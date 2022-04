Android 12/Android 12L. Sprawdź, czy twoje urządzenie otrzyma aktualizację [04.04.2022]

Google udostępniło już finalną wersję Androida 12. Jednocześnie inżynierowie pracują już nad Androidem 12L dla tabletów i składanych smartfonów. Sprawdź czy Twoje urządzenie otrzyma aktualizację do nowych wydań zielonego robocika.

Android 12 został wydany w finalnej wersji na początku jesieni 2021 roku. Pierwsze smartfony otrzymały już aktualizację. W międzyczasie Google rozpoczęło pracę nad nowym wydaniem systemu - Androidem 12L - który projektowany jest specjalnie z myślą o składanych smartfonach oraz tabletach. W niniejszym materiale zbieramy wszystkie informacje dotyczące procesu aktualizacji smartfonów i tabletów do Androida 12 oraz Androida 12.

Oficjalne logo Androida 12

Na liście znajdują się zarówno nieoficjalne dane jak i mapy drogowe i oświadczenia prasowe opublikowane przez producentów. Na bieżąco monitorujemy, które smartfony zostały objęte planem aktualizacji oraz które model otrzymały już aktualizację do wersji beta lub stabilnego wydania Androida 12.

Jeżeli zastanawiasz się, jakie nowości wprowadzi nowy Androida 12 zajrzyj do naszego materiału zbiorczego, w którym gromadzimy informacje na temat kolejnej wersji zielonego robocika. Twój smartfon nadal pracuje pod kontrolą Androida 10? Sprawdź, czy otrzyma aktualizację do Androida 11.

Poniżej znajdziesz naszą listę smartfonów, które powinny otrzymać aktualizację do Androida 12.

Mapa drogowa aktualizacji do Androida 12

AKTUALIZACJA 15.03.2021

Informacje z wielu portali anglojęzycznych potwierdzają, że Android 12 trafi do wielu smartfonów Samsunga zaprezentowanych na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Wraz z Androidem 12 zadebiutuje nowa wersja nakładki One UI 4.0.

Poniżej aktualna lista smartfonów Samsunga, które powinny otrzymać aktualizację do Androida 12:

Samsung Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 5G

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7+ 5G

Galaxy S20

Galaxy S20 5G

Galaxy S20 5G UW

Galaxy S20+

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy S20 FE 5G UW

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 5G

Galaxy Fold

Galaxy Fold 5G

Galaxy S10 5G

Galaxy S10+

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy S10 Lite

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A90 5G

Galaxy M12

Galaxy A32 5G

Galaxy A32

Galaxy M62

Galaxy F62

Galaxy M12

Android 12 powinny otrzymać również smartfony, które zostaną zaprezentowane w najbliższych miesiącach.

AKTUALIZACJA 01.04.2021

Do sieci wyciekła nowa lista smartfonów firmy Oppo, które powinny otrzymać Androida 12. Znajduje się na niej sporo smartfonów, które zostały zaprezentowane na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Mowa nie tylko o flagowcach. Android 12 z nową wersją ColorOS trafi również na średniaki oraz budżetówce.

Oto lista smartfonów, które powinny otrzymać aktualizację do Androida 12:

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X3

Oppo Find X3 Neo

Oppo Find X3 Lite

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Neo

Oppo Find X2 Lite

Oppo Find X2 Pro

Oppo F19 Pro+ 5G

Oppo F19 Pro

Oppo F19

Oppo Reno5 5G

Oppo Reno5 4G

Oppo Reno5 Pro+ 5G

Oppo Reno5 Pro

Oppo Reno5 Lite

Oppo Reno5 F

Oppo Reno3 Pro

Oppo Reno3

Oppo Reno3 Pro 5G

Oppo Reno3 5G

Oppo Reno3 Youth

Oppo Reno4 5G

Oppo Reno4 Lite

Oppo Reno4 Pro

Oppo Reno4 F

Oppo Reno4 Z 5G

Oppo A9 (2020)

Oppo A92s

Oppo A94

Oppo A72

Oppo A15

Oppo A15s

Oppo A53

Oppo A93

Oppo A72 5G

Oppo F17 Pro

Oppo F17

Oppo A55 5G

Oppo K7 5G

Oppo K7x

Oppo Reno R

AKTUALIZACJA 08.04.2021

LG wycofało się z rynku smartfonów. Przy okazji podania tej wiadomości do informacji publicznej Koreańczycy zaktualizowali również swoją mapę drogową aktualizacji do kolejnych wersji zielonego robocika.

LG V50 ThinQ

To świetna wiadomość dla użytkowników sprzętu LG. Firma zaktualizuje do Androida 12 flagowe urządzenia wprowadzone na rynek w 2019 roku lub później. Poniżej znajdziesz listę smartfonów, które załapią się na trzy aktualizacje rozwojowe zmieniające wersję Androida:

LG G8 ThinQ

LG G8x ThinQ

LG G8s ThinQ

LG V50 ThinQ

LG V60 ThinQ

LG Velvet

LG Wing

Jeżeli jesteś posiadaczem jednego z wyżej wymienionych smartfonów z pewnością otrzymasz Androida 12.

AKTUALIZACJA 23.04.2021

Do sieci trafiły kolejne informacje na temat aktualizacji smartfonów Samsunga do Androida 12. Tym razem poza samymi modelami otrzymaliśmy również przybliżone daty wprowadzenia oprogramowania.

Samsung Galaxy Note 10+

Polityka aktualizacyjną Samsunga stała się w ostatnim czasie mocno przewidywalna, a na dodatek Koreańczycy wydali ostatnimi czasy kilka jasnych i wyraźnych obietnic. Jedno jest pewne - posiadacze smartfonów Samsunga z ostatnich dwóch lat nie powinni czuć się pokrzywdzeni.

Na podstawie zaufanych wzorców z poprzednich map drogowych portal Galaxy Club przygotował listę smartfonów, które otrzymają Androida 12. Podano również przewidywany czas opublikowania aktualizacji. Sprawdź, czy Twój model załapie się na Androida 12 oraz ile poczekasz na aktualizację.

Oto najnowsza lista urządzeń, które otrzymają Androida 12:

Rodzina Galaxy S21 - Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra (koniec 2021)

- Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra (koniec 2021) Rodzina Galaxy S20 - Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE (koniec 2021, początek 2022)

- Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE (koniec 2021, początek 2022) Rodzina Galaxy S10 - Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 Lite (początek 2022)

- Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 Lite (początek 2022) Rodzina Galaxy Z z 2020 roku - Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip (początek 2022 roku)

z 2020 roku - Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip (początek 2022 roku) Rodzina Galaxy Note 20 - Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra (początek 2022 roku)

- Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra (początek 2022 roku) Rodzina Galaxy Note 10 - Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10 Lite (początek 2022 roku)

- Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10 Lite (początek 2022 roku) Rodzina Galaxy A 2021 - Galaxy A32, Galaxy A52, Galaxy A72 (początek 2022 roku)

- Galaxy A32, Galaxy A52, Galaxy A72 (początek 2022 roku) Rodzina Galaxy A 2020 - Galaxy A12, Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A42, Galaxy A51, Galaxy A71 (wiosna/lato 2022 roku)

- Galaxy A12, Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A42, Galaxy A51, Galaxy A71 (wiosna/lato 2022 roku) Rodzina Galaxy M 2020 - Galaxy M11, Galaxy M21, Galaxy M31s, Galaxy M51 (wiosna/lato 2022 roku)

- Galaxy M11, Galaxy M21, Galaxy M31s, Galaxy M51 (wiosna/lato 2022 roku) Rodzina Galaxy Xcover - Xcover 5, Xcover Pro (wiosna/lato 2022 roku)

- Xcover 5, Xcover Pro (wiosna/lato 2022 roku) Rodzina Galaxy Tab S7 - Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ (wiosna/lato 2022 roku)

- Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ (wiosna/lato 2022 roku) Rodzina Galaxy Tab S6 - Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 Lite (lato 2022 roku)

- Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 Lite (lato 2022 roku) Pozostałe tablety - Galaxy A7 2020, Galaxy Tab Active 3 (lato 2022 roku)

Aktualizacji do Androida 12 prawdopodobnie nie otrzymają smartfony Galaxy A50 oraz Galaxy A70. Samsung nie wymienił tych urządzeń podczas prezentacji swojej trzyletniej polityki aktualizacji do nowszych wersji Androida. Dodatkowo smartfony te otrzymały już dwie duże aktualizacje rozwojowe - z Androida 9.0 Pie do Androida 10 oraz Androida 11. Oba urządzenia zadebiutowały ponad dwa lata temu - w marcu 2019 roku.

Samsung Galaxy A50. To urządzenie prawdopodobnie nie otrzyma Androida 12

Na liście nie znajdziemy także pierwszego smartfona Samsung z elastycznym ekranem - modelu Galaxy Fold z początku 2019 roku. Smartfon ten prawdopodobnie otrzyma aktualizację do Androida 12.

AKTUALIZACJA 07.05.2021

OnePlus przygotowuje się do prezentacji nakładki OxygenOS 12, która korzystać będzie z Androida 12. Producent przekazał właśnie, że jedną z nowości w smartfonach OnePlus, które otrzymają Androida 12 ma być sklep z motywami.

OxygenOS 11

Chiński producent zapowiedział na 18 maja spotkanie, podczas którego podjęte zostaną decyzje dotyczące przyszłego wydania OxygenOS.

W meetingu wezmą udział pracownicy OnePlus, 15 wylosowanych użytkowników, którzy aktywnie korzystają z wersji poglądowych OxygenOS oraz kilka osób ze społeczności OnePlus.

Na spotkaniu podjęte zostaną decyzje dotyczące nowych funkcji w OxygenOS 12. Możliwe, że smartfony OnePlusa z Androidem 12 otrzymają dostęp do sklepu z motywami. Rozwiazanie działać ma podobnie do Galaxy Store w urządzeniach Samsunga.

Pierwsze smartfony otrzymają Androida 12 z nakładką OxygenOS 12 pod koniec 2021 roku.

AKTUALIZACJA 12.05.2021

Google na chwilę obecną (maj 2021 roku) w dalszym ciągu testuje trzecią wersję deweloperską Androida 12 (Android 12 Developer Preview 3). Oprogramowanie to wydane zostało 21 kwietnia 2021 roku. Najnowsze plotki sugerują, że w przyszłym tygodniu 17-23 maja 2021 roku, Google może wprowadzić na rynek pierwszą wersję beta przeznaczoną dla wszystkich entuzjastów sprzętu komputerowego oraz fanów nowych technologii.

Dlaczego Android 12 w wersji beta miałby pojawić się właśnie w tym okresie czasu? Po pierwsze Google deklaruje, że w finalnej wersji pojawi się w sierpniu 2021 roku, a to oznacza, że czasu jest coraz mniej. Dodatkowo w przyszłym tygodniu odbywać się będzie konferencja Google I/O. Na corocznym wydarzeniu wyszukiwarkowy gigant z pewnością pochwali się postępem prac. Wprowadzenie wersji beta na Google I/O 2021 jest bardzo prawdopodobne.

Wersja beta Androida 12 z pewnością będzie dużo bardziej dopracowana od Androida 12 w studium Developer Preview, ale oprogramowanie nadal zawierać będzie sporo błędów i irytujących niedociągnięć. System operacyjny w tej fazie rozwoju nie nadaje się do korzystania na codzień. Android 12 Beta dedykowany jest producentom sprzętu elektronicznego, programistom oraz entuzjastom nowych technologii.

AKTUALIZACJA 14.05.2021

iQOO jako jeden z pierwszych producentów zapowiedział aktualizację do niewydanego jeszcze Androida 12 dla swojego najnowszego flagowca. Firma potwierdziła, że iQOO 7 otrzyma nadchodzącą wersję zielonego robocika. Dodatkowo Chińczycy planują otworzyć rekrutację do beta testów jeszcze w maju. Od 13 do 19 maja chętni posiadacze smartfona iQOO 7 mogą wyrazić chęć wzięcia udziału w beta testach Androida 12, które odbędą się w późniejszym okresie czasu.

iQOO 7

Producent zakłada, że testy odbywać się będą na 200 użytkownikach.

Lista użytkowników, którzy w przyszłości otrzymają Androida 12 w stadium beta pojawi się już 20 maja 2021 roku.

Zapisy na beta testy Androida 12

W chwili obecnej nie wiemy kiedy pojawi się pierwsza wersja beta Android 12. Dopiero po opublikowaniu tego oprogramowania przez Google, iQOO będzie w stanie dostosować system do swojego urządzenia. Możliwe, ze stanie się to już w czerwcu 2021 roku.

AKTUALIZACJA 19.05.2021

We wtorek - 18 maja 2021 roku - Google oficjalnie zaprezentowało Androida 12. Nowe oprogramowanie zostało przy okazji udostępnione na kilka smartfonów.

Android 12 Beta

Do wydania oficjalnej wersji Androida 12 minie jeszcze kilka miesięcy. Nie zmienia to jednak faktu, że Google postanowiło udostępnić pierwszą wersję beta na wybrane modele Google Pixel oraz urządzeń firm trzech. Oprogramowanie jest mocno niestabilne i nie zalecamy jego instalacji na głównym urządzeniu wykorzystywanym na co dzień.

W chwili obecnej Androida 12 zainstalujemy na ponad 20 urządzeniach produkowanych przez 11 producentów. Sprzęty te otrzymają również finalną wersję Androida 12. O jakich urządzeniach mowa?

Beta Androida 12 kompatybilna jest z następującymi smartfonami:

Google Pixel 5

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 4a

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Asus Zenfone 8

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OPPO Find X3 Pro

Realme GT (China)

Nokia X20

Sharp

TCL 20 Pro 5G

Tecno Camon 17

Vivo iQOO 7

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11X Pro

ZTE Axon Ultra 5G

Proces instalacji oprogramowania różni się w zależności od posiadanego smartfona. Szczegóły znajdziesz na specjalnej stronie przygotowanej przez Google. Pamiętaj, że próba instalacji Androida 12 może się nie udać. Dziennikarze z zagranicznych portali donoszą, że nie wszystkie smartfony pozwalają zainstalować Androida 12 mimo obecności na liście urządzeń kompatybilnych z wersją beta.

AKTUALIZACJA 25.05.2021

Serii SamMobile udostępnił pełną listę smartfonów, które powinny otrzymać aktualizację do Androida 12 oraz kolejnej wersji nakładki One UI. Zastanawiasz się czy Twój smartfon otrzyma aktualizację?

Galaxy S20 i Galaxy S20 Ultra

Oto lista smartfonów Samsunga, które zostaną zaktualizowane do Androida 12:

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 5G

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 20

Galaxy Note Ultra

Galaxy Fold (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A72

Galaxy A90 5G

Galaxy A01

Galaxy A11

Galaxy A31

Galaxy A41

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02

Galaxy A02s

Galaxy A12

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M02s

Galaxy M02

Galaxy M21

Galaxy M21s

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition

Galaxy M51

Galaxy M31s

Galaxy F41

Galaxy F62

Galaxy F02s

Galaxy F12

Galaxy Xcover Pro

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab Active 3

Nie dziwi nas, że lista jest pokaźna - w końcu Samsung zapowiedział trzyletnie wsparcie dla większości urządzeń zaprezentowanych w 2019 roku i później.

Dla modeli z rodziny Galaxy S10, Galaxy Fold (pierwszej generacji) oraz Galaxy Note 10 będzie to ostatnia aktualizacja rozwojowa.

AKTUALIZACJA 25.06.2021

Samsung oficjalnie nie należy do programu Android 12 Beta, ale Koreańczycy mają dostęp do najnowszych wydań testowych i aktywnie pracują nad własną interpretacją Androida 12 z nową wersją nakładki One UI.

Smartfony z rodziny Galaxy S21 jako pierwsze otrzymają One UI 4.0

Smartfony Samsunga razem z aktualizacją do Androida 12 otrzymają nową wersję nakładki graficznej One UI 4.0. Najnowsze informacje sugerują, że oprogramowanie zostanie zaprezentowane znacznie szybciej, niż myśleliśmy.

Koreańscy inżynierowie mocno pracują już nad Androidem 12 z nakładką One UI 4.0 dla swoich najnowszych flagowców z rodziny Galaxy S21.

Najnowsze informacje sugerują, że rozwój One UI 4.0 zaczął się już ponad miesiąc temu - niedługo po wprowadzeniu na rynek poglądowych wersji Androida 12.

Przed premierą One UI 4.0, Samsung prawdopodobnie zaprezentuje odświeżoną wersję nakładki One UI 3, która pojawi się jako One UI 3.5 razem ze składanymi smartfonami w sierpniu 2021 roku.

Pierwsze urządzenia otrzymają One UI 4.0 dopiero pod koniec roku. Mowa o flagowych smartfonach z rodziny Galaxy S21.

Nazwa kodowa One UI 4.0 Źródło: sammobile.com

Nakładka One UI 4.0 z pewnością przyniesie kilka istotnych nowości, ale w chwili obecnej wszystko owiane jest tajemnicą. Brakuje nam szczegółowych informacji na temat nakładki.

Program beta testów One UI 4.0 prawdopodobnie zostanie otwarty dla zainteresowanych użytkowników przed końcem października 2021 roku. Finalna aktualizacja powinna pojawić się w okolicach świąt. Premiera może zbiec się z debiutem Windowsa 11, a One UI 4.0 prawdopodobnie otrzyma świetną integrację z tym systemem.

AKTUALIZCJA 30.06.2021

Do sieci trafiły najnowsze informacje na temat kolejnej generacji nakładki ColorOS, która działa na smartfonach firmy Oppo. Co ciekawe tegoroczne wydanie może zostać wprowadzone również na smartfony firmy OnePlus, które obecnie korzystają z HydrogenOS.

Logo ColorOS Źródło: gizmochina.com

Zgodnie z najnowszymi informacjami z Chin ColorOS będzie najlepszym systemem firmy Oppo, jaki kiedykolwiek powstał.

Z informacji umieszczonych na portalu społecznościowym Weibo wynika, ze ColorOS 12 połączy najlepsze cechy innych nakładek. Mowa o płynności działania i designie z FlymeOS (Meizu), przez innowacje znane z SmartisanOS, aż po prostotę znaną z HydrogenOS.

Oppo specjalnie w celu rozwoju ColorOS zatrudniło niedawno byłego kierownika produktu w Smartisan.

ColorOS 12 ma wprowadzić ogromne zmiany wizualne. Nakładka zostanie zaprezentowana w trzecim kwartale 2021 roku. Mówi się, że premiera odbędzie się 15 sierpnia 2021 roku.

AKTUALIZACJA 05.07.2021

Do sieci trafiły nowe informacje na temat aktualizacji do Androida 12 dla smartfonów produkowanych przez Xiaomi, Redmi oraz POCO. Chińczycy nigdy nie byli najszybsi we wprowadzaniu na rynek aktualizacji oprogramowania, co idealnie obrazuje aktualny stan procesu aktualizacji wybranych urządzeń do Androida 11. Na szczęście w tym roku firma zabrała się do prac nad Androidem 12 nieco wcześniej. Działania te mogą poskutkować nieco szybszym wprowadzeniem oprogramowania na kompatybilne urządzenia.

Samo Xiaomi w dalszym ciągu milczy na temat listy urządzeń, które otrzymają Androida 12. Na szczęście na Twitterze pojawił się nowy wpis użytkownika Xiaomiui. Przedstawia on nieoficjalną listę urządzeń, które powinny otrzymać aktualizację do Androida 12. Została ona sporządzona na podstawie informacji uzyskanych z wewnętrznych źródeł firmy oraz od deweloperów pracujących nad nakładką MIUI.

Na liście znajdziemy wiele flagowych modeli z 2020 oraz 2021 roku. Niestety Xiaomi utnie wsparcie dla wielu popularnych modeli z 2019 roku oraz nowszych średniaków, które rewelacyjnie sprzedały się w naszym kraju. Część z tych urządzeń nadal czeka na aktualizację do Androida 11.

Poniżej lista urządzeń, na których Xiaomi testuje Androida 12:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11X

POCO F3

Redmi K40

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 10S

Urządzenia, które otrzymają Androida 12 to:

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 8 2021

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 5G Racing

Redmi K30i 5G

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Zoom

Redmi K30 Ultra

Redmi K30S Ultra

Redmi K40 Gaming

POCO F2 Pro

POCO F3 GT

POCO X2

POCO X3

POCO X3 NFC

POCO X3 Pro

POCO M2

POCO M2 Reloaded

POCO M2 Pro

POCO M3

POCO M3 Pro 5G

POCO C3

Blackshark 3

Blackshark 3 Pro

Blackshark 3s

Blackshark 4

Blackshark 4 Pro

Mi MIX FOLD

Mi 11 Lite 4G

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Pro Ultra

Mi 10 Lite 5G

Mi 10 Zoom

Mi 10 Youth

Mi 10i

Mi 10T Lite

Mi 10T

Mi 10T Pro

Android 12 powinien trafić również na następujące smartfony:

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi Note 9

Redmi 10X 4G

Mi Note 10 Lite

Xiaomi nie przewiduje aktualizacji poniższych modeli:

Mi 9

Mi 9 SE

Mi 9 Lite

Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi CC9

Mi CC9 Pro

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Premium

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9AT

Redmi 9i

Redmi 9C

Redmi 9 Prime

List of devices that will receive Android 12



The list describes everything. Please read the notes in the bottom left corner!

This list prepared by xiaomiui. Can share with giving credit.



This list updated on 3 July 2021.



Don't forget to follow us :) pic.twitter.com/KeP50Leb5u — Xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) July 3, 2021

AKTUALIZACJA 12.07.2021

Do sieci trafiły nowe - niezbyt optymistyczne informacje. Wynikać z nich może, że Motorola zaktualizuje do Androida 12 jedynie najnowsze modele z wyższej półki.

Moto G20 Źródło: motorola.com

Okazuje się, że Motorola Moto G20 może nie otrzymać aktualizacji do Androida 12. To dosyć niepokojące wieści, ponieważ Moto G20 to nowy smartfon, który zadebiutował na rynku w czerwcu 2021 roku może nie otrzymać żadnej aktualizacji rozwojowej.

Użytkownik modelu Moto G20 zapytał się na subreddicie poświęconym smartfonom Motoroli jak wygląda sytuacja z aktualizacjami do kolejnych wersji Androida. Telefony z rodziny Moto G powinny otrzymać jedną dużą aktualizację systemu.

Moderator forum zweryfikowany przez firmę Motorola przekazał, że w chwili obecnej brakuje informacji dotyczących planów objęcia aktualizacją telefonu Motorola Moto G20.

Motorola nie udostępniła jeszcze mapy drogowej aktualizacji do Androida 12. Dopiero wydanie tego dokumentu rozwieje nasze wątpliwości. W chwili obecnej nadal nie wiadomo które modele otrzymają Androida 12. Z pewnością nowy system trafi na Moto Razr i smartfony z rodziny Moto Edge.

AKTUALIZACJA 15.07.2021

Kolejny producent dołącza do własnych testów Androida 12. Tym razem mowa o Xiaomi, które rozpoczęło wewnętrzne testy Androida 12 Beta na kolejnych modelach z rodziny Mi. Xiaomi jest jednym z największych producentów smartfonów z Androidem. Firma od początku zapisała się do programu Android 12 Beta. Chińczycy pozwalają zainstalować poglądową wersję Androida 12 na Xiaomi Mi 11, Mi 11i, Mi 11 Pro oraz Mi 11 Ultra - wszystkich flagowcach z 2021 roku.

Xiaomi Mi 10T Źródło: mi-home.pl

Aktualnie udostępniane kompilacje to czysty Android AOSP (Android Open Source Project). Oznacza to, że mówimy o oprogramowaniu bez nakładki MIUI oraz licznych dodatków producenta.

Nie oznacza to jednak, że Xiaomi nie pracuje już nad Androidem 12 z autorską nakładką graficzną MIUI. Do sieci trafiły już informacje na temat Xiaomi Mi 11 Pro/Mi 11 Ultra pracujących pod kontrolą Android 12 z MIUI.

Zgodnie z najnowszym raportem Chińczycy dodali do beta testów kolejne smartfony. Tym razem mowa o flagowych modelach z 2020 roku.

Z Androidem 12 w wersji beta kompatybilne są następujące modele:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Redmi K30S Ultra

Beta testy na wyżej wymienionych urządzeniach odbywały się będą jedynie na terytorium Chin. Xiaomi nie zamierza w chwili obecnej wprowadzać testowych kompilacji na urządzenia z europejskiej dystrybucji. Należy pamiętać rownież, że aktualnie mowa o wewnętrznych testach. Producent nie udostępnia linków, które pozwalają zainstalować Androida 12 Beta na zeszłoroczne flagowce.

Testowe oprogramowanie prawdopodobnie posiada nakładkę MIUI 13, która zostanie zaprezentowana w przyszłym miesiącu.

AKTUALIZACJA 29.07.2021

Samsung po raz pierwszy poinformował na oficjalnym forum o aktualizacji swoich smartfonów do Androida 12. Przy okazji uzyskaliśmy potwierdzenie dotyczące nazwy następnej wersji nakładki. Wraz z Androidem 12 na smartfonach Samsunga zadebiutuje One UI 4.0. Koreański producent przekazał również ramy czasowe udostępnienia nowej aktualizacji na flagowe modele.

Informacje o One UI 4.0 z forym Samsunga Źródło: gizchina.com

Już wcześniej wiedzieliśmy, że jako pierwsze Androida 12 w wersji beta oraz stabilnej otrzymają flagowe modele z tegorocznej rodziny Galaxy S21. Koreańczycy potwierdzili, że to właśnie dla tych smartfonów zostanie uruchomiony pilotażowy program aktualizacji do Androida 12.

Wcześniejsze doniesienia sugerowały, ze nakładka One UI 4.0 trafi do otwartych testów w sierpniu 2021 roku. Nowe rozwiązanie ma zaoferować zmianę wygląd interfejsu użytkownika. Dodatkowo One UI 4.0 ma zoptymalizować pracę procesorów Qualcomm Snapdragon 888 oraz Exynos 2100. Samsung prawdopodobnie zdecyduje się również na odświeżenie aplikacji Samsung Notes.

Beta testy powinny potrwać około dwóch miesięcy. Smartfony z rodziny Galaxy S21 otrzymają finalną wersję Androida 12 i nakładki One UI 4.0 prawdopodobnie w okolicach końca listopada/początku grudnia.

W sieci można znaleźć plotki, które sugerują, że Samsung wprowadzi beta testy Androida 12 na nadchodzącym wydarzeniu z cyklu Galaxy Unpacked.

AKTUALIZACJA 11.08.2021

Xiaomi zaktualizuje w pierwszej turze flagowce z procesorem Qualcomm Snapdragon 888

Do sieci trafiły plany firmy Xiaomi dotyczące aktualizacji smartfonów do Androida 12. Chińczycy cały czas są w trackie udostępniania aktualizacji do Androida 11 dla wybranych smartfonów. Dodatkowo cały czas trwa proces udostępniania MIUI 12.5 na kompatybilne urządzenia. Pomimo tego Xiaomi nie zapomina o Androidzie 12, który pojawi się na rynku jesienią.

Xiaomi Mi 11 Ultra Źródło: xiaomi.com

Zgodnie z najnowszymi informacjami Xiaomi przygotowuje się do udostępnienia aktualizacji do Androida 12 dla swoich flagowych modeli z 2021 roku na chwilę po oficjalnym wprowadzeniu finalnej wersji Androida 12 na rynek.

Jako pierwsze, co nie powinno nas dziwić, aktualizację do Androida 12 otrzymają urządzenia wyposażone w procesor Qualcomm Snadpragon 888. Mowa zatem o Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra oraz Redmi K40 Pro Plus. Pozostałe smartfony Xiaomi otrzymają Androida nieco później - w kolejnych falach aktualizacji.

Początkowo aktualizacja trafi na smartfony z chińskiej dystrybucji. Mowa o modelach, które nie posiadają preinstalowanych usług Google. Prawdopodobnie przed wprowadzeniem aktualizacji na rynek Xiaomi udostępni Androida 12 jako opcjonalną aktualizację beta.

AKTUALIZCJA 20.08.2021

Google nie udostępniło jeszcze ukończonej, stabilnej wersji Androida 12, a producenci planują już smartfony, które trafią na rynek z preinstalowanym Androidem 12.

Jednym z pierwszych urządzeń, które od razu po wyjęciu z pudełka działać będzie pod kontrolą Androida 12 będzie nadchodzący smartfon OnePlusa. Model 9RT ma zostać zaprezentowany w listopadzie 2021 roku - około miesiąc po premierze samego Androida 12.

Wizualizacja OnePlus 9RT Źródło: 9to5google.com

OnePlus 9RT będzie również pierwszym smartfonem OnePlus z preinstalowanym ColorOS 12 zamiast autorskiego OxygenOS.

