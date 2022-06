Android 12/Android 12L - nowości, funkcje, data premiery, kompatybilność [17.06.2022]

Część smartfonów nie otrzymała jeszcze aktualizacji do Androida 11, a Google zaprezentowało już finalną wersję Androida 12 oraz Androida 12L. Jakich nowości możemy się spodziewać po najnowszych wersjach Androida?

Android 12 Źródło: google.com

Google chwali się, że coraz więcej smartfonów otrzymuje aktualizacje do najnowszych wersji systemu operacyjnego Android, a coraz mniej urządzeń pracuje pod kontrolą przestarzałych wydań zielonego robociku.

Android 12 Źródło: Google.com

Niestety niedługo fragmentacja znowu może się pogłębić. Podczas, gdy producenci smartfonów w pocie czoła pracują nad aktualizacjami do Androida 11 (sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma nowe oprogramowanie), w Moutain View zakończyły się prace nad kolejnymi wersjami najpopularniejszego na świecie systemu operacyjnego.

Google zaprezentowało już Androida 12 oraz Androida 12L, a my posiadamy już solidną dawkę informacji, które pokazują, jak wyglądają najnowsze wydania zielonego robocika.

Ty też jesteś ciekawy, jakie nowości oferuje Android 12?

Data premiery Androida 12

Android 12 będzie kolejną dużą aktualizacją systemu operacyjnego Android. Zastąpi na rynku Androida 11, który oficjalnie pojawił się we wrześniu 2020 roku. Android 12 został zaprezentowany w maju na specjalnej konferencji prasowej dla deweloperów (Google I/O 2021). W trakcie wakacji na rynku pojawi się kilka wersji beta, a pierwsze smartfony otrzymają finalną wersję Androida 12 we wrześniu 2021 roku.

Jak widać do premiery pozostało jeszcze trochę czasu, ale Google od miesięcy pracuje nad nowym Androidem. Pierwsza wersja poglądowa pojawiła się w lutym 2021 roku. Pierwsze wydanie Beta wydano w maju 2021 roku.

Aktualizację do finalnej wersji Androida 12 jako pierwsi otrzymają posiadacze Google Pixel 4, 4a, 5 oraz nadchodzący Pixel 6. Wersja beta dostępna jest na ponad 20 urządzeniach (sprawdź czy Twój smartfon otrzymał Androida 12 beta).

Google na swojej stronie deweloperskiej informuje, że finalna wersja Androida pojawi się po sierpniu 2021 roku. Pierwsze beta testy Androida 12 ruszyły w maju. Do tego czasu testowane były wydania Android Developer Preview. W tych wersjach Android pojawiały się kolejne funkcje, które mogą, ale nie muszą trafić do finalnej wersji Android 12.

Jakie nowości przyniesie Androida 12?

Google za pośrednictwem swojego oficjalnego bloga potwierdziło, że Androida 12 przyniesie sporo ułatwień dla smartfonów, które nie korzystają z usług Google. Dodatkowo pojawią się ulepszone zabezpieczenia, które zniwelują ryzyko niebezpiecznych włamań i ataków.

Nowe logo Androida z 2020 roku

Nowy system zabezpieczeń

Google zmieni system aktualizacji oprogramowania. Możliwe, że większość smartfonów z Androidem 11 po aktualizacji do Androida 12 aktualizować będziemy z wykorzystaniem Sklepu Play. Aktualizacje mają wyglądać tak, jak w przypadku aplikacji i gier.

Mechanizm ten ma umożliwić szybsze i bezpieczniejsze wprowadzanie niewielkich aktualizacji oraz poprawek zabezpieczeń.

Odświeżony wygląd

Od dłuższego czasu mówi się także o odświeżonym wyglądzie nowego Androida 12. Google na przestrzeni ostatnich miesięcy zaktualizowało wygląd swoich wszystkich kluczowych usług. Krok ten może wskazywać na nadchodzące odświeżenie wyglądu Androida 12. Obecnie system wygląda niemalże identycznie, jak trzy lata temu.

Interfejs użytkownika Androida 10

Stosy widgetów

Mówi się także o nowych widgetach z obsługą stosów. Rozwiązanie to widzieliśmy już w iOS 14. Na jednym widecie możemy umieścić kilka informacji, do których dotrzemy za pośrednictwem przesunięcia palcem.

Widgety w iOS 14

Dzięki temu rozwiązaniu otrzymamy dostęp do najważniejszych informacji bez konieczności zaśmiecania ekranu domowego.

Obsługa starszych smartfonów

Android 12 zaoferuje wsparcie dla wielu starszych modeli smartfonów. Większość urządzeń otrzymuje maksymalnie jedną aktualizację rozwojową do nowszej wersji Androida. Obecnie Google i czołowi producenci oferują nawet trzy lata aktualizacji. Wraz z premierą Androida 12 zmieni się polityka aktualizacji systemu.

Samsung Galaxy S10 - Flagowiec z 2019 roku otrzyma Androida 12 - to już potwierdzona informacja

Nowa wersja zielonego robocika ma być łatwiejsza w implementacji. Deweloperzy spędzą mniej czasu na przygotowaniu nowego systemu, a na dodatek trafi on do większej ilości urządzeń.

Obecnie aktualizacje to niestety w dalszym ciągu zmora Androida.

Nowe funkcje na każdym telefonie

Android 11 wprowadził kilka nowy funkcji, które dostępne były tylko na smartfonach z rodziny Pixel. Mowa między innymi o nowym Asystencie Google.

Nowa wersja Androida umożliwi dostęp do wszystkich nowych funkcji na każdym smartfonie, który otrzyma aktualizację. Wyjątkiem jest obsługa cyfrowego kluczyka do samochodu. Opcja ta pojawi się na Pixelach oraz Samsungach.

Poniżej znajdziesz aktualizowane informacje o Androidzie 12 (od najnowszych do najstarszych).

AKTUALIZACJA 18.05.2022

Galaxy A22 otrzymuje aktualizację do Androida 12

Aktualizacja One UI 4.1 oparta na systemie Android 12 dla Galaxy A22 jest dostarczana z oprogramowaniem układowym w wersji A225FXXU3BVD8. Została wydana w Rosji. Inne kraje mogą otrzymać aktualizację w ciągu najbliższych kilku tygodni. Łata bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku zawarta w tej aktualizacji usuwa 88 luk w zabezpieczeniach.

Galaxy A41 otrzymuje aktualizację do Androida 12

Oparta na systemie Android 12 aktualizacja One UI 4.1 dla Galaxy A41 ma wersję oprogramowania układowego A415FXXU1DVDB. Aktualizacja jest obecnie wprowadzana w Rosji. Kolejne kraje na całym świecie mogą otrzymać tę aktualizację w ciągu najbliższych kilku tygodni. Łata bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku zawarta w tej aktualizacji usuwa 88 luk w zabezpieczeniach i prywatności.

