

Redmi 9C

Vivo

Vivo S6 5G

Vivo Z6 5G

Vivo iQOO Z1

Vivo X50 Lite

Vivo Y70s

Vivo NEX 3S 5G

Vivo NEX 3 5G

Vivo NEX 3

Vivo V19

Vivo Y50

Vivo Y30

Vivo iQOO

Vivo iQOO Neo

Vivo iQOO Neo 855

Vivo iQOO Pro

Vivo iQOO Pro 5G

Vivo iQOO Neo3 5G

Vivo iQOO 3 5G

Vivo NEX Dual Display

Vivo iQOO Neo 855 Racing

iQOO Neo 855+

iQOO Neo 855 Plus

iQOO Neo 855s

Vivo iQOO Z1x

Vivo V19 Neo

Vivo Z5x 2020

Vivo X50 Pro+

Vivo X50 Pro

Vivo X50

A co z innymi producentami? Póki co informacji nie mamy. Będziemy dodawać je na bieżąco.