AKTUALIZACJA 30.08.2021

Android 12 z Samsung One UI 4.0 coraz bliżej

Samsung testuje Galaxy S21 Ultra z nakładką graficzną One UI 4.0. Nowa wersja oprogramowania udostępniona zostanie razem z aktualizacją do Androida 12. Potwierdzeniem jest najnowszy wpis w bazie danych Geekbench. Wynika z niego, że flagowy smartfon Samsunga pracuje pod kontrolą testowej wersji Androida 12 i został przetestowany w narzędziu Geekbench 5.

Koreańczycy potwierdzili już oficjalnie istnienie One UI 4.0. Producent przekazał, że udostępni wersję beta nowej nakładki, a oprogramowanie testować będą mogli zainteresowani użytkownicy. Niestety od tego czasu minęło sporo czasu, a Samsung w dalszym ciągu oficjalnie nie zaprezentowało One UI 4.0.

Beta testy Androida 12 na Samsungu Galaxy S21 Źródło: Samsung Members Community

W chwili obecnej Android 12 z One UI 4.0 testowany jest na Samsungu Galaxy S21 Ultra z procesorem Qualcomm Snapdragon 888. Model ten sprzedawany jest jedynie w Korei Południowej.

Z najnowszych przecieków możemy podejrzewać, że publiczne beta testy Androida 12 z nakładką One UI 4.0 rozpoczną się dla smartfonów z rodziny Galaxy S21 jeszcze we wrześniu 2021 roku.

AKTUALIZACJA 31.08.2021

Do sieci trafiła kolejna nieoficjalna lista urządzeń, które powinny otrzymać aktualizację do Androida 12. Tym razem chodzi o sprzęt produkowany przez Xiaomi.

Wiemy już, że Xiaomi wdroży Androida 12 na swoje smartfony wraz z doskonale znaną już nam nakładkę MIUI 12.5 oraz jej ulepszoną wersję MIUI 12.5 Enhnaced. W chwili obecnej debiuty nowych wersji nakładek graficznych od Xiaomi nie są powiązane z wprowadzeniem na rynek nowej wersji systemu operacyjnego Android. To nietypowa sytuacja.

Xiaomi prowadzi aktualnie wewnętrzne oraz zamknięte testy Androida 12 na wybranych urządzeniach. Dodatkowo do sieci trafiła lista smartfonów, które powinny otrzymać nową wersję Androida 12. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje.

Lista urządzeń Xiaomi, które aktualnie przynależą do wewnętrznych testów Androida 12 Beta:

Xiaomi Mi MIX 4

Xiaomi Mi 11X / POCO F3 / Redmi K40

Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 10S

Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro / Redmi K30S Ultra

Mi Pad 5 / Mi Pad 5 Pro / Mi Pad 5 Pro 5G

Redmi K30 Pro / Redmi K30 Zoom / POCO F2 Pro

Redmi Note 8 2021

POCO X3 Pro

Dziwić może, że na liście znalazło się Redmi Note 8 2021. To tani średniak z tego roku, który jest ulepszoną wersją Redmi Note 8/8T - jednego z najlepiej sprzedających się smartfonów 2019 roku.

Lista urządzeń Xiaomi w zamkniętych testach Androida 12 Beta:

Mi 11i / Mi 11X Pro / Redmi K40 Pro / Redmi K40 Pro+

Mi 11 / Mi 11 Pro / Mi 11 Ultra

Smartfony Xiaomi, które powinny otrzymać aktualizację do Androida 12:

Mi MIX Fold

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Mi 10 Lite 5G / Mi 10 Lite Zoom / Mi 10 Youth 5G

Xiaomi Mi 10i / Mi 10T Lite

Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro / Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Smartfony Redmi i Poco, które powinny otrzymać Androida 12:

Redmi 10

Black Shark 3

Redmi 10X 5G / Redmi 10X Pro

Redmi Note 9S / Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Pro Max / Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T / Redmi Note 9 Pro 5G

POCO X2 / POCO X3 / POCO X3 NFC

Redmi K30 Ultra

Redmi K40 Gaming

POCO F3 GT

Redmi K30 / Redmi K30 5G / Redmi K30 5G Racing / Redmi K30i 5G

POCO M3 Pro 5G

POCO M3

Black Shark 4

Redmi Note 10 / Redmi Note 10S / Redmi Note 10T / Redmi Note 10 5G / Redmi Note 10 Pro / Redmi Note 10 Pro Max /Redmi Note 10 Pro 5G (China)

POCO M2 Pro

Redmi 9T / Redmi 9 Power / Redmi Note 9 4G (China)

Z wyżej wymienionych list wynika, że Androida 12 otrzymają smartfony zaprezentowane w 2020 lub 2021 roku. Niestety posiadacze starszych urządzeń muszą obejść się smakiem.

AKTUALIZACJA 01.09.2021

Użytkownicy sprzętu firmy Samsung cały czas zastanawiają się kiedy producent udostępni nową wersję nakładki One UI 4.0 opartą na Androidzie 12. Koreańczycy nie uczestniczą w oficjalnych beta testach czystej wersji Androida, ale po cichu opracowują autorską nakładkę graficzną.

Z najnowszych informacji wynika, że beta testy na flagowych urządzeniach rozpoczną się w tym miesiącu. Pracownik Samsunga na stanowisku Beta Operations Manager przekazał, że testy nakładki One UI 4.0 w wersji Beta rozpoczną się we wrześniu.

Początkowo Androida 12 z One UI 4.0 w wersji przedprodukcyjnej zostanie udostępniony dla posiadaczy Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra. Wkrótce później oprogramowanie powinno trafić na większą ilość modeli.

W chwili obecnej nadal nie wiemy jakie nowości pojawią się w kolejnym wydaniu One UI. Pod tym względem Samsungowi udało się zachować tajemnice. Pewne jest jednak, że otrzymamy funkcje znane z czystego Androida 12. Mamy nadzieję, że Samsung połączy swój interfejs z językiem stylistycznym Material You i Dynamic Theming.

W zeszłym roku beta testy Androida 11 z One UI 3.0 rozpoczęły się w sierpniu. Wtedy oprogramowanie trafiło do deweloperów i programistów. Użytkownicy otrzymali pierwsze kompilacje testowe na początku października.

Zapisy do uczestnictwa w przedpremierowych testach Androida 12 i nakładki One UI 4.0 odbywać się będą w aplikacji Samsung Members.

AKTUALIZACJA 03.09.2021

Do sieci trafiają kolejne informacje na temat aktualizacji do Androida 12 dla smartfonów firmy Samsung. Optymistyczne informacje pozwalają sądzić, że pomimo braku przynależności Samsunga do testów Androida 12 Beta, oprogramowanie to dosyć szybko trafi na flagowe smartfony z rodziny Galaxy.

Po ogłoszeniu beta testów Androida 12 i nakładki One UI 4.0 na lokalnym rynku (w Korei Południowej) niemiecki oddział firmy Samsung potwierdził, że testy odbywać się będą również w Europie.

Nasi zachodni sąsiedzi potwierdzili, że na początku oprogramowanie trafi na smartfony Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra. Niestety w dalszym ciągu brakuje szczegółowych informacji dotyczących daty premiery. Patrząc na obecny rozwój wydarzeń możemy spodziewać się, że Android 12 w wersji Beta z nakładką One UI 4.0 pojawi się na pierwszych urządzeniach jeszcze pod koniec września 2021 roku.

AKTUALIZACJA 07.09.2021

Nokia udostępniła Androida 12 Developer Preview na swoje pierwsze urządzenie. Z testową wersją oprogramowania kompatybilna jest najnowsza Nokia X20. To jedna z tegorocznych propozycji tego producenta. Co ważne jest to smartfon z średniej-niższej półki cenowej.

Nokia X20 Źródło: nokia.com

HMD Global - firma odpowiedzialna za wprowadzanie na rynek, sprzedaż i wsparcie techniczne dla smartfonów Nokia ostatnimi czasy nie najlepiej radzi sobie z aktualizacjami. Mamy nadzieję, że przedsiębiorstwo wzięło sobie do serca nieudany proces aktualizacji swoich smartfonów do Androida 11 i zmieni podejście przy okazji debiutu Androida 12.

Użytkownicy smartfonów Nokia X20 mogą zapisać się już do beta testów z wykorzystaniem aplikacji My Phone. Po kliknięciu w baner Wsparcie można dotrzeć do sekcji Android developer preview.

Po zarejestrowaniu się w beta testach można pobrać aktualizację OTA z poziomu ustawień systemowych. Pojawi się ona w ciągu 12 godzin od momentu zapisania się do testów.

Oprogramowanie w chwili obecnej jest mocno niestabilne i nie nadaje się do użytkowania na codzień.

Producent przekazał, że nie wszystkie aplikacje z Google Play współpracują z testową wersją Androida 12. Powrót do Androida 11 jest możliwy, ale musimy pogodzić się z całkowitą utratą danych.

AKTUALIZACJA 08.09.2021

Oppo przekazało informacje na temat autorskiego systemu operacyjnego ColorOS 12 opartego na Androidzie 12. System trafi na smartfony firmy Oppo oraz OnePlus. Dodatkowo w nieco zmienionej formie zadebiutuje na rynku jako Realme UI 3.0.

ColorOS Źródło: Oppo.com

Pracownicy pomocy technicznej Oppo przekazali, że ColorOS 12 zostanie zaprezentowany do końca września. Portal gsmarena.com dotarł do informacji sugerujących, że nowa wersja oprogramowania pojawi się w poniedziałek 13 września 2021 roku.

W chwili obecnej Oppo nie podało żadnych szczegółowych informacji dotyczących nowych funkcji oraz kompatybilności z poszczególnymi urządzeniami. Do sieci trafiły jedynie oficjalne tapety, które dostarczane będą razem z nową wersją nakładki ColorOS.

AKTUALIZACJA 10.09.2021

Po szumnych zapowiedziach Samsung opóźnia wprowadzenie na rynek Androida 12 wraz z One UI 4.0 na swoje flagowe urządzenia.

W sierpniu Koreańczycy przekazali, że beta testy Androida 12 i nowej nakładki One UI 4.0 rozpoczną się dla posiadaczy smartfonów z rodziny Galaxy S21 we wrześniu.

Niestety coś poszło niezgodnie z planem, ponieważ Samsung bez podania przyczyn opóźnił start testów nowego oprogramowania. Aplikacja Samsung Members dostępna na koreańskich smartfonach, które jako pierwsze miały otrzymać aktualizację informuje, że z powodu nieprzewidzianych okoliczności została ona przesunięta w czasie.

Opóźnienie beta testów Androida 12 przez firmę Samsung Źródło: notebookcheck.net

Z uzyskanych informacji wynika, że niezależnie od opóźnień Samsung ma zamiar udostępnić Androida 12 z One UI 4.0 dla pierwszych smartfonów w listopadzie tego roku. Smartfony z rodziny Galaxy S21 nadal powinny otrzymać kompilacje testowe jako pierwsze.

Jednocześnie Samsung w dalszym ciągu nie przedstawił mapy drogowej aktualizacji ani listy urządzeń, które otrzymają Androida 12 wraz z nową nakładką One UI 4.0.

Z wyliczeń wynika, że Koreańczycy powinni zaktualizować do Androida 12 około 70 urządzeń z rodzin Galaxy S, Galaxy A, Galaxy Z, Galaxy Note, Galaxy M, Galaxy F, Galaxy XCover oraz Galaxy Tab.

Wiemy już, że smartfony OnePlus przechodzą z nakładki graficznej OxygenOS na ColorOS. Zmiana nastąpi przy okazji aktualizacji do Androida 12.

Po premierze chińskiego modelu OnePlus 9 z preinstalowanym ColorOS nadszedł czas na ujawnienie planów aktualizacji dla pozostałych urządzeń.

Jeden z wysoko postawionych pracowników OnePlusa poinformował dziś oficjalnie, że przy okazji aktualizacji do Androida 12 smartfony firmy OnePlus otrzymają nakładkę ColorOS.

Nakładka ColorOS Źródło: Oppo.com

Dowiedzieliśmy się, że na aktualizację załapią się posiadacze modeli OnePlus 7, 7T, 8, 8 Pro oraz 8T.

Dodatkowo do sieci trafił wstępny harmonogram udostępniania nakładki ColorOS 12 na smartfony OnePlus.

Otwarte beta testy ColorOS 12 odbędą się na początku 2022 roku dla następujących urządzeń:

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

W połowie roku to samo oprogramowanie trafi na starsze modele:

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

Finalna wersja oprogramowania zostanie udostępniona w pierwszej połowie 2022 roku dla smartfonów:

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

Starsze modele uprawnione do aktualizacji w drugiej połowie 2022 roku to:

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

AKTUALIZACJA 13.09.2021

Po piątkowych informacjach dotyczących aktualizacji do ColorOS 12 z Androidem 12 dla smartfonów firmy OnePlus nadszedł czas na kolejną deklarację chińskiego producenta.

Oppo za pośrednictwem oficjalnego konta na portalu społecznościowym Weibo potwierdziło prezentację własnej nakładki ColorOS 12 opartej na najnowszym Androidzie 12. Premiera odbędzie się w najbliższy czwartek - 16 września 2021 roku o godzinie 12:00 czasu lokalnego w naszym kraju (18:00 w Chinach).

Premiera ColorOS 12 Źródło: xda-developers.com

Bardzo możliwe, że od razu po prezentacji uruchomione zostaną pierwsze beta testy. Oprogramowanie powinno zostać udostępnione dla modeli z flagowej serii Find X3.

Warto podkreślić, że mowa o nakładce ColorOS 12 bez integracji z usługami Google. Europejska wersja ColorOS z dostępem do usług Google zostanie udostępniona prawdopodobnie dopiero za kilka tygodni.

AKTUALIZACJA 14.09.2021

Samsung udostępnił pierwszą betę Androida 12 dla swoich urządzeń. Nowe oprogramowanie ze zaktualizowaną nakładką One UI 4.0 jest już dostępne dla posiadaczy flagowych modeli z rodziny Galaxy S21.

Użytkownicy smartfonów Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra mogą już pobierać pierwszą kompilację Androida 12 wraz z odświeżonym interfejsem graficznym. Wkrótce do beta testów powinny dołączyć kolejne modele urządzeń Samsunga.

Oprogramowanie testowe można pobrać w kilku krajach. Najważniejszą informacją jest obecność Polski wśród regionów, w których Samsung udostępnił beta testy. Oznacza to, że użytkownicy polskich egzemplarzy mogą bez problemu pobierać Androida.

Aby pobrać Androida 12 na Galaxy S21 należy uruchomić aplikację Samsung Members i kliknąć w stosowny baner, który powinien pojawić się automatycznie. Przed procesem instalacji należy wykonać pełną kopię zapasową urządzenia.

Oprogramowanie instaluje się jak klasyczną aktualizację - z poziomu ustawień.

Przy okazji udostępniania Androida 12 z One UI 4.0 w stadium beta Samsung zdradził datę premiery finalnej wersji. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, aktualizacja dla kompatybilnych urządzeń rozpocznie się do końca tego roku.

AKTUALIZACJA 20.09.2021

Oppo oficjalnie zaprezentowało swoją nakładkę ColorOS 12 opartą na najnowszym Androidzie 12. Co ważne podczas wydarzenia udostępniono pełną mapę drogową aktualizacji dla kompatybilnych urządzeń wraz z przewidywaną datą premiery.

Poniżej znajdziesz pełną listę smartfony Oppo oraz OnePlus, które otrzymają ColorOS 12.

Aktualizacja w październiku 2021 roku:

Find X3 Pro

Find X3 Pro Mars Exploration Edition

Find X3

OnePlus 9 Pro 5G

OnePlus 9 5G

Aktualizacja w listopadzie 2021 roku:

Find X2 Pro

Find X2 Pro Lamborghini Edition

Find X2

Find X2 League of Legends S10 Limited Edition

Reno6 Pro+ 5G

Reno6 Pro+ 5G Detective Conan Limited Edition

Reno6 Pro 5G

Reno6 5G

Aktualizacja w grudniu 2021 roku:

Ace2

Ace2 EVA Limited Edition

Reno5 Pro+ 5G

Reno5 Pro+ Artist Limited Edition 5G

Reno5 Pro 5G

Reno5 5G

Reno5 K 5G

K9 5G

A95 5G

A93 5G

Aktualizacja w pierwszej połowie 2021 roku:

OnePlus 9R 5G

OnePlus 8T

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

Reno Ace

Reno Ace Gundam Edition

Reno 10x zoom version

Reno Barcelona Custom Edition

Reno4 Pro 5G

Reno4 Pro 5G 2020 Summer Custom Edition

Reno4 Pro 5G Artist Limited Edition

Reno4 5G

Reno4 SE 5G

Reno3 Pro 5G

Reno3 Pro 5G Classic Blue Custom Edition

Reno3 5G

Reno3 vitality version

K9 Pro 5G

K7

K7x

A93s 5G

A92s 5G

A72 5G

A55 5G

A53 5G

Dodatkowo producent przewidział dwa filmiki, które przedstawiają najważniejsze nowości oraz zmiany, które pojawią się po aktualizacji smartfonów OnePlus i Oppo do ColorOS 12 i Androida 12.

AKTUALIZACJA 22.09.2021

Do sieci trafiły kolejne plany dotyczące aktualizacji smartfonów do Androida 12. Tym razem mowa o nowszych urządzeniach Nokii produkowanych przez HMD Global.

Nokia X10 Źródło: Nokia.com

Aktualizacja do Androida 12 trafi na model Nokia X10 5G. Smartfon te nie należy do beta testów Androida 12, ale w sieci można odnaleźć wyniki testów syntetycznych Geekbench wykonywanych na najnowszej wersji Androida. Dowodzą one, że Nokia testuje nowe oprogramowanie na swojego średniaka.

Dodatkowo wszystko wskazuje na to, że smartfon może otrzymać aktualizację jako jeden z pierwszych.

W tym samym okresie czasu aktualizacja do Androida 12 powinna trafić również na inne nowe modele Nokii - X20 5G oraz odporną na uszkodzenia mechaniczne XR20.

AKTUALIZACJA 27.09.2021

Zgodnie z najnowszymi informacjami Xiaomi udostępniło wewnętrzną betę Androida 12 dla Xiaomi Mi 11 Ultra. Najnowsze oprogramowanie o numerze kompilacji V21.9.25 wprowadza na pokład najnowszą wersję zielonego robocika.

Dziennik zmian wskazuje na zmianę wersji systemu operacyjnego. Dodatkowo Xiaomi deklaruje, że popracowano nad stabilnością systemu oraz optymalizacją oprogramowania.

Aktualizacja do Androida 12 dla Mi 11 Ultra Źródło: rprna.com

Producent zaleca wykonanie pełnej kopii zapasowej danych przed wykonaniem aktualizacji do wersji beta. Po aktualizacji użytkownicy mogą borykać się z chwilowymi spadkami wydajności oraz zwiększonym zużyciem energii.

AKTUALIZACJA 30.09.2021

Na kilka dni przed wydaniem ukończonej wersji Androida 12 OnePlus postanowił zaktualizował swoje flagowe smartfony do Androida 12 Developer Preview 2. Oprogramowanie zostało udostępnione dla OnePlus 9 oraz OnePlus 9 Pro. Aktualizacja skupia się przede wszystkim na poprawkach błędów i udoskonaleniu systemu.

OnePlus 9 Źródło: OnePlus.com

Czytając wpis na oficjalnym forum OnePlus dowiemy się, że oprogramowanie nadal nie nadaje się do codziennego użytku i może zawierać błędy.

Producent popracował nad algorytmem automatycznego ustawiania jasności ekranu i zapobiegania przypadkowym dotknięcia. Pojawił się nowy wygląd niektórych elementów interfejsu użytkownika. Pod maską wprowadzono zmiany do trybu wysokiej wydajności. Zmieniły się również algorytmy odpowiedzialne za wykonywanie i przetwarzanie zdjęć. Niestety aplikacja aparatu nadal nie posiada elementów opracowanych przez Hasselblad.

OnePlus 9 oraz OnePlus 9 Pro powinny zostać zaktualizowane do stabilnego wydania Androida 12 w październiku 2021 roku.

AKTUALIZACJA 1.10.2021

Xiaomi startuje z beta testami Androida 12 na swoich flagowych urządzeniach z rodziny Mi 11. Oprogramowanie pobiorą posiadacze modeli Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra oraz Mi 11i. Niestety polscy konsumenci posiadający kompatybilne urządzenie i tak raczej nie skorzystają z programu testów Androida 12. Wszystko ze względu na dodatkowe wymagania.

Xiaomi Mi 11 Źródło: mi-home.pl

Na aktualizację załapią się jedynie posiadacze smartfonów z oprogramowanie w wersji Global. Tego typu system nie posiada preinstalowanych usług Google. Jakby tego było mało producent przygotował jeszcze jedną kompilację. Do testów można zapisać jedynie 600 urządzeń (200 sztuk każdego modelu). Oznacza to, że beta testy Android 12 będą dostępne dla bardzo niewielkiego grona posiadaczy flagowych smartfonów Xiaomi.

Aby pobrać Androida 12 Beta należy przejść na stronę oficjalnego forum Mi Community i podążać zgodnie za wskazówkami.

AKTAULIZACJA 4.10.2021

Źródła z Chin bliskie producenta donoszą, że Oppo pracuje nad kolejnymi wersjami ColorOS 12 opartymi na Androidzie 12 dla swoich flagowych urządzeń. Mówi się, że jako pierwsze aktualizację otrzymają Oppo Find X3 Pro oraz OnePlus 9/9 Pro.

ColorOS Źródło: oppo.com

We wrześniu Oppo przekazało, że więcej szczegółów dotyczących ColorOS dowiemy się podczas trwania konferencji dla deweloperów, która zaplanowana jest na 27 października 2021 roku.

Firma wspomniała również, że pierwsze kompilacje testowe mogą być mocno niedopracowane.

Przed instalacją ColorOS 12 Beta użytkownicy Oppo Find X3 Pro muszą zaktualizować urządzenie do wersji A.27, a posiadacze OnePlus 9/9 Pro do wersji A.10.

Asus również udostępni Androida 12 w wersji beta dla swojego kompaktowego flagowca. Posiadacze modelu ZenFone 8 mogli będą testować Androida 12 wraz z najnowszym wydaniem nakładki ZenUI.

ZenFone 8 otrzymał już wcześniej dwie kompilacje testowe Androida 12 Developer Preview, ale nie zawierały one autorskiej nakładki graficznej ZenUI.

Asus ZenFone 8 Źródło: asus.com

Producent prowadzi aktualnie zapisy, które potrwają do 13 października 2021 roku. Asus przestrzega użytkowników przed błędami, które mogę uniemożliwiać pracę z urządzeniem. Inżynierowie podkreślają, że nie warto instalować wersji beta na urządzeniu, z którego korzystamy na co dzień.

Zapisać do programu beta testów można się z poziomu Ustawień. Konieczne jest logowanie do konta Asus. Po rejestracji producent prześle potwierdzenie. Kompilacja testowa powinna zostać udostępniona w ciągu najbliższych dni.

AKTUALIZACJA 5.10.2021

Google wprowadziło na rynek finalną wersję Androida 12!

Wyszukiwarkowy gigant poinformował we wtorek nad ranem o ukończeniu prac nad Androidem 12. Oprogramowanie otrzymało status stabilnej wersji i trafiło do repozytorium AOSP (Android Open Source Project). Oznacza to, że wkrótce producenci rozpoczną aktualizację swoich pierwszych urządzeń do Androida 12.

Oficjalne logo Androida 12 Źródło: google.com

Niestety przy okazji wprowadzania na rynek Androida 12 firma Google nie udostępniła aktualizacji dla smartfonów z rodziny Pixel. Poinformowano jedynie, że oprogramowanie zostanie wprowadzone na rynek w ciągu kilku tygodni. Możliwe, że termin zbiegnie się w czasie z premierą Pixela 6.

Google przekazało, że renomowani producenci urządzeń z Androidem wydadzą pierwsze aktualizacje do nowej wersji systemu operacyjnego jeszcze w tym roku.

W dniu premiery finalnej wersji Androida 11 Realme pochwaliło się nakładką Realme UI 3.0 i zdradziło nieco szczegółów na temat procesu aktualizacji. Okazuje się, że posiadacze flagowego modelu Realme GT otrzymają nowe oprogramowanie już w przyszłym tygodniu. Smartfon Realme GT powinien otrzymać aktualizację do Androida 12 oraz Realme UI 3.0 już w środę - 13 października 2021 roku. Będzie to jeden z pierwszych smartfonów pracujących pod kontrolą Androida 12 - razem z Pixelami od Google.

Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że nowo zaprezentowany Realme GT Neo2 będzie pierwszym smartfonem sprzedawanym z preinstalowanym Androidem 12 i Realme UI 3.0. Posiadacze tego modelu z Indii oraz Europy od razu po wyjęciu z pudełka otrzymają Androida 12.

Portal Gsmarena dotarł do zrzutów ekranu, które pokazują zmiany wizualne w nakładce Realme UI 3.0. Producent zdecydował się na przeprojektowanie interfejsu, dodatnie nowych tapet oraz wprowadzenie dodatkowych funkcji związanych z multimediami. Więcej szczegółów pojawi się w najbliższych dniach.

Realme UI 3.0 Źródło: gsmarena.com Realme UI 3.0 Źródło: gsmarena.com

Realme UI 3.0 Źródło: gsmarena.com Realme UI 3.0 Źródło: gsmarena.com

Również Oppo pochwaliło się swoimi pracami nad Androidem 12. Wiemy, że aktualizacja do nowej wersji zielonego robocika dla urządzeń OnePlus oraz Oppo zintegrowana zostanie z nakładką ColorOS 12.

Oppo zamierza zaprezentować globalną wersję nakładki ColorOS 12 dedykowanym dla rynku europejskiego już 11 października 2021 roku. Przewidujemy, że oprogramowanie różnić się będzie od chińskiego wydania, które nie zostało zintegrowane z usługami Google.

Producent zaplanował już konferencję prasową, która transmitowana będzie na żywo na YouTube.

Spodziewamy się, że Oppo skupiło się na szerokich możliwościach personalizacji. Producent ma również wydać nową nakładkę i Androida 12 na sporą ilość urządzeń i poprawić swoje wsparcie w kwestii zapewniania aktualizacji oprogramowania.

Xiaomi także dołączyło do grona producentów, którzy po ogłoszeniu przez Google wprowadzenia na rynek Androida 12 wydali pierwsze bety systemu operacyjnego na swoje urządzenia. Chiński gigant technologiczny poinformował za pośrednictwem konta @miuirom na Twitterze o obecności nowego oprogramowania układowego.

MIUI 12.5 beta oparte na Androidzie 12 zostało udostępnione dla trzech modeli. Mowa o Xiaomi Mi 11i, Mi 11 oraz Mi 11 Ultra.

W chwili obecnej brakuje szczegółowych informacji. Wiemy, że Android 12 dostępny jest dla modeli z romem Global (bez dostępu do usług Google). Całość oparto na nakładce MIUI 12.5.3.

AKTUALIZACJA 07.10.2021

Samsung rozszerza zakres terytorialny beta testów Androida 12 wraz z nakładką One UI 4.0. Pierwotnie program rozpoczął się w Korei Południowej i został rozszerzony na Niemcy i Indie. Teraz do grona szczęśliwców, którzy mogą testować najnowsze oprogramowanie dołączyli mieszkańcy Wielkiej Brytanii.

Najnowsza wersja One UI dodaje możliwość rozszerzenia pamięci operacyjnej RAM Plus. Pojawia się także stylizacja Material You i wiele nowości od Samsunga.

Zapisy do beta testów odbywają się poprzez aplikację Samsung Members. W chwili obecnej oprogramowanie nie jest jeszcze dostępne w naszym kraju.

Realme pochwaliło się wyglądem nakładki Realme UI 3.0, która trafi na smartfony producenta wraz z aktualizacją do Androida 12.

Na chińskim portali społecznościowym Weibo pojawiły się zrzuty ekranu prezentujące zmiany wizualne.

Oprogramowanie trafi jako aktualizacja OTA dla flagowego modelu Realme GT już 13 października 2021 roku. System operacyjny wygląda bardzo podobnie do ColorOS 12 od Oppo. Podobieństwo nie powinno dziwić - obie firmy ze sobą współpracują.

Główną różnicą pomiędzy ColorOS 12 i Realme UI 3.0 jest wygląd ikon. Pierwszym smartfonem z preinstalowanym Androidem 12 i Realme UI 3.0 będzie model GT Neo2.