AKTUALIZACJA 17.05.2022{{c_end}

Aktualizacja usług Google Play umożliwia ustawienie stałego launchera na urządzeniu dziecka

W majowej aktualizacji systemu, Google wprowadziło funkcję udostępniania selfie w usłudze Nearby Share oraz nową usługę deweloperską dla programu do wybierania zdjęć w systemie Android 13. Ponadto w aktualizacji wprowadzono ulepszenia w programie Play Pass i Play Points oraz w funkcji Play as you Download. Teraz firma ponownie odświeżyła listę zmian w Aktualizacji Systemu Google na ten miesiąc, aby odzwierciedlić nową funkcję, która będzie przydatna dla rodziców nadzorujących urządzenia swoich dzieci.

W dzienniku zmian najwyraźniej wskazano, że rodzice będą mogli ustawić stały launcher na urządzeniu dziecka, które jest nadzorowane za pomocą Family Link. Ta drobna poprawka może zapewnić, że twoje dziecko nie będzie mogło zmienić launchera telefonu na inny niż zatwierdzony przez ciebie, choć nie widzieliśmy wcześniej nazwy "persistent launcher" używanej przez Google, więc nie jest w 100% jasne, co firma ma na myśli.

Jeśli nie wiesz, Family Link to usługa kontroli rodzicielskiej od Google, która pozwala rodzicom kontrolować i zarządzać różnymi aspektami urządzenia ich dziecka. Mogą oni ograniczać dostęp do treści, ustalać czas wyświetlania ekranu, przeglądać aktywności dzieci, zatwierdzać lub odrzucać pobieranie aplikacji ze Sklepu Google Play oraz zdalnie blokować urządzenie.

Nowy dodatek do Family Link jest częścią usługi Google Play v22.15, która jest wdrażana od 16 maja 2022 roku. Należy pamiętać, że telefon musi również otrzymać aktualizację systemu Google z maja 2022 roku, aby opcja się pojawiła.

AKTUALIZACJA 16.05.2022

Galaxy Tab S6 otrzyma aktualizację do Androida 12 w USA

Galaxy Tab S6 zaczął otrzymywać aktualizację do systemu Android 12 dwa miesiące temu. Jednak ta aktualizacja nie została wydana w Stanach Zjednoczonych. Teraz Samsung rozpoczął aktualizację opartą na systemie Android 12 i One UI 4.1 dla wariantu LTE Galaxy Tab S6 w USA.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla wersji LTE tabletu Galaxy Tab S6 jest dostępna w USA w wersji firmware T867USQU7DVD2. Aktualizacja wprowadza również do tabletu aktualizację zabezpieczeń z marca 2022 roku. Aktualizacja jest obecnie wprowadzana w sieciach Sprint i T-Mobile w Stanach Zjednoczonych.

AKTUALIZACJA 01.02.2021

Na początku lutego wracamy do Was z kolejną partią informacji na temat Androida 12. Przypominamy, że pierwsza wersja poglądowa tego systemu operacyjnego może zadebiutować jeszcze w tym miesiącu.

Inteligentne zarządzanie pamięcią

Androida 12 ma zaoferować nowy system zarządzania pamięcią masową, który pozwoli na lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni dyskowej. Kluczowym elementem tego systemu ma być możliwość wprowadzania aplikacji w hibernację.

Zarządzanie pamięcią w Androidzie 10

Z nowego systemu zarządzania pamięcią masową ucieszą się posiadacze smartfony smartfonów z Androidem, które posiadają 64 GB lub mniej wbudowanej pamięci masowej. Dzięki hibernacji aplikacji i lepsze zarządzaniu wbudowaną pamięcią otrzymają oni nieco więcej miejsca na swoje aplikacje i pliki.

Android Runtime jako część modułu Mainline

Pisaliśmy już, że nowy Androida 12 ma być łatwiejszy w udostępnianiu jako aktualizacja oprogramowania. Okazuje się, że Google zmieni nieco architekturę systemu tak, aby pliki Android Runtime trafiły do Project Mainline. W skrócie pozwoli to na aktualizację znacznej części elementów systemowych z wykorzystaniem Sklepu Play. Oznacza to, że aktualizacje OTA będziemy instalować jedynie w przypadku dużych aktualizacji zmieniających wersję nakładki lub systemu.

Poprawki zabezpieczeń powinny pojawiać się na smartfonach niemalże niezauważalnie bez konieczności ponownego uruchamiania.

Lepsze wsparcie kontrolerów do gier

Google chociaż nie posiada własnej konsoli do gier to intensywnie rozwija usługę grania w chmurze o nazwie Google Stadia. System operacyjny Android 12 ma być z nią lepiej zintegrowany, a na dodatek zaoferować ulepszone wsparcie dla kontrolerów do gier firm trzecich.

Kontroler Google Stadia

Android 12 pozwoli programistom na dostosowywanie siły wibracji oraz haptyki. Oznacza to, że granie z wykorzystaniem kontrolerów będzie przypominać doświadczenia znane z konsoli.

Tryb ograniczonego dostępu do sieci

Android 12 wprowadzi także zmodyfikowany tryb zarządzania siecią. System operacyjny otrzyma więcej kontroli nad tym, jak dane aplikacje korzystają z Internetu.

Tryb samolotowy w starej wersji Androida

W nowym systemie zarządzania dostępem do sieci Android 12 będzie mógł całkowicie ograniczyć dostęp do Internetu wybranym aplikacjom bez konieczności wyłączania dostępu do sieci w obrębie całego systemu operacyjnego. Opcja ta może być dobrym sposobem na pozbycie się irytujących reglam z gier.

Przewijane zrzuty ekranu

System operacyjny Android nadal natywnie nie obsługuje przewijanych zrzutów ekranu. Producenci dodają w swoich autorskich nakładkach graficznych możliwość wykonania zrzutu ekranu całej zawartości strony internetowej, ale sam system Android nadal wykonuje klasyczne zrzuty ekranu.

Android 12 otrzyma nowe narzędzie do wykonywania zrzutów ekranu, które pozwoli na tworzenie przewijanych zrzutów ekranu.

Gesty podwójnego dotknięcia

Google zamierza wprowadzić do Androida 12 funkcję, która pierwotnie miała pojawić się w Androidzie 11. Mowa o sterowaniu z wykorzystaniem gestów podwójnego stuknięcia w obudowę.

Wyszukiwarkowy gigant pracuje nad gestem dwukrotnego stuknięcia w obudowę w celu wywołania predefiniowanych funkcji systemowych. Rozwiazanie otrzymało nazwę kodową Columbus.

