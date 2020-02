Android 11 z łatwiejszym drukowaniem plików

Nowa wersja Androida znacząco ułatwi drukowanie dokumentów bezpośrednio z urządzeń mobilnych.

Mamy 2020 rok, a drukowanie z urządzeń mobilnych takich, jak smartfony i tablety nadal nie zawsze działa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Google postanowiło zmienić to już kilka lat temu. W 2017 roku wraz z systemem operacyjnym Android 8.0 Oreo wprowadzono wbudowaną usługę drukowania z obsługą szerokiej gamy drukarek. Całość działa przy wykorzystaniu Internet Printing Protocol. W starszych wersjach systemu operacyjnego użytkownicy musieli konfigurować to rozwiązanie samemu przy wykorzystaniu aplikacji dostępnych w Sklepie Play.

Źródło: pcworld.com

Natywna obsługa drukowania pojawiła się w Androidzie dzięki wysiłkowi firm produkujących drukarki z Canonem, HP, Samsungiem i Xeroxem na czele. Mopria Allinace, czyli stowarzyszenie założone przez tych producentów umożliwiło drukowanie dokumentów i obrazów bezpośrednio z telefonów komórkowych.

Kolejne ułatwienie pojawi się w Androidzie 11. Kod źródłowy AOSP odnoszący się do Androida udostępniony przez Mopria Alliance może wskazywać na obecność funkcji Share to Print w nowej wersji systemu operacyjnego Android.

Google ma zaimplementować rozwiązanie Share to Print, które umożliwi wysłanie polecenia wydruku do usługi drukowania. Oznacza to, że użytkownicy będą mogli całkowicie pominąć menu udostępniania w celu wydrukowania pliku. Niestety w obecnej formie rozwiązanie to nie wprowadza nowych funkcji. Służy tylko i wyłącznie pominięciu jednego z etapów drukowania.

Kod AOSP od Mopria Allinace wskazuje, że twórcy oprogramowania dla Androida 11 będą mogli włączyć przycisk drukowania bezpośrednio w swoich aplikacjach. Służyć on ma do wysyłania pliku PDF lub innego dokumentu/zdjęcia od razu do serwisu wydruku w celu szybkiego wydrukowania na drukarce za pomocą urządzenia wybranego przez użytkownika i ustawionego jako domyślne. W tym przypadku użytkownicy smartfonów/tabletów z Androidem nie będą musieli już udostępniać pliku drukarce, co jest nieco nieintuicyjne.

W chwili obecnej Google milczy na temat zastosowania ułatwień drukowania w nadchodzącym Androidzie 11.

Źródło: wccftech.com