Realme UI 3.0 Źródło: gsmarena.com Realme UI 3.0 Źródło: gsmarena.com

Realme UI 3.0 Źródło: gsmarena.com Realme UI 3.0 Źródło: gsmarena.com

Kolejny producenci udostępniają Androida 12, ale oprogramowanie niestety nie jest bez wad. Użytkownicy flagowych modeli Xiaomi Mi 11 zgłaszają problemy po aktualizacji do Androida 12. Okazuje się, że wersja beta systemu operacyjnego, która została udostępniona kilka dni temu dla Xiaomi Mi 11i, Mi 11 oraz Mi 11 Ultra może powodować pewne problemy.

Xiaomi Mi 11 Źródło: mi-home.pl

Aktualizacja dystrybuowana z wykorzystaniem Mi Pilot jako stabilna beta może powodować uszkodzenie telefonu. Według Xiaomiui i opinii użytkowników po instalacji Androida 12 beta na smartfonach z rodziny Mi 11 urządzenia przestają działać. Oprogramowanie nie uruchamia się i nie pozwala korzystać ze smartfonów. Mowa o systemach z numerami kompilacji V12.5.1.0.SKBMIXM dla Mi 11, V12.5.1.0.SKKMIXM dla Mi 11i oraz V12.5.1.0.SKAMIXM dla Mi 11 Ultra.

Usterka związana z oprogramowaniem może być łatwo rozwiązana z pomocą autoryzowanego centrum serwisowego. Należy wgrać ostatnią wersję Androida 11, aby urządzenia z powrotem zaczęły działać.

Xiaomi w aplikacji Mi Pilot informuje o możliwości wystąpienia wyżej wymienionego problemu. Oprogramowanie nie zostało wycofane.

AKTUALIZACJA 08.10.2021

Aktualizacja do Androida 12 nie ominęła również najnowszych flagowców OnePlusa. Producent ten słynie z błyskawicznie szybkiego udostępniania aktualizacji do najnowszych wersji Androida dla swoich aktualnych flagowców.

OnePlus 9 Pro Źródło: OnePlus.com

Nie inaczej jest tym razem. Urządzenia z serii OnePlus 9 otrzymały właśnie aktualizację do OxygenOS 12 w wersji Open Beta. Co ważne mowa o urządzeniach z europejskiej dystrybucji, które aktualnie nie są jeszcze aktualizowane do nakładki ColorOS 12.

Oprogramowanie OxygenOS 12 Open Beta 1 nie jest idealne. Producent informuje o kilku problemach. Mowa o niestabilnym działaniu aplikacji aparatu, problemem z przesyłaniem plików przez Bluetooth czy niepoprawnym działaniem aplikacji do nagrywania ekranu.

AKTUALIZACJA 11.10.2021

Oppo przekazało informacje dotyczące aktualizacji do ColorOS 12 i Androida 12 dla swoich smartfonów. Producent udostępnił w sieci mapę drogową. Wynika z niej, że firma do końca przyszłego roku udostępni Androida 12 na 52 urządzeniach Oppo. Co ważne aktualizacja startuje już dziś. Jako pierwsi Androida 12 z ColorOS 12 zainstalują posiadacze flagowego modelu Find X3 Pro.

Mapa drogowa aktualizacji do Androida 12 dla urządzeń Oppo Źródło: gsmarena.com

Producent przygotował również wersje beta, która pojawiać się będą przed finalnymi wydaniami. Na liście znajdziemy flagowce oraz średniaki wydane w ciągu ostatnich dwóch lat.

Instrukcja zapisania do beta testów ColorOS 12 Źródło: gsmarena.com

AKTUALIZACJA 13.10.2021

Realme zaprezentowało dziś nowego smartfona. Na specjalnie zorganizowanym wydarzeniu firma pokazała również oficjalnie swoją nakładkę Realme UI 3.0 opartą na Androidzie 12.

Producent zapowiedział proces aktualizacji dla swoich smartfonów. Większość urządzeń powinna otrzymać nowe oprogramowanie do końca tego roku.

Mapa drogowa aktualizacji do Androida 12 i Realme UI 3.0 Źródło: MySmartPrice.com

Z udostępnionej w sieci mapy drogowej dowiadujemy się, że aktualizacja początkowo trafi do posiadaczy modelu Realme GT. Urządzenie otrzyma Androida 12 jeszcze w październiku 2021 roku.

W drugiej turze, która powinna zakończyć się w tym roku oprogramowanie trafi na następujące modele: GT Master Edition, GT Neo 2 5G, X7 Max oraz 8 Pro. Szczególnie cieszy obecność popularnego w naszym kraju średniaka.

Oprogramowanie trafi również na następujące modele:

Realme X7 Pro

Realme X50 Pro 5G

Realme 8 4G

Realme 8i

Realme 7 Pro

Realme narzo 50a

Realme narzo 30

Realme C25s

Realme X7

Realme X3

Realme X3 SuperZoom

Realme 8 5G

Realme 8s

Realme 7 5G

Realme narzo 30 Pro 5G

Realme narzo 30 5G

Posiadacze wyżej wymienionych urządzeń powinni otrzymać aktualizację w pierwszym lub drugim kwartale 2022 roku.

AKTUALIZACJA 18.10.2021

OnePlus intensywnie pracuje nad aktualizacją do Androida 12 dla swoich smartfonów. Wiemy już, ze wybrane urządzenia tego producenta przy okazji aktualizacji do najnowszej wersji zielonego robocika zmienią nakładkę graficzną na ColorOS 12 od Oppo.

OnePlus 9 oraz OnePlus 9 Pro z chińskiego rynku otrzymały właśnie kolejną wersję beta Androida 12 opartą na nakładce ColorOS 12.

OnePlus 9 Pro Źródło: OnePlus.com

Oprogramowanie o numerze kompilacji C.25 eliminuje problemy z czujnikiem oświetlenia oraz zbyt małymi strzałkami nawigacyjnymi w trybie obsługi jedną ręką.

Producent wyeliminował również błąd wyświetlający ikony aplikacji w różnych miejscach na pulpicie. Pojawiła się możliwość przywrócenia zdjęć z galerii. Poprawiono również stabilność działania komunikatora WeChat. OnePlus dodał obsługę sprawdzenia poziomu naładowania baterii urządzeń podłączonych do smartfona z wykorzystaniem Bluetooth.

Nowe oprogramowanie udostępnianie jest jako aktualizacja OTA dla wszystkich smartfonów, które pracują pod kontrolą Androida 12 Beta.

Poniżej znajdziesz listę producentów wraz z urządzeniami, które powinny otrzymać Androida 12.

AKTUALIZACJA 20.10.2021

Na jesiennej konferencji Google Fall Event wyszukiwarkowy gigant udostępnił oficjalną aktualizację do stabilnej wersji Androida dla smartfonów z rodziny Pixel 3, Pixel 4 oraz Pixel 5. Łącznie Google zaktualizowało dziewięć modeli smartfonów. Oprogramowanie pojawiło się w dniu premiery najnowszych modeli z serii Google Pixel 6.

Oprogramowanie udostępniane jest jako aktualizacja OTA. Dodatkowo w sieci można znaleźć już oryginalne obrazy pozwalające na wgranie oprogramowania na nowo.

Aktualizacja z Androida 12 Beta do Android 12 na Pixel 5 Źródło: gsmarena.com Aktualizacja z Androida 12 Beta do Android 12 na Pixel 5 Źródło: gsmarena.com

Posiadacze smartfonów Pixel mogą aktualizować swoje urządzenia do Androida 12 niezależnie od faktu czy testowali oprogramowanie w wersji Beta.

Aktualizacja z Androida 11 do Androida 12 na Pixelu 3a XL zajmuje około 1,5 GB.

W dniu premiery Androida 12 na Pixele firma Oppo przekazała, że pracuje nad Androidem 12 Beta z nakładką ColorOS dla swoich smartfonów z rodziny Reno6. Producent informuje, że beta testy nowego systemu operacyjnego wystartują w przyszłym miesiącu.

Aktualnie uruchomiono już pilotażowy program, w którym wybrani użytkownicy mogą już pobrać Androida 12 na smartfony Oppo Reno6 z chińskiej dystrybucji. Na pierwsze testy przeznaczono 700 miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń do programu.

Oppo Reno6 Źródło: oppo.com

AKTUALIZACJA 21.10.2021

Realme udostępniło beta testy Androida 12 z nakładką realme UI 3.0 dla wszystkich smartfonów realme GT. Oprogramowanie nie jest już ograniczone dla egzemplarzy sprzedanych w Chinach.

Android 12 i realme UI 3.0 dla realme GT Źródło; realme.com

Wiadomość została udostępniona na forum społeczności realme wraz z dokładną instrukcją instalacji oprogramowania w wersji beta. Producent informuje o ograniczonej liczbie miejsce. Decydująca jest kolejność napływających zgłoszeń.

Proces instalacji Androida 12 i realme UI 3.0 beta Źródło; realme.com

Aby zainstalować Androida 12 beta z realme UI 3.0 na realme GT potrzebne jest co najmniej 10 GB wolnego miejsca na dysku. Dodatkowo telefon musi być naładowany co najmniej w 60%. Warto wykonać pełną kopię zapasową danych. Przed przystąpieniem do instalacji Androida 12 należy zaktualizować telefon do stabilnego oprogramowania o numerze kompilacji RMX2202_11_A.14.

Po zapisaniu się do beta testów Android 12 zostanie udostępniony jako aktualizacja OTA.

Również Samsung intensywnie pracuje nad Androidem 12 i nakładką One UI 4.0 dla swoich urządzeń. Producent udostępnił właśnie trzecią wersję beta oprogramowania. Aktualnie pobrać je mogą użytkownicy z Korei Południowej. Najnowsza kompilacja w całości usuwa reklamy z systemu operacyjnego. Popracowano również nieco nad animacjami. Całość uzupełnia zupełnie nowa aplikacja pogody.

This is the completely redesigned, new Weather app in One UI 4 Beta 3rd version.

The advertisements are completely gone, and the new animations are amazing.

Samsung wyeliminował wiele błędów, które były raportowane przez użytkowników poprzednich wydań beta. Interfejs użytkownika nakładki One UI 4.0 lepiej dopasowano do wymagań Androida 12.

Android 12 z One UI 4.0 w wersji beta 3 wkrótce trafi do wszystkich smartfonów zapisanych do programu beta testów. Kompilacja testowa otrzymała końcówkę ZUJB. Oprogramowanie udostępniane jest jako aktualizacja OTA.

Vivo dołączyło do producentów, którzy określili już swoje plany dotyczące aktualizacji urządzeń do Androida 12. Producent potwierdził, że nowa wersja zielonego robocika trafi łącznie na 31 modeli z serii S, V, X oraz Y.

Testy oprogramowania w wersji beta rozpoczną się w listopadzie. System trafi najpierw na flagowy model vivo X70 Pro+.

W grudniu Android 12 beta trafi na vivo X60 Pro+, X60 Pro, X60, V21 oraz Y72 5G. Stabilna wersja Androida 12 pojawi się najwcześniej w styczniu 2022 roku.

Aktualne plany aktualizacji dotyczą urządzeń z rynku indyjskiego. Nie znamy jeszcze europejskiego harmonogramu.

Plany aktualizacji do Androida 12 smartfonów vivo

AKTUALIZACJA 22.10.2021

Aktualizacja do Androida 12 zepsuła niektóre smartfony Google Pixel. Według użytkowników kilka miesięcy to dla wyszukiwarkowego giganta za mało czasu na dopracowanie oprogramowania na własne urządzenia.

Google Pixel 6 Pro Źródło: google.com

Jeden z użytkowników Pixela 4a 5G raportuje na oficjalnym forum Google, że urządzenie po aktualizacji do Androida 12 ma problem z uruchamianiem aplikacji, które cały czas się zawieszają. Pogorszyły się również czasy pracy na baterii.

Również posiadacz flagowego do niedawna Pixela 5 wypowiedział się nieprzychylnie na temat aktualizacji do Androida 12. Jego urządzenie zawiesza się mimo przywrócenia do ustawień fabrycznych i ponownej konfiguracji od nowa.

Z problemami borykają się również właściciele Pixela 3 - najstarszego urządzenia, które otrzymało Androida 12. W przypadku tych smartfonów za błędy odpowiedzialna jest nakładka graficzna Pixel Launcher.

Modele z rodziny Pixel 4 mają problem z poprawnym działaniem systemu rozpoznawania twarzy po aktualizacji do stabilnego wydania Androida 12. Po kilku godzinach użytkowania czujniki przestają działać. Restart pomaga na chwilę poradzić sobie z usterką. Co istotne po wyłączeniu systemu skanowania twarzy smartfony utrudniają odblokowanie z wykorzystaniem kodu PIN - ekran staję się mniej responsywny.

Google twierdzi, że problemy mogą być związane z niedostosowanymi aplikacjami firm trzecich, ale to raczej słabe wytłumaczenie.

AKTUALIZACJA 25.10.2021

Do sieci trafiły kolejne informacje dotyczące planów aktualizacji do Androida 12 przez Samsunga. Koreański producent aktualnie testuje Androida 12 wraz z nakładką One UI 4.0 na flagowych modelach z rodziny Galaxy S21. Stabilna wersja Androida 12 na Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra powinna pojawić się w okolicach grudnia 2021 roku. Później rozpocznie się proces aktualizacji innych smartfonów.

Następne w kolejce będą modele z rodziny Galaxy Note 20, Galaxy S20 oraz najnowsze smartfony Galaxy Z. Aktualizacja dla tych telefonów powinna pojawić się na przełomie 2021 i 2022 roku.

Starsze flagowce oraz średniaki z rodziny Galaxy A otrzymają oprogramowanie w późniejszej części 2022 roku. Prawdopodobnie mowa o pierwszej połowie roku.

AKTUALIZACJA 26.10.2021

Asus opublikował mapę drogową aktualizacji do Androida 12. Jakie modele załapały się na listę oraz kiedy możemy spodziewać się nowego oprogramowania? Asus zamierza zaktualizować do Androida 12 dwie generacje ZenFone'a oraz trzy generacje ROG Phone.

Początkowo oprogramowanie trafi na Asus ZenFone 8. Smartfony z tej rodziny powinny otrzymać aktualizację do Androida 12 jeszcze w tym roku. Producent informuje, że oprogramowanie pojawi się w grudniu 2021 roku.

Asus ZenFone 8 Źródło: asus.com

Następnie Android 12 trafi na ROG Phone 5 oraz ROG Phone 5s. System operacyjny zostanie udostępniony w pierwszym kwartale 2022 roku. Następnie Asus zajmie się przeprowadzeniem aktualizacji do Androida 12 dla smartfonów z rodziny ZenFone 7 oraz ROG Phone'a 3. Producent deklaruje, że Android 12 zawita na tych urządzeniach do końca pierwszej połowy 2022 roku.

Tajwańczycy przekazali, że oprócz wprowadzenia na pokład Androida 12 posiadacze smartfonów z rodziny ZenFone oraz ROG Phone mogą liczyć na dodatkowe nowości. Firma ma popracować nad optymalizacją wykorzystania podzespołów oraz zużyciem baterii. Android 12 zostanie wprowadzony razem z odświeżoną wersją nakładki Zen UI. Otrzyma ona zmiany wizualne oraz większe możliwości dostosowania do własnych potrzeb.

Asus prowadzi już beta testy Android 12 dla ZenFone'a 8. Są one dostępne dla każdego zainteresowanego.

AKTUALIZACJA 27.10.2021

Samsung rozszerza swoje beta testy Androida 12 z One UI 4.0 na kolejne urządzenia. Po wprowadzeniu testowych kompilacji Androida 12 na smartfony z rodziny Galaxy S21 czas na inne flagowce z tego roku.

Android 12 wraz z One UI 4.0 Beta wkrótce trafi na składane modele Galaxy Z Flip 3 oraz Galaxy Z Fold 3.

Testy Androida 12 dla Galaxy Z Fold 3 5G Źródło: sammobile.com

Program beta testów początkowo zacznie się w Korei Południowej. Stopniowo zostanie rozszerzony na Niemcy, Indie, Wielką Brytanię oraz USA. Testowa wersja Androida 12 powinna pojawić się również w naszym kraju.

Testy Androida 12 dla Galaxy Z Flip 3 5G Źródło: sammobile.com

Aktualnie nie wiemy czy One UI 4.0 wprowadzi dodatkowe funkcje związane z obsługą elastycznych ekranów.

AKTUALIZACJA 28.10.2021

Samsung zakończył właśnie rekrutację do beta testów Androida 12 i One UI 4.0 na Samsungach Galaxy S21 w Korei Południowej. Koreańczycy wydali już trzy bety nowego systemu operacyjnego. Producent prawdopodobnie przygotowuje się już do wprowadzenia na rynek finalnego wydania na swoje flagowce z 2021 roku.

Zapisy do beta testów są nadal otwarte w innych krajach. Na liście państw, które załapały się do aktualizacji do Androida 12 jest również Polska.

Zamknięcie beta testów wskazuje zbliżające się wydanie finalnej wersji Androida 12. Potwierdza to również otwarcie testów Androida 12 dla składanych smartfonów Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3.

Asus, który pochwalił się mapą drogową aktualizacji do Androida 12 zachęca do zapisania się do beta testów Androida 12 dla posiadaczy Asusa ZenFone 8 Flip.

Asus ZenFone 8 Flip Źródło: asus.com

Zainteresowani mają czas na rejestrację do 8 listopada 2021 roku. Zapisy do beta testów odbywają się z poziomu ustawień systemowych. W sekcji Aktualizacja oprogramowania istnieje możliwość zapisania się do beta testów Android 12.

Producent podkreśla, że oprogramowanie nie zostało jeszcze ukończone i może posiadać błędy.

AKTUALIZACJA 2.11.2021

Google wydało comiesięczne poprawki zabezpieczeń dla swoich smartfonów z Androidem 12 na pokładzie. Mowa o urządzeniach z serii Pixel 4, Pixel 5 oraz Pixel 6. Tym razem przy okazji udostępniono kilka poprawek, które nie są związane z bezpieczeństwem urządzeń. Nie skorzystają z nich posiadacze smartfonów Google Pixel 3 oraz Pixel 3 XL. To najstarsze smartfony, które otrzymały Androida 12. Niestety jest to dla nich ostatnia aktualizacja rozwojowa - Google nie planuje aktualizacji tych urządzeń do Androida 12L.

Aktualizacja wprowadzająca listopadowe poprawki zabezpieczeń trafiła na Google Pixel 3a (wsparcie do maja 2022 roku) oraz nowszych urządzeń.

Google Pixel 3 XL Źródło: PCWorld.com

Niestety Google nie wyeliminowało problemu migotającego ekranu w najnowszych Pixelach 6 i 6 Pro. Stosowna poprawka dotrze wraz z grudniową aktualizacją.

Wyszukiwarkowy gigant wyeliminował błąd uniemożliwiający odtwarzanie dźwięków powiadomień, naprawił lądowanie bezprzewodowe oraz poprawił ogólną stabilność systemu podczas korzystania z aplikacji firm trzecich. Producent obiecuje również lepsze działanie czujnika oświetlenia, który ma szybciej reagować na zmieniające się warunku oświetlenia. Możemy liczyć również na płynniejsze aplikacje w obrębie interfejsu Pixel Launcher, udoskonalone działanie funkcji PiP i poprawę stabilności połączeń.

Google uporało się z nieprawidłowym wyświetlaniem ikon aplikacji po instancji aplikacji z Google Play oraz ukrywaniem wybranych elementów interfejsu użytkownika.

Dokładna lista wyeliminowanych błędów z podziałem na urządzenia znajduje się na oficjalnej stronie pomocy technicznej Google.

Aktualizacja jest już udostępniana na każde kompatybilne urządzenie w krótkich odstępach czasu. Pełna dostępność spodziewana jest po kilku dniach od pierwszego wydania.

Nad Androidem 12 intensywnie pracuje Samsung. Firma prowadzi aktualnie beta testy dla pięciu flagowych urządzeń - Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Flip 3 5G oraz Galaxy Z Ford 3 5G. Koreańczycy jako pierwsi testują Androida 12 na urządzeniach z elastycznym ekranem. Smartfony z serii Galaxy Z otrzymały właśnie dostęp do beta testów Androida 12 i One UI 4.0 w Stanach Zjednoczonych.

Beta testy Androida 12 na Galaxy Z Flip 3 5G Beta testy Androida 12 na Galaxy Z Fold 3 5G

Aktualnie występują problemy z przejściem na 120 Hz częstotliwość odświeżania. Samsung boryka się również ze zbyt szybkim rozładowywaniem się baterii. Instalacja Androida 12 na telefonie wykorzystywanym na codzień nadal nie jest dobrym pomysłem.

AKTUALIZACJA 3.11.2021

Samsung intensywnie pracuje nad Androidem 12 i nakładką One UI 4.0. Koreańczycy udostępnili właśnie kolejną wersję beta oprogramowania dla swoich flagowych smartfonów z rodziny Galaxy S21. Mowa o oprogramowaniu z końcówką ZUK1, która wkrótce dostępna będzie dla wszystkich urządzeń zapisanych do beta testów.

W nowym oprogramowaniu rozwiązano klika błędów i problemów, które były zgłaszane przez użytkowników. Najdroższy model Galaxy S21 Ultra nie powinien mieć problemów z wyświetlaniem treści w rozdzielczości QHD, naprawiono błąd związany z zawieszaniem się hotspotu Wi-Fi oraz zmodyfikowano działania sterownika odpowiedzialnego za czytnik linii papilarnych.

Dziennik zmian w One UI 4.0 po aktualizacji do kompilacji ZUK1 Źródło: sammobile via gsmarena.com

Lista zmian jest naprawdę długa i obejmuje kilkadziesiąt pozycji. Przy okazji Samsung zdecydował się na aktualizację aplikacji systemowych oraz implementację najnowszych poprawek zabezpieczeń z 1 listopada 2021 roku.

Najnowsza kompilacja testowa udostępniana jest dla smartfonów Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra. Oprogramowanie nie trafiło jeszcze na Galaxy Z Ford 3 oraz Galaxy Z Filip 3.

AKTUALIZACJA 4.11.2021

Google dodało na listę urządzeń kompatybilnych z Androidem 12L beta najstarsze smartfony z rodziny Google Pixel 3a. To tańsze odpowiedniki Google Pixel 3, które pojawiły się na rynku w 2019 roku. Wsparcie dla tych urządzeń zakończy się w maju 2022 roku. Sytuacja jest o tyle dziwna, że lepiej wyposażone modele Google Pixel 3 oraz Google Pixel 3 XL nie trafiły na listę urządzeń kompatybilnych z Androidem 12L.

The Pixel 3a is officially getting the Android 12L beta. Google just updated the page.

Informacja została już umieszczona na oficjalnych stronach Google. Pierwsza wersja testowa Androida 12L pojawi się na rynku w grudniu 2021 roku. Finalna wersja Androida 12L ma zadebiutować na rynku w pierwszym kwartale 2022 roku jako niewielka aktualizacja rozwojowa Androida 12. Wcześniej oprogramowanie to nazywane było Androidem 12.1.

Smartfony kompatybilne z Androidem 12L beta Źródło: developer.android.com

Warto wrócić na chwilę do Pixela 3 i Pixela 3 XL. Smartfony te oficjalnie nie są już objętem planem aktualizacji. Google ucina wsparcie dla swoich smartfonów po trzech latach od daty premiery. Pixele 3 otrzymały Androida 12 po czym wyszukiwarkowy gigant zakończył dla nich wsparcie. Smartfony nie trafiły na listę urządzeń kompatybilnych z betą Androida 12L.

Okazuje się jednak, że posiadacze smartfonów Pixel 3 i Pixel 3 XL mogą liczyć na jeszcze jedną, dodatkową aktualizację. Zostanie ona wydana w pierwszym kwartale 2022 roku. Mowa o aktualizacji poziomu zabezpieczeń, które zostaną podniesione o kilka miesięcy.

Do sieci trafiła również zaktualizowana lista smartfonów od Xiaomi, które otrzymają aktualizację do Androida 12. Z wpisu na Twitterze zamieszczonego przez @xiaomiui firma testuje już wewnętrznie Androida 12 na Redmi Note 10 JE, Redmi Note 11 Pro / Pro+, Xiaomi 11T, Xiaomi 11 Lite NE, Xiaomi XIVI oraz Redmi Note 10S.

Dokładna lista urządzeń, które otrzymają Androida 12 znajduje się poniżej.

Smartfony Xiaomi objęte aktualizacją do Androida 12 Źródło: xiaomiui/twitter

AKTUALIZACJA 09.11.2021

Samsung nie zwalnia tempa prac i udostępnia Androida 12 Beta z nakładką One UI 4.0 na kolejne urządzenia. Po tegorocznych flagowcach z rodzin Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3 oraz Galaxy Z Ford 3 nadszedł czas na nieco starsze smartfony. Do programu beta testów Androida 12 dołączyły właśnie modele Galaxy S20, Galaxy S20+ oraz Galaxy S20 Ultra. Mowa zatem o flagowych smartfonach Samsunga na 2020 rok.

Samsung Galaxy S20 Ultra i Galaxy Note 20 Ultra fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Posiadacze smartfonów z serii Galaxy S20 ze Stanów Zjednoczonych (modele z procesorami Qualcomm Snapdragon) mogą już przystąpić do beta testów za pośrednictwem aplikacji Samsung Members. Oprogramowanie dostępne jest dla smartfonów z otwartej dystrybucji.

Samsung nieco zdziwił nas swoją decyzją. Beta testy zawsze rozpoczynały się w Korei Południowej. Dla Gaalxy S20 zrobiono jednak wyjątek. Z niewiadomych przyczyn rozpoczęto je w USA. Możliwe, że koreańscy inżynierowie mają jeszcze problemy z napisaniem sterowników dla procesora Exynos 990.

Finalne wydanie Androida 12 na Galaxy S20 powinno pojawić się do końca 2021 roku.

AKTUALIZACJA 10.11.2021

Samsung dodaje do programu beta testów kolejne urządzenia. Znów mowa o flagowych smartfonach z 2020 roku. Po serii Galaxy S20 Android 12 z One UI 4.0 pojawia się również na modelach z rodziny Galaxy Note 20.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Tym razem Androida 12 z nakładką One UI 4.0 w wersji beta pobiorą posiadacze Galaxy Note 20 oraz Galaxy Note 20 Ultra z Wielkiej Brytanii. System operacyjny udostępniany jest na urządzenia z wolnej dystrybucji wyposażone w procesor Exynos.

Zapisy do testów odbywają się za pośrednictwem aplikacji Samsung Members. Producent udostępnił identyczną kompilację oprogramowania jak dla modeli z serii Galaxy S20.

Testy Androida 12 z One UI 4.0 dla Galaxy Note 20 powinny wkrótce dotrzeć do innych państw. Finalna wersja oprogramowania powinna pojawić się na początku przyszłego roku.

AKTUALIZACJA 12.11.2021

Google udostępniło w sieci listę producentów, którzy zamierzają korzystać z automatycznych motywów w swoich smartfonach po aktualizacji do Androida 12. Auto-Theming to rozwiązanie pozwalające na automatyczne dopasowanie kolorystyki systemu operacyjnego do aktualnie ustawionej tapety na ekranie głównym.

Kolory w obrębie całego systemu operacyjnego zmienią się automatycznie po zmianie tapety.

Początkowo rozwiązanie to dostępne było jedynie na smartfonach Google Pixel. Teraz wiemy już, że rozwiązanie pojawi się na większości zaktualizowanych urządzeń.

Dynamiczne motywy trafią na telefony i tablety produkowane przez Oppo, Realme, OnePlus, vivo, Xiaomi, Motorola, Nokia, Sony, TCL, Lenovo, Itel, Tecno, Infinix, Sharp, Roboelectric, i Google.

Na liście brakuje Samsunga, który aktualnie pracuje na One UI 4.0. W najnowszej nakładce znajdziemy dynamiczne motywy. Możliwe, że jest to autorskie rozwiązanie koreańskiego producenta.

Beta Androida 12 trafia na kolejny smartfon Realme. Tym razem mowa o zaprezentowany niedawno modelu Realme GT Master Edition. Jest to drugi smartfon tego producenta, który został uprawniony do otrzymania Androida 12 Beta.

Realme GT Master Edition Źródło: gizmochina.com

Zgodnie z wpisem na forum Realme Community rekrutacja rozpoczęła się wczoraj. Testowe oprogramowanie trafi na zaledwie 700 urządzeń.

Producent nie zdradził ile trwały będą beta testy nowego systemu operacyjnego.

Koniec beta testów Androida 12 z One UI 4.0 dla Samsunga Galaxy S21. Koreański producent poinformował, że nie zamierza już wydawać kolejnych wersji beta Androida 12 dla swoich flagowych smartfonów.

