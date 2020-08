Android 11 wreszcie umożliwi bezprzewodową obsługę Android Auto

Android 11 od dłuższego czasu robi furorę na rynku. Tym razem najnowsze wiadomości dotyczą bezprzewodowej obsługi Android Auto.

Bezprzewodowe ładowanie urządzeń czy wydawanie poleceń za pomocą zestawu głośnomówiącego to udogodnienia, bez których wielu z nas nie wyobraża już sobie życia. Funkcje bez konieczności dotyku sprzętu wydają się niezbędne nie tylko w pracy czy w domu, ale również podczas prowadzenia auta.

Android Auto

Podczas jazdy kierowcy mają obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa. Jednym z nich jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Do tej pory pomocną opcją było korzystanie z zestawów głośnomówiących. W ten sposób kierowcy mogli w pełni skupić się na prowadzeniu auta. Innym udogodnieniem jest Android Auto.

Bezprzewodowe połączenia z Android Auto istnieją już od dwóch lat, jednak dostępne były tylko na wybranych modelach smartfonów. Mimo, że telefonów z systemem Android na rynku jest wiele, to tylko za pomocą smartfonów z linii Pixel od Google i niektórych Samsungach można było połączyć się z systemem Android Auto. Na szczęście nowy system Android 11 ma tę sytuację diametralnie zmienić.

Android 11 - co zmieni?

Według najnowszych informacji każdy smartfon z systemem Android 11 będzie mógł korzystać bezprzewodowo z Androida Auto. Choć niewątpliwe jest to dobra wiadomość, to w praktyce jednak oznacza, że tak naprawdę w życie wejdzie w dalszej części tego roku lub dopiero w przyszłym.

Czy wystarczy tylko kupić telefon z najnowszym systemem? Oczywiście, że nie. Wymagania są szersze i obejmują między innymi konieczność obsługi Wi-Fi 5GHz. Do tej pory większość droższych smartfonów posiada tę opcję, jednak jeżeli Android Auto jest dla was ważną funkcją to warto zwrócić na to uwagę przy kupnie urządzenia mobilnego.

Jednak nie trzeba czekać na Androida 11, żeby ze spokojem korzystać bezprzewodowo z dobrodziejstwa Android Auto. W tym momencie usługa jest wspierana przez Google Pixel, Samsung Galaxy S od S8, oraz Samsung Galaxy Note od Note 8. Ceny jednego z tych telefonów można zobaczyć poniżej:

