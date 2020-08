Android 11 wymusi korzystanie z wbudowanej aplikacji aparatu

Najnowsza wersja zielonego robota zamyka się. System nie polubi się z Twoimi aplikacjami aparatu firm trzecich. Czy już zawsze będziesz musiał korzystać z dedykowanej aplikacji aparatu?

Posiadasz smartfon z Androidem 10, który dostanie aktualizację do Androida 11 (sprawdź naszą listę kompatybilnych urządzeń)? Pewnie cieszysz się, że otrzymasz nową wersję systemu, ale mamy dla Ciebie złą wiadomość. Android 11 to nie tylko nowe funkcje i udoskonalenia, ale także nowe zabezpieczenia.

Android 11 w wersji beta

Jeżeli jesteś przyzwyczajony do korzystania z aplikacji firm trzecich do wykonywania zdjęć lub udało Ci się zainstalować nieoficjalny port Google Camera to niestety aplikacje te mogą nie zadziałać na Twoim smartfonie po aktualizacji do Androida 11.

Według najnowszego raportu portalu Android Police Google w najnowszej wersji systemu Android wprowadziło nowe ograniczenia. Posiadacze urządzeń z Androidem 11 będą musieli korzystać z preinstalowanej aplikacji systemowej w momencie, gdy inny program poprosi o wykonanie fotografii lub nagranie filmu. Deweloperzy, którzy chcą zezwolić na korzystanie z innych aplikacji będą musili wprowadzić dodatkowe linijki kodu. Jest to niemalże równoznaczne z tym, że w Androidzie 11 skorzystamy głownie z dedykowanej aplikacji aparatu.

Google argumentuje swoją decyzję troską o ochronę bezpieczeństwa i prywatności użytkowników systemu Android. Według inżynierów hakerzy mogliby przejąć kontrolę nad nieautoryzowaną aplikacją aparatu lub ją doinstalować wedle własnych preferencji i potrzeb.

