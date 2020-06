Android 11: ruszyła publiczna beta, poznajemy nowości

Pierwszego czerwca przypadkowo wyciekła beta systemu Android 11, a dziesięć dni później zostaje ona rozprowadzona oficjalnie - ale tylko dla użytkowników smartfonów Pixel. Co widzimy w niej nowego?

Android 11 ma pojawić się w finalnej wersji na jesieni, a póki co mogą testować go użytkownicy smartfonów Google, czyli serii Pixel. A konkretnie - modeli Pixel 2, 3, 3a oraz 4. Pierwotne plany zakładały realizację bety znacznie wcześniej, jednak na przesunięcie tego wydarzenia wpłynęła najpierw pandemia Covid-19, a potem niepokoje społeczne w USA. Co nowego pokazuje nam Android 11? Jak już wiemy od dawna, podobnie jak Android 10 nie zmienia on jakoś radykalnie całości, a ulepsza to, co już znamy. Zanim zaprezentuję te ulepszenia, odpowiem na nasuwające się naturalnie pytanie: kiedy beta będzie dostępna dla innych smartfonów? Niestety, odpowiedź jest rozczarowująca: nie wiadomo. Google nie udziela na ten temat żadnych informacji.

Android 11 beta - co nowego?

Wersja beta systemu Android 11 to nowość w powiadomieniach. Są teraz podzielone na trzy kategorie: zwykłe, alerty oraz ciche. W każdej pojawia się możliwość ułożenia ich wg dowolnej kolejności. Gdy oznaczy się powiadomienie jako priorytetowe, jego obrazek pojawi się na pasku stanu i będzie tam widnieć, dopóki nie wykonasz z nim interakcji. Zobaczysz je również na ekranie blokady. Dzięki temu nie zapomnisz o ważnych sprawach. Podobnie jak w przypadku Messengera, normalne (czyli nie-priorytetowe) powiadomienia będzie można umieścić w "pływającym" okienku, które Google nazwało po prostu "bąbelkami" (Bubbles). Deweloperzy muszą stworzyć dla swoich aplikacji API, aby współpracowały z tym rozwiązaniem. A co zabawne - własna usługa Google, czyli Czat - jeszcze nie wspiera tej nowej funkcji.

Android 11 - kontrola multimediów

Kontrola multimediów to kolejny nowy aspekt. Pojawia się nad powiadomieniami, jednak w wersji beta - poza podstawowymi funkcjami jeszcze zbyt wiele nie oferuje. Co innego z prywatnością - tutaj mamy zapowiadane wcześniej zapytania o udzielenie zezwolenia aplikacjom na dostęp do wybranych danych i funkcji telefonu, a jeśli używasz jakiejś po raz pierwszy, możesz udzielić go jednorazowo (to podobne rozwiązanie do iOS 13). Jeśli udzielisz którejś apce stałego zezwolenia, jednak nie będziesz używać jej przez dłuższy czas, wówczas uprawnienia zostaną jej automatycznie cofnięte.

Android 11 - Voice Assistant

Kolejna nowość to ulepszony Voice Access, czyli kontrola smartfona za pomocą głosu. Potrzebna w tym celu dodatkowa aplikacja, która teraz współpracuje znacznie lepiej z systemem. Ikonki i przyciski są oznaczone cyframi, można je umieszczać na aplikacjach, za ich pomocą wysyłać tweety, przewijać ekran i wykonywać inne czynności bez potrzeby dotykania urządzenia.

Android 11 - ekran ustawień i funkcji

W nowym Androidzie przytrzymanie przycisku zasilania pozwoli na wyświetlenie najczęściej używanych aplikacji, a także umożliwi kontrolowanie głośności i jasności telefonu. Na tym ekranie pojawiają się również opcje wykonania zrzutu ekranu oraz wyboru treści do udostępnienia i zaznaczenia tekstu. Pojawia się również możliwość "zadokowania" wybranych aplikacji.

