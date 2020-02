Android 11 - wszystko, co o nim wiemy

Co przyniesie kolejna edycja systemu Android? Jakie nowe funkcje zagoszczą na smartfonach? W oczekiwaniu na premierę systemu Android 11 zbieramy wszystkie dostępne informacje na jego temat w jednym miejscu.

System Android zadebiutował w 2008 roku i znacznie różnił się od tego, do czego użytkownicy przyzwyczaili przez ostatnie 12 lat. Ostatnio wydaną wersją jest Android 10, a jak następowały zmiany w kolejnych edycjach, wyjaśniamy w osobnym tekście - "System Android - historia od wersji 1 do Q". A co wiemy o edycji z numerem 11? Gromadzimy o niej informacje w tym tekście - w miarę pojawiania się kolejnych informacji będzie on aktualizowany.

Android 11 - data premiery

Oficjalna data, kiedy Android 11 znajdzie się na rynku, nie została jeszcze podana przez Google. Pierwszy Android 11 Developer Preview ukazał się 20 lutego 2020 roku, a po nim mają pojawić jeszcze dwie wersje deweloperskie oraz trzy edycje beta. Druga deweloperska zaplanowana została na marzec, trzecia ujrzy światło dzienne miesiąc później. Pierwsza ogólnodostępna beta ma zagościć w maju, druga - w czerwcu, zaś ostatnia w trzecim kwartale 2020. Dlatego najprawdopodobniej debiut systemu odbędzie się najwcześniej na początku 2021 roku, choć są niewielkie szanse na ostatni kwartał 2020.

Android 11 - ogólne założenie

Android 11 ma skupiać się na prywatności użytkownika, pełnym wsparciu dla 5G, rozwinięciu istniejących funkcji oraz dodaniu nowych. Czyli będzie to rozwinięcie znanych rozwiązań z Androida 10, bez żadnych większych rewolucji.

Android 11 - funkcje

Poniższe informacje bazują na wersjach deweloperskich systemu oraz ujawnionych planach Google.

App Compatibility - przeznaczona dla deweloperów funkcja "App Compatibility" umożliwi twórcom aplikacji na sprawdzanie kompatybilności swoich produktów na różnych wersjach systemu. Funkcja ma wskazywać, które elementy są niekompatybilne, dzięki czemu ma być łatwiej dopasować aplikacje pisane pod Androida 10 pod kątem Androida 11.

- przeznaczona dla deweloperów funkcja "App Compatibility" umożliwi twórcom aplikacji na sprawdzanie kompatybilności swoich produktów na różnych wersjach systemu. Funkcja ma wskazywać, które elementy są niekompatybilne, dzięki czemu ma być łatwiej dopasować aplikacje pisane pod Androida 10 pod kątem Androida 11. planowe włączanie trybu ciemnego - jak powiedział Chris Banes z Android Developer Relation s, problem z tą funkcją polega na tym, że aplikacje muszą udzielać zezwolenia na zlokalizowanie położenia użytkownika, aby dostosować się do pory dnia. Na tej podstawie aplikacja przechodzi w tryb ciemny. Są jednak liczne wyzwania techniczne, które uniemożliwiają jej skuteczne wprowadzenie, jednak trwają prace nad rozwiązaniem tych problemów.

z s, problem z tą funkcją polega na tym, że aplikacje muszą udzielać zezwolenia na zlokalizowanie położenia użytkownika, aby dostosować się do pory dnia. Na tej podstawie aplikacja przechodzi w tryb ciemny. Są jednak liczne wyzwania techniczne, które uniemożliwiają jej skuteczne wprowadzenie, jednak trwają prace nad rozwiązaniem tych problemów. łatwiejsze drukowanie plików - Google ma zaimplementować rozwiązanie Share to Print , które umożliwi wysłanie polecenia wydruku do usługi drukowania. Oznacza to, że użytkownicy będą mogli całkowicie pominąć menu udostępniania w celu wydrukowania pliku. Rozwiązanie to nie wprowadza nowych funkcji. Służy tylko i wyłącznie pominięciu jednego z etapów drukowania.

ma zaimplementować rozwiązanie , które umożliwi wysłanie polecenia wydruku do usługi drukowania. Oznacza to, że użytkownicy będą mogli całkowicie pominąć menu udostępniania w celu wydrukowania pliku. Rozwiązanie to nie wprowadza nowych funkcji. Służy tylko i wyłącznie pominięciu jednego z etapów drukowania. pliki wideo większe niż 4GB - Google pracuje nad tym, aby pozbyć się z systemu Android pozostałości po 32-bitowym kodzie. Android Open Source Project chce współpracować z Google nad tym, aby kolejna wersja systemu mogła umożliwiać zapis plików powyżej 4GB.