Z wykorzystaniem najnowszej funkcji będziemy mogli:

wywołać Asystenta Google

wykonać zrzut ekranu

kontrolować multimedia

otworzyć panel powiadomień

otworzyć menu ostatnio używanych aplikacji

App Pairs - nowy widok wielozadaniowości

Android 12 zaoferuje spore zmiany w obsłudze aplikacji. Poza funkcją hibernacji Google ma zamiar udostępnić rozwiazanie App Pairs. Inżynierowie z Mountain View pracują nad zupełnie nowym trybem podzielonego ekranu.

App Pairs zostanie dostosowany do obsługi większej ilości aplikacji oraz przystosowany będzie do dużych ekranów o wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo Google zamierza wprowadzić dodatkowe opcje dla urządzeń z elastycznymi wyświetlaczami.

Nowe rozwiązanie pozwoli na grupowanie par aplikacji w zadaniach i szybkie wywoływanie ich w momencie, gdy chcemy z nich skorzystać. Dodatkowo Google pozwoli na szybkie przełączanie się pomiędzy widokiem App Pairs, a pojedynczymi aplikacjami wyświetlanymi na pełnym ekranie.

Interfejs użytkownika z kolorowymi akcentami

Google zamierza przeprojektować interfejs użytkownika w taki sposób, aby użytkownicy byli w stanie dodać do niego kolorowe dekory, które pojawiać się będą w obrębie całego systemu. Nowa opcja pozwoli jeszcze bardziej spersonalizować swojego smartfona.

Androida 12 ma zaoferować funkcję, która pozwoli na wybranie koloru wiodącego systemu operacyjnego. Całość wyglądać będzie podobnie do akcentów stylistycznych w Windowsie 10. Po wybraniu interesującego nas koloru, interfejs użytkownika zaoferuje kolorowe wstawki w obrębie całego systemu. Dodatkowo wsparcie dla nowych akcentów stylistycznych pojawi się także w aplikacjach firm trzecich.

Nowy interfejs Androida 12 w kolorze zielonym Źródło: 9to5google.com

Androida 12 zaoferuje również możliwość zmiany motywów zgodnie z tapetą. Tą funkcję również znamy z Windowsa. Oznacza to, że po zmianie tapety na niebieską zmieni się kolor akcentów na niebieski.

AKTUALIZACJA 11.02.2021

Odświeżony interfejs użytkownika

Portal Android Authority udostępnił pierwsze zrzuty ekranu ukazujące wygląd interfejsu w jednej z pierwszych wersji testowych Androida 12. Warto zaznaczyć, że nie są to oficjalne materiały firmy Google, ale wyglądają bardzo realistycznie.

Nowy interfejs użytkownika w Androidzie 12 upodobnił się do nakładek znanych z chińskich smartfonów. Mowa o MIUI, Realme UI czy ColorOS.

Powiadomienia w panelu szybkich ustawień są bardziej okrągłe, a zegar i data zamieniły się miejscami.

Pasek powiadomień Źródło: Android Authority

W prawym górnym rogu znalazły się nowe wskaźniki informujące o używaniu mikrofonu oraz aparatu przez aplikacje. Po ich dotknięciu dowiemy się, który program z nich korzysta.

Ekran domowy Źródło: Android Authority

Google dodało nowe opcje prywatności, które pozwalają wyłączyć aparat, mikrofon oraz dostęp do lokalizacji z wykorzystaniem przełączników w ustawieniach.

Opcje prywatności Źródło: Android Authority

Na ekranie domowym znajdziemy odświeżone widgety.

Widgety na ekranie domowym Źródło: Android Authority

Zmieniono również listę pozwalającą na przeglądanie zainstalowanych w systemie widgetów.

Przeglądarka widgetów Źródło: Android Authority

AKTUALIZACJA 15.02.2021

Lepsza obsługa wiadomości RCS

Na przełomie kwietnia i maja 2020 roku polscy operatorzy udostępnili obsługę wiadomości RCS.

Technologia RCS nadal jest nowością na rynku, a jej implementacja daleka od ideału.

System Android 12 ma wprowadzić znacznie lepszą obsługę wiadomości RCS. Standard ten zostanie w pełni zintegrowany z systemem operacyjnym.

Obecnie wiadomości RCS obsługiwane są z wykorzystaniem dodatkowej usługi, która nie jest zintegrowana z jądrem systemu operacyjnego. Brakuje również jednolitego środowiska API.

Android 12 ma zaoferować zintegrowaną obsługę wiadomości RCS oraz API dla programistów. Standard RCS będzie również obsługiwany w aplikacjach firm trzecich.

AKTUALIZACJA 22.02.2021

Android 12 jednak otrzymał nazwę kodową

Google przy okazji premiery Androida 10 zerwało z tradycją nazywania kolejnych wersji systemu operacyjnego od nazw popularnych deserów i słodyczy. Charakterystycznego przydomka nie otrzymał także Android 11, ale wszystko zmieni się wraz z premierą Androida 12. Wyszukiwarkowy gigant zamierza powrócić do tradycji.

Google Pixel 5 - pierwsze urządzenie, które otrzyma aktualizację do Androida 12

Po niespełna dwuletniej przerwie Google przywraca nazwy kodowe dla systemu operacyjnego Android.

Nazewnictwo Androida powraca, ale w nieco zmienionej formie. Google przestało się już trzymać kolejności alfabetycznej nazywania kolejnych wersji Androida, a nazwa najnowszego wydania może być nieco egzotyczna dla polskich konsumentów.

Android 12 otrzymał nazwę kodową od deseru, który popularny jest w Stanach Zjednoczonych. Mowa o Snow Cone - odmianie deseru lodowego.

Google zaprezentowało już pierwszą wersję poglądową Androida 12 Snow Cone. Finalna wersja nowego systemu operacyjnego powinna pojawić się w okolicach wakacji 2021 roku.

Więcej informacji o nazewnictwie Androida 12 znajdziesz tutaj.

Android 12 z nowym trybem obsługi jedną ręką

Google projektując Androida 12 wzięło pod uwagę, że na przestrzeni ostatnich kilku lat smartfony znacząco urosły. Obecnie przekątna ekranu na poziomie 6,3-6,7 cala nikogo już nie dziwi.

Duży ekran niewątpliwie ma sporo zalet, ale niekiedy potrafi przeszkadzać. W specyficznych przypadkach spore wymiary obudowy smartfona uniemożliwają jego obsługę jedną ręką. Dotknięcie do każdego miejsca na ekranie jest fizycznie niemożliwe.

Android od pewnego czasu posiada tryb obsługi jedną ręką, ale rozwiązanie to było projektowane w czasach, gdy smartfony były znacznie mniejsze. Całość polega na zmniejszeniu całego interfejsu użytkownika i umiejscowieniu go przy jednej z krawędzi ekranu.

