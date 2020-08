Android 11 to już przeszłość - Google testuje nowy system Fuchsia

Google intensyfikuje prace nad nowym systemem operacyjnym, który jest bezpośrednim następcom Androida. Co ciekawe w żadnym wypadku nie jest to Linux.

Google rok temu oficjalnie potwierdziło, że w Mountain View trwają równoległe prace nad kolejną wersją Androida (11) oraz systemem, który jest jego następcom (Fuchsia).

Logo Google Fuchsia

Po tym, jak Google zapowiedziało system operacyjny Fuchsia większość osób już dawno zdążyła o nim zapomnieć. Google nie informuje, w jaki sposób przebiegają prace nad nowym systemem operacyjnym. Nie oznacza to jednak, że projekt został porzucony.

Uniwersalny system operacyjny zastąpi Androida, Chrome OS oraz Wear OS. Będzie również oddzielnym bytem od oprogramowania Chromecast i Android Automotive OS. Fuchsia to system operacyjny, który w przeciwieństwie do poprzedników nie jest oparty na Linuxie. Eliminuje on także główny problem Androida - kompatybilność oraz opóźnione aktualizacje oprogramowania zależne od producentów sprzętu, a nie systemu operacyjnego.

Co ciekawe wizja Google zakłada, że przejście z Androida powinno być bezproblemowe i pozwolić użytkownikom na łatwą aktualizację urządzeń bez obawy o utratę danych i niekompatybilność aplikacji.

Android 11 Beta

Google informowało już, że Fuchsia po raz pierwszy pojawi się na nieoczywistym urządzeniu. Może to być zegarek lub urządzenie typu Smart Home.

Okazuje się, że Fuchsia po raz pierwszy otrzymała certyfikat Bluetooth SIG, który zatwierdza ten system operacyjny do wykorzystywania technologi łączności bezprzewodowej Bluetooth.

Certyfikat wydany w dniu dzisiejszym dotyczy Google Sapphire 1.0 Bluetooth Core Host Solution. Jest to wewnętrzny komponent systemu operacyjnego odpowiedzialny za łączność Bluetooth.

Dokument nie zdradza żadnych nowości o systemie. Potwierdza jedynie jego zgodność z Bluetooth 5.0.

Źródło: bgr.com