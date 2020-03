Android 11 poinformuje, czy możesz ładować bezprzewodowo telefon

Jedną z nowych funkcji, jakie będzie mieć Android 11, jest wykrywanie ładowania bezprzewodowego oraz ocena, czy telefon może je w pełni wykorzystać.

Kilka tygodni temu Google zaprezentowało system Android 11 w pierwszej edycji Developer Preview. Dowiedzieliśmy się o wiele nowych funkcjach i możliwościach systemu, jak np. nagrywanie ekranu czy ulepszone przyznawanie i zarządzanie uprawnieniami dla aplikacji. Jednak wiadomo, że mają do nich zostać dodane kolejne. Dzisiaj użytkownik Reddita odkrył, że w wersji deweloperskiej systemu znajduje się funkcja powiązana z bezprzewodowym ładowaniem. Jeśli umieścisz swój telefon na ładowarce bezprzewodowej, jednak nie będzie ona umożliwiała zasilenia urządzenia, zostanie wyświetlone specjalne powiadomienie. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której kładziesz telefon do ładowania, po jakimś czasie bierzesz go z powrotem, przekonany, że jest naładowany, a tu przykra niespodzianka - nie naładował się wcale, albo zaledwie o kilka procent.

Ponieważ ładowanie bezprzewodowe coraz bardziej się rozpowszechnia, to znakomite rozwiązanie ze strony Google - i z pewnością nie jedyna nowość, która pojawi w finalnej edycji systemu. Wszystkie znane dotychczas informacje na jego temat gromadzimy w tekście "Android 11 - wszystko, co o nim wiemy".

Źródło: Neowin