Najnowsza wersja Androida zaoferuje nowy tryb obsługi jedną ręką, który jest już doskonale znany posiadaczom smartfonów od Apple. Po wykonaniu gestu górna część ekranu do której nie jesteśmy w stanie siegnąć jedną ręką obniży się do połowy wysokości wyświetlacza. Oznacza to, że bez problemu będziemy w stanie dotknąć interfejs użytkownika w okolicach paska powiadomień. Po wykonaniu akcji interfejs powróci do pierwotnego kształtu.

Tryb jednej ręki w iOS

Wyżej wymienną funkcja zostanie zintegrowana z Androidem 12, co oznacza, że trafi na każdego zaktualizowanego smartfona niezależnie od zastosowanej nakładki producenta.

Więcej informacji o nowym trybie obsługi jedną ręką znajdziesz tutaj.

Gaming Mode - specjalny tryb dla graczy w Androidzie 12

Google projektując Androida 12 pomyślało również o graczach. Na rynku znajdziemy kilka konstrukcji zaprojektowanych specjalnie z myślą o mobilnym graniu. Teraz całość uzupełni nowe oprogramowanie, które pozwoli zwiekszyć wydajność urządzenia i przełoży się na większą płynność rozgrywki.

Gra uruchomiona na smartfonie z Androidem

Android 12 zaoferuje tryb Gaming Mode. Nowe API programistyczne pozwoli na zmianę jasności ekranu, wyciszanie powiadomień i połączeń przychodzących, a także podkręcanie podzespołów po uruchomieniu gry.

Inteligentny system obracania ekranu zintegrowany z kamerką do Selfie

Android 12 zaoferuje również zaktualizowany system obracania ekranu. Nowe rozwiązanie korzystać będzie nie tylko z wbudowanego akcelerometru i żyroskopu. Całość wykorzysta również kamerkę do selfie, która śledzić będzie ruchy użytkownika. Obraz z kamery w połączeniu z odczytami z akcelerometru oraz żyroskopu pozwoli określić, czy wymagana jest zmiana orientacji ekranu. System ten pozwoli zapobiec wywołaniu przypadkowego obrotu ekranu.

Więcej informacji o Gaming Mode i nowym systemie obracania ekranu znajdziesz tutaj.

Więcej informacji o Androidzie 12 dowiemy się w przeciągu najbliższych tygodni.

Android 12 - kiedy pojawią się pierwsze beta testy i finalne wydanie nowego systemu?

Po premierze pierwszej wersji Android 12 Developer Preview, Google zaprezentowało mapę drogową rozwoju nowej wersji zielonego robocika.

Mapa drogowa wprowadzenia na rynek Android 12

Z danych przekazanych przez wyszukiwarkowego giganta wynika, że finalna wersja systemu operacyjnego zostanie udostępniona po sierpniu 2021 roku. Pierwsza wersja beta pojawi się w czerwcu 2021 roku. Do tego czasu Google wydać będzie kolejne wersje poglądowa Androida 12 Developer Preview dostępne jedynie dla programistów. Tego typu oprogramowanie nie nadaje się do codziennego użytku i działa jedynie na smartfonach Google Pixel.

W marcu 2021 roku pojawi się druga wersja Developer Preview.

Google planuje wprowadzi trzy wersje Androida 12 Developer Preview. W maju 2021 roku pojawi się pierwsza wersja Beta. Na rynku pojawią się cztery wersje beta. Ostatnia z nich zadebiutuje w sierpniu 2021 roku.

Opis poszczególnych wydań Androida 12

Uwaga! opublikowana mapa drogowa może ulec zmianie, a finalna wersja Androida 12 może pojawić się później. Raczej nie powinniśmy się spodziewać, że Android 12 zadebiutuje wcześniej. Często zdarza się za to, że prace ulegają opóźnieniu ze względu na problemy znalezione na etapie testowania wersji Developer Preview i Beta.

AKTUALIZACJA 24.02.2021

Android 12 z systemem haptycznym znanym z PlayStation 5 i Xbox Series S/X

Google zapowiedziało, że finalna wersja systemu operacyjnego Android 12 otrzyma nowy system powiadomień dźwiękowych sprężony z systemem haptycznym. Nowe API programistyczne pozwoli deweloperom tworzyć wciągające gry, które sygnalizować będą zwroty akcji lub ruchu użytkownika z wykorzystaniem silnika wibracyjnego wbudowanego w telefon. Rozwiązanie pojawi się również w aplikacjach streamujących multimedia. Oznacza to, że oglądając filmy również będziemy informowani o ważnych lub niespodziewanych momentach z wykorzystaniem wibracji.

Programista o nicku kdrag0n wypróbował już nową funkcję. Donosi on, że zgodnie z dokumentacją API HapticGenerator do uruchomienia nowego systemu wibracji konieczne jest posiadanie smartfona z obsługą audio sprężonego z odtwarzaniem haptycznym. Rozwiązanie to obecne jest na Google Pixel 4. Co ciekawe nie posiada go nowszy model Google Pixel 5.

API HapticGenerator pozwala smartfonowi generować wibracje np. pasujące do rytmu odtwarzanej aktualnie muzyki. Wynik jest lepszy, niż początkowo można było zakładać, a całość zostałą nagrana i udostępniona na YouTube.

Rozwiazanie trafi do nowych modeli smartfonów. Szanse na implementacje API HapticGenerator w aktualnie sprzedawanych smartfonach są niewielkie. Popularność nowej funkcji zależy w dużej mierze od programistów i deweloperów, którzy będą musieli zaktualizować lub przeprojektować swoje programy i gry.

Więcej informacji o API HapticGenerator znajdziesz tutaj.

Nowy widget People Space zastąpi klasyczną aplikację do SMS'ów

Portal XDA-Developers dotarł do nowego widgetu, który pojawi się w finalnej wersji Androida 12. Mowa o rozwiązaniu People Sharing.

Kieron Quinn z XDA-Developers, który zajmuje się inżynierią odwrotną dotarł do nowego widgetu o nazwie People Space. Obecnie rozwiązanie to jest we wstępnej fazie rozwoju, ale Quinn przekazuje, że widget jest już w stanie pokazywać najnowsze wiadomości z czatów w aplikacji Wiadomości Google. W chwili obecnie rozwiązanie nie wyświetla całego widoku konwersacji i nie współpracuje z aplikacjami firm trzecich takimi, jak Facebook Messenger czy WhatsApp.

Kilka widgetów na ekranie domowym Źródło: xda-developers

Google w Androidzie 12 pozwoli dodać kilka widgetów People Space do ekranu domowego. Rozwiązanie to pozwoli śledzić kilka konwersacji w tym samym momencie z jednego dnia.

