Android 11 - przyglądamy się wersji beta dla deweloperów

Google zaplanowało stabilną wersję systemu Android 11 w lipcu tego roku. Wersja beta zdradza nam, czego możemy spodziewać - zobacz i Ty.

Pierwsza edycja systemu, czyli Developer Preview for Android 11 , została wypuszczona 19 lutego 2020 roku dla posiadaczy smartfonów Pixel 2 (XL), Pixel 3 (XL), Pixel 3a (XL) oraz Pixel 4 (XL). Wraz z nią pojawił się harmonogram wprowadzania kolejnych: w sumie mają być trzy wersje deweloperskie, a następnie dwie publiczne bety i w końcu finalna wersja. Dlaczego aż tyle? Przede wszystkim w celu przetestowania nowego interfejsu oraz wyłapania bugów i dziwnych zachowań systemu przed jego powszechnym rozprowadzeniem. W odróżnieniu od poprzednich wersji, system może być instalowany wyłącznie w trybie OTA (Over the Air). Instalacja jest nieco skomplikowana, ale po jej dokonaniu nadal można używać aplikacji zainstalowanych na Androidzie 10.

Google zadeklarowało, że druga wersja beta, którą zaplanowano na czerwiec, będzie oznaczona jako "stabilna", czyli - teoretycznie - już od tego momentu będzie można jej spokojnie używać. Jednak nie jest to polecane dla przeciętnego użytkownika - ten powinien zaczekać na edycję finalną. Jeśli jednak ktoś zainstaluje edycję Developer Preview lub betę, zobaczy oznaczenie kodowe systemu - R.

Po zainstalowaniu najnowszej wersji deweloperskiej Android 11 na smartfonie Pixel 2 XL (do czego potrzebny jest obraz systemu oraz Android Debug Bridge), możemy przyjrzeć się, jak działają nowe funkcje.

Tryb ciemny - oferuje go wiele aplikacji, w których może być ustawiony automatycznie. Ciemne tło i białe litery mniej męczą wzrok, umożliwiają również mniejsze zużycie baterii smartfona i tableta. Android 11 oferuje trzy opcje jego wprowadzenia: ręczne, o wyznaczonej przez użytkownika godzinie lub na podstawie informacji geolokalizacyjnych, dzięki którym system wie, kiedy wschodzi i zachodzi słońce.

Nagrywanie ekranu - nowa funkcja, która pozwala zapisać to, co dzieje się na ekranie, w formie pliku wideo. Doskonale nadaje się do tworzenia poradników, wersji demo czy też do zapisywania np. gier przed wrzuceniem na YouTube. Dzięki temu nie trzeba zainstalować dodatkowego oprogramowania. Funkcja nagrywania ekranu dostępna jest w menu szybkich ustawień. Po wybraniu nagrywania wystarczy kliknąć rozpoczęcie i gotowe.

Tryb samolotowy - w obecnym systemie po jego aktywowaniu automatycznie odcinane są wszystkie połączenia, w tym ze słuchawkami bezprzewodowymi. Aby w takim stanie nadal słuchać muzyki lub oglądać film, trzeba ręcznie ustanowić połączenie tego typu. Android 11 zmienia to - połączenia BT nie są rozłączane.

Łatwiejsze udostępnianie treści - nowa edycja systemu wprowadza możliwość wybrania aplikacji, do której przesyłane będą wybrane treści. Po wybraniu opcji dzielenia się, pokazana jest cała lista aplikacji, poprzez które możesz je przesłać.

Powiadomienia - wyświetlane będą na górze ekranu i zawierać całą historię powiadomień od nadawcy.

Dostęp do prywatnych danych - od wydania Android 11 aplikacja nie będą mieć cały czas dostępu do obszarów udostępnionych przez użytkownika. W celu zwiększenia prywatności, prośba o udzielnie dostępu będzie wyskakiwać przy uruchamianiu danej aplikacji.

Podsumowując - Google wprowadza przemyślane zmiany, a wersja deweloperska działa bardzo sprawnie - zaczynając od gier online, kończąc na codziennym użytkowaniu smartfona. Ostatnia edycja dla deweloperów przyniesie kolejne funkcje, jak wsparcie dla 5G, możliwość wstawiania obrazków przy szybkim odpowiadaniu na powiadomienia, dodatkowe funkcje dla smartfonów składanych, a także możliwość testowego uruchamiania aplikacji. Ogólnie rzecz ujmując, Android 11 zapowiada się nieźle.