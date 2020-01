Android 11 wprowadzi opcję "App Compatibility"

O systemie Android 11 na razie wiemy niewiele. Newsy na jego temat rzadko trafiają do sieci. Dlatego informacja o jednej z planowanych funkcji jest warta uwagi.

Każdego roku podczas Google I/O, Google zdradza najważniejsze elementy kolejnej edycji systemu Android. O ile w większości są to zmiany wizualne, nie brak jednak i stricte technicznych, wpływających na funkcjonowanie całego systemu. Dotyczy to zarówno interfejsu, jak i wydajności. Zmiany te są równie ważne dla użytkowników, jak i deweloperów. Póki co wiemy, że prawdopodobnie uda się ominąć ograniczenie sprawiające, że maksymalna wielkość plików wideo to 4GB. Teraz pojawiła się informacja o przeznaczonej dla deweloperów funkcji "App Compatibility". Jej zadaniem będzie umożliwienie twórcom aplikacji na sprawdzanie kompatybilności swoich produktów na różnych wersjach systemu. Funkcja ma wskazywać, które elementy są niekompatybilne, dzięki czemu ma być łatwiej dopasować aplikacje pisane pod Androida 10 pod kątem Androida 11.

Jest to również informacja ważna dla przeciętnego użytkownika. Jeśli masz system Android 10, a na nim swoje ulubione gry i aplikacje, możesz mieć pewność, że będzie można z nich korzystać na "jedenastce". Dawniej było inaczej. Na przykład Android 8 uniemożliwiał działanie niektórych aplikacji z poprzedniego systemu. Dlatego kiedykolwiek Android 11 nie pojawi się w stabilnej wersji - nie trzeba będzie z niczego rezygnować.

Źródło: XDA Developers