Wewnętrzne dokumenty dotyczące People Space informują, że rozwiązanie to w finalnej wersji zostanie zintegrowane z popularnymi aplikacjami firm trzecich.

Widget People Sharing Źródło: xda-developers

Więcej informacji o People Space znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 04.03.2021

Google udostępniło drugą wersję deweloperską Androida 12

Na początku marca 2021 roku Google udostępniło drugą wersję deweloperską systemu operacyjnego Androida 12. Oprogramowanie Android 12 Developer Preview 1.1 jest już dostępne dla wszystkich zarejestrowanych deweloperów. Co ciekawe Google zastosowało nazwę 1.1 zamiast 2.0. Sugeruje ona, że nie powinniśmy spodziewać się spektakularnych zmian.

Android 12 Developer Preview 1.1

W praktyce nowe wydanie nie przynosi żadnych nowych funkcji. Android 12 Developer Preview 1.1 skupia się na poprawkach znalezionych błędów. Dodatkowo Google zastosowało najnowsze poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2021 (pierwsza beta deweloperska posiadała poprawi z lutego 2021).

W najnowszej wersji Android 12 Developer Preview 1.1 nie ma już problemu z rozłączającym się Wi-Fi. Poprawiono narzędzie do wykonywania zrzutów ekranu. Google poradziło sobie również z trybem uśpienia, który powodował nadmierne zużycie baterii. Zmodyfikowano aplikację ustawienia. Nowa wersja nie powoduje już zawieszania się systemu. Odblokowanie z wykorzystaniem kodu PIN nie powoduje już ponownego uruchomienia telefonu.

Android 12 Developer Preview 1.1 udostępniany jest jako aktualizacja OTA dla wszystkich użytkowników korzystających z poprzedniej wersji beta. Co ciekawe aktualizacja waży zaledwie 5 MB. Oprogramowanie przeznaczone jest jedynie dla deweloperów. Na publiczną betę musimy poczekać jeszcze co najmniej kilka tygodni.

AKTUALIZACJA 11.03.2021

Od kilku dni deweloperzy z całego świata testują na swoich urządzeniach z rodziny Google Pixel drugą deweloperską wersję beta Androida 12 - Android 12 Developer Preview 1.1. Po ponad tygodniu mają oni już swoje przemyślenia.

Portal Phandroid donosi, że największym zaskoczeniem podczas testów Androida 12 jest czas pracy na baterii smartfonów z zainstalowanym oprogramowaniem testowym. Dotychczas Google nie skupiało się na optymalizacji tego elementu w pierwszych wersjach deweloperskich. Okazuje się jednak, że inżynierowie od początku prac nad Androidem 12 zadbali o optymalizacje zużycia energii.

Szybkie ładowanie przewodowe

Z wpisów na zagranicznych forach możemy dowiedzieć się, że Android 12 Developer Preview 1.1 znacząco poprawia żywotność baterii Pixela 5 w porównaniu do ostatniej oficjalnej wersji opartej na Androidzie 11.

Google w szczególności popracowało nad optymalizacją zużycia energii podczas spoczynku. Nowe tryby uśpienia są znacznie bardziej efektywne, a jednocześnie nie wpływają negatywnie na otrzymywanie powiadomień systemowych.

Jednocześnie przeglądając internet szybko dowiemy się, że druga deweloperska beta Androida 12 nie jest doskonała. Sam system posiada mnóstwo błędów i nie nadaje się jeszcze do użytku na codzień.

AKTUALIZACJA 15.03.2021

Android 12 ze zmienionym powiadomieniem podczas uruchamiania

W drugiej becie deweloperskiej Androida 12 przeprojektowano powiadomienie pojawiające się podczas uruchamiania lub restartu urządzenia.

Android 12 - nowe powiadomienie po uruchomieniu systemu Źródło: 9to5google.com

Drobną zmianę zauważyli deweloperzy podczas testów systemu. Google nie chwali się nią w oficjalnym dzienniku zmian.

Na smartfonach Google Pixel z zainstalowaną najnowszą wersją testową Androida 12 - Android 12 Developer Preview 1.1, Google zmieniło komunikat ostrzegawczy o konieczności wpisania hasła, kodu PIN lub narysowania symbolu po ponownym uruchomieniu systemu. W najnowszej wersji całość jest wyświetlana na czerwono, co mocno rzuca się w oczy.

Nowy komunikat przypomina użytkownikom, że pierwsze odblokowanie urządzenia po uruchomieniu musi odbyć się z wykorzystaniem klasycznych zabezpieczeń - kodu PIN, symbolu lub hasła. Zabezpieczenia biometryczne działają dopiero po potwierdzeniu tożsamości z wykorzystaniem starszych metod.

Więcej informacji o nowym powiadomieniu znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 18.03.2021

Android 12 Developer Preview 2

W środę 17 marca 2021 roku Google udostępniło Androida 12 w wersji Developer Preview 2. W rzeczywistości jest to trzecia beta nowego oprogramowania, ponieważ na rynku pojawił się także Androida 12 Developer Preivew 1.1.

Nowe oprogramowanie to aktualizacja rozwojowa, która wprowadziła sporo nowych funkcji. Sprawdź, co zmieniło się w Androidzie 12.

Obsługa nowych czynników linii papilarnych

W Androidzie 12 DP2 znajduje się sporo wpisów dotyczących czytników linii papilarnych w ekranie. Wskazują one, że Google zamierza wprowadzić na rynek Pixela z czytnikiem linii papilarnych w ekranie. Obecnie wszystkie modele posiadają klasyczne sensory na pleckach. Czytnik w ekranie prawdopodobnie zadebiutuje wraz z Pixelem 6.

Nowe gesty do obsługi powiadomień

W ustawieniach Androida 12 DP2 pojawiła się możliwość włączenia nowych gestów. Pozwalają one szybko ściągnąć panel powiadmień.

Po przeciągnięciu palcem w dół po dolnej części ekranu w Pixel Launcher możemy szybko dostać się do paska powiadomień. To znana funkcja, której brakowało w czystym Androidzie. Co ciekawe obecnie Google dodało nieprawidłowy obrazek, który sugeruje, że do ściągnięcia paska powiadomień powinniśmy wykorzystać czytnik linii papilarnych.

People Space

Android 12 zaoferuje widget People Space. W najnowszej wersji poglądowej wygląda on zupełnie inaczej. Google zabrało się za przeprojektowanie interfejsu użytkownika nadchodzącego widgetu.

People Space w Android 12 DP2 Źródło: 9to5google.com

W People Space znajdziemy przypomnienia o nieprzeczytanych powiadomieniach oraz nasze konwersacje.

Pixel Launcher z wyszukiwarką

Domyślny launcher na urządzenia Google Pixel otrzymał nowy widget wyszukiwania. Pozwala on szukać aplikacji w liście programów.