pozostałości po 32-bitowym kodzie. chce współpracować z Google nad tym, aby kolejna wersja systemu mogła umożliwiać zapis plików powyżej 4GB. Scoped Storage - funkcja dla deweloperów i użytkowników; każda aplikacja będzie miała osobna, wydzieloną przestrzeń na karcie pamięci, z której będzie korzystać; obecnie aplikacje mają teoretycznie dostęp do wszystkich plików systemu

- funkcja dla deweloperów i użytkowników; każda aplikacja będzie miała osobna, wydzieloną przestrzeń na karcie pamięci, z której będzie korzystać; obecnie aplikacje mają teoretycznie dostęp do wszystkich plików systemu zmiany w API - system Android 11 będzie lepiej współpracować z wyświetlaczami "waterfall", czyli rozlewającymi na boki urządzenia; API automatycznie dopasuje rozdzielczość do takich rozwiązań

będzie lepiej współpracować z wyświetlaczami "waterfall", czyli rozlewającymi na boki urządzenia; API automatycznie dopasuje rozdzielczość do takich rozwiązań nowe opcje prywatności - będą one zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i adminów zarządzających firmowymi telefonami; wśród nich znajdzie się ścisłe wskazywanie uprawnień dla każdej aplikacji

dopasowanie trybu do pory dnia - jest to funkcja, która automatycznie będzie zmieniać temat systemu; gdy słońce zajdzie, tryb jasny zmieni się na ciemny i odwrotnie - o wschodzie słońca powróci jasny

CameraAudioRestriction - praktyczna funkcja, która pozwoli wyłączyć powiadomienia i wibracje podczas kręcenia klipów wideo

- praktyczna funkcja, która pozwoli wyłączyć powiadomienia i wibracje podczas kręcenia klipów wideo zrzuty ekranu - będzie można wykonywać długie zrzuty ekranu, czyli nie tylko to, co widoczne jest na ekranie, ale również po przewinięciu w dół i w górę

Screen Record (nagrywanie ekranu) - Google w końcu zdecydowało się wprowadzić natywną możliwość rejestracji tego, co dzieje na ekranie; funkcja taka była w jednej z edycji beat Androida 10, ale nie zakwalifikowała się do finalnego wydania

(nagrywanie ekranu) - Google w końcu zdecydowało się wprowadzić natywną możliwość rejestracji tego, co dzieje na ekranie; funkcja taka była w jednej z edycji beat Androida 10, ale nie zakwalifikowała się do finalnego wydania Emoji 13.0 - w nadchodzącym systemie mają zostać użyte emotki Unicode

- w nadchodzącym systemie mają zostać użyte emotki Unicode Konwersacje - w powiadomieniach pojawił się nowy dział, do którego będą trafiać powiadomienia z prowadzonych rozmów; będzie tam można nimi zarządzać, np. wyciszać wybrane

Zawsze pytaj - każda aplikacja będzie musiała pytać o zezwolenie zawsze, gdy będzie chciała skorzystać z kontaktów, aparatu i innych elementów zapisanych przez użytkownika

więcej gestów - obsługa gestami pojawi się w kolejnych miejscach, dojdą także nowe gesty

Bluetooth - w trybie samolotowym nie będzie wyłączany

czułość nacisku - funkcja pojawi się w modelu Pixel 4 ; będzie można ją zwiększyć, aby nie mieć problemów z obsługą telefonu, którego wyświetlacz chroni dodatkowe szkło

; będzie można ją zwiększyć, aby nie mieć problemów z obsługą telefonu, którego wyświetlacz chroni dodatkowe szkło nowe opcje powiększania - wybrany fragment strony/dokumentu lub cała strona/dokument

Konwersacje Źródło: XDA Developers

Android 11 - na jakie telefony trafi?

Nie ma jeszcze oficjalnej listy urządzeń, które otrzymają aktualizację systemu do Androida 11, jednak można założyć, że zakwalifikują się na nią wszystkie tegoroczne flagowce. Do tego można dodać zapowiadany Pixel 5.

Jeśli natomiast chodzi o smartfony, które na pewno nie otrzymają Androida 11, Google stawia sprawę jasno: Pixel oraz Pixel XL.