Oświadczenie Samsunga dotyczące aktualizacji Galaxy S21 do Androida 12

Na forum Samsunga pojawił się wpis potwierdzający brak piątej bety Androida 12 z One UI 4.0 dla Galaxy S21. Zamiast niej pojawi się stabilna aktualizacja. Aktualnie nie wiemy jednak kiedy się to stanie.

Błędy, które znajdują się w czwartej becie zostaną załatane wraz z wydaniem finalnej wersji Androida 12. Spodziewamy się, że aktualizacja pojawi się w tym roku.

AKTUALIZACJA 15.11.2021

Pierwsze smartfony z rodziny Galaxy S21 mogą otrzymać aktualizację do stabilnej wersji Androida 12 i nakładki One UI 4.0 w przyszłym tygodniu.

Kanadyjski operator Telus zaktualizował swoje dokumenty dotyczące harmonogramu aktualizacji urządzeń do Androida 12. Z najnowszej wersji pliku wynika, że Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra otrzymają nowe oprogramowanie we wtorek - 23 listopada 2021 roku.

Samsung Galaxy S21 Ultra Źródło: samsung.com

Biorąc pod uwagę fakt, że mowa o aktualizacji operatorskiej możemy spodziewać się, że Android 12 trafi na Galaxy S21 kilka dni wcześniej. Jako pierwsi Androida 12 otrzymają posiadacze Galaxy S21 mieszkający w Korei Południowej oraz Stanach Zjednoczonych. W Chinach oprogramowanie ma pojawić się do końca roku.

Start aktualizacji do Androida 12 dla smartfonów Galaxy S21 Źródło: telus.com

Samsung w dalszym ciągu prowadzi beta testy Androida 12 dla Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 oraz rodziny Galaxy Note 20.

Beta testy Android 12 dla kolejnych urządzeń ogłosił OnePlus. Posiadacze modeli z rodziny OnePlus 8 (OnePlus 8, OnePlus 8 Pro oraz OnePlus 8T) mogą już zapisywać się do zamkniętej bety Androida 12 z nakładką OxygenOS 12.

Zamknięte testy Closed Beta Test wymagają podpisania NDA oraz wymazania wszystkich danych podczas aktualizacji do Androida 12. Producent podkreśla, że oprogramowanie nie zostało ukończone i posiada błędy wpływające na stabilność pracy urządzeń.

Testy odbywać się będą na 200 smartfonach OnePlus 8/8 Pro oraz 200 smartfonach OnePlus 8T.

AKTUALIZACJA 16.11.2021

Zaledwie kilka dni po zakończeniu beta testów posiadacze smartfonów z rodziny Galaxy S21 mogą pobierać już stabilną aktualizację do Androida 12 z nakładką One UI 4.0. Oprogramowanie jest już udostępniane na polskie smartfony z wolnej dystrybucji (kod oprogramowania XEO).

Android 12 na Galaxy S21 Ultra

Aktualizacja odbywa się partiami i jest stopniowo udostępniana na kompatybilne urządzenia. Pełna dostępność zostanie osiągnięta w przeciągu kilku dni. Oprogramowanie wprowadza przeprojektowane widżety, nowe motywy, większą liczbę emoji, gifów i naklejek. Całość zawiera również wszystkie funkcje znane z czystego Androida 12.

Razem z Androidem 12 z One UI 4.0 dla Galaxy S21 do sieci trafił również harmonogram aktualizacji dla pozostałych urządzeń Samsunga. W szczegółowy sposób zdradza on kiedy dany smartfon/tablet koreańskiego prodeucenta otrzyma aktualizację. Co istotne daty te nie są odległe.

Proces aktualizacji urządzeń Samsunga do Androida 12 rozpoczął się w listopadzie 2021 roku razem z udostępnieniem oprogramowania na flagowe modele z rodziny Galaxy S21. Samsung udostępni Androida 12 na ostatnie urządzenia w lipcu 2022 roku. Lista wyciekła do aplikacji Samsung Memebers, ale została szybko usunięta. Podejrzewamy, że nie jest w 100% kompletna.

Samsung - mapa drogowa aktualizacji do Androida 12 Źródło: gsmarena.com

Zgodnie z przeciekiem Android 12 w grudniu 2021 roku trafi na Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy Z Flip 3 5G, Galaxy S21, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Notę 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2 oraz Galaxy Z Flip 5G.

W styczniu 2022 roku Androida 12 otrzymają Galaxy Fold 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy S20 FE, Galaxy S10 5G, Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy A52s 5G, Galaxy A42, Galaxy Quantum2.

W lutym aktualizacja pojawi się na Galaxy Tab S7 oraz Galaxy Tab S7+.

W kwietniu oprogramowanie zostanie udostępnione na tańsze u i nieco starsze urządzenia - Galaxy A51 5G, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy A90 5G, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 5G, Galaxy Jump, Galaxy A Quantum.

W maju Androida 12 dostanie Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab Active 3, Galaxy A32, Galaxy A31, Galaxy A12, Galaby Buddy, Galaxy Wide 5 oraz Galaxy Tab A7 (2020).

W czerwcu Android 12 trafi na Galaxy Tab A7 Lite, a w lipcu proces aktualizacji zakończy się udostępnieniem oprogramowania dla Galaxy A21s, Galaxy Xcover 5 oraz Galaxy M12.

Przeciek potwierdza, że Samsung zaktualizuje swoje tablety do Androida 12, a nie Androida 12L. Możliwe, że zostanie to jeszcze zmienione.

Oppo poszerza beta testy Androida 12 z ColorOS 12 o kolejne urządzenie. Oprogramowanie, które testowane jest od września 2021 roku wkrótce zostanie udostępnione dla smartfonów Oppo Find X2 w Indiach i Indonezji. Zainteresowani użytkownicy będą mogli pobrać oprogramowanie testowe przed wydaniem finalnej wersji.

Oppo Find X2 Źródło: Oppo.com

Zapisy do testów odbywają się w dniach 15-22 listopada. Przewidziano 5000 miejsc dla trzech modeli - Oppo Find X2, Oppo Find X2 Pro oraz Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition. Aby zainstalować Androida 12 Beta urządzenie musi pracować pod kontrolą Androida 11 z numerem kompilacji C.73. Zapisy odbywają się z ustawień urządzenia.

Oppo Find X2 zadebiutował na rynku z Androidem 10 i otrzymał Androida 11. Udostępnienie Androida 12 będzie ostatnią aktualizacją rozwojową dla tego modelu.

AKTUALIZACJA 17.11.2021

Samsung po udostępnieniu finalnej wersji Androida 12 na smartfony z serii Galaxy S21 skupia się na beta testach oprogramowania dla swoich składanych smartfonów z 2021 roku. Druga wersja beta Androida 12 i One UI 4.0 trafiła właśnie na Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3. Oprogramowanie z końcówką ZUKA przynosi w większości poprawki zidentyfikowanych wcześniej błędów.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Oficjalny dziennik zmian wskazuje, że pozbyto się problemów z zachowaniem aparatu i zawieszaniem się ekranu blokady. Samsung zaktualizował sterowniki od Wi-Fi oraz naprawił działanie 120 Hz częstotliwości odświeżania ekranu. Zaktualizowano również aplikacje systemowe. Stabilna wersja oprogramowania dla Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3 pojawi się w grudniu 2021 roku.

Nowa kompilacja testowa Androida 12 została również udostępniona dla posiadaczy smartfonów OnePlus 9 oraz OnePlus 9 Pro. Producent wydał na te urządzenia oprogramowanie OxygenOS 12 Open Beta 2. Najnowsza kompilacja skupia się na wyeliminowaniu istniejących błędów.

OnePlus 9 Źródło: OnePlus.com

Producent udostępnił w sieci długą listę zmian. OnePlus chwali się lepszą żywotnością baterii, zwiększoną prędkością działania i poprawioną stabilnością systemu operacyjnego. Zaimplementowano także poprawki zabezpieczeń z 1 listopada 2021 roku.

Oprogramowanie nadal posiada kilka błędów. Automatyczne obracanie ekranów jest opóźnione, pojawiają się problemy pomiędzy przełączaniem sieci komórkowej i Wi-Fi, aplikacja aparatu zawiesza się podczas nagrywania w 4K/60 fps, globalne wyszukiwanie czasami zawodzi, system automatycznie uruchamia powiadomienia oraz wyłącza aplikacje działające w tle.

AKTUALIZACJA 18.11.2021

Do sieci trafiła kolejna mapa drogowa aktualizacji do Androida 12 i One UI 4.0 dla smartfonów Samsunga. Tym razem mowa o liście przygotowanej dla rynku indyjskiego. Warto podkreślić, że zawiera ona większą ilość modelu niż wcześniejsza wersja, która trafiła do Samsung Members i szybko została usunięta.

Poniżej najnowsza lista smartfonów objętych aktualizacją do Androida 12:

Galaxy S21 - Listopad 2021

Galaxy S21+ - Listopad 2021

Galaxy S21 Ultra - Listopad 2021

Galaxy Z Flip3 5G - Grudzień 2021

Galaxy Z Fold3 5G - Grudzień 2021

Galaxy Z Fold2 - Styczeń 2022

Galaxy Z Flip - Styczeń 2022

Galaxy Z Flip 5G - Styczeń 2022

Galaxy S20+ 5G - Styczeń 2022

Galaxy S20 Ultra 5G - Styczeń 2022

Galaxy S20 FE 5G - Styczeń 2022

Galaxy Note20 5G - Styczeń 2022

Galaxy Note20 Ultra 5G - Styczeń 2022

Galaxy Note10+ 5G - Styczeń 2022

Galaxy Note10+ - Styczeń 2022

Galaxy Note 10 - Styczeń 2022

Galaxy Fold - Styczeń 2022

Galaxy A52 5G - Luty 2022

Galaxy S20 5G - Luty 2022

Galaxy S10 5G - Luty 2022

Galaxy S10e - Luty 2022

Galaxy S10 - Luty 2022

Galaxy S10+ - Luty 2022

Galaxy S10 Lite - Luty 2022

Galaxy Tab S7 - Luty 2022

Galaxy Tab S7+ - Luty 2022

Galaxy Tab S7+ 5G - Luty 2022

Galaxy Tab S7 FE - Marzec 2022

Galaxy A51 5G - Kwiecień 2022

Galaxy A51 - Kwiecień 2022

Galaxy A71 5G - Kwiecień 2022

Galaxy Tab S7 FE 5G - Kwiecień 2022

Galaxy Tab S6 Lite - Kwiecień 2022

Galaxy Tab S6 - Maj 2022

Galaxy Tab Active3 - Maj 2022

Galaxy Tab A7 (2020) - Maj 2022

Galaxy A42 5G - Maj 2022

Galaxy A32 5G - Maj 2022

Galaxy Tab A7 Lite - Czerwiec 2022

Galaxy XCover Pro - Czerwiec 2022

Galaxy A21 - Lipiec 2022

Galaxy A12 - Lipiec 2022

Galaxy A02s - Sierpień 2022

Galaxy A01 - Sierpień 2022

Galaxy A11 - Sierpień 2022

Na liście znajduje się aktualnie 45 urządzeń. Względem poprzedniej mapy drogowej uwzględniono głównie budżetowe modele. Niestety seria Galaxy A z 2019 roku nie zostałą objęta aktualizacją.

AKTUALIZACJA 18.11.2021

Samsung nie przestaje pracować nad aktualizacją do Androida 12. Oprogramowanie zostało właśnie udostępnione dla Galaxy Note 20 oraz Galaxy Note 20 Ultra z procesorami Qualcomm Snapdragon. Mowa zatem o urządzeniach sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych.

Android 12 Beta dla Galaxy Note 20 w USA Źródło: gsmarena.com

Aktualizacja do Androida 12 Beta dostępna jest po rejestracji w aplikacji Samsung Members. Oprogramowanie udostępnione właśnie dla Galaxy Note 20/Note 20 Ultra posiada numer kompilacji ZUK7. Aktualizacja waży 2,4 GB i zawiera poprawki zabezpieczeń z 1 listopada 2021 roku.

AKTUALIZACJA 22.11.2021

Po kilku tygodniach od otwarcia beta testów dla składanych smartfonów Samsunga modele Galaxy Z Flip 3 oraz Galaxy Z Fold 3 otrzymują nową kompilację testową.

Trzecie wydanie Androida 12 z One UI 4.0 dla składanych smartfonów Galaxy z 2021 roku otrzymało końcówkę ZUKG. System operacyjny dostępny jest od 21 listopada dla urządzeń z Korei Południowej.

Z dziennika zmian wynika, że Samsung wyeliminował sporą ilość irytujących błędów. Mowa o problemach z działaniem czujnika oświetlenia, problematycznym działaniem ekranu przy 60 Hz odświeżaniu czy utracie sygnału po zakończeniu połączenia.

Najnowsza wersja beta wkrótce pojawi się na Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3 na całym świecie. Finalna wersja oprogramowania zostanie udostępniona do końca 2021 roku.

AKTUALIZACJA 23.11.2021

Samsung zaktualizował już trzy smartfon do stabilnego wydania Androida 12. Niestety posiadacze Galaxy S21, którzy zainstalowali najnowszą aktualizację narzekają na problemy z wyświetlaczami. Nowy interfejs użytkownika posiada bug, który wpływa na jedną z najważniejszych funkcji wyświetlacza w topowych modelach Samsunga. Mowa o podwyższonej częstotliwości odświeżania treści. Po aktualizacji do Androida 12 niektóre egzemplarze mają problemy z płynnym wyświetlaniem treści. Zdarzają się również sytuacje, w których ekran nie reaguje na dotknięcia.

Na szczęście problem dotyczy telefonów wyposażonych w procesor Qualcomm Snapdragon 888. Urządzenia te sprzedawane są w Korei Południowej oraz Stanach Zjednoczonych. Użytkownicy donoszą, że po włączeniu adaptacyjnej częstotliwości odświeżania smartfony mają problem z doborem odpowiednich parametrów wyświetlacza.

W sieci pojawiły się również smartfony Galaxy S10 oraz Galaxy Note 10 z Androidem 12 na pokładzie. Wszystko wskazuje na to, że Samsung przygotowuje się do udostępnienia beta testów dla swoich flagowych urządzeń z 2019 roku. Smartfony Galaxy S10/Galaxy Note 10 mają otrzymać stabilne wydanie w styczniu 2022 roku.

Samsung Galaxy S10 Źródło: samsung.com

W bazie danych Geekbench można znaleźć wpisy dotyczące Samsunga Galaxy S10 5G oraz Galaxy Note 10 5G. Oba urządzenia zostały przetestowane z Androidem 12 na pokładzie. Dla flagowych modeli z 2019 roku będzie to ostatnia aktualizacja rozwojowa w historii.

Aktualizację do stabilnej wersji Androida 12 otrzymał również flagowiec od Oppo. Posiadacze modeli Find X3 Pro z Malezji, Indonezji oraz Tajlandii mogą już pobierać nowe oprogramowanie układowe. System operacyjny o numerze kompilacji CPH2173_11.C.33 wprowadza na pokład Androida 12 z nakładką ColorOS 12.

AKTUALIZACJA 23.11.2021

Samsung udostępnił kolejną wersję beta Androida 12 i nakładki One UI 4.0 dla smartfonów z rodzin Galaxy S20 oraz Galaxy Note 20. Oprogramowanie pojawiło się już w Stanach Zjednoczonych. Najnowsza kompilacja skupia się na eliminacji odkrytych błędów.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Oprogramowanie o numerze wersji ZUKA pojawiło się na Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 oraz Galaxy Note 20 Ultra. Mowa o smartfonach z procesorami Exynos oraz Qualcomm Snapdragon.

Aktualizacja wprowadza również nowe poprawki zabezpieczeń datowane na 1 grudnia 2021 roku. Samsung naprawił problem z częstotliwością odświeżania ekranu, niedziałającą ikoną Quick Share oraz pokrowcem Clear View Display Cover. Producent deklaruje również płynniejsze działanie interfejsu użytkownika. Zmieniono także algorytm wyszukiwania wiadomości.

Oprogramowanie stopniowo udostępniane będzie dla wszystkich modeli Galaxy S20 i Galaxy Note 20 zapisanych do beta testów.

Razem z Galaxy S20 i Galaxy Note 20 aktualizację otrzymały smartfony z rodziny Galaxy S21. Tym razem mowa o stabilnym wydaniu. Informowaliśmy niedawno, że pierwsze wydanie Androida 12 z One UI 4.0 ma problemy ze zmianą częstotliwości odświeżania. Samsung naprawił ten błąd wydając niewielką aktualizację oprogramowania. System operacyjny z końcówką BUK9 dostępny jest już dla wszystkich modeli z rodziny Galaxy S21 z wolnej dystrybucji. Również pierwsi operatorzy udostępniają wyżej wymienioną aktualizację. Oprogramowanie w chwili obecnej dystrybuowane jest w Stanach Zjednoczonych.

Samsung Galaxy S21 Źródło: samsung.com

Do sieci trafiła nowa mapa drogowa aktualizacji do Androida 12 i Realme UI 3.0 dla smartfonów Realme. Mowa o mapie drogowej dla globalnych wersji smartfonów z dostępem do usług Google. Jakie smartfony mogą liczyć na aktualizację:

Realme GT Neo 2 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Listopad 2021

realme GT - aktualizacja udostępniona

Grudzień 2021

realme X7 Max

realme GT Neo2 5G

realme GT Master Edition

realme 8 Pro

Pierwszy kwartał 2022 roku

realme X50 Pro 5G

realme 7 Pro

realme X7 Pro

realme 8 4G

realme Narzo 30

realme C25

realme C25s

realme narzo 50A

realme 8i

Drugi kwartał 2021 roku

realme X7

realme X3

realme X3 SuperZoom

realme 8 5G

realme 8s

realme 7 5G

realme Narzo 30 Pro 5G

realme Narzo 30 5G

AKTUALIZACJA 26.11.2021

Samsung wprowadził na rynek kolejną aktualizację Androida 12 dla smartfonów z rodziny Galaxy S21. To drugie już uaktualnienie, które naprawia odkryte błędy i niedociągnięcia. Producent obiecuje większą ilość poprawek oraz poprawę stabilności działania. Razem z nowym oprogramowaniem pojawiły się również odświeżone aplikacje Samsunga.

Aktualizacja dla Galaxy S21 Źródło: sammobile.com

Seria Galaxy S22 nie otrzymała jeszcze najnowszego, grudniowego pakietu zabezpieczeń. Oznacza to, że wkrótce powinniśmy oczekiwać koleiną aktualizację wprowadzającą nowe zabezpieczenia.

Najnowszy firmware otrzymał numer kompilacji G99xBXXU3BUKG. W oprogramowaniu zawarto nowe wersje Samsung SmartThings, Samsung Members, Smart Switch, Samsung Internet oraz kalkulator.

AKTUALIZACJA 30.11.2021

Vivo pochwaliło się swoimi planami aktualizacji do Androida 12. Do tej pory producent nie zaprezentował jeszcze nowej nakładki graficznej ani nie zaktualizował żadnego z flagowych smartfonów. Do sieci trafił krótki filmik zapowiadający nowe wydanie autorskiego interfejsu użytkownika OriginOS Ocean. Oprogramowanie zostanie oficjalnie zaprezentowane w Chinach 9 grudnia 2021 roku. Wtedy właśnie otrzymamy szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji smartfonów Vivo do Androida 12. Według przecieków mapa drogowa zakłada aktualizację kilkunastu modeli w pierwszej fazie.

Nowa wersja OriginOS Ocean otrzyma ulepszone możliwości komunikacji smartfona z komputerem. System zachowa swoje wzornictwo z autorskim sterowaniem gestami na czele.

Po premierze OriginOS Ocean wydana zostanie oficjalna lista smartfonów, które otrzymają oprogramowanie w wersji Beta. Do sieci wyciekł już dokument zdradzający jakie smartfony z chińskiej dystrybucji otrzymają aktualizacje. Poniżej wszystkie kompatybilne modele:

vivo X70 Pro+

vivo X70 Pro

vivo X70

vivo X60 Pro+

vivo X60t Pro+

vivo X60 Pro

vivo X60

vivo S10 Pro

vivo S10

vivo S9

vivo iQOO 8 Pro

vivo iQOO 8

vivo iQOO 7

AKTUALIZACJA 2.12.2021

Google wydało pierwszą wersję Androida 12L Developer Preview na tablet. Lenovo Tab P12 Pro otrzymał właśnie kompilację testową nadchodzącej wersji Androida dostosowanej do potrzeb tabletów i składanych smartfonów.

Lenovo Tab P12 Pro Źródło: Lenovo.com

Aby uzyskać Androida 12L należy posiadać tablet Lenovo Tab P12 Pro i udać się na specjalną stronę pomocy technicznej. Na witrynie Lenovo możemy zarejestrować się do beta testów. Producent przekazał instrukcję instalacji oraz powrotu do stabilnego wydania systemu operacyjnego.

Pierwsze wydanie Androida 12L Developer Preview dostarczane jest z poprawkami zabezpieczeń datowanymi na 1 listopada 2021 roku.

Lenovo odradza instalację testowego oprogramowania dla konsumentów. System operacyjny jest mocno niedopracowany i posiada sporo błędów. Producent przekazuje, że nie działa czytnik linii papilarnych, odblokowywanie twarzą, rysik nie współpracuje z ekranem dotykowym, gesty wykonywanie na touchpadzie są błędnie odczytywane, połączenie VPN nie było testowane, a WiDi i Miracast nie działają.

Oprogramowanie wkrótce trafi również na wszystkie smartfony Pixel objęte aktywnym planem aktualizacji (modele od Pixela 3a wzwyż).

Swoimi planami aktualizacji smartfonów do Androida 12 pochwaliło się również Oppo. Producent planuje wprowadzenie na rynek oprogramowania ColorOS opartego na Androidzie 12 w grudniu 2021 roku. Międzynarodowy oddział producent udostępnił właśnie mapę drogową aktualizacji do Androida 12.

Zgodnie z wpisem na Twitterze 9 smartfonów Oppo otrzyma ColorOS 12 beta w grudniu 2021 roku. W tym samym miesiącu 7 smartfonów doczeka się stabilnej aktualizacji.

On the first day of December comes our #ColorOS12 based on the #Android12 Roll-out plan! Save the date and apply on time ????. pic.twitter.com/GidMjorkY4 — ColorOS (@colorosglobal) December 1, 2021

W Chinach Oppo planuje udostępnienie wersji beta ColroOS 12 dla smartfonów z 2020 roku. W innych krajach wersja beta pojawi się na nowszych urządzeniach z 2021 roku.

Poniżej znajduje się oficjalna mapa drogowa z grudnia 2021 roku:

Aktualizacja do Open Beta

Od 10 grudnia 2021 roku:

OPPO Reno6 Z 5G - Tajlandia i Kambodża

OPPO Reno5 Pro 5G - Indie

OPPO Reno5 Pro - Pakistan

OPPO F19 Pro+ 5G - Indie

Od 15 grudnia 2021 roku:

OPPO A73 5G - Arabia Saudyjska

Od 28 grudnia 2021 roku:

OPPO Reno6 - Indonezja

OPPO Reno5 - Indonezja

OPPO Reno5 Marvel Edition - Indonezja

OPPO A74 5G - Indonezja, Indie

Stabilna aktualizacja

Od 20 grudnia 2021 roku:

OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition - Indie, Indonezja

OPPO Find X2 Pro - Indie, Indonezja

OPPO Find X2 - Indie, Indonezja

Od 22 grudnia 2021 roku:

OPPO Reno6 Pro 5G Diwali Edition - Indie

OPPO Reno6 Pro 5G - Indie, Indonezja, Arabia Saudyjska, Pakistan

OPPO Reno5 Pro 5G - Arabia Saudyjska

Od 28 grudnia 2021 roku:

OPPO Reno6 5G - Indie, Indonezja, Wietnam

Jak widać najnowszy wpis porusza kwestię aktualizacji w krajach Bliskiego Wschodu. Niestety brakuje informacji o aktualizacji do ColorOS 12 w Europie.

AKTUALIZACJA 3.12.2021

Samsung nie przestaje zaskakiwać. Koreańczycy bardzo dobrze radzą sobie z aktualizacją swoich urządzeń do Androida 12. Aktualnie rozpoczął się proces beta testów dla flagowych urządzeń Samsunga z 2019 roku. Posiadacze Samsungów z rodzin Galaxy S10 oraz Galaxy Note 10 z Korei Południowej mogą już rejestrować się do udziału w beta testach Androida 12 i nakładki One UI 4.0.

Do beta testów zakwalifikowano Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G, Galaxy Note 10 oraz Galaxy Note 10+.

Beta testy Androida 12 dla Galaxy S10 w Korei Południowej Źródło: sammobile.com

Oprogramowanie pojawiły się zaledwie kilka dni po udostępnieniu dla zeszłorocznych modeli z rodziny Galaxy S20.

Otwarte bety Samsunga trwają zazwyczaj do 4 do 6 tygodni. W tym czasie pojawiają się w kolejnych regionach. Prawdopodobnie testy dotrą również do naszego kraju.

Finalna wersja Androida 12 dla modeli z serii Galaxy S10 oraz Galaxy Note 10 powinna pojawić się w styczniu 2022 roku.

AKTUALIZACJA 6.12.2021

OnePlus 9 oraz OnePlus 9 Pro otrzymały kolejną wersję beta Androida 12 wraz z nakładką ColorOS 12. Oprogramowanie o numerze kompilacji .C36 udostępniane jest jako aktualizacja OTA. Producent skupił się na poprawkach błędów i znanych usterek.

Kolejną wersję beta pobierać mogą również posiadacze Galaxy Note 20 Ultra. Smartfon otrzymał trzecią już kompilację testową Androida 12 z nakładką One UI 4.0. Najnowsze oprogramowanie o numerze kompilacji ZUL1 skupia się na poprawkach błędów i optymalizacji systemu.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Źródło: samsung.com

Dotychczas posiadacze modeli z rodziny Galaxy Note 20 z Androidem 12 na pokładzie borykali się ze zbyt szybkim rozładowywaniem się baterii, problemami z działaniem czytnika linii papilarnych w aplikacjach firm trzecich oraz niestabilnym połączeniem z zegarkami Galaxy Watch 4. Cześć użytkowników raportuje również problem z działaniem czujnika oświetlenia chwilę po wybudzeniu ekranu.

Aktualnie trzecia beta dostępna jest w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej.

AKTUALIZACJA 7.12.2021

Na początku grudnia spora ilość producentów udostępniła na swoje urządzenia Androida 12 w wersji finalnej. Pojawiły się również nowe wydania beta oraz mapy drogowe. Co nowego w świecie Androida 12 i Androida 12L?

OnePlus udostępnił finalną wersję Androida 12 wraz z nakładką OxygenOS 12 dla smartfonów OnePlus 9 oraz OnePlus 9 Pro sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych. Wkrótce podobna aktualizacja trafi na europejskie egzemplarze.

OnePlus 9 Pro Źródło: OnePlus.com

Smartfony w dalszym ciągu posiadają nakładkę OxygenOS. Pojawiło się w niej jednak sporo funkcji znanych z ColorOS. W przyszłości oba systemy zostaną zmigrowane.

Aktualizacja udostępniana jest stopniowo jako OTA. Dostępność na całym świecie powinna zostać osiągnięta w przeciągu kilku tygodni.

Stabilną aktualizację do Androida 12 otrzymały również tegoroczne składane smartfony Samsunga. Mowa o modelach Galaxy Z Ford 3 i Galaxy Z Flip 3, które przez ostatnie tygodnie otrzymywały Androida 12 Beta.

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Samsung udostępnił już finalną wersję oprogramowania w Korei Południowej (Galaxy Z Fold 3) i Serbii (Galaxy Z Flip 3). Wkrótce oprogramowanie trafi na urządzenia w innych regionach. Aktualizacja wprowadza na pokład Androida 12 oraz najnowsze poprawki zabezpieczeń datowane na 1 grudnia 2021 roku.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Oppo poinformowało kiedy kolejne urządzenia otrzymają aktualizację do Androida 12. Na liście znalazło się 6 smartfonów, które zostaną zaktualizowane w grudniu 2021 roku. Poniżej dokładna lista ze szczegółami:

10 grudnia

Oppo Reno5 Pro 5G (wersja beta)

Oppo F19 Pro+ 5G (wersja beta)

20 grudnia

Oppo Find X2

22 grudnia

Oppo Reno6 Pro 5G (w tym Diwali Edition)

28 grudnia

Oppo A74 5G (wersja beta)

Oppo Reno6 5G

Aktualizacja do ColorOS 12 Beta Źródło: gsmarena.com Aktualizacja do ColorOS 12 Źródło: gsmarena.com

Nad Androidem 12 intensywnie pracuje również Vivo. Producent ten 9 grudnia 2021 roku zaprezentuje nową wersję nakładki OriginOS Ocean, która oparta będzie na Androidzie 12. Do sieci trafił już oficjalny zwiastun, który pokazuje wybrane nowości.