Ulepszenia dla tabletów

Tablety z Androidem 12 w trybie PC otrzymają większy pasek nawigacyjny. Pozwoli on wygodniej przełączać się pomiędzy otwartymi aplikacjami.

AKTUALIZACJA 02.04.2021

Testerzy od kilku dni sprawdzają kolejną wersję deweloperską. Najnowsza poprawka skupia się na naprawie odnalezionych błędów. Android 12 Developer Preview 2.1 nie ma już problemów z odtwarzaniem WebView. Google informuje również o rozwiązaniu problemów z niedziałającym widgetem zegarka oraz płatnościami NFC z wykorzystaniem systemu Google Pay.

Logo Android 12

Android 12 z szybszym dostępem do tłumacza

Android 12 wprowadzi kilka ulepszeń związanych z dostępem do tłumacza. Nowa wersja systemu zostałą lepiej zintegrowana z rozwiązaniem Google Lens. Od teraz wywołamy je z menu wielozadaniowości.

Tłumacz w menu wielozadaniowości

Opcja tłumaczenia pojawia się losowo u wybranych użytkowników, którzy testują Androida 12 Developer Preview 2.1. Google nie pochwaliło się nią w oficjalnym dzienniku zmian najnowszej aktualizacji.

Aktualizacja 19.04.2021

Android 12 z automatycznym tłumaczeniem interfejsu użytkownika

Android 12 ułatwi korzystanie z telefonów i tabletów osobom, które na codzień nie posługują się innymi językami. Google przygotowuje nowe narzędzie, które automatycznie przetłumaczy interfejs użytkownika na domyślny język ustawiony w systemie operacyjnym.

Nowa wersja systemu operacyjnego Android sama przetłumaczy aplikacje, które nie są dostępne w jeżyku ustawionym jako systemowy. Całość korzystać będzie z Tłumacza Google, który z wykorzystaniem technologii OCR tłumaczyć będzie na bieżąco zawartość ekranu.

Android 12 z globalnym koszem

Android 12 otrzyma również globalny kosz na niechciane elementy. W aplikacji Pliki znajdziemy dodatkowy folder, który gromadzić będzie usunięte przez nas pliki. Tyczyć się to będzie dokumentów z samego systemu oraz aplikacji firm trzecich.

Kosz w Androidzie 12

Rozwiązanie działać będzie tak samo, jak w Windows 10 oraz macOS. Po jakimś czasie pliki będą automatycznie usuwane. Dodatkowo użytkownik będzie w stanie samodzielnie usunąć lub przywrócić plik z kosza.

AKTUALIZACJA 22.04.2021

Google wydało Androida 12 Developer Preview 3

Google wydało kolejną wersję poglądową Androida 12.

Wydanie Androida 12 Developer Preview 3

Oprogramowanie Android 12 Developer Preview 3 jest już dostępna na smartfonach z rodziny Pixel. Możliwe, że jest to ostatnie wydanie Developer Preview. Google przygotowuje się do wprowadzenia wersji beta Androida 12 w maju 2021 roku.

Google poprawiło sposób uruchamiania aplikacji. Zmieniono animację, która uruchamia się po kliknięciu w ikonę programu. Wyszukiwarkowy gigant ma nadzieje, że nowe rozwiązanie z API SplashScreen pozwoli ujednolicić interfejs użytkownika.

Pojawił się nowy szablon powiadomień o połączeniach. Programiści mogą modyfikować jego wygląd z wykorzystaniem CallStyle.

Poprawiono linkowanie stron internetowych. W Androidzie 12 DP3 linki otwierane są w domyślnej przeglądarce internetowej. Użytkownik nie musi za każdym razem wybierać programu, z którego chce skorzystać.

Google popracowało nad sprężeniem zwrotnym. Haptyka w najnowszymi wydaniu działa znacznie lepiej, a wyszukiwarkowy gigant ma zamiar współpracować z producentami sprzętu, aby rozwiązanie to działało optymalnie.

Domyślna aplikacja Google Camera otrzymała ulepszone działanie efektów Bokeh oraz HDR. Google poprawiło również wsparcie dla telefonów z czterema aparatami, w których jeden sensor ma niesamowicie wysoką rozdzielczość. Czas robienia i ładowania zdjęć o rozdzielczości 64 MP i większej będzie znacznie krótszy.

Android 12 Developer Preview 3 jest już dostępny na smartfonach Google Pixel 3 / 3 XL, Pixel 3a / 3a XL, Pixel 4 / 4 XL, Pixel 4a / 4a 5G oraz Pixel 5

AKTUALIZACJA 05.05.2021

Android 12 wprowadzi na pokład odświeżoną kartę Odkrywaj. Jakie zmiany przygotowało dla nas Google?

Google Discover

Nowy wygląd zmienia logo Google, a także pozbawia go charakterystycznych kolorów. Logo będzie szare lub białe w zależności od aktywnego motywu systemowego.

Przeprojektowany interfejs użytkownika zawiera również zmiany w ikonie skrzynii odbiorczej.

Zakładka Odkrywaj jest coraz częściej integrowana z nakładkami producentów. Samsung zintegrował ją z One UI 3.0.

Subtelna zmiana logo znacząco wpływa na korzystanie z funkcji. Kolorowe logo nie będzie nas już rozpraszać podczas przeglądania wiadomości.

AKTUALIZACJA 12.05.2021

Spora aktualizacja Asystenta Google

Kod źródłowy najnowszej kompilacji Androida 12 wskazuje, że w finalnej wersji system operacyjny otrzyma odświeżoną wersję Asystenta Google. Co się zmieni?

Asystent Google

Przede wszystkim inżynierowie pracują nad nowym sposobem wywołania Asystenta. Możliwe, że w przyszłości Okej Google przejdzie do historii. Kod Androida 12 wskazuje na prace nad systemem automatycznego wybudzania Asystenta Google bez konieczności wypowiadania jakiegokolwiek polecenia.

Portal XDA-Developers dotarł do fragmentu kodu źródłowego wskazującego na obecność nowej wersji Asystenta Google w Androidzie 12. Inteligentnego asystenta głosowego wywołamy z wykorzystaniem gestu. Wystarczy podwójne dotknięcie przycisku wstecz lub przytrzymanie przycisku zasilającego.

Funkcje te obecnie znajdują się w niektórych smartfonach z Państwa Środka, ale Android 12 może rozpowszechnić nowy sposób wywoływania Asystenta Google.

AKTUALIZACJA 17.05.2021

Android 12 - kolejne znaczące zmiany w interfejsie użytkownika

Ostatnimi czasy z siedziby Google wyciekło sporo informacji. Dotyczą one Androida 12 oraz nadchodzącego smartfona z rodziny Google Pixel.

