Android 11 może umożliwić nagrywanie plików 4GB+

Gdy nagrywa się klipy wideo na Androidzie, nie można tego robić dowolnie długo. Po osiągnięciu 4GB wielkości, plik jest zapisywany i tworzony kolejny. Android 11 może to zmienić.

Jeśli na urządzeniu z systemem Android nagrywasz - dajmy na to - kilkuminutowy klip wideo w wysokiej jakości, zauważysz, że został on rozbity na kilka. Każdy z nich ma 4GB wielkości i jeśli chcesz mieć jedno nagranie, musisz skorzystać z edytora wideo, aby połączyć klipy ze sobą. Limit ten ma przyczyny techniczne, które - być może - uda się obejść w systemie Android 11. Ograniczenia te pojawiły się w 2014 roku, czyli 5 (już niemal 6) lat temu, co w technologii stanowi całą epokę. Szansa na ich zniesienie pojawiła się od Android Open Source Project, które chce współpracować z Google nad tym, aby kolejna wersja systemu mogła umożliwiać zapis plików powyżej 4GB.

Według ostantich doniesień z forum AOSP, Google jest chętne do realizacji tego pomysłu, będącego pozostałością po rozwiązaniach 32-bitowych. Podobno będzie można próbować nagrywać pliki wideo powyżej 4GB już w wersji beta Android 11, która ma ukazać się w marcu przyszłego roku. W pierwszych, wewnętrznych testach, Google udało się zapisać pojedynczy plik wideo o wielkości 32GB, a więc ośmiokrotnie większy, niż obecny limit. Ale czy będzie można zapisać dowolnie duży plik, czy też pojawi się jakieś wyższe ograniczenie? Na odpowiedź na to pytanie musimy jeszcze poczekać, jednak dla osób, które nagrywają duże ilości klipów wideo na smartfonach, tabletach, a nawet kamerach samochodowych jest to z pewnością pozytywna informacja.