Smartfony Vivo otrzymają nowy interfejs użytkownika. Dużych zmian doczekał się ekran główny. Pozbyto się również menu z aplikacjami.

Otrzymaliśmy również oficjalną informację prasową od Vivo Polska. Wynika z niej, że smartfony Vivo w Europie zostaną zaktualizowane do Androida 12 w trzech turach. Pierwsza transza aktualizacji zostanie uruchomiona w styczniu 2021 roku. Wtedy oprogramowanie trafi na Vivo X60 Pro oraz Vivo V21 5G. Pod koniec lutego oprogramowanie trafi na modele Y52 5G oraz Y72 5G. Pozostałe modele - X51 5G, Y33s, Y21s, Y70, Y20s oraz Y11s zostaną zaktualizowane do końca kwietnia 2022 roku. Daty podano dla urządzeń z wolnej dystrybucji.

AKTUALIZACJA 9.12.2021

Google wydało pierwszą wersję beta Androida 12L. Oprogramowanie pojawiło się na rynku kilka dni po wersji Developer Preview, która trafiła jedynie na tablet Lenovo Tab P12 Pro.

Android 12L Źródło: google.com

Androida 12L Beta 1 dostarczany jest z grudniowymi poprawkami zabezpieczeń. Google informuje, że wprowadzono sporą ilość poprawek. Trzeba jednak pamiętać, że nadal mówimy o oprogramowaniu we wczesnym stadium beta.

Oprogramowanie otrzymało numer kompilacji S2B1.211112.006 i jest dostępne dla Lenovo Tab P12 Pro, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 oraz Pixel 6 Pro.

Do sieci trafiły niezbyt optymistyczne wieści o aktualizacji do Androida 12 dla Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3. Smartfony te na początku grudnia otrzymały aktualizację do stabilnej wersji Androida 12. Niestety okazuje się, że oprogramowanie nie jest dopracowane. Posiadacze modeli sprzedawanych w Korei Południowej donoszą o poważnych problemach.

Część telefonów po aktualizacji przechodzi do trybu odzyskiwania. Zdarzają się przypadki, w których urządzenie działa w trybie zmniejszonej wydajności i ogranicza częstotliwość odświeżania ekranu do 60 Hz. Występują również problemy z działaniem niektórych aplikacji zintegrowanych z nakładką One UI 4.

Samsung nie wydał jeszcze oficjalne oświadczenia w sprawie. Firma w chwili obecnej wstrzymała wydawanie aktualizacji do Androida 12.

Z problemami mierzą się również posiadacze OnePlusów 9. Smartfony te podobnie jak składane Samsungi otrzymały już Androida 12 w wersji stabilnej. Niestety oprogramowanie również nie jest zbytnio dopracowane. System posiada mnóstwo błędów, które utrudniają korzystanie z telefonów.

Użytkownicy donoszą o niespójnym wyglądzie interfejsu, zacinających się animacjach, wolniejszym połączeniu z Wi-Fi czy chwilową utratą zasięgu sieci komórkowej. Po aktualizacji do Androida 12 znikło również kilka opcji personalizacji, które dostępne były w Androidzie 11. Posiadacze OnePlus 9 oraz OnePlus 9 Pro powinni mocno zastanowić się nad instalacją Androida 12 do czasu wydania kolejnej wersji naprawiającej wyżej wymienione usterki.

AKTUALIZACJA 10.12.2021

Realme udostępniło wersję beta Androida 12 z nakładką Realme UI 3.0 dla kolejnego urządzenia. Tym razem oprogramowanie trafiło na model Realme X7 Max 5G. Smartfon ten jest trzecim po Realme GT i Realme GT Master Edition urządzeniem, które dostało aktualizację do Androida 12 Beta.

Realme X7 Max 5G Źródło: realme.com

Oprogramowanie udostępniane jest dla zainteresowanych użytkowników, którzy zapisali się do programu Early Access. System nie jest jeszcze ukończony. Na dodatek to pierwsza beta, więc powinniśmy spodziewać się problemów i niedoskonałości.

Producent informuje o ograniczonej liczbie miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Oprogramowanie o numerze kompilacji RMX3031_11.A.21 zainstalujemy posiadając co najmniej 10 GB wolnej pamięci masowej oraz akumulator naładowany minimum w 60%. Co istotne podczas wgrywania urządzenie przywróci system do ustawień fabrycznych. Oznacza to utratę wszystkich danych.

Producent nie poinformował jeszcze o dacie wprowadzenia finalnej aktualizacji dla tego modelu. Wkrótce beta powinna pojawić się na Realme GT Neo - to urządzenie identyczne jak Realme X7 Max 5G.

Stabilną wersję aktualizacji do Androida 12 pobierać mogą już posiadacze Asusa ZenFone 8. Tajwański producent poinformował właśnie o ukończeniu prac nad systemem. Pierwsza stabilna aktualizacja o numerze wersji 31.1004.0404.55 została już udostępniona wybranym użytkownikom. Oprogramowanie waży 1195 MB i oprócz Androida 12 wprowadza na pokład zaktualizowaną wersję nakładki ZenUI. Całość uzupełniają poprawki zabezpieczeń z listopada 2021 roku.

Asus ZenFone 8 Źródło: asus.com

ZenFone 8 jest pierwszym smartfonem Asusa z Androidem 12. Aktualizacja wkrótce trafi na ZenFonea 8 Flip oraz modeli z serii ROG Phone 5.

Samsung udostępnił wersję beta Androida 12 z One UI 4.0 dla Galaxy S10 w kolejnych krajach. Po Korei Południowej nadszedł czas na egzemplarze sprzedawane w Stanach Zjednoczonych.

Modele z USA otrzymały nową wersję systemu, która łata błędy odkryte podczas testów w Korei Południowej. Koreańczycy wprowadzili kilka usprawnień. Naprawiono problem z zacinającymi się animacjami oraz niepoprawnie działającym rozmyciem tła w wybranych programach. Niestety nadal pozostały problemy z działaniem funkcji Dual Messanging.

AKTUALIZACJA 13.12.2021

Posiadacze Samsungów Galaxy S10 oraz Galaxy S20, którzy zapisali się do programu beta testów Androida 12 mogą pobierać już drugą wersję oprogramowania. Aktualizacja do bety 2 udostępniana jest aktualnie w Korei Południowej. Aktualizacja oprogramowanie trafi również do Stanów Zjednoczonych. Podejrzewamy, że kolejnym krokiem będzie rozszerzenie testów na Europę.

Oprogramowanie otrzymało końcówkę ZUL5 i jest udostępniane jako aktualizacja OTA.

Nowe oprogramowanie skupia się na rozwiązaniu błędów i usterek, które zostały odnalezione od czasu uruchomienia beta testów Androida 12. Producent naprawił problemy z zacinaniem się wideo oraz klatkowaniem animacji w programie Pogoda.

Dodatkowo naprawiony został panel Edge oraz załatano luki w Bezpiecznym Folderze. Samsung deklaruje również, że aplikacja Wideo nie ma już problemów z odtwarzaniem plików .mp4. Poprawiono również działanie efektu rozmycia na ekranie ostatnich aplikacji.

AKTUALIZACJA 14.12.2021

Google po początkowych trudnościach z wprowadzaniem aktualizacji uporało się z grudniową paczką dla najnowszych smartfonów z serii Pixel 6. Oprogramowanie pojawiło się na rynku tydzień po oczekiwanej premierze. Nowa wersja systemu operacyjnego wprowadza na pokład poprawki zabezpieczeń z grudnia 2021 roku, ale pojawiły się również funkcje zapowiedziane w zeszłym tygodniu w ramach grudniowego dodatku Feature Pack.

Google Pixel 6 Źródło: google.com

Wdrożenie aktualizacji na wszystkich kompatybilnych smartfonach potrwa kilka dni.

Z problemami mierzy się również Samsung. Koreańczycy wydali czwartą betę Androida 12 z One UI 4.0 dla swoich składanych smartfonów Galaxy Z Flip 3 oraz Galaxy Z Fold 3. Oprogramowanie pojawiło się, ponieważ poprzednie wydanie posiadało sporą ilość błędów. Co ważne Samsung zdecydował się już na wprowadzenie na rynek stabilnej aktualizacji do Androida 12 dla wyżej wymienionych urządzeń, ale szybko została ona wycofana z rynku. Wszystko ze względu na liczne usterki.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Najnowsza wersja oprogramowania o końcówce ZUL4 testowana jest obecnie w Korei Południowej. Wkrótce oprogramowanie powinno pojawić się na smartfonach w innych częściach świata.

Samsung deklaruje, że usunął wszystkie problemy, które odkryto niedługo po wprowadzeniu stabilnej wersji Androida 12.

AKTUALIZACJA 16.12.2021

Niespodziewanie aktualizację do Androida 12 wydała Nokia. Posiadacze modelu X20 mogą pobierać już nowe oprogramowanie układowe, które wprowadza na pokład Androida 12.

Nokia X20 Źródło: nokia.com

Nokia X20 to pierwszy smartfon HMD Global, który otrzymał Androida 12. Co ciekawe oprogramowanie to pojawiło się bez wcześniejszych zapowiedzi oraz otwartych beta testów. Dodatkowo Nokia X20 jest pierwszym średniakiem, który otrzymał nową wersję zielonego robocika.

Nokia udostępnia aktualizację dla Nokii X20 partiami w kilku regionach. Pełna dostępność spodziewana jest od 17 grudnia 2021 roku.

Według informacji społeczności Nokii, użytkownicy Nokia X20 otrzymają aktualizację do Androida 12 w 27 krajach już 17 grudnia 2021 roku.

Niestety na liście krajów brakuje Polski. Nasz kraj nie załapał się na aktualizację w pierwszej turze. Oprogramowanie pojawi się nieco później - prawdopodobnie po świętach.

Nowe oprogramowanie układowe poza Androidem 12 wprowadza również na pokład grudniowe poprawki zabezpieczeń. Smartfon posiada gwarancję trzech lat aktualizacji Androida. Oznacza to, że Nokia X20 zostanie zaktualizowana do Androida 13 i Androida 14.

Aktualizację do Androida 12 Beta z nakładką Realme UI 3.0 otrzymał niedawno wprowadzony na rynek smartfon Realme GT Neo 2. Jest to trzeci smartfon po Realme GT oraz Realme X7 Max 5G zgodny z Androidem 12.

Realme GT Neo 2 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Zgodnie z wpisem na oficjalnym forum Realme posiadacze modelu GT Neo 2 mogą już zapisywać się do beta testów Androida 12.

Aby otrzymać aktualizację do Androida 12 trzeba udać się do ustawień systemowych i z zakładki aktualizacja oprogramowania zgłosić się do pobrania kompilacji testowej. Przed dołączeniem do programu beta należy upewnić się, że smartfon pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego numerze kompilacji RMX3370_11.A.05.

Producent nie zaleca instalacji Androida 12 beta na urządzeniu wykorzystywanym do pracy. Oprogramowanie nadal jest niestabilne i posiad błędy.

AKTUALIZACJA 17.12.2021

Samsung po sporej wpadce z aktualizacją do Androida 12 dla swoich składanych smartfonów z 2021 roku ponownie udostępnił stabilną wersję oprogramowania dla Galaxy Z Flip 3 5G oraz Galaxy Z Fold 3 5G.

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G fot. Paweł Górnika / PCWorld

Aktualizację do Androida 12 wznowiono na terenie Korei Południowej. Oba smartfony otrzymały zmodyfikowaną wersję oprogramowania. Dla Galaxy Z Flip 3 5G udostępniany jest system o numerze kompilacji F711NKSU2BUKL, a dla Galaxy Z Fold 3 5G o numerze F926NKSU1BUL4. Samsung informuje, że pozbyto się wcześniej odkrytych błędów, a oprogramowanie zostało dokładnie przetestowane.

Wkrótce aktualizacja do Androida 12 dla Galaxy Z Fold 3 5G oraz Galaxy Z Flip 3 5G trafi do większej ilości krajów.

Z dziennika zmian wynika, że Samsung wyeliminował problemy z uruchamianiem w trybie odzyskiwania, błędnie działającą funkcją Dual Messenger oraz zawieszaniem się Netflixa i YouTube. Dodatkowo zmieniono algorytm odpowiadający z obsługę 120 Hz częstotliwości odświeżania ekranu.

AKTUALIZACJA 20.12.2021

OnePlus po raz drugi rozpoczął udostępnianie finalnej wersji aktualizacji do Androida 12 dla swoich tegorocznych flagowców z rodziny OnePlus 9. Nowa wersja oprogramowania otrzymała numer kompilacji C.39. Względem poprzedniej wersji C.36 producent obiecuje, że pozbył się problemów, które spowodowały szybkie wycofanie aktualizacji do Androida 12.

Pierwsza wersja Androida 12 powodowała chwilowe utraty zasięgu, niewidoczne powiadamiania, problemy z płynnym wyświetlaniem obrazu oraz całkowite zawieszanie się smartfonów.

Część mniej poważnych usterek takich jak brak dostępu do trybu Ultra HD 48M lub autouzupełniania w Chrome zostanie naprawiona kolejnych aktualizacjach.

Oprogramowanie udostępniane jest partiami. Pełna dostępność zostanie osiągnięta za kilka dni.

Do grona szczęśliwców, którzy mogą testować Androida 12 dołączyli właśnie posiadacze smartfonów Realme 8 Pro. Producent udostępnił oprogramowanie testowe dla swoich tegorocznych średniaków.

Realme 8 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Aby przystąpić do testów Androida 12 należy zapisać się do programu Early Access z poziomu ustawień urządzenia.

Oprogramowanie o numerze kompilacji RMX3081_11.C.09 można zainstalować na smartfonie z co najmniej 10 GB wolnej przestrzeni dyskowej oraz akumulatorem naładowanym minimum w 60%.

AKTUALIZACJA 21.12.2021

Samsung bardzo dobrze radzi sobie z procesem aktualizacji do Androida 12. Oprogramowanie trafiło już na flagowe modele z 2021 roku, a niedługo czas na debiut na starszych smartfonach. Okazuje się jednak, że proces aktualizacji do Androida 12 wraz z nakładką One UI 4.0 to nie jedyna niespodzianka koreańskiego producenta.

Razem z Galaxy S22 na rynku ma zadebiutować nowa wersja nakładki One UI 4.1. Nie znamy aktualnie szczegółowych informacji, ale spodziewamy się obecności kilku nowych funkcji, które Samsung zawsze prezentuje razem z flagowymi smartfonami. Oprogramowanie zostanie zaprezentowane w lutym 2022 roku i powinno trafić jako aktualizacja dla urządzeń, które otrzymają aktualizację do One UI 4.0.

AKTUALIZACJA 22.12.2021

Samsung sprawnie radzi sobie z procesem aktualizacji swoich urządzeń do Androida 12, ale czasami zdarzają się drobne wpadki. Koreańczycy wycofali już aktualizację dla Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3. Po naprawie błędów oprogramowanie ponownie trafiło na rynek. Aktualnie Samsung tymczasowo wycofuje aktualizację do Androida 12 z One UI 4.0 dla flagowych modeli z rodziny Galaxy S21 w Korei Południowej. Informacja została potwierdzona na oficjalnym forum Samsung Community przez moderatora.

Wstrzymanie aktualizacji dla Galaxy S21 w Korei Południowej Źródło: sammobile.com

Samsung zdecydował się na wycofanie aktualizacji w związku z problemami z kompatybilnością Google Play po jej instalacji.

Proces aktualizacji został wstrzymany do czasu rozwiązania problemu.

Aktualnie wiemy jedynie o występowaniu problemu i wstrzymaniu aktualizacji tylko w Korei Południowej. W innych krajach nadal można aktualizować urządzenia do Androida 12. Możliwe, że problem dotyczy jedynie modeli z procesorami Qualcomm Snapdragon.

AKTUALIZACJA 23.12.2021

Samsung przygotowuje się do wprowadzenia aktualizacji na swoje średniaki z 2021 roku. Firma rozpoczęła testy na urządzeniach z serii Galaxy AX2.

Zgodnie z najnowszym raportem Samsung opracowuje aktualizację dla Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G oraz Galaxy A72. To najlepiej sprzedające się urządzenia w portfolio Samsunga, więc nie dziwi fakt, że producent intensywnie pracuje nad udostępnieniem aktualizacji do Androida 12.

Samsung Galaxy A52, A52 5G, A52s 5G and A72 devices will recieve Android 12 update soon.#Samsung #TamilanTechinical pic.twitter.com/jWquM0tNdZ — தமிழன் டெக்கினிக்கல் (Tamilan Techinical) (@TTechinical) December 20, 2021

Zgodnie z mapą drogową urządzenia powinny otrzymać oprogramowanie w lutym 2022 roku. W chwili obecnej trwają już wewnętrzne testy Androida 12 z One UI 4.0 na wyżej wymienionych telefonach. Smartfony z serii Galaxy A prawdopodobnie nie otrzymają Androida 12 Beta. Zostaną one od razu zaktualizowane do finalnej wersji.

Oppo udostępniło aktualizację do ColorOS 12 beta opartego na Androidzie 12 dla Oppo Find X2 już w połowie listopada. Po trwających miesiąc testach posiadacze urządzeń mieszkający w Indiach oraz Indonezji mogą już pobierać stabilną aktualizację do Androida 12.

Oppo Find X2 Pro Źródło: Oppo.com

System operacyjny został udostępniony dla wszystkich modeli z tej serii - Oppo Find X2, Find X2 Pro oraz Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition. Oprogramowanie otrzymało numer kompilacji C.74.

Obecnie aktualizacja udostępniana jest dla użytkowników zarejestrowanych w programie beta testów. Wkrótce rozpocznie się wdrażanie na wszystkich urządzeniach.

O aktualizacji do Androida 12 przypomniała sobie również Motorola, która w końcu udostępniła w sieci oficjalną mapę drogową aktualizacji do nowej wersji systemu operacyjnego.

Według Motoroli proces aktualizacji do Androida 12 rozpocznie się dopiero w lutym 2022 roku. Firma każe sobie czekać na Androida 12 nawet kilka miesięcy dłużej od konkurencji. Producent zdradził, że Androida 12 będzie kompatybilny z Material You.

Android 12 na smartfonach Motoroli

Poniżej lista smartfonów, które zostaną zaktualizowane do Androida 12:

Razr 5G

Razr 2020

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Edge 20 Fusion

Motorola Edge (2021)

Motorola Edge 5G UW

Motorola Edge Plus

Motorola Ene 5G Ace

Motorola One 5G UW Ace

Moto G200 5G

Moto G71 5G

Moto G51 5G

Moto G41

Moto G31

Moto G100

Moto G60s

Moto G60

Moto G50 / Moto G50 5G

Moto G40 Fusion

Moto G30

Moto G Power (2022)

Moto G Pure

Moto G Stylus 5G

Dodatkowo oprogramowanie pojawi się na kilku modelach sprzedawanych dla sektora biznesowego:

Moto G Pro

Motorola Edge (2021)

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Edge 20 Fusion

AKTUALIZACJA 3.01.2022

OnePlus wydał nową aktualizację do Androida 12 dla smartfonów z rodziny OnePlus 9. Urządzenia te otrzymały już Androida 12 na początku grudnia 2021 roku. Aktualizacja została szybko wycofana ze względu na sporą ilość błędów i pojawiła się ponownie przed świętami. Teraz producent udostępnił nową wersję oprogramowania, która eliminuje kolejne błędy wykryte w ostatniej aktualizacji. Oprogramowanie o numerze kompilacji C.40 pojawiło się już na rynku Indyjskim oraz globalnym.

OnePlus 9 Źródło: oneplus.com

Producent przekazuje, że naprawiono problem z łącznością z siecią 5G. Aktualizacja waży zaledwie 70,26 MB.

Nokia udostępniła aktualizację do Androida 12 dla swojego kolejnego średniaka. Oprogramowanie pojawiło się na modelu Nokia G50. To smartfon, który zadebiutował na rynku w 2021 roku z Androidem 11 na pokładzie. Urządzenie otrzymało właśnie aktualizację oprogramowania o numerze kompilacji V2.160. Całość wprowadza na pokład Androida 12 wraz z listopadowymi poprawkami zabezpieczeń. Nokia oficjalnie nie zapowiedziała jeszcze aktualizacji. Brakuje również dziennika zmian. Aktualizacja pojawi się stopniowo na wszystkich kompatybilnych urządzeniach na przestrzeni najbliższych tygodni.

Nokia G50 Źródło: nokia.com

Aktualizację do Androida 12 udostępniło właśnie Xiaomi. Zeszłoroczny flagowiec - Xiaomi Mi 11 - został zaktualizowany do nowej wersji Androida. Przy okazji aktualizacja wprowadza na pokład najnowsza wersje nakładki - MIUI 13. W chwili obecnej oprogramowanie udostępniane jest jedynie na smartfony z chińskiej dystrybucji, które nie posiadają dostępu do usług Google. Oprogramowanie o numerze kompilacji V13.0.4.0.SKBCNXM waży aż 4,5 GB.

Xiaomi Mi 11 Źródło: mi-home.pl

Za sprawą tej aktualizacji Xiaomi Mi 11 jest pierwszym smartfonem tego producenta zaktualizowanym do Androida 12 oraz nakładki MIUI 13. Podobne oprogramowanie pojawi się na polskich egzemplarzach najwcześniej dopiero za kilka tygodni. Wszystko ze względu na konieczność integracji usług Google z nakładką MIUI 13.

AKTUALIZACJA 05.01.2022

Samsung zaktualizował do Androida 12 kolejne urządzenia. W ciągu przerwy świątecznej nowe oprogramowanie pojawiło się na smartfonach z rodziny Galaxy S10, Galaxy Note 10, Galaxy Fold oraz Galaxy A72.

Stabilne oprogramowanie o numerze kompilacji N97xxXXU7GULD trafiło na smartfony Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+ oraz Galaxy Note 10+ 5G. Mowa o telefonach z procesorami Exynos 9825. Aktualizacja zawiera Androida 12 z One UI 4.0 oraz styczniowymi poprawkami zabezpieczeń. Dla Galaxy Note 10 to ostatnie oprogramowanie zmieniające wersję systemu operacyjnego.

Podobna aktualizacja trafiła na smartfony z rodziny Galaxy S10. Posiadacze Galaxy S10 5G ze Szwajcarii mogą pobierać oprogramowanie o numerze kompilacji G977BXXUBGULB. Aktualizacja również zawiera Androida 12 z One UI 4.0. W tym pakiecie zastosowano poprawi zabezpieczeń z grudnia 2021 roku. Androida 12 w stabilnej wersji nie trafił jeszcze na Galaxy S10, S10e oraz S10+.

Samsung Galaxy S10 5G Źródło: samsung.com

Samsung postawił zaktualizować również pierwszego smartfona z elastycznym ekranem. Androida 12 z One UI 4.0 i grudniowymi poprawkami zabezpieczeń trafił na Galaxy Fold w wersji 4G. Oprogramowanie zostało udostępnione we Francji i otrzymało numer kompilacji F900FXXU6GUL9.

Galaxy Fold Źródło: samsung.com

Android 12 trafił również na dwa tańsze urządzenia - Galaxy Note 10 Lite oraz Galaxy A72. Samsung Galaxy Note 10 Lite otrzymał Androida 12 z One UI 4.0 i styczniowymi poprawkami zabezpieczeń w Francji. Android 12 dla Galaxy A72 dotarł wraz z grudniowymi poprawkami zabezpieczeń do Rosji.

AKTUALIZACJA 06.01.2022

Samsung udostępnił aktualizację do Androida 12 z nakładką One UI 4.0 dla modeli z rodziny Galaxy S20 FE. Oprogramowanie trafiło na wariant z modemem sieci komórkowej 4G LTE oraz 5G.

Samsung Galaxy S20 FE Źródło: samsung.com

System operacyjny trafił na urządzenia wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 865. Dokładnie mowa o smartfonach z numerem modelu SM-G780G. W chwili obecnej oprogramowanie pojawiło się w Malezji. Wkrótce powinen rozpocząć się proces aktualizacji w innych regionach.

Oprogramowanie o numerze kompilacji G780GXXU3BUL9 wprowadza na pokład Androida 12 z nakładką One UI 4.0 oraz grudniowymi poprawkami zabezpieczeń.

AKTUALIZACJA 07.01.2022

Samsung nie zwalnia i udostępnia Androida 12 z One UI 4.0 na kolejne smartfony. Tym razem oprogramowanie trafiło na modele ze średniej półki cenowej. Najnowszy system operacyjny pobierać mogą posiadacze Galaxy A52 oraz Galaxy S10 Lite.

Samsung Galaxy S10 Lite Źródło: samsung.com

Android 12 z One Ui 4.0 dla Galaxy A52 oraz Galaxy S10 Lite udostępniany jest w Rosji (Galaxy A52) oraz Hiszpanii (Galaxy S10 Lite). Mowa o systemach operacyjnych o numerach kompilacji A525FXXU4BUL8 oraz G770FXS6FULA.

Oprogramowanie wkrótce powinno trafić na smartfony sprzedawane w Polsce.

AKTUALIZACJA 10.01.2022

Android 12 z One UI 4.0 trafił na kolejne smartfony Samsunga. Tym razem aktualizacji doczekali się posiadacze modeli Galaxy S10 Lite oraz Galaxy W22 5G (odmiany Galaxy Z Fold 3).

Samsung Galaxy S10 Lite otrzymał aktualizację oprogramowania dla wariantu międzynarodowego o numerze modelu SM-G770F. Oprogramowanie o numerze kompilacji G770FXS6FULA dostarczane jest z grudniowymi poprawkami zabezpieczeń.

Oprogramowanie trafiło również na ekskluzywną wersję Galaxy Z Fold 3 produkowaną specjalnie na rynek chiński. Model Galaxy W22 5G otrzymał oprogramowanie o numerze kompilacji W2022ZCU2BULF. Nie różni się ono zbytnio od systemu udostępnionego dla Galaxy Z Fold 3 jakiś czas temu.

Samsung Galaxy W22 5G Źródło: samsung.com

Android 12 z One UI 4.0 został udostępniony na jeszcze jedno urządzenie Samsunga. Tym razem jest to oprogramowanie w wersji Beta. Trafiło ono na Galaxy F62. Nowa wersja systemu operacyjnego nie zostałą jeszcze oficjalnie ujawniona przez Samsunga. Oprogramowanie o numerze kompilacji E625FDDU2BVA1 trafiło już do sieci. Wkrótce posiadacze Galaxy F62 będą mogli dołączyć do programu beta testów Androida 12. Finalna wersja systemu operacyjnego pojawi się na przełomie lutego i marca 2022 roku.

Samsung Galaxy F62 Źródło: samsung.com

Dobrych wiadomości nie mamy dla posiadaczy popularnego średniaka - Galaxy A52. Najnowsza wersja oprogramowania układowego wprowadzająca na pokład Androida 12 posiada błędy. Użytkownicy donoszą, że oprogramowanie o numerze kompilacji A525FXXU4BUL8 powoduje zawieszanie się urządzenia przy okazji wykonywania różnych czynności. Problem został zgłoszony i opisany na oficjalnym forum Samsung Community. Producent jeszcze się do niego nie odniósł. Aktualnie stwierdzono jedynie pojedyncze przypadki występowania usterki.

Aktualizacja do Androida 12 została udostępniona również dla Samsunga Galaxy Z Flip pierwszej generacji. Mowa o modelu z modemem sieci komórkowej 4G LTE o numerze kompilacji SM-F707U. Aktualnie oprogramowanie wydano dla modelu sprzedawanego w Stanach Zjednoczonych. System operacyjny o numerze kompilacji F700USQS4FUL9 wprowadza na pokład Androida 12, nakładkę One UI 4.0 oraz poprawki zabezpieczeń datowane na 1 grudnia 2021 roku.

Samsung Galaxy Z Flip Źródło: samsung.com

Podobne oprogramowanie wkrótce powinno zostać udostępnione na smartfony z europejskiej dystrybucji.

O aktualizacji do Androida 12 przypomniało sobie Sony. Producent ten bez wcześniejszych beta testów udostępnił stabilną aktualizację do Androida 12 dla swoich najnowszych flagowców. Posiadacze modeli Xperia 1 III oraz Xperia 5 III mogą już pobierać nowe oprogramowanie układowe.

Sony Xperia 1 III Źródło: sony.com

System operacyjny o numerze kompilacji 61.1.A.1.149 wprowadza na pokład Androida 12 oraz poprawki zabezpieczeń datowane na 1 grudnia 2021 roku. Aktualnie aktualizacja udostępniana jest w Rosji, ale tylko dla urządzeń azjatyckiej części kraju. Mowa o smartfonach o numerach wersji XQ-BC72 i XQ-BQ72.