Wizualizacja Google Pixel 6

Android 12 jest cały czas projektowany, a Google eksperymentuje z wyglądem oprogramowania. Ostatnie przecieki sugerują, że finalna wersja systemu może zaoferować przeprojektowany interfejs użytkownika.

W sieci mówi się o największym redesignie od czasu wprowadzenia Material Design w 2014 roku.

Google podczas projektowania nowego systemu operacyjnego skupiło się na wykorzystaniu większej przestrzeni roboczej dostępnej w nowoczesnych smartfonach z dużymi ekranami. Co ciekawe w niektórych miejscach interfejs przypominać będzie One UI od Samsunga. Koreańczycy już w 2018 roku zauważyli, że Android nie jest dostosowany do obsługi na urządzeniach z ekranami powyżej 6,5 cala i przenieśli część elementów nawigacyjnych na dół ekranu, aby ułatwić obsługę swoich urządzeń z wykorzystaniem jednej ręki.

Po trzech latach na podobny pomysł wpadło Google. Wyszukiwarkowy gigant postawił na większe przyciski i suwaki, które łatwiej obsłużyć. Widgety otrzymają bardziej zaokrąglone rogi wraz z większą ilością białej przestrzeni wewnątrz. Powiadomienia zostaną pogrupowane, co pozwoli uniknąć bałaganu wyrządzanego przez dymki powiadomień z Androida 11.

Przeprojektowano również pasek powiadomień. Czas umieszczono po lewej stronie, a obok niego znalazło się miejsce dla licznika nieprzeczytanych powiadomień.

Więcej informacji o Androidzie 12 pojawi się we wtorek - 18 maja 2021 roku - podczas konferencji Google I/O.

AKTUALIZACJA 19.05.2021

We wtorek 18 maja 2021 roku w godzinach wieczornych odbyła się konferencja Google I/O. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi przypuszczeniami wyszukiwarkowy gigant oficjalnie zaprezentował Androida 12 i przedstawił najważniejsze zmiany. Dodatkowo na rynek wprowadzono pierwszą betę Androida 12. Oprogramowanie dostępne jest na wybrane smartfony Google oraz co ciekawe firm trzecich.

Pierwsza wersja beta jest jeszcze mocno niestabilna, a część funkcji zostanie dodane w przyszłości, ale nie zmienia to faktu, że w końcu możemy zobaczyć jak wyglądać będzie gotowy Android 12.

Android 12

Jakie nowości wprowadzi Androida 12?

Android 12 - kompletnie nowy wygląd

Nowe wydanie Androida skupi się na zmianach wizualnych. Google po kilku latach stosowania niemalże identycznego interfejsu postawiło na znaczącą aktualizację wyglądu.

Nowe przyciski w centrum sterowania

Google zapowiedziało, że Android 12 wprowadzi największą zmianę stylistyczną od czasów premiery Androida 5.0 Lollipop (Materiał Design) w 2014 roku.

Nowy wygląd interfejsu otrzymał nazwę Material You. Całość została zbudowana na Materiał Design. O totalnej rewolucji nie mam mowy. Wygląd Androida 12 jest udanym rozwinięciem rozwiązań, które znamy i lubimy od wielu lat.

Odmieniony interfejs zobaczymy od razu po uruchomieniu systemu. Google przebudowało ekran blokady, powiadomienia oraz szybkie ustawienia. Zmieniono również wygląd odblokowywania za pomocą wzoru oraz kodu PIN. Ekran blokady wygląda podobnie do tego stosowanego przed laty przez Sony w smartfonach Xperia.

Przeprojektowany ekran blokady

W całym systemie operacyjnym znajdziemy nowe animacje.

Ciekawie wyglądają ustawienia systemowe. Są znacznie czytelniejsze, a niektóre opcje powędrowały do innych sekcji.

Odświeżone ustawienia

Dziennikarze, którzy zainstalowali już pierwszą betę Androida 12 na kompatybilnych urządzeniach donoszą, że interfejs jest mocno inspirowany rozwiązaniem One UI od Samsunga. Potwierdza to wcześniejsze plotki na temat Androida 12.

Ekran blokady z animacją ładowania

Google ułatwi korzystanie z urządzenia z wykorzystaniem jednej ręki. Rozwiązanie to przyda się posiadaczom większych smartfonów.

W obecnej becie Google usunęło możliwość wyświetlania czasu pracy na baterii. Czyżby Android 12 Beta był mocno niezoptymalizowany i Google nie chce martwić użytkowników oprogramowania testowego? Tego nie wiemy, ale funkcja ta prawdopodobnie powróci w finalnej wersji oprogramowania.

Obecne wydanie Androida 12 nie posiada jeszcze funkcji Privacy Dashboard oraz przeprojektowanych widgetów. Google mówiło o nich na premierze, ale zostaną dodane dopiero w kolejnych wydaniach beta systemu operacyjnego.

Użytkownicy donoszą, że pierwsza beta Androida 12 w żadnym wypadku nie nadaje się do korzystania. Dodatkowo występują problemy z uruchamianiem popularnych aplikacji. Mowa między innymi o Twitterze.

Android 12 - nowy system, nowe zabezpieczenia

Na Google I/O dowiedzieliśmy się, że Android 12 ma zaoferować nowe funkcje z zakresu zabezpieczeń. O jakie rozwiązania chodzi? Google chwali się, że obok redesignu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemu operacyjnego to priorytet.

Ważną nowością ma być możliwość cofnięcia udzielonych uprawnień dla danej aplikacji wprost z pulpitu nawigacyjnego.

W przyszłych wersjach systemu pojawi się narzędzie Privacy Dashboard, które pozwoli szybko przejrzeć uprawnienia udzielone dla zainstalowanych aplikacji. Dodatkowo Google wyróżni programy, które mogą korzystać z kamery oraz mikrofonów. W Privacy Dashboard pojawi się przycisk, który pozwoli tymczasowo odciąć od dostępu do kamery i mikrofonów wszystkie aplikacje zainstalowane na telefonie.

Android 12 przekaże również użytkownikowi większą kontrolę nad informacjami udostępnianymi aplikacji. Google wprowadziło nowe opcje lokalizacji, które pozwalają na przekazanie aplikacji przybliżonej lokalizacji. Może być to przydatne dla programów pogodowych, które nie potrzebują dokładnej lokalizacji z konkretnym adresem.

System poinformuje nas również stosownym powiadomieniem o kopiowaniu danych.

Wiadomość o kopiowaniu

Większość wyżej wymienionych funkcji z zakresu prywatności i zabezpieczeń zadebiutowała we wrześniu ubiegłego roku w systemie iOS 14.

