Android 11 znosi 4 GB limit na nagranie wideo

Google postanowiło usunąć z systemu operacyjnego Android jedno z zupełnie niepotrzebnych ograniczeń. Na smartfonie z Androidem 11 nagramy długie wideo w 4K.

Pierwsza wersja systemu operacyjnego Android pojawiła się na rynku już 12 lat temu. Oczywiście systemem operacyjny jest stale aktualizowany i modyfikowany w taki sposób, aby odpowiadał naszym potrzebom, ale niekiedy da się w nim znaleźć jeszcze elementy, które już dawno temu powinny zniknąć.

Aplikacja aparatu w Pixel'u 4

Wiele lat temu flagowe smartfony posiadały 8 GB lub 16 GB wbudowanej pamięci masowej, co było ogromną jak na tamte czasy ilością. Rozdzielczości wyświetlaczy były niskie, a zasobożerność aplikacji oraz samego systemu operacyjnego znikoma. Również aparaty fotograficzne wykorzystywane w smartfonach znacząco odbiegały od tych z nowoczesnych konstrukcji.

Google lata temu wprowadziło ograniczenia w nagrywaniu plików wideo. System operacyjny Android pozwala nagrywać klipy, których wielkość nie może przekraczać 4 GB. Kiedyś ilość taka była aż nadto wystarczająca, ale zmieniło się to wraz z debiutem pierwszych smartfonów nagrywających w 4K.

Jeżeli często kręcisz wideo swoim smartfonem z Androidem z pewnością nie raz smartfon zakończył nagranie bez Twojej wiedzy. To niezwykle irytujące, a producenci, aż do dziś nie mogli nic na to poradzić.

Na szczęście w systemie operacyjnym Android 11, który obecnie rozwijany jest jako beta usunięto ograniczenie maksymalnej wielkości plików wideo. Wszystkie smartfony z Androidem 11 pozwolą nagrywać filmy wideo, aż do wyczerpania dostępnego miejsca w pamięci masowej.

Sprawdź, ile kosztuje Samsung Galaxy S20.