Aktualizacja w przeciągu najbliższych tygodni powinna zostać udostępniona dla wszystkich smartfonów Xperia 1 III oraz Xperia 5 III.

Nową wersję oprogramowania układowego z Androidem 12 i nakładką One UI 4.0 udostępniono również dla Samsunga Galaxy Fold pierwszej generacji w wersji z 5G. Smartfon otrzymał już nowy system operacyjny w Wielkiej Brytanii. W ciągu najbliższych dni oprogramowanie powinno pojawić się również w innych krajach.

Samsung Galaxy Fold 5G Źródło: samsung.com

Samsung Galaxy Fold 5G otrzymał razem z Androidem 12 najnowsze poprawki zabezpieczeń datowane na 1 stycznia 2022 roku.

AKTUALIZACJA 11.01.2022

Wraz z kolejnym dniem Samsung aktualizuje do Androida 12 i nakładki One UI 4.0 kolejny model smartfona. Tym razem oprogramowanie trafiło do Galaxy A42 5G. Nowy system operacyjny udostępniany jest dla modelu sprzedawanego przez amerykańską sieć Verizon. Oprogramowanie układowe o numerze kompilacji A426USQU3BUL8 wprowadza na pokład Androida 12 wraz z One UI 4.0 oraz poprawki zabezpieczeń datowane na 1 grudnia 2021 roku.

Samsung Galaxy A42 5G Źródło: samsung.com

Wydanie aktualizacji dla Galaxy A42 5G sprzedawanego przez Verizon oznacza, że w przeciągu najbliższych dni lub tygodni identyczne oprogramowanie pojawi się na egzemplarzach sprzedawanych w Polsce.

Nowa wersja oprogramowanie układowego z Androidem 12 i One UI 4.0 na pokładzie trafiła również do ulepszonej wersji popularnego średniaka z 2020 roku. Mowa oczywiście o modelu Galaxy A52s 5G.

Samsung Galaxy A52s 5G Źródło: samsung.com

System operacyjny o numerze kompilacji A528NKSS1BUL7 w chwili obecnej udostępniany jest w Korei Południowej. Oprogramowanie dostarczane jest wraz z poprawkami zabezpieczeń datowanymi na 1 grudnia 2021 roku. W przeciągu kilku najbliższych dni lub tygodni oprogramowanie pojawi się również w Polsce.

AKTUALIZACJA 12.01.2022

Nowe oprogramowanie układowe wprowadzające na pokład Androida 12 oraz nakładkę One UI 4.0 pojawiło się również na Samsunga Galaxy A82 5G. Najdroższy smartfon z rodziny Galaxy A dołączył do grona zaktualizowanych modeli.

Samsung Galaxy Quantum 2 Źródło: samsung.com

Najnowsza aktualizacja systemowa dla tego modelu została udostępniona w Korei Południowej. Samsung Galaxy A82 5G sprzedawany jest również jako Samsung Galaxy Quantum 2 5G. Oba urządzenia zostały już zaktualizowane do Androida 12.

AKTUALIZACJA 13.01.2022

Realme zaktualizowało swoją mapę drogową aktualizacji smartfonów do Androida 12 i nakładki Realme UI 3.0 na pierwszy kwartał 2022 roku. W najnowszej wersji dokumentu pojawił się przystępny cenowo smartfon Realme 8i. Urządzenie to otrzyma aktualizację do Androida 12 wraz z nakładką Realme UI 3.0 w wersji beta (Ealry Access) w marcu 2022 roku.

Realme 8i Źródło: realme.com

W środę - 12 stycznia 2022 roku firma Google wydała Androida 12L Beta 2 dla smartfonów z rodziny Google Pixel. Nowe oprogramowanie posiada szereg poprawek błędów oraz ukończone narzędzia programistyczne API. W przyszłym miesiącu powinna pojawić się trzecia beta, a finalna wersja oprogramowania zostanie udostępniona w marcu 2022 roku.

Oppo udostępniło Androida 12 wraz z nakładką ColorOS 12 dla kolejnego urządzenia. Tym razem mowa o smartfonie Oppo A74 5G, który jeszcze przed świętami otrzymał aktualizację w stadium Beta.

Oppo A74 5G Źródło: Oppo.com

Nowe oprogramowanie układowe wprowadza na pokład Androida 12 oraz zaktualizowaną wersję nakładki ColorOS. System operacyjny o numerze wersji C.29 dostępny jest aktualnie w Indiach. Aby zainstawleać oprogramowanie smartfon musi posiada zainstalowany system w wersji A.12.

W chwili obecnej stabilna wersja oprogramowania udostępniana jest użytkownikom, którzy wcześniej zainstalowali Androida 12 Beta. Pełna dostępność nowego systemu operacyjnego zostanie osiągnięta w przeciągu kilku-kilkunastu najbliższych dni.

AKTUALIZACJA 14.01.2022

Samsung po zakończeniu aktualizacji dla flagowych modeli z rodzin Galaxy S oraz Galaxy Note przystąpił do wprowadzania nowej wersji Androida na swoje średniaki z rodziny Galaxy A. Nowe oprogramowanie układowe wprowadzające na pokład Androida 12 oraz nakładkę One UI 4.0 trafiło właśnie na Samsunga Galaxy A42. Oprogramowanie o numerze kompilacji A426BXXU3CUL9 dostępne jest już w naszym kraju.

Samsung Galaxy A42 Źródło: Samsung.com

Najnowszy system operacyjny poza aktualizacją do Androida 12 i nakładki One UI 4.0 wprowadza również poprawki zabezpieczeń datowane na 1 grudnia 2021 roku.

AKTUALIZACJA 17.01.2022

Samsung rozpoczął proces aktualizacji do Androida 12 dla Samsunga Galaxy A52 w wersji z modemem sieci komórkowej 5G. Smartfon otrzymał nowe oprogramowanie na terenie Unii Europejskiej. System operacyjny o numerze kompilacji A526BXXU1BUL7 wprowadza na pokład Androida 12 wraz z nakładką One UI 4.0 oraz z poprawkami zabezpieczeń datowanymi na 1 stycznia 2022 roku.

Oppo udostępniło aktualizację do Androida 12 z ColorOS 12 dla kolejnej partii urządzeń. Tym razem oprogramowanie zostało udostępnione dla trzech modeli smartfonów - Oppo F19+ 5G (oprogramowanie C.14), Oppo Reno6 Z 5G (oprogramowanie C.14) oraz Oppo A73 5G (oprogramowanie F.14).

Najnowsza wersja oprogramowania układowego udostępniana jest w Indonezji, Kambodży, Tajlandii, Wietnamie oraz Arabii Saudyjskiej.

Nowa wersja nakładki ColorOS 12 została również udostępniona dla chińskich modeli OnePlus 9 oraz OnePlis 9 Pro. Smartfony otrzymały aktualizację OTA o numerze kompilacji C.41, która wprowadza na pokład poprawki zabezpieczeń z 1 stycznia 2022 roku oraz sporo poprawek błędów.

AKTUALIZACJA 18.01.2022

Samsung udostępnił aktualizację dla kolejnego urządzenia. Tym razem mowa o Samsungu Galaxy S10 5G w wersji na Stany Zjednoczone. Użytkownicy tego urządzenia z USA oraz Korei Południowej mogą już pobierać najnowszą wersję oprogramowania układowego, które wprowadza na pokład Androida 12 oraz nakładkę One UI 4.0.

Samsung Galaxy S10 5G Źródło: samsung.com

Oprogramowanie o numerze kompilacji G977UVRU8GULD dostępne jest na urządzeniach operatora sieci komórkowej Verizon. Modele z Korei Południowej otrzymały oprogramowanie o numerze kompilacji G977NKSU6GULB.

AKTUALIZACJA 19.01.2022

Samsung kontynuuje dobrą passę i udostępnia Androida 12 na kolejne urządzenia. Tym razem mowa o smartfonie Galaxy S20 FE 5G w wersji produkowanej specjalnie na Stany Zjednoczone. Smartfony SM-G781 otrzymały już oprogramowanie układowe o numerze kompilacji G781U1UEU6EULD dla urządzeń z wolnego rynku oraz G781USQU6EULI dla modeli sprzedawanych przez operatorów sieci komórkowej.

Samsung Galaxy S20 FE Źródło: samsung.com

W Stanach Zjednoczonych aktualizacja do Androida 12 przebiega nieco wolniej niż w Europie. Do grona posiadaczy urządzeń kompatybilnych z Androidem 12 dołączają teraz użytkownicy modeli z serii Galaxy S20 kupionych u operatorów sieci komórkowych w USA. Wszystkie modele otrzymały Androida 12 z One UI 4.0 i grudniowymi poprawkami zabezpieczeń.

AKTUALIZACJA 21.01.2022

Android 12 trafił na średniaka od Vivo. Po aktualizacji dla Vivo X60 oraz Vivo X70 nadszedł czas na model Vivo Y51a. Smartfon te zadebiutował na rynku rok temu z Androidem 11 i FuntouchOS 11 na pokładzie. Jego użytkownicy mogą już pobierać aktualizację do Androida 12 z nakładką FuntouchOS 12. To pierwsza aktualizacja rozwojowa dla tego modelu. Oprogramowanie udostępniane jest stopniowo. Oznacza to, że pełna dostępność zostanie osiągnięta dopiero za jakiś czas.

Vivo Y51a Źródło: vivo.com

Oprogramowanie układowe o numerze kompilacji PD2050F_EX_6.71.16 waży 3,83 GB.

Aktualizację do Androida 12 dla kolejnego urządzenia udostępniło również Oppo. Smartfon Oppo A95 5G, który w grudniu 2021 roku dołączył do programu ColorOS 12 Beta otrzymał właśnie aktualizację do stabilnej wersji Androida 12 z nakładką ColorOS 12.

Oppo A95 5G Źródło: Oppo.com

Oppo A95 5G to urządzenie, które zostało zaprojektowane specjalnie na rynek chiński. W innych regionach świata smartfon sprzedawany jest jako Oppo F19 Pro+ 5G lub Oppo Reno5 Z 5G.

Android 12 dociera również na kolejne urządzenia z rodziny Galaxy S10. Tym razem aktualizację udostępniono dla modelu z USA sprzedawanych u operatorów sieci komórkowej.

Nowa wersja Androida 12 zmierza również powoli do popularnych średniaków Realme z 2021 roku. Firma otworzyła właśnie dostęp do testów Realme UI 3.0 Early Access. Każdy zainteresowany użytkownik Realme 8 może od 21 stycznia 2022 roku pobierać Androida 12 z Realme UI 3.0 w wersji beta.

Realme 8 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Aby pobrać nową wersję oprogramowania układowego należy zapisać się do beta testów z poziomu ustawień urządzenia.

Do zainstalowania aktualizacji potrzeba 10 GB wolnej przestrzeni dyskowej oraz naładowanego akumulatora. Producent ostrzega, że mowa o oprogramowaniu beta, które nie zostało ukończone i może posiadać różnego rodzaju błędy. Stabilna wersja pojawi się dopiero za 2-3 miesiące.

AKTUALIZACJA 24.01.2022

Xiaomi przygotowuje się do wprowadzenia Androida 12 na swoje najpopularniejsze średniaki z 2021 roku. Firma testuje już oprogramowanie układowe oparte na Androidzie 12 wraz z nakładką MIUI 13 dla Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro oraz Xiaomi Mi 11 Lite 4G.

Redmi Note 10 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Oprogramowanie o numerze kompilacji V13.0.2.0.SKFMIXM dla Redmi Note 10 Pro oraz V13.0.3.0.SKGMIXM dla Redmi Note 10 jest aktualnie w fazie testów i ma zostać udostępnione dla pierwszych konsumentów w przeciągu kilku najbliższych dni. System w zależności od wersji waży od 2,6 GB do 3,1 GB.

Dla wszystkich trzech smartfonów jest to pierwsza duża aktualizacja rozwojowa zmieniająca wersję Androida. Xiaomi informuje również o poprawie stabilności działania oraz zaktualizowanych poprawkach zabezpieczeń.

Niestety mowa o aktualizacji dla modeli Global bez dostępu do usług Google. Oprogramowanie dla europejskich modeli pojawi się najwcześniej za kilka tygodni.

AKTUALIZACJA 25.01.2022

Realme udostępniło Androida 12 z Realme UI 3.0 w wersji beta dla swojego pierwszego flagowca, który pojawił się w sprzedaży w Polsce. Posiadacze modelu X50 Pro 5G mogą już rejestrować się w programie beta testów Androida 12 dla tego urządzenia.

Realme X50 Pro 5G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Realme X50 Pro 5G zadebiutował na rynku w 2020 roku z Androidem 10 na pokładzie i został już zaktualizowany do Androida 11 w grudniu 2020 roku.

Teraz posiadacze X50 Pro 5G z Indii mogą przystąpić do beta testów Androida 12 z nakładką Realme UI 3.0. Prawdopodobnie będzie to ostatnia aktualizacja rozwojowa dla tego modelu.

Aby zainstalować nową wersję systemu urządzenie musi pracować pod kontrolą oprogramowania o numerze kompilacji RMX2076PUNV1B_11.C.23, posiadać co najmniej 10 GB wolnej przestrzeni dyskowej oraz akumulator naładowany w co najmniej 60%.

Realme nie przekazało kiedy smartfon otrzyma finalną wersję Androida 12.

Do udostępnienia aktualizacji do Androida 12 dla kolejnego urządzenia przymierza się również Xiaomi. firma testuje już oprogramowanie oparte na Androidzie 12 z nakładką MIUI 13 dla Redmi Note 8 2021. System operacyjny o numerze kompilacji V13.0.1.0.SCUMIXM trafił już na serwery firmy Xiaomi.

Dobre wiadomości mamy również dla posiadaczy Surface Duo pierwszej generacji. Smartfon ten otrzymał właśnie aktualizację do Androida 11, ale możliwe, że urządzenie zostanie zaktualizowane również do nadchodzącego Androida 12L, który będzie dostosowany do składanych smartfonów. Microsoft oficjalnie nie potwierdził, ani nie zaprzeczył aktualizacji do Androida 12L dla swojego urządzenia z 2020 roku.

Surface Duo Źródło: microsoft.com

Samsung już dawno zaktualizował do Androida 12 swoje flagowe modele z rodziny Galaxy S21. Topowe smartfony z 2021 roku otrzymały aktualizację jako pierwsze - jeszcze w ubiegłym roku. Tymczasem Koreańczycy nadal pracują nad aktualizacją do Androida 12 dla Galaxy S21 Ultra. Tym razem mowa jednak o oprogramowaniu, które zawiera zaktualizowaną, niezaprezentowaną jeszcze wersję nakładki One UI 4.1.

Samsung Galaxy S21 Ultra Źródło: samsung.com

Z najnowszych przecieków wynika, że Samsung przygotowuje dla Galaxy S21 Ultra nową aktualizację wprowadzającą na pokład One UI 4.1. Zgodnie z wcześniejszymi aktualizacjami tego typu nie powinniśmy spodziewać się rewolucyjnych funkcji. One UI 4.1 zostanie oficjalnie zaprezentowane 9 lutego 2022 roku razem z modelami z rodziny Galaxy S22.

W bazie danych Samsunga pojawiło się oprogramowanie o numerze kompilacji G998U1UEU5CVA4 przygotowane dla Samsunga Galaxy S21 Ultra. Jest to testowa wersja systemu operacyjnego opisana jako Androida 12 wraz z nakładką One UI 4.1.

Aktualnie nie wiemy jakie nowości przyniesie kolejne uaktualnienie rozwojowe jednej z najbardziej zaawansowanych nakładek na Androida.

AKTUALIZACJA 26.01.2022

Samsung udostępnia Androida 12 na kolejne urządzenia. Tym razem padło na odświeżoną wersję popularnego średniaka z 2021 roku. Samsung Galaxy A52s 5G otrzymał już co prawda aktualizację do Androida 12 jakiś czas temu, ale oprogramowanie dostępne było jedynie w Korei Południowej. Teraz Samsung postanowił udostępnić Androida 12 wraz z One UI 4.0 na większej ilości rynków.

Samsung Galaxy A52s 5G Źródło: samsung.com

Nowa wersja oprogramowania o numerze kompilacji A528BXXU1BUL7 waży 2,2 GB i poza Androidem 12 i One UI 4.0 wprowadza na pokład poprawki zabezpieczeń datowane na 1 stycznia 2022 roku.

Co istotne aktualizacja do Androida 12 trafiła już do europy i jest dostępna do pobrania między innymi dla polskich konsumentów. Oprogramowanie trafiło na Galaxy A52s 5G z wolnej dystrybucji.

W zeszłym roku Realme wprowadziło do sprzedaży pierwszy tablet. Realme Pad zadebiutował na rynku jako urządzeń z niższej-średniej półki cenowej. Całością zarządza Android 11. Podczas premiery firma nie chwaliła się zapewnieniem aktualizacji do Androida 12. Później jeden z pracowników Realme przekazał, że tablet nie otrzyma ani jednej aktualizacji rozwojowej i tym samym nie zostanie zaktualizowany do Androida 12.

Realme Pad fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Po niemałym zamieszaniu producent w końcu wydało oficjalne oświadczenie w sprawie. Wynika z niego, że Realme Pad otrzyma aktualizację do Androida 12, ale trzeba będzie na nią poczkać.

Użytkownicy Realme Pad mogą spodziewać się udostępnienia Androida 12 w trzecim kwartale 2022 roku. Wtedy na rynku dostępna już będzie finalna wersja Androida 13.

Podejrzewamy, że Realme Pad otrzyma aktualizację jedynie do Androida 12. Tablet posiada nienajnowszy już podzespoły. Jednocześnie Realme nie wypowiada się jeszcze na temat planów aktualizacji jakiegokolwiek urządzenia do Androida 13. Producent czeka na wprowadzenie na rynek ukończonej wersji Androida 13.

Realme Pad przez trzy lata od premiery otrzymywać będzie poprawki zabezpieczeń.

AKTUALIZACJA 27.01.2022

Xiaomi podczas oficjalnego debiutu europejskich modeli Redmi Note 11 wprowadziło na rynek nakładkę MIUI 13 z dostępem do usług Google. Producent pochwalił się również mapą drogową aktualizacji. Pierwsza partia urządzeń dostanie nową wersję oprogramowania układowego do końca pierwszego kwartału 2022 roku. Jakie smartfony załapały się na aktualizację?

Mi 11

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X Pro

Mi 11X

Xiaomi Pad 5

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite NE

Redmi Note 8 (2021)

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite

Redmi Note 10 JE

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro

Mapa drogowa aktualizacji do MIUI 13 i Androida 12

Co istotne lista nie jest zamknięta. W przyszłości Xiaomi zaktualizuje dodatkowe modele. Wyżej wymienione smartfony otrzymają aktualizację do Android 12 oraz MIUI 13 z dostępem do usług Google.

Realme udostępniło Androida 12 w wersji Beta dla swojego średniaka z drugiej połowy 2020 roku. Oprogramowanie zawierające Androida 12 oraz Realme UI 3.0 beta mogą pobierać użytkownicy smartfonów Realme 7 Pro. System operacyjny aktualnie dostępny jest w Indiach. Producent informuje, że oprogramowanie nie zostało ukończone i może posiadać poważne błędy uniemożliwiające normalne korzystanie z urządzenia.

Realme 7 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Oprogramowanie o numerze kompilacji RMX2127_11_F.10 waży około 5 GB i wprowadza na pokład zaktualizowaną wersję nakładki Realme UI 3.0 oraz poprawki zabezpieczeń datowane na 1 stycznia 2022 roku. Producent nie poinformował kiedy zamierza udostępnić stabilną aktualizację do Androida 12 dla Realme 7 Pro.

Aktualizację do Androida 12 otrzymały dwa smartfony firmy Oppo, które do tej pory objęte były programem beta testów Androida 12 wraz z nakładką ColorOS 12. Mowa o smartfonach, które miały otrzymać Androida 12 w późniejszym okresie czasu.

Oppo Reno 5 Źródło: Oppo.com

Oppo rozpoczęło właśnie udostępnianie stabilnej wersji Androida 12 dla Oppo Reno 5, limitowanej wersji Oppo Reno 5 Marvel Edition oraz Oppo Reno 6.

Producent udostępnił oprogramowanie układowe o numerze kompilacji C.08. System operacyjny udostępniany jest stopniowo. Osiągnięcie pełnej dostępności może zająć kilka dni.

AKTUALIZACJA 28.01.2022

Samsung kontynuuje proces aktualizacji swoich urządzeń do Androida 12 i nakładki One UI 4.0. Tym razem firma postanowiła zaktualizować starsze modele swoich składanych smartfonów w Stanach Zjednoczonych. Aktualizacja dostępna jest dla Galaxy Z Flip pierwszej generacji (bez modemu 5G) oraz Galaxy Fold. Oprogramowanie o numerze kompilacji F700U1UEU4FUL9 dla Galaxy Z Flip oraz F900U1UEU6GUL9 dla Galaxy Fold dostępna jest dla urządzeń sprzedanych przez operatorów sieci komórkowej. System operacyjny pojawił się na urządzeniach sprzedawanych przez AT&T, Bluegrass Cellular, Comcast, C-Spire, Verizon i Xfinity Mobile. Najnowsza wersja oprogramowania układowego posiada poprawki zabezpieczeń datowane na 1 stycznia 2022 roku.

Samsung Galaxy Z Flip Źródło: samsung.com

AKTUALIZACJA 31.01.2022

Po kilku tygodniach opóźnienia względem smartfonów Google Pixel, aktualizację do Androida 12L dostaje jedyny tablet objęty programem testów Developer Preview. Android 12L Developer Preview 2 pobierać mogą już posiadacze tabletów Lenovo Tab P12 Pro, które zostały zarejestrowane w programie beta testów.

Lenovo Tab P12 Pro Źródło: Lenovo.com

Nowe oprogramowanie wprowadza na pokład Androida 12L Developer Preview 2 oraz poprawki zabezpieczeń datowane na 1 grudnia 2021 roku. Lenovo nie udostępniło oficjalnego dziennika zmian. Paczka z oprogramowaniem waży 1,7 GB i dostępna jest dla modelu Lenovo Tab P12 Pro Wi-Fi o numerze TB-Q706F.

Samsung kontynuuje udostępnianie Androida 12 dla swoich składanych smartfonów w Stanach Zjednoczonych. Nowa aktualizacja trafiła właśnie dla posiadaczy modelu Galaxy Z Flip 5G. Smartfony zakupione u operatorów otrzymały oprogramowanie o numerze kompilacji F707USQS2EUL9, a modele z wolnej dystrybucji F707U1UEU2EUL9. Aktualizacja wprowadza na pokład Androida 12 wraz z nakładką One UI 4.0 oraz poprawkami zabezpieczeń datowanymi na 1 grudnia 2021 roku.

AKTUALIZACJA 01.02.2022

Samsung w dalszym ciągu kontynuuje proces aktualizacji swoich smartfonów do Androida 12 w Stanach Zjednoczonych. Z około miesięcznym opóźnieniem aktualizacja oprogramowania trafiła na smartfony z rodziny Galaxy Note 10. Posiadacze flagowych modeli z 2019 roku mogą już pobierać Androida 12 wraz z One UI 4.0. Oprogramowanie pojawiło się na smartfonach z wolnej dystrybucji oraz od operatorów. System operacyjny dostarczany jest z poprawkami zabezpieczeń z 1 stycznia 2022 roku.

Podobne oprogramowanie trafiło również na amerykańskie modele z rodziny Galaxy S20. Smartfony Galaxy S20, Galaxy S20+ oraz Galaxy S20 Ultra z wolnej dystrybucji oraz od operatorów otrzymały nową wersję Androida 12. Najnowsza aktualizacja eliminuje problem umożliwiający łączenie się z numerem alarmowym 911.

Nad aktualizacją do Androida 12 wraz z nakładką MIUI 13 intensywnie pracuje również Xiaomi. Firma prowadzi wewnętrzne testy nowego oprogramowania na swoich tanich smartfonach z 2020 roku. Mowa o Redmi 9, Redmi Note 9 oraz POCO M2. Nowe oprogramowanie będzie ostatnią rozwojową aktualizacją oprogramowania dla tych smartfonów

Redmi Note 9 Źródło: mi.com

AKTUALIZACJA 02.02.2022

Nokia zaktualizowała kolejne urządzenie. Tym razem nowe oprogramowanie układowe trafiło na model Nokia G50. Smartfon ten zadebiutował na rynku we wrześniu 2022 roku z Androidem 11 na pokładzie i otrzymał już aktualizację do Androida 12. Posiadacze Nokii G50 informują o dostępności kolejnej aktualizacji oprogramowania opartej na Androidzie 12. Producent wprowadził wraz z nią liczne poprawki błędów i wydajności, na które narzekali wybrani użytkownicy po aktualizacji do Androida 12.

Nokia G50 Źródło: nokia.com

Aktualizacja o numerze kompilacji V2.220 jest już dostępna na całym świecie. Paczka z poprawkami zajmuje 113 MB. Niestety przy okazji Nokia nie zaktualizowała poprawek zabezpieczeń. Smartfony nadal posiadają łatki datowane na 1 grudnia 2021 roku.

AKTUALIZACJA 03.02.2022

Samsung kontynuuje proces aktualizacji do Androida 12 i One UI 4.0 dla swoich flagowych smartfonów z procesorami Qualcomm Snapdragon, które sprzedawcę są w Stanach Zjednoczonych. W tym roku amerykańscy konsumenci musieli zaczekać na aktualizację dłużej od europejczyków. Samsung uruchomił właśnie kolejną transzę aktualizacji do Androida 12 dla flagowych modeli z 2020 roku. Oprogramowanie trafiło właśnie na Galaxy S20, Galaxy S20+ oraz Galaxy S20 Ultra.

Samsung Galaxy S20 Ultra fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Oprogramowanie o numerze kompilacji G98xU1UEU2EVA2 trafiło właśnie do modeli z wolnej dystrybucji. Aktualizacja wprowadza na pokład Androida 12, nakładkę One UI 4.0 oraz poprawi zabezpieczeń datowane na 1 stycznia 2022 roku. Identyczne oprogramowanie jest dostępne również na modele sprzedawane przez operatorów - AT&T, Bluegrass Cellular, Cellular South, Comcast, C-Spire, Sprint, Tracfone, T-Mobile, Verizon i Xfinity Mobile.

AKTUALIZACJA 04.02.2022

Samsung w dalszym ciągu kontynuuje proces aktualizacji do Androida za Oceanem. Aktualizację wprowadzającą na pokład Androida 12 oraz nakładkę One UI 4.0 mogą pobierać posiadacze modeli Galaxy Z Flip oraz Galaxy Z Flip 5G z Kanady.

Samsung Galaxy Z Flip Źródło: samsung.com

Oprogramowanie o numerze kompilacji F700WVLU4FULA dla Galaxy Z Flip zostało udostępnione dla urządzeń sprzedawanych przez operaotrów. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Galaxy Z Flip 5G. Smartfon ten otrzymał oprogramowanie o numerze kompilacji F707WVLU2EUL9. Oba smartfony otrzymały aktualizację oprogramowania zawierającą przestarzałe już nieco poprawki zabezpieczeń z 1 grudnia 2021 roku.

Xiaomi zaktualizowało do Androida 12 kolejne urządzenie. Tym razem oprogramowanie układowe zostało udostępnione na smartfon POCO F3 GT. Oprogramowanie o numerze kompilacji MIUI 13.0.0.10.SKJINXM wprowadza na pokład Androida 12 wraz z MIUI 13 oraz poprawkami zabezpieczeń datowanymi na 1 stycznia 2022 roku. Oprogramowanie udostępniane jest w Indiach.

Nad Androidem 12 pracuje również Sony. Firma testuje oprogramowanie dla modelu Xperia 5 II. Smartfon został przetestowany w teście syntetycznym Geekbench. Oprogramowanie testowane jest na japońskim modelu Sony SO-52A. Producent nie przekazał, kiedy dokładnie aktualizacja zostanie udostępniona dal tego modelu.

Sony Xperia 5 II Źródło: sony.com

AKTUALIZACJA 08.02.2022

Również Xiaomi kontynuuje proces aktualizacji swoich smartfonów do Androida 12. Oprogramowanie w ukończonej formie trafiło właśnie dla użytkownika Redmi 10 zarejestrowany w programie Mi Pilot. Oprogramowanie o numerze kompilacji V13.0.1.0.SKUMIXM wprowadza na pokład Androida 12 wraz z najnowszą wersją nakładki MIUI 13. Redmi 10 zadebiutowało w wakacje 2021 roku z Androidem 11 i MIUI 12.5 na pokładzie. Android 12 to pierwsza aktualizacja rozwojowa dla tego modelu.

