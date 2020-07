Android 11 nie dla tanich smartfonów! - Google wymaga 3 GB RAM'u

Google zmienia wymagania systemu operacyjnego Android. Pełną wersję Androida 11 uruchomimy jedynie na urządzeniach z 3 GB pamięci operacyjnej.

Google cały czas testuje wersję beta systemu operacyjnego Android, który na większości nowych urządzeń pojawi się jako aktualizacja dopiero za kilka miesięcy. Niestety najnowsze plotki wskazują, że posiadacze najtańszych urządzeń nie będą mogli liczyć na pełną wersję Androida. Wszystko przez nowe wymagania systemowe.

Samsung Galaxy A01 - tani smartfon z Androidem z 2 GB RAM'u

Do sieci wyciekła kopia Poradnika Konfiguracji Urządzenia, która ujawnia jeden niezwykle istotny szczegół. Wszystkie nowe urządzenia, które będą chciały pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android 11 muszą posiadać więcej, niż 2 GB pamięci operacyjnej. Wszystkie urządzenia mające mniej, niż 2 GB RAM'u będę zmuszone do pracy z systemem operacyjnym w wersji Go.

Dodatkowo urządzenia mające jedynie 512 MB pamięci operacyjnej nie otrzymają już certyfikacji GMS, co oznacza, że nie będą w stanie działać z usługami Google.

Google informuje jednak, że urządzenia, które mają 2 GB pamięci operacyjnej i są już dostępne w sprzedaży będą mogły uzyskać aktualizację do Androida 11. Aktualizacja do najnowszej wersji systemu zależeć będzie od producenta.

Android Go to specjalna wersja systemu operacyjnego Android przeznaczone dla smartfonów wyposażonych w mało wydajne podzespoły. Wersja Go jest lepiej zoptymalizowana do pracy na słabych urządzeniach oraz posiada odchudzone wersje aplikacji Google, które nie są tak zasobożerne, jak ich normalne odpowiedniki.

Zmiany wprowadzone przez Google mają na celu sprawienie, że tanie telefony będą pracować pod kontrolą lekkiej wersji systemu operacyjnego, która zapewni odpowiednią wydajność. Ograniczenie ma uniemozliwić producentom instalacje pełnej wersji Androida 11 na zbyt słabych urządzeniach.

Źródło: gsmarena.com