Redmi 10 Źródło: mi.com

Oprogramowanie waży około 2,5 GB. Po testach użytkowników z Mi Pilot trafi na wszystkie kompatybilne urządzenia. Stanie się to prawdopodobnie jeszcze w lutym 2022 roku.

AKTUALIZACJA 09.02.2022

Motorola zakłada aktualizację do Androida 12 aż 30 modeli smartfonów. Na nowe oprogramowanie czeka jeszcze ponad 20 urządzeń.

Aktualnie firma wprowadziła na rynek nowe oprogramowanie układowe oparte na najnowszej wersji Androida 12 dla Motoroli Moto G Pro.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal XDA-Developers posiadacze Moto G Pro z Wielkiej Brytanii mogą pobierać nowe oprogramowanie układowe o numerze kompilacji S0PR32.44-11-8. W chwili obecnej nie posiadamy szczegółowych informacji dotyczących tego uaktualnienia.

Moto G Pro Źródło: motorola.com

Aktualizacja do Androida 12 to prawdopodobnie ostatnia aktualizacja rozwojowa dla Moto G Pro. Smartfon te zadebiutował na rynku w 2020 roku i otrzymał już aktualizację do Androida 11.

Na nowe oprogramowanie układowe czekają nadal: Razr 5G, seria Edge 20, Moto G41, Moto G100 oraz Moto G30.

W dalszym ciągu trwa również proces aktualizacji do Androida 12 dla smartfonów firmy Samsung. Na nowe oprogramowanie czekają między innymi posiadacze jednego z najpopularniejszych modeli z 2020 roku. Niestety dla posiadaczy Samsunga Galaxy A51 nie mamy najlepszych wiadomości. Po nieco ponad dwóch latach od daty debiutu (grudzień 2019 roku), Samsung ogranicza wsparcie dla tego urządzenia. Galaxy A51 otrzyma Androida 12, ale producent ograniczył ilośc poprawek zabezpieczeń. Od teraz posiadacze Galaxy A51 mogą liczyć na dwie aktualizacje zabezpieczeń w ciągu roku.

Samsung Galaxy A51 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

AKTUALIZACJA 10.02.2022

W dniu 9 lutego 2022 roku Google udostępniło Androida 12L Beta 3. Trzecia wersja beta to prawdopodobnie ostatnia aktualizacja w stadium beta przed wydaniem stabilnego Androida 12L. Zgodnie z mapą drogową Google kończy prace nad nową wersją Androida dostosowaną do tabletów i składanych smartfonów.

Nowa wersja Androida 12L w końcu dostępna jest dla posiadaczy najnowszych smartfonów Google Pixel 6 oraz Google Pixel 6 Pro. Do tej pory urządzenia te nie były kompatybilne z Androidem 12L.

W ostatniej kompilacji testowej o numerze S2B3.220205.007 Google skupiło się na poprawkach znany błędów i wydajności działania systemu operacyjnego.

Android 12L Beta 3 wprowadza również trochę nowych funkcji. Pisaliśmy o nich w materiale zbiorczym dotyczącym Androida 12 i Androida 12L.

Xiaomi przygotowuje się do premiery MIUI 13 oraz Androida 12 dla Xiaomi Mi 11 oraz Xiaomi Mi 11 Ultra w wersjach europejskich. Smartfony z regionu EEA z dostępem do usług Google wkrótce otrzymają nowe oprogramowanie układowe. System operacyjny o numerze kompilacji V13.0.1.0.SKBEUXM dla Xiaomi Mi 11 oraz V13.0.1.0.SKAEUXM dla Xiaomi Mi 11 Ultra został już wgrany na serwery Xiaomi.

Xiaomi MI 11 oraz Realme GT fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Oprogramowanie na początku pojawi się na modelach zarejestrowanych w programie Mi Pilot. Po krótkich testach całość zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników.

AKTUALIZACJA 11.02.2022

Samsung ponownie zaskakuje. Koreańczycy jako pierwsi zapowiedzieli aktualizację do Androida 12L dla swoich dopiero co zaprezentowanych tabletów z rodziny Galaxy Tab S8.

Samsung Galaxy Tab S8 Źródło: samsung.com

Tablety Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ oraz Galaxy Tab S8 Ultra zadebiutowały z Androidem 12 i One UI 4.1 na pokładzie. Koreański producent zapowiedział, że wszystkie tablety z tej rodziny zostaną zaktualizowane do Androida 12L po debiucie tej wersji systemu operacyjnego.

Samsung szczerze przyznaje, że nie wie kiedy aktualizacja zostanie udostępniona. Firma nie ma jeszcze harmonogramu, ponieważ cały czas czekamy na udostępnienie finalnej wersji Androida 12L.

Xiaomi testuje Androida 12 dla kolejnych urządzeń. W bazach danych producenta odnaleziono wewnętrzne kompilacje testowe oparte na Androidzie 12 dla kolejnych urządzeń. Producent testuje Androida 12 na takich urządzeniach jak Redmi Note 8 2021, Redmi 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro Max oraz POCO M2 Pro.

Redmi Note 8 2021 Źródło: mi.com

Wyżej wymienione urządzenia otrzymają Android 12 razem z nakładką MIUI 13. Proces aktualizacji prawdopodobnie rozpocznie się za kilka tygodni. Po wewnętrznych testach rozpoczną się otwarte beta testy. Dopiero po nich producent udostępni aktualizację dla wszystkich posiadaczy wyżej wymienionych urządzeń.

AKTUALIZACJA 15.02.2022

Oppo wydało aktualizację do Androida 12 dla kolejnego urządzenia. Najnowszą wersję nakładki ColorOS 12 opartą na Androidzie 12 mogą pobierać posiadacze modelu Reno6 5G. Aktualnie oprogramowanie układowe udostępniane jest na terytorium Kenii.

Oppo Reno6 5G Źródło: Oppo.com

Oprogramowanie wprowadza na pokład odświeżoną wersję nakładki, która posiada szybszy interfejs użytkownika. Uaktualnienie skupia się również na poprawkach bezpieczeństwa i ochrony prywatności użytkownika.

AKTUALIZACJA 21.02.2022

Xiaomi kontynuuje proces aktualizacji do MIUI 13 i Androida 12. Nowe oprogramowanie układowe zostało udostępnione ostatnio dla następujących smartfonów: Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi Mi 10, Redmi Note 10 Pro oraz POCO X3 GT.

Xiaomi 11T Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Część smartfonów otrzymała aktualizację w stadium Beta (seria 11T). Wybrane modele aktualnie otrzymują aktualizację jedynie w wersji Global (bez dostępu do usług Google).

Aktualizacja do Androida 12 trafiła również na budżetowca od Realme. Model Realme C25 z 2021 roku otrzymał właśnie swoją pierwszą i prawdopodobnie ostatnią aktualizację rozwojową - do Androida 12 i nakładki Realme UI 3.0. Producent udostępnił oprogramowanie w wersji Beta. Smartfon został dodany do programu Realme UI 3.0 Earla Access.

Aby pobrać nowe oprogramowanie układowe należy zapisać się do beta testów z poziomu ustawień telefonu. W celu przystąpienia do aktualizacji należy posiadać oprogramowanie o numerze kompilacji RMX3193_11.A.25 lub RMX3193_11.A.26 oraz akumulator naładowany co najmniej w 60%.

Producent nie podał kiedy udostępniona zostanie finalna wersja oprogramowania układowego.

AKTUALIZACJA 22.02.2022

Samsung przygotowuje się do wydania aktualizacji do One UI 4.1 dla starszych smartfonów. Najnowsza nakładka zadebiutowała z modelami Galaxy S22 i oparta jest na Androidzie 12. Do sieci trafiły właśnie nowe informacje na temat procesu aktualizacji do One UI 4.1 dla starszych modeli smartfonów.

Na początku aktualizacja zostanie udostępniona na flagowe modele Samsunga z 2021 roku. Koreańczycy przygotowują już proces aktualizacji do One UI 4.1 dla modeli z rodziny Galaxy S21. Informacja ta została potwierdzona przez jednego z pracowników działu obsługi klienta amerykańskiego operatora sieci komórkowej Verizon.

Sieć Verizon odpowiedziała na pytanie o One UI 4.1. Według operatora oprogramowanie dla modeli z rodziny Galaxy S21 zostanie udostępnione do końca lutego 2022 roku.

W zeszłym roku Samsung szybko zaktualizował modele Galaxy S20 do nakładki One UI 3.1 zaprezentowanej razem z Galaxy S21, więc powyższy scenariusz jest prawdopodobny.

Nakładka One UI 4.1 wprowadza wirtualną pamięć RAM oraz nowy sposób wyboru kolorów. Pojawił się także zmodyfikowany tryb pro w aplikacji aparatu.

Realme rozpoczęło proces aktualizacji do Androida 12 i Realme UI 3.0 dla jednego z ciekawszych smartfonów z 2021 roku. Oprogramowanie układowe wprowadzające nową wersję systemu operacyjnego pojawiło się na Realme GT Master Edition w Chinach.

Realme GT Master Edition fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Smartfony Realme GT Master Edition z Realme UI 3.0 otrzymują nowy wygląd interfejsu użytkownika, zoptymalizowany system zarządzani energią oraz odświeżony tryb Always on. producent gwarantuje również wyższą wydajność i wiele małych poprawek.

Oprogramowanie o numerze kompilacji RMX3363_11_C.05 dostępne jest dla osób zapisanych do beta testów. System waży 500 MB i jest aktualizacją do stabilnej wersji.

Android 12 na europejskich modelach powinien pojawić się w niedalekiej przyszłości.

Aktualizacja do Androida 12 trafiła na jeszcze jedno urządzenie. Mowa o Vivo X70 Pro. Tańsza wersja flagowca otrzymała nowy system trzy miesiące po rozpoczęciu testów na Vivo X70 Pro+.

Oprogramowanie o numerze kompilacji PD2135F_EX_3b.10.0 wprowadza na pokład Androida 12 oraz nakładkę FunTouchOS 12. Oprogramowanie waży aż 5,21 GB. To pierwsza aktualizacja rozwojowa dla tego smartfona. Vivo X70 Pro zadebiutowało z Androidem 11 na pokładzie.

AKTUALIZACJA 23.02.2022

Oppo rozpoczęło kolejną fazę beta testów Androida 12 z nakładką ColorOS 12 na kolejnych urządzeniach. Tym razem nowy system operacyjny dotarł na cztery urządzenia - Oppo F19 Pro, F17 Pro, Reno5 F oraz Reno4 F. Smartfony te otrzymały Androida 12 w zamkniętych beta testach.

Oppo F19 Pro Źródło: Oppo.com

Aktualnie program testów Androida 12 dla wyżej wymienionych smartfonów dostępny jest jedynie w Indiach. Wkrótce ma zostać rozszerzony na kolejne kraje.

Producent przekazał, że poszukuje po 2500 ochotników do testów Androida 12 na każdym z wyżej wymienionych telefonów.

Beta testy Androida 12 otworzył również OnePlus. Producent udostępnił kompilację testową Androida 12 z nakładką OxygenOS 12 na smartfonach OnePlus 9R.

OnePlus 9R Źródło: OnePlus.com

Nowa wersja oprogramowania układowego poza Androida 12 i zaktualizowaną nakładką graficzną wprowadza na pokład poprawki zabezpieczeń z 1 lutego 2022 roku.

Oprogramowanie w wersji Open Beta dostępne jest dla zainteresowanych użytkowników z terytorium Indii. Aktualizacja waży około 4 GB.

Android 12 pojawił się również na flagowych smartfonach Xiaomi z 2021 roku. Firma udostępniła aktualizację oprogramowania dla Xiaomi Mi 11. Oprogramowanie o numerze kompilacji V13.0.1.0.SKBMIXM wprowadza na pokład Androida 12, MIUI 13 oraz poprawki zabezpieczeń z 1 stycznia 2022 roku.

Xiaomi Mi 11 Źródło: mi.com

AKTUALIZACJA 24.02.2022

Swoimi planami aktualizacji do Androida 12 podzielił się kolejny producent. Mowa o Infinix - producencie smartfonów pochodzącym z Hong Kongu. CEO Infinix India za pośrednictwem Twittera podzielił się informacjami na temat procesu aktualizacji smartfona Inifnix Zero 5G do Androida 12.

Infinix Zero 5G to najnowszy smartfon tego producenta, który został zaprezentowany na początku lutego 2022 roku. Ku naszemu zdziwieniu urządzenie zadebiutowało z Androidem 11 na pokładzie. Producent podczas prezentacji zapowiedział aktualizację do Androida 12. Właśnie dowiedzieliśmy się, że nowe oprogramowanie pojawi się dopiero w sierpniu 2022 roku. Jednocześnie producent nie poinformował o planach aktualizacji do Androida 12 dla pozostałych modeli.

You asked. We listened.

Announcing ANDROID 12 upgrade on ZERO 5G. Roll-out in Aug'22.#ExpectTheUnexpected pic.twitter.com/vRvceHUMWR — Anish Kapoor (@AnishKapoor16) February 23, 2022

Smartfon Infinix Zero 5G posiada autorską nakładkę graficzną XOS 10, która zawiera bardzo dużo bloatwareu oraz dodatkowych aplikacji firm trzecich. Prawdopodobnie z ich względu proces aktualizacji przeciągnie się aż do wakacji 2022 roku.

AKTUALIZACJA 25.02.2022

OnePlus przygotowuje się do premiery europejskiego wariantu OnePlusa 10 Pro, ale nie zapomina o posiadaczach starszych modeli. Użytkownicy smartfonów OnePlus 8, OnePlus 8 Pro oraz OnePlus 8T mogą pobierać już pierwszą publiczną wersję beta Androida 12.

OnePlus 8T Źródło: OnePlus.com

Na oficjalnym forum społeczności OnePlus pojawił się nowy wpis. Informuje on o dostępności oprogramowania OxygenOS 12 Open Beta dla smartfonów z rodziny OnePlus 8. Aktualizacja dostępna jest dla smartfonów z dystrybucji indyjskiej oraz globalnej.

Najnowsza wersja oprogramowania układowego poza Androidem 12 i zaktualizowaną wersją nakładki wprowadza na pokład poprawki zabezpieczeń datowane na 1 lutego 2022 roku.

Producent informuje, że w wersji beta mogą występować nieoczekiwane błędy oraz problemy ze stabilnością. OnePlus nie zaleca instalacji Androida 12 Beta na głównym urządzeniu wykorzystywanym na codzień.

OnePlus udostępnił również instrukcję powrotu z Androida 12 Beta do Androida 11.

Aktualizacja do Androida 12 waży około 4 GB. Do jej instalacji potrzeba co najmniej 4 GB wolnej przestrzeni dyskowej oraz akumulatora naładowanego co najmniej w 30%.

Również Oppo zaktualizowało kolejne smartfony do Androida 12 Beta. Firma wprowadziła oprogramowanie na modele Oppo Reno 4 oraz Oppo Reno 4 Pro. Urządzenia te otrzymały ColorOS 12 Beta.

Program beta testów został uruchomiony w Indonezji (Reno 4) oraz Indiach (Reno 4 Pro). Producent szuka 5000 ochotników do testowania oprogramowania. Rejestracja do beta testów potrwa do 2 marca 2022 roku.

Aktualizacja do Androida 12 została udostępniona również dla Xiaomi Mi 11i. Zeszłoroczny flagowiec otrzymał oprogramowanie o numerze kompilacji V13.0.5.0.SKKEUXM. Całość wprowadza na pokład Androida 12, MIUI 13 oraz poprawki zabezpieczeń datowane na 1 stycznia 2022 roku. Aktualnie oprogramowanie dostępne jest dla smartfonów zarejestrowanych w programie testów Mi Pilot. Wkrótce identyczny system operacyjny pojawi się na wszystkich smartfonach Xiaomi Mi 11i.

AKTUALIZACJA 28.02.2022

Oppo ogłosiło rozpoczęcie procesu rekrutacji do beta testów Androida 12 wraz z ColorOS 12 dla kolejnych smartfonów. Tym razem mowa o starszych smartfonach. Posiadacze modeli Oppo Reno3 Pro 5G, Reno3 Vitality oraz Oppo K7 mogą zapisywać się do beta testów.

Wszystkie wyżej wymienione smartfony zostały zaprezentowane na rynku w 2020 roku z ColorOS 7 i Androidem 10 na pokładzie. Aktualizacja do Androida 12 oraz ColorOS 12 będzie ostatnią aktualizacją rozwojową dla tych urządzeń.

W tym samym czasie Oppo udostępniło również stabilną aktualizację do Androida 12 i ColorOS 12 dla modelu Oppo Ace2. Smartfon ten od ponad dwóch testów kompatybilny był z oprogramowaniem w formie testowej.

Stabilna wersja została udostępniona w Chinach. Mowa o drugiej aktualizacji rozwojowej dla tego smartfona. Urządzenie prawdopodobnie nie zostanie zaktualizowane do Androida 13.

Xiaomi cały czas aktualizuje swoje urządzenia do Androida 12 i najnowszej wersji nakładki MIUI 13. Oprogramowanie otrzymały już flagowe modele z rodziny Xiaomi Mi 11, Redmi Note 10 oraz bazowy 11T. Teraz do grona urządzeń zaktualizowanych do Androida 12 dołącza Xiaomi 11T Pro. Flagowy model z drugiej połowy 2021 roku otrzymał nowe oprogramowanie układowe o numerze kompilacji V13.0.8.0.SKDEUXM.

Xiaomi 11T Pro Źródło: mi-home.pl

Aktualizacja waży 3,5 GB i poza Androidem 12 oraz MIUI 13 wprowadza na pokład również poprawki zabezpieczeń z lutego 2022 roku. Aktualnie oprogramowanie udostępniane jest na smartfony zapisane do programu beta testów Mi Pilot. Wkrótce podobna aktualizacja trafi do wszystkich modeli Xiaomi 11T Pro sprzedawanych w Europie.

AKTUALIZACJA 01.03.2022

Realme rozpoczęło proces aktualizacji do Androida 12 i nakładki Realme UI 3.0 dla średniaka z 2021 roku. Oprogramowanie mogą pobierać posiadacze Realme GT Neo. Najnowsza aktualizacja oprogramowania o numerze kompilacji C.07 wprowadza na pokład Androida 12, nakładkę Realme UI 3.0 oraz mnóstwo nowych funkcji. Mowa między innymi o nowym ekranie AOD, ustawieniach prywatności, PC Connect czy dynamicznych motywach opartych na tapecie.

Realme GT Neo zadebiutował na rynku z Androidem 11 i Realme UI 2.0 na pokładzie. Po miesiącu beta testów producent udostępnił właśnie stabilną aktualizację rozwojową do Androida 12, która dostępna jest już dla wszystkich użytkowników.

AKTUALIZACJA 02.03.2022

Xiaomi udostępniło aktualizację do Androida 12 dla kolejnego smartfona. Tym razem mowa o najtańszym przedstawicielu serii Xiaomi 12. Model Xiaomi 12X jako jedyny został zaprezentowany z Androidem 11 i MIUI 13 na pokładzie. Po dwóch miesiącach od premiery Xiaomi wydało pierwszą kompilację testową Androida 12 i MIUI 13 dla Xiaomi 12X.

Xiaomi 12X Źródło: mi.com

Oprogramowanie MIUI 13 22.2.28 dostępne jest dla zainteresowanych użytkowników, którzy zapiszą się do beta testów. Producent obiecuje poprawę wydajności oraz sporo poprawkę błędów.

Chwilę po udostępnieniu aktualizacji do Androida 12 dla Xiaomi 12X podobne oprogramowanie trafiło na kolejne urządzenie. Tym razem pierwsza wersja beta Androida 12 wraz z MIUI 13 trafiła na POCO F3. Xiaomi do momentu wypuszczenia oprogramowania nie informowała o aktualizacji do Androida 12 dla tego modelu. Nowe oprogramowanie o numerze kompilacji V13.0.3.0.SKHEUXM dostępne jest dla smartfonów z europejskiej dystrybucji (region EEA). Aktualizacja waży 3,2 GB. Aby ją pobrać należy zapisać urządzenie do programu Mi Pilot. Stabilna wersja Androida 12 wraz z MIUI 13 dla POCO F3 powinna pojawić się w okolicach kwietnia 2022 roku.

POCO F3 Źródło: mi-home.pl

AKTUALIZACJA 03.03.2022

Sony mało angażuje się w rynek smartfonów, co może tłumaczyć opieszałość w udostępnianiu aktualizacji do nowszych wersji Androida. Japończycy udostępnili nowe oprogramowanie układowe dla dwóch flagowych smartfonów. Androida 12 mogą pobierać posiadacze modeli Xperia 1 II oraz Xperia Pro.

Sony Xperia 1 II Źródło: sony.com

Firma Sony uruchomiła drugą transzę aktualizacji do Androida 12. W pierwszej gazie zaktualizowane zostały model Xperia 1 III oraz Xperia 5 III. Teraz nadszedł czas na Xperia 1 II oraz Xperia Pro. Oba urządzenia otrzymały Androida 12 wraz z nie najnowszymi już poprawkami zabezpieczeń z 1 stycznia 2022 roku.

Android 12 jest w chwili obecnej dostępny jedynie na Xperia 1 II w wersji z obsługą jednej karty SIM. Z drugiej strony Xperia Pro otrzymuje Androida 12 jedynie na modelach Dual-SIM sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych.

Sony Xperia Pro Źródło: sony.com

Pełna dostępność aktualizacji do Androida 12 na wyżej wymienionych smartfonach zostanie osiągnięta w ciągu najbliższych dni.

Aktualizacja do Androida 12 i MIUI 13 została udostępniona dla Poco X3 Pro. Oprogramowanie o numerze kompilacji V13.0.3.0.SJUMIXM posiada również poprawki zabezpieczeń z lutego 2022 roku. Aktualnie aktualizacja dostępna jest dla posiadaczy smartfonów zarejestrowanych w programie Mi Pilot.

Również Xiaomi 11 Lite 5G NE otrzymał aktualizację do Androida 12 i MIUI 13. Smartfon ten otrzymał oprogramowanie o numerze kompilacji V13.0.5.0.SKOEUXM. Aktualizacja waży aż 6,5 GB i jest dostępna dla europejskich modeli.

Nową wersję Androida 12 mogą pobierać również posiadacze Redmi Note 10 Pro.

AKTUALIZACJA 04.03.2022

Xiaomi postanowiło zaktualizować do Androida 12 i MIUI 13 swoje flagowe modele z 2020 roku. Nowa wersja oprogramowania układowego trafiło na smartfony Xiaomi Mi 10 oraz Xiaomi Mi 10 Pro. Jest to prawdopodobnie ostatnia aktualizacja układowa dla serii Mi 10. Urządzenia te zadebiutowały na rynku z Androidem 10 i zostały już zaktualizowane do Androida 11 wraz z nakładką MIUI 12.5 Enhanced. Pełna dostępność aktualizacji zostanie osiągnięta za kilka dni.

Xiaomi Mi 10 Źródło: mi.com

Android 12 dotarł również na kolejne urządzenie Samsunga. Koreańczycy postanowili zaktualizować jeden z tańszych modeli z 2021 roku. Nowe oprogramowanie pokładowe trafiło na Samsunga Galaxy M32. Smartfon ten zadebiutował na rynku z Androidem 11 i One UI 3.1. Producent zadeklarował dwie duże aktualizacje zmieniające wersję systemu operacyjnego dla tego urządzenia.

Samsung Galaxy M32 Źródło: samsung.com

Oprogramowanie o numerze kompilacji M325FXXU4BVC1 wprowadza na pokład Androida 12 i nakładkę One UI 4.0. Mapa drogowa zakładała aktualizację Galaxy M32 do Androida 12 pod koniec marca lub na początku kwietnia 2022 roku. Oprogramowanie udostępniane jest aktualnie w Indiach.

AKTUALIZACJA 07.03.2022

Xiaomi kontynuuje proces aktualizacji swoich smartfonów do Androida 12 oraz MIUI 13. Po zaktualizowaniu flagowych modeli z 2021 roku nadszedł czas na udostępnienie aktualizacji na średniaki i budżetówce. Nowe oprogramowanie układowe dotarło właśnie na topowego przedstawiciela zeszłorocznej serii Redmi Note 10. Smartfon Redmi Note 10 Pro 5G otrzymał aktualizację o numerze kompilacji V13.0.3.0.SKPCNXM. Oprogramowanie wprowadza na pokład Androida 12 wraz z nakładką MIUI 13.

Android 12 wraz z MIUI 13 udostępniany jest dla smartfonów z chińskiej dystrybucji. Urządzenia te nie posiadają dostępu do usług Google. Obecnie Androida 12 i MIUI 13 udostępniane jest dla niewielkiej ilości urządzeń. Wkrótce system operacyjny pojawi się na wszystkich egzemplarzach Redmi Note 10 Pro 5G.

Podobna aktualizacja w niedługim okresie czasu trafi również na POCO X3 GT. Smartfon ten jest konstrukcją bliźniacza do Redmi Note 10 Pro 5G.

AKTUALIZACJA 08.03.2022

Sony aktualizuje do Androida 12 kolejne urządzenia. Tym razem aktualizacja trafia na model Xperia 5 II. Smartfony z Europy, Stanów Zjednoczonych oraz Azji otrzymują nowe oprogsamwaonie układowe. Mowa o urządzeniach z numerami modelu XQ-AS52, XQ-AS62 oraz XQ-AS72.

Prawdopodobnie jest to ostatnia duża aktualizacja rozwojowa dla Xperia 5 II.

Google oficjalnie wprowadziło na rynek stabilne wydanie Androida 12L. Przy okazji oprogramowanie zostało udostępnione na pierwsze urządzenia. Google wprowadziło nowe oprogramowanie na następujące modele:

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google nie zaktualizowało jeszcze najnowszych smartfonów Pixel 6 oraz Pixel 6 Pro. Producent przekazał, że aktualizacja pojawi się na rynku do końca marca 2022 roku. Jednocześnie Google podkreśliło, ż Android 12L trafi na urządzenia Samsunga, Lenovo oraz Microsoftu.

Microsoft zaszokował nas informacją dotyczącą aktualizacji do Androida 12L dla Surface Duo. Smartfon te zadebiutował na rynku w 2019 roku i dopiero w styczniu 2022 roku otrzymał aktualizację do Androida 11. Urządzenie całkowicie pominie Androida 12 i zostanie zaktualizowane do Androida 12L. Informacja ta pierwotnie została podana przez Google, a teraz potwierdził ją również Microsoft.

Microsoft Surface Duo otrzyma Androida 12L "jeszcze w tym roku". Patrząc jednak na proces aktualizacji do Androida 11, spodziewamy się pewnych opóźnień we wdrożeniu aktualizacji. Z drugiej strony cieszy nas, że Google nie porzuciło wsparcia dla Surface Duo pierwszej generacji.

Microsoft Surface Duo Źródło: microsoft.com

Android 12L trafi również na Surface Duo 2.

AKTUALIZACJA 09.03.2022

Xiaomi kontynuuje proces aktualizacji swoich urządzeń do Androida 12. Nowe oprogramowanie układowe kpworwadzajce na pokład zaktualizowaną wersję systemu operacyjnego oraz nową nakładkę graficzną trafiło właśnie do Redmi K30 Pro Zoom Edition. Smartfony z chińskiej dystrybucji otrzymały oprogramowanie układowe o numerze kompilacji V13.0.1.0.SJKCNXM. System dostępny jest jedynie na chińskich smartfonach, które nie posiadają dostępu do usług Google.

Redmi K30 Pro Zoom Edition Źródło: Gizmochina.com

Aktualizacja OTA waży około 4,3 GB. Redmi K30 Pro Zoom Edition nie był nigdy sprzedawany w Polsce.

AKTUALIZACJA 10.03.2022

Google wydając stabilną aktualizację do Androida 12L poinformowało, że jednym z producentów, którzy zaktualizują swoje urządzenia do Androida 12L jest firma Samsung.

Uzyskaliśmy dostęp do listy urządzeń Samsunga, które powinny otrzymać aktualizację do Androida 12L:

Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold

Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy Z Flip 2 5G

Galaxy Z Fold 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7 5G

Galaxy Tab S7 5G+

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Tab S7 FE 5G

Jak widać Samsung nie planuje aktualizacji do Androida 12L dla zwykłych smartfonów. Następną aktualizacją oprogramowania dla tych smartfonów będzie Android 13.

Powyższa lista nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez Samsunga.

Samsung udostępnił również aktualizację do Androida 12 i One UI 4.0 dla kolejnego średniaka. Tym razem oprogramowanie trafiło na model Galaxy A71. Smartfon otrzymał oprogramowanie układowe A715FZHU8CVB6, które udostępnione zostało w Hong Kongu. Dla Galaxy A71 to prawdopodobnie ostatnia aktualizacja rozwojowa.

Xiaomi potwierdziło przyszłą aktualizację do Androida 12L dla tabletu Xiaomi Pad 5. Będzie to jeden z pierwszych tabletów, który zostanie zaktualizowany do Androida 12L przygotowanego specjalne z myślą o urządzeniach z większym ekranem.

Xiaomi Pad 5 jako jeden z pierwszych tabletów otrzyma Androida 12L fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Aktualnie Xiaomi Pad 5 pracuje pod kontrolą Androida 11 z MIUI 13. Xiaomi nie przekazało jeszcze żadnych przybliżonych dat aktualizacji. Dla Xiaomi Pad 5 będzie to pierwsza aktualizacja rozwojowa zmieniająca wersję systemu operacyjnego Android.

AKTUALIZACJA 15.03.2022

Sony stara się gonić konkurencję. Japoński producent przekazał właśnie kolejne informacje dotyczące procesu aktualizacji do Androida 12 dla kolejnych smartfonów z rodziny Xperia. Teraz mowa o smartfonach Xperia 10 II oraz Xperia 10 III. To średniaki z 2021 roku, które konkurują między innymi z Galaxy A52 oraz OnePlus Nord 2. Niestety w przeciwieństwie do konkurentów urządzenia z kraju kwitnącej wiśni nadal nie otrzymały aktualizacji do Androida 12. Sony informuje, że zmieni się to w niedalekiej przyszłości.

Sony Xperia 10 III Źródło: sony.com

Oba urządzenia dostaną Androida 12 "bardzo szybko". Niestety z ust przedstawicieli Sony nie padły żadne wiążące daty.

Na temat aktualizacji do Androida 12 wypowiedziała się firma Honor. Producent zamierza zaktualizować wybrane smartfony do Androida 12 wraz z nakładką Magic UI. Mowa o urządzeniach, które zostały zaprezentowane po sprzedaży tej marki przez firmę Huawei.

Honor na targach MWC 2022 w lutym 2022 roku zaprezentował dwa nowe smartfony - Magic V oraz Magic4 Pro, które pracują pod kontrolą Androida 12 wraz z nakładką Magic UI 6.0.

Pozostałe modele w dalszym ciągu pracują pod kontrolą Androida 11 wraz z Magic UI 5.0, ale otrzymają aktualizację oprogramowania. Do sieci trafiła właśnie mapa drogowa udostępniania Androida 12 dla smartfonów Honor w Chinach.

Wynika z niej, że smartfon Honor 50 otrzymają nowe oprogramowanie w drugim kwartale roku (kwiecień - czerwiec), a Honor 50 Lite w trzecim kwartale roku (lipiec - wrzesień).

AKTUALIZACJA 16.03.2022

LG postanowiło zaktualizować do Androida 12 jeden z popularniejszych modeli, który produkowany był przed wycofaniem się tego producenta z rynku smartfonów. Posiadacze modelu LG Velvet mogą pobierać aktualizację oprogramowania układowego, która wprowadza na pokład Androida 12. Nowe oprogramowanie w chwili obecnej udostępniane jest na rynku lokalnym - w Korei Południowej.

LG Velvet Źródło: lg.com

LG nie doprecyzowało o który model LG Velvet chodzi. Zakładamy, że chodzi o LG Velvet z modemem sieci 5G. Aktualizacja udostępniana jest partiami. Za kilka tygodni powinna również dotrzeć do egzemplarzy sprzedanych w innych krajach. Cieszy nas, że LG zdecydowało się na udostępnienie aktualizacji do Androida 12 dla LG Vevlet. Niestety to prawdopodobnie ostatnia aktualizacja oprogramowania układowego dla tego modelu.

Samsung obiecał, że udostępni aktualizację do nakładki One UI 4.1, która zadebiutowała na rynku z modelami Galaxy S22 na wiele starszych smartfonów. Nowe oprogramowanie układowe trafi nawet na modele z 2019 roku - Galaxy S10 oraz Galaxy Note 10.

Zaledwie 24 godziny po udostępnieniu tej informacji One UI 4.1 pojawiło się na smartfonach z 2021 roku. Aktualizacja dotarła już na smartfony z rodziny Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3 5G oraz Galaxy Z Fold 3 5G.

W zależności od regionu oprogramowanie może zostać udostępnione dopiero za jakiś czas. Smartfony kupione od operatorów otrzymają aktualizację w późniejszym okresie czasu.

One UI 4.1 wprowadza takie funkcje jak lepsza integracja z Google Duo, zaktualizowana klawiatura Samsung z obsługą Grammarly, magiczną gumkę usuwającą obiekty z obrazów czy obsługę RAW w aparacie. Pojawiło się również mnóstwo pomniejszych zmian i udoskonaleń.

OPPO otworzyło beta testy nakładki ColorOS 12 i Androida 12 dla kolejnych smartfonów. Tym razem mowa o modelach Oppo A53s 5G, Reno 7 Pro 5G oraz Reno 4Z 5G.

Oprogramowanie udostępniane jest dla zainteresowanych użytkowników. Producent przygotował po 5000 slotów dla każdego urządzenia. Firma uprzedza, że oprogramowanie nie zostało ukończone i może posiadać błędy.

Producent nie przekazał kiedy możemy spodziewać się finalnej wersji Androida 12 z ColorOS 12 dla wszystkich egzemplarzy w stabilnym wydaniu.

AKTUALIZACJA 18.03.2022

Asus w końcu rozpoczął proces aktualizacji swoich gamingowych smartfonów z 2021 roku do Androida 12. Oprogramowanie trafia na ROG Phone 5 oraz ROG Phone 5s po trzech miesiącach od udostępnienia na smartfonach Zenfone 8 oraz Zenfone 8 Flip.

Informacja o aktualizacji oprogramowania dla Asus ROG Phone 5 oraz ROG Phone 5s pojawiła się na oficjalnych profilach społecznościowych producenta. System operacyjny o numerze kompilacji 31.0810.1226.57 udostępniane jest dla obu urządzeń.

Asus ROG Phone 5 Źródło: asus.com

Posiadacze gamingowych smartfonów Asusa poza nowościami obecnymi w Androidzie 12 otrzymają przy okazji odświeżony interfejs użytkownika ROG UI, nowy wygląd konsoli Armoury Crate, a także sporo ulepszeń i poprawek.

Aktualizacja udostępniana jest partiami. Pełna dostępność zostanie osiągnięta w przeciągu najbliższych tygodni. Producent zaleca wykonanie kopii zapasowej przed instalacją Androida 12.

Po aktualizacji flagowych modeli z 2021 roku do One UI 4.1, Samsung otworzył program beta testów Androida 12 wraz z One UI 4.0 dla smartfonów Galaxy M31 oraz Galaxy M32. Użytkownicy tych modeli mogą już rejestrować swoje urządzenia do beta testów za pośrednictwem aplikacji Samsung Members. Aktualnie beta dostępna jest w Indiach. Wkrótce oprogramowanie trafi również do innych regionów.

Oprogramowanie o numerze kompilacji M315FDDU2ZVB8 dla Galaxy M31 oraz M325FDDU2ZVB4 dla Galaxy M32 waży około 2 GB i wprowadza na pokład poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2022 roku.

Nowy system operacyjny opartu na Androidzie 12 trafił również dla posiadaczy tabletów Samsung Galaxy Tab S7 FE. Tańsza wersja flagowego modelu z 2020 roku otrzymała właśnie nowe oprogramowanie układowe o numerze kompilacji T736BXXU1BVC2. Aktualizacja wprowadza na pokład Androida 12 wraz z nakładką graficzną One UI 4.0. Pojawiły się również nowsze poprawki zabezpieczeń datowane na 1 lutego 2022 roku.

W chwili obecnej aktualizacja do Androida 12 dla Galaxy Tab S7 FE dostępna jest na urządzeniach z Wielkiej Brytanii.

AKTUALIZACJA 22.03.2022

OnePlus po wielu miesiącach oczekiwania oraz beta testach zdecydował się na udostępnienie finalnej, stabilnej aktualizacji do OxygenOS 12 dla swoich starszych smartfonów. Posiadacze OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T oraz OnePlus 9R mogą pobierać już stabilną wersję oprogramowania opartego na Androidzie 12.

OnePlus 8 Źródło: OnePlus.com

Oprogramowanie o numerach kompilacji IN2011_11.C.11 (IN) dla OnePlus 8, IN2015_11.C.11 (NA); IN2021_11.C.11 (IN), IN2025_11.C.11 (NA) dla OnePlus 8 Pro; KB2001_11.C.11 (IN), KB2005_11.C.11 (NA) dla OnePlus 8T oraz LE2101_11.C.14 (IN) dla OnePlus 9T. Pełna dostępność aktualizacji zostanie osiągnięta w przeciągu najbliższych dni. Aktualnie oprogramowanie udostępniane jest partiami. Początkowo Androida 12 pobiorą użytkownicy, którzy wcześniej zapisali swoje urządzenia do beta testów Androida 12.

Android 12 został udostępniony również dla taniego smartfona Motoroli. Model Moto G30 zadebiutował na rynku około rok temu. Urządzenia z Brazylii zostały właśnie zaktualizowane do Androida 12. Oprogramowanie o numerze kompilacji S0RCS32.41-10-9-2 waży zaledwie 1,09 GB i pojawiło się na smartfonach wyposażonych w Dual-SIM. System operacyjny dostarczany jest razem z poprawkami zabezpieczeń z 1 lutego 2022 roku.

Nową wersję oprogramowania udostępniło również Xiaomi. Niezwykle popularny i opłacalny model POCO X3 Pro został zaktualizowany do MIUI 13 oraz Androida 12. Oprogramowanie o numerze kompilacji V13.0.1.0.SJUINXM udostępniane jest w Indiach. Całość zawiera poprawki zabezpieczeń datowane na 1 lutego 2022 roku.

AKTUALIZACJA 23.03.2022

Oppo zdecydowało się na udostępnienie stabilnej aktualizacji do Androida 12 i ColorOS 12 dla jednego ze starszych modeli objętych procesem aktualizacji. System operacyjny trafił właśnie na Oppo Reno4 Pro 5G. Posiadacze tego urządzania z Tajlandii są już w stanie pobierać najnowsze oprogramowanie układowe, które zmienia numer kompilacji na C.59/C.60. Wkrótce oprogramowanie pojawi się na większej ilości urządzeń z innych regionów.

Oppo Reno4 Pro 5G Źródło: Oppo.com

Oppo Reno4 Pro 5G zadebiutował na rynku z Androidem 10 i ColorOS 7.2 na pokładzie. Smartfon został już zaktualizowany do Androida 11. Android 12 i ColorOS 12 to prawdopodobnie ostatnia aktualizacja rozwojowa dla tego modelu.

Nad Androidem 12 cały czas pracuje Realme. Producent udostępnił właśnie otwarte beta testy Realme UI 3.0 Early Access dla jednego z budżetowych modeli. Posiadacze Realme C25s mogą zapisać się już do beta testów. Pozwalają one na zainstalowanie oprogramowania o numerze kompilacji RMX3197_11_A.18. Producent informuje, że aby zainstalować oprogramowanie należy posiadać 5 GB wolnej przestrzeni dyskowej oraz akumulator naładowany w co najmniej 60%.

Realme udostępniło finalną wersją aktualizacji do Androida 12 wraz z nakładką Realme UI 3.0 dla popularnego średniaka - Realme GT Master Edition. Posiadacze tego modelu mogą pobierać oprogramowanie o numerze kompilacji RMX3360_11.C.05. Aby zainstalować system należy posiadać oprogramowanie o numerze kompilacji RMX3360_11.A.10 lub RMX3360_11.A.12.

Realme GT Master Edition fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Jednocześnie udostępniono Realme X7 Max 5G. Smartfon otrzymał oprogramowanie o kompilacji RMX3031_11.A.22.

AKTUALIZACJA 24.03.2022

Realme po aktualizacji średniaków i flagowców przystąpiło do prac nad Androidem 12 dla swoich najtańszych modeli. Firma otworzyła właśnie program Realme UI 3.0 Early Access dla trzech smartfonów - Realme 8s, Realme C25s oraz Realme Narzo 50A.

Urządzenia te można już zaktualizować do Androida 12 Beta oraz Realme UI 3.0. Producent przekazuje, że oprogramowanie nie zostało jeszcze ukończone i może posiadać błędy. Aby je pobrać należy zapisać się do beta testów z poziomu ustawień.

Realme Narzo 50A Źródło: realme.com

Aby zainstalować Androida 12 należy posiadać oprogramowanie o numerze kompilacji RMX3381_11.A.09 dla Realme 8s, RMX3197_11.A.18 dla Realme C25s oraz RMX3430_11.A.11 dla Realme Narzo 50A.

Realme nie poinformowało jeszcze kiedy wyżej wymienione urządzenia otrzymają Androida 12 z Realme UI 3.0 w wersji stabilnej.

AKTUALIZACJA 25.03.2022

Samsung w dalszym ciągu kontynuuje proces aktualizacji swoich smartfonów do Androida 12. Nowe oprogramowanie układowe trafiło właśnie na Galaxy M52 5G w Indiach. Oprogramowanie o numerze kompilacji M526BXXU1BVC6 zawiera nakładkę One UI 4.0 oraz poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2022 roku.

Nowe oprogramowanie zajmuje nieco ponad 2,5 GB. Dla Galaxy M52 5G jest to pierwsza aktualizacja rozwojowa. Urządzenie zadebiutowało na rynku w 2021 roku z Androidem 11 z One UI 3.1. Urządzenie otrzyma jeszcze jedną aktualizację w przyszłości - do Androida 13.

Android 12 trafił również na jeszcze starszego smartfona. Oprogramowanie trafiło na flagowy model z rodziny Galaxy A z 2019 roku. Samsung Galaxy A90 5G otrzymał nowe oprogramowanie układowe oparte na Androidzie 12 wraz z nakładką One UI 4.0. System operacyjny o numerze kompilacji A908NKSU4EVC1 wprowadza również poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2022 roku. W chwili obecnej Android 12 udostępniany jest w Korei Południowej. Wkrótce oprogramowanie trafi na smartfony z innych rynków.

Dla Galaxy A90 5G jest to ostatnia aktualizacja rozwojowa. Smartfon zadebiutował na rynku z Androidem 9.0 Pie i otrzymał już aktualizacje do Androida 10 i Androida 11.

Samsung Galaxy A90 5G Źródło: samsung.com

Nowe oprogramowanie układowe pojawiło się również na kilku smartfonach Oppo. Chiński producent zdecydował się na udostępnienie aktualizacji do Androida 12 i ColorOS 12 dla kolejnej partii urządzeń. Tym razem oprogramowanie trafiło na OPPO A93, A94, F17 Pro, F19 Pro, Reno 4 F, Reno 4 Lite, Reno 4 Pro 5G, Reno 5 F oraz Reno 5 Lite. System operacyjny udostępniany jest w różnych krajach w zależności od modelu. Mowa o smartfonach ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Indii, Indonezji, Kazachstanu oraz Tajlandii.

Aktualizacja udostępniana jest partiami - z czasem trafi na wszystkie kompatybilne urządzenia.

AKTUALIZACJA 29.03.2022

Do Android 12 zaktualizowano kolejną transzę urządzeń. Wielu producentów w tym samym czasie zdecydowało się udostępnić nową wersję oprogramowania układowego dla swoich urządzeń.

HMD Global wydało aktualizację do Androida 12 dla ubiegłorocznego urządzenia z obudową o podwyższonej wytrzymałości. Posiadacze Nokii XR20 mogą już zaktualizować swoje urządzenie do Androida 12.

Nokia XR20 Źródło: nokia.com

Urządzenie otrzymało aktualizację oprogramowania w Finlandii. Wkrótce system operacyjny pojawi się na wszystkich smartfonach Nokia XR20. Jest to pierwsza aktualizacja rozwojowa dla tego telefonu.

Najnowszy system operacyjny o numerze kompilacji V2.300 wprowadza na pokład Androida 12 wraz z poprawkami zabezpieczeń z 1 marca 2022 roku.

Nowe oprogramowanie układowe trafiło również na średniaka Realme z drugiej połowy 2021 roku. Posiadacze Realme GT Neo2 5G mogą pobierać już stabilną aktualizację do Androida 12 i Realme UI 3.0. Oprogramowanie układowe pojawiło się w Indiach. System operacyjny o numerze kompilacji RMX3370_11.C.04 powinien wkrótce powinna trafić również na smartfony z europejskiej dystrybucji.

Aktualizacja do Android 12 udostępnił również Samsung. Nowe oprogramowanie trafiło na cztery nowe urządzenia - Galaxy A Quantum, Galaxy F62, Galaxy A51 oraz Galaxy Note 10 Lite.

Samsung Galaxy A Quantum to odmieniona wersja Samsunga Galaxy A71 5G. Urządzenie zadebiutowało dwa lata temu w Korei Południowej z Androidem 10 na pokładzie. Oprogramowanie o numerze układowym A716SKSU4DVC2 wraz z poprawkami zabezpieczeń z 1 marca 2022 roku.

Oprogramowanie trafiło również na Galaxy F62. Urządzenie zostało zaktualizowane do Androida 12 wraz z najnowszą wersją nakładki One UI 4.1. Oprogramowanie posiada również poprawki zabezpieczeń datowane na 1 lutego 2022 roku. Oprogramowanie układowe o numerze kompilacji E625FDDU2BVC3 zostało udostępnione w Indiach.

Android 12 dotarł także na najpopularniejszego średniaka Samsunga z 2020 roku. Urządzenie otrzymało aktualizację do Androida 12 wraz z nakładką One UI 4.1. Oprogramowanie o numerze kompilacji A51xxXXU5FVC2 dostępne jest dla smartfonów w wersji LTE sprzedawanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Rosji oraz Wietnamie.

Ostatnim urządzeniem, które otrzymało nową aktualizację oprogramowania układowego jest Samsung Galaxy Note 10 Lite. Tańsza wersja Galaxy Note 10 została zaktualizowana do Androida 12 wraz z One UI 4.1 we Francji. Oprogramowanie o numerze kompilacji N770FXXU8GVC3 wprowadza również na pokład poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2022 roku.

Galaxy Note 10 Lite Źródło: samsung.com

Realme zdecydowało się na udostępnienie Androida 12 wraz z Realme UI 3.0 również na zeszłorocznego średniaka. Oprogramowanie trafiło już na model Realme 8. Smartfon otrzymał finalną wersję oprogramowania po beta testach trwających od stycznia 2022 roku. Oprogramowanie o numerze układowym RMX3085_11_C.06 waży 1,08 GB i jest pierwszą aktualizacją rozwojową dla Realme 8. Smartfon zadebiutował na rynku z Androidem 11 i Realme UI 2.0 na pokładzie.

Realme 8 Źródło: realme.com

AKTUALIZACJA 30.03.2022

Dzień po udostępnieniu Androida 12 z One UI 4.1 dla Galaxy A Quantum, Samsung udostępnił identyczne oprogramowanie dla wariantu międzynarodowego - Galaxy A71 5G.

Samsung Galaxy A71 5G Źródło; samsung.com

Smartfony sprzedawane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich otrzymały aktualizację oprogramowania o numerze kompilacji A716BXXU6DVC2. Nowe oprogramowanie wprowadza na pokład Androida 12, nakładkę One UI 4.1 oraz poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2022 roku.

Samsung Galaxy A71 5G to średniak Samsunga zaprezentowany na początku 2020 roku. Urządzenie pojawiło się na rynku z Androidem 10 i One UI 2.1. W międzyczasie otrzymało aktualizację do Androida 11 z One UI 3.0. Aktualizacja do Androida 12 to ostatnie uaktualnienie rozwojowe dla tego modelu.

AKTUALIZACJA 31.03.2022

Realme postanowiło zaktualizować kolejne urządzenia do Androida 12 i Realme UI 3.0. Nowe oprogramowanie trafiło na smartfony z 2021 roku.

Stabilna wersja aktualizacji do Androida 12 trafiła na bazowy model Realme 8 w Indiach. Oprogramowanie układowe o numerze kompilacji RMX3085_11.A.24/RMX3085_11.A.26 udostępniane jest stopniowo.

Realme 8 Fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Androida 12 w wersji Beta otrzymał smartfon Realme 8i. To najtańszy model z rodziny Realme 8. Nowa wersja oprogramowania wprowadza Androida 12 i Realme UI 3.0. Producent przestrzega przed instalacją oprogramowania - jest ono jeszcze niedopracowane i może posiadać błędy wpływające na stabilność oraz prędkość działania.

AKTUALIZACJA 01.04.2022

Sony zdecydowało się udostępnić Androida 12 na kolejne urządzenia. Tym razem nowe oprogramowanie układowe trafiło na smartfony Xperia 10 III oraz Xperia Pro-I.

Globalna wersja średniaka Sony Xperia 10 III otrzymuje aktualizację o numerze kompilacji 62.1.A.0.533. Oprogramowanie udostępnione zostało w wybranych krajach Europy. System operacyjny wprowadza również na pokład nie najnowsze już poprawki zabezpieczeń datowane na 1 lutego 2022 roku.

Nowe oprogramowanie układowe trafiło również na najdroższego smartfona Sony - Xperia Pro-I. Jest to topowe urządzenie przeznaczone dla fotografów oraz twórców. Urządzenie zadebiutowało pod koniec ubiegłego roku z Androidem 11. Android 12 udostępniony został na model z Japonii (XQ-BE42). Wkrótce oprogramowanie powinno zostać udostępnione na urządzenia z innych krajów. Oprogramowanie o numerze kompilacji 61.1.F.2.2 udostępniane jest z marcowymi poprawkami zabezpieczeń.

Sony Xperia 1-Pro Źródło: sony.com

Realme rozszerza dostępność beta testów Androida 12 wraz z Realme UI 3.0 na swoje tańsze urządzenia. Program testów trafił właśnie do użytkowników smartfonów Realme 7, Narzo 20 Pro oraz Narzo 30. Posiadacze tych modeli mogą zapisać się do beta testów z poziomu ustawień systemowych.

Realme 7 Źródło: realme.com

Informacje o nowym oprogramowaniu zostały przekazane z wykorzystaniem oficjalnego forum firmy Realme. Aby zainstalować Androida 12 Beta urządzenia muszą pracować pod kontrolą ostatniej kompilacji Androida 11 - RMX2151_11.C.16 dla Realme 7, RMX2161_11.C.15 dla Narzo 20 Pro oraz RMX2156_11.C.17 dla Narzo 30. Producent wymaga również obecność co najmniej 10 GB wolnej przestrzeni dyskowej oraz akumulator naładowany w co najmniej 60%. Liczba miejsc w programie beta testów jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Oprogramowanie może być niedopracowane i posiadać błędy uniemożliwiające obsługę.

AKTUALIZACJA 04.04.2022

LG zaprzestało już produkcji smartfonów, ale obiecało aktualizację do Androida 12 dla kilku modeli. Koreański producent nigdy nie słynął z prędkości udostępniania nowego oprogramowania. Pierwszym smartfonem LG z Androidem 12 stał się LG Velvet.

Producent przekazał właśnie kiedy Android 12 trafi na kolejne urządzenie. Wiemy, że stanie się to w drugim kwartale 2022 roku.

W ciągu najbliższych tygodni Android 12 trafi na LG Q92 5G, V50 ThinQ oraz V50S ThinQ. Dodatkowo aktualizacje zabezpieczeń Androida 12 zostaną udostępnione dla Q52, Velvet oraz Wing.

Realme po trwających trzy miesiące zamkniętych beta testów Androida 12 z Realme UI 3.0 dla Realme 7 Pro, zdecydowało się na otwarte beta testy nowego oprogramowania. Dzięki temu zabiegowi większa ilość użytkowników Realme 7 Pro może brać udział w testach Androida 12.

Nowe oprogramowanie układowe jest zauważalnie stabilniejsze od bety wydanej w styczniu 2022 roku. Aby zainstalować betę Androida 12 należy posiadać oprogramowanie układowe o numerze kompilacji RMX2170_11.F.12, co najmniej 5 GB wolnej przestrzeni dyskowej oraz akumulator naładowany w co najmniej 60%.

Najnowsza aktualizacja do Androida 12 Beta wprowadza poprawki do działania systemu VoLTE oraz wiele poprawek błędów.

ASUS

Asus zaktualizuje do Androida 12 swoje flagowe smartfony. Mowa o ROG Phone 5 oraz ZenFone 8. Na lodzie nie pozostaną również posiadacze nieco starszych modeli z 2020 roku. Łącznie aktualizacja trafi na siedem modeli smartfonów.

ZenFone 8 - aktualizacja udostępniona

ZenFone 8 Flip

ROG Phone 5

ROG Phone 5s

ROG Phone 3

ZenFone 8

ZenFone 8 Flip

ZenFone 7

ZenFone 7 Pro

Google

Android 12 powinny otrzymać wszystkie smartfony Pixel 3 oraz nowsze. Będą to pierwsze urządzenia, które otrzymają finalną wersję Androida 12.

Pixel 3 - aktualizacja udostępniona

Pixel 3 XL - aktualizacja udostępniona

Pixel 3a - aktualizacja udostępniona

Pixel 3a XL - aktualizacja udostępniona

Pixel 4 - aktualizacja udostępniona

Pixel 4 XL - aktualizacja udostępniona

Pixel 4a - aktualizacja udostępniona

Pixel 4a 5G - aktualizacja udostępniona

Pixel 5 - aktualizacja udostępniona

Androida 12L otrzyma większość smartfonów, które zostały zaktualizowane do Androida 12. Niestety z listy wypadł Pixel 3 oraz Pixel 3 XL:

Pixel 3a - wersja beta udostępniona

Pixel 3a XL - wersja beta udostępniona

Pixel 4 - wersja beta udostępniona

Pixel 4 XL - wersja beta udostępniona

Pixel 4a - wersja beta udostępniona

Pixel 4a 5G - wersja beta udostępniona

Pixel 5 - wersja beta udostępniona

Pixel 6 - wersja beta udostępniona

Pixel 6 XL - wersja beta udostępniona

Honor

Honor zapewne zaktualizuje do Androida 12 swojego najnowszego flagowca View 40. Starsze urządzenia wprowadzone na rynek jeszcze za czasów, gdy właścicielem Honora był Huawei nie otrzymają Androida 12.

Honor View 40

Huawei

Właściciele smartfonów Huawei nie otrzymają aktualizacji do Androida 11. Nie mogą również liczyć na obecność nowszego Androida 12. Huawei rozwija własny system HarmonyOS, który zastąpi Androida na urządzeniach tego producenta.

Lenovo/Motorola

Motorola długo kazała czekać na informacje dotyczące aktualizacji do Androida 12. Oprogramowanie trafi na pierwsze smartfony dopiero w lutym 2022 roku.

Poniżej lista smartfonów, które zostaną zaktualizowane do Androida 12:

Razr 5G

Razr 2020

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Edge 20 Fusion

Motorola Edge (2021)

Motorola Edge 5G UW

Motorola Edge Plus

Motorola Ene 5G Ace

Motorola One 5G UW Ace

Moto G200 5G

Moto G71 5G

Moto G51 5G

Moto G41

Moto G31

Moto G100

Moto G60s

Moto G60

Moto G50 / Moto G50 5G

Moto G40 Fusion

Moto G30

Moto G Power (2022)

Moto G Pure

Moto G Stylus 5G

Dodatkowo oprogramowanie pojawi się na kilku modelach sprzedawanych dla sektora biznesowego:

Moto G Pro

Motorola Edge (2021)

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Edge 20 Fusion

LG

LG nie spieszy się z wprowadzaniem aktualizacji do nowszych wersji Androida. Z pewnością podobnie będzie w przypadku aktualizacji do Androida 12. Nie zmienia to jednak faktu, że flagowe urządzenia prędzej czy później otrzymają nową wersję systemu.

LG G8 ThinQ

LG G8x ThinQ

LG G8s ThinQ

LG V50 ThinQ

LG V60 ThinQ

LG Velvet

LG Wing

Nokia

Nokia znana jest z szybkiego wprowadzania nowych wersji systemu operacyjnego. Firma oferuje długotrwałe aktualizacje oprogramowania. Androida 12 powinien trafić nawet na starsze modele.

Nokia 8.3 5G

Nokia 5.4

Nokia 5.3

Nokia 1.3

Nokia 2.4

Nokia 3.4

Nokia X10 5G

Nokia XR20

Nokia G50 - aktualizacja dostępna

Nokia X20 5G - aktualizacja udostępniona

OnePlus

Android 12 powinien trafić na większość nowych smartfonów OnePlus. Poniżej znajdziesz listę smartfonów, które na pewno otrzymają Androida 12 z nową nakładką ColorOS 12 od Oppo.