Android 12 - zdjęcia zabezpieczone biometrią

Wraz z Androidem 12 na konferencji Google I/O zaprezentowano nowa wersję Zdjęć Google. Oprogramowanie otrzymał funkcje Locked Folder. Dzięki temu rozwiązaniu możemy zabezpieczyć najważniejsze dla nas zdjęcia z wykorzystaniem danych biometrycznych. W zależności od smartfona będzie to czytnik linii papilarnych lub skaner twarzy.

Locked Folder

Funkcja pojawi się również na starszych wersjach Androida oraz w aplikacji na iOS.

Więcej informacji o Androida 12 spływać będzie w ciąg najbliższych dni. Google nie pochwaliło się wszystkimi nowościami - część z nich dopiero zostanie odkryta przez osoby, które pokusiły się o instalację bety Androida 12 na kompatybilnych urządzeniach. Sprawdź, na których modelach możesz już zainstalować Androida 12.

AKTUALIZACJA 20.05.2021

Android 12 natywnie z nowymi kodekami wideo

W trakcie trwania sesji "What's new in Android Media" podczas trwania Google I/O 2021, wyszukiwarkowy gigant przedstawił wiele aktualnych wyzwań związanych z przechwytywaniem oraz odtwarzaniem multimediów. Inżynierowie Google zamierzają rozwiązać problem ogromnych rozmiarów plików wideo w wysokiej rozdzielczości. Okazuje się, że w Androidzie 12 wybrani producenci sprzętu elektronicznego domyślnie skorzystają z nowoczesnych kodeków, które pozwolą ograniczyć rozmiar plików wideo.

H.264 vs H.265

Google od dłuższego czasu rekomenduje korzystanie z kodeka AV1 do kodowania wideo, ale niewiele dostępnych smartfonów sprzętowo wspiera akcelerację kodowania w tym standardzie. Z drugiej strony na rynku popularny jest kodek H.265/HEVC, który nie jest wolny od opłat licencyjny, ale został zaimplementowany na większości flagowych smartfonów na przestrzeni ostatnich lat.

W porównaniu do H.264/AVC - standardowego kodeka wideo w Androidzie - wykorzystanie H.265 pozwoli na zmniejszenie bitrate o połowę przy zachowaniu takiej samej jakości nagrania. Przekłada się to na znacznie miejsce pliki wideo.

HEVC jest już dostępny w Androidzie, ale producenci w przeciwieństwie do Apple nie wymuszają jego stosowania.

Wraz z wprowadzeniem na rynek Androida 12, kodek H.265/HEVC stanie się domyślnym formatem nagrywania plików wideo. Rozwiązanie to trafi jedynie na wybrane smartfony, które posiadają podzespoły pozwalające obsłużyć nowy kodek.

Android 12 zamieni Twojego smartfona w kluczyk do samochodu

Prawie rok temu Apple zaprezentowało funkcję Car Key. To uniwersalny standard opracowany we współpracy z największymi producentami samochodów na świecie, który pozwala zastąpić klasyczny kluczyk smartfonem z wbudowanym chipem NFC.

Cyfrowy kluczyk do auta

Zainteresowani posiadacze iPhone'a i nowych aut np. marki BMW mogą już korzystać z rozwiązania Car Key.

Google na konferencji Google I/O 2021 przekazało, że podobna funkcja trafi wkrótce również do Androida. Wraz z premierą Androida 12 zadebiutuje uniwersalny system pozwalający przekształcić smartfon z Androidem 12 i NFC w nowoczesny kluczyk samochodowy.

Pierwotnie funkcja dostępna będzie jedynie na smartfonach Google Pixel oraz Samsung Galaxy.

W chwili obecnej Google wymieniło jedną markę, która współpracuje nad nowym standardem. Ponownie mowa o BMW. Firma ta ogłosiła również współpracę z Samsungiem. Niestety aktualnie żaden pojazd nie jest jeszcze kompatybilny z cyfrowym kluczykiem z Androida 12.

W przyszłości cyfrowy kluczyk będzie standardem uznanym przez wszystkich członków CCC (Car Connectivity Consortium). Oznacza to, że smartfonem z Androidem 12 i NFC będziemy mogli otworzyć nowe modele BMW, grupy GM, Hondy, Hyundai oraz całej grupy VAG (Volkswagen, Audi, Skoda).

Samsung wspomniał o uniwersalnym standardzie cyfrowego kluczyka podczas premiery Galaxy S21. Dowiedzieliśmy się wtedy, że szczegóły na temat tego rozwiązania zostaną przekazane w późniejszym okresie czasu.

Cyfrowy kluczyk do auta przechowywany będzie w Google Pay.

Android 12 z lepszym wsparciem dla sklepów firm trzecich

Portal XDA Developers donosi, że Android 12 lepiej współpracuje z sklepami z aplikacjami firm trzecich. Mowa o rozwiązaniach takich jak Galaxy Store czy Huawei AppGallery.

Galaxy Store

W nadchodzącej wersji Androida sklepy z aplikacjami inne niż Google Play nie będą już wymagały interakcji użytkownika w celu zainstalowania lub zaktualizowania aplikacji.

Obecnie w celu zainstalowania pliku APK wymagane jest uprawnienie dostępu do pamięci masowej urządzenia z Androidem. Zmieni się to wraz z debiutem nowej wersji zielonego robocika - Google zezwoli zaufanym sklepom z aplikacjami na samoczynną aktualizację zainstalowanych już aplikacji.

AKTUALIZACJA 21.05.2021

Android 12 - Centrum prywatności pojawi się w drugiej becie

Na Google I/O 2021 zaprezentowano kluczowe nowości Androida 12, ale nie wszystkie funkcje pojawiły się w udostępnionej wersji beta Androida 12.

Właśnie dowiedzieliśmy się, że w drugiej becie Androida 12 pojawią się szeroko omawiane opcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony prywatności użytkowników.

Kolejne wydanie testowe Androida 12 wprowadzi Privacy Dashboard - Centrum prywatności. Rozwiązanie to pozwoli lepiej zarządzań uprawnieniami. W szczególności zmieni się sposób obsługi dostępu do kamery i mikrofonów.

Centrum prywatności udostępnia na osi czasu listę aplikacji, które w przeciągu ostatnich 24 godzin korzystały z lokalizacji, kamery oraz mikrofonu. Dodatkowo użytkownik uzyska wgląd do uprawnień udostępnionych zainstalowanym aplikacjom.

Kolejną zmianą, która zawita do Androida 12 beta 2, będą nowe wskaźniki wykorzystania kamery oraz mikrofonu. Pojawiać się będą w prawym górnym rogu. Aby zwrócić uwagę użytkownika powiadomienie początkowo będzie duże, a z czasem zamieni się w kropkę, która jest już doskonale znana użytkownikom iOS'a.

Wskaźnik wykorzystania aparatu i mikrofonu

W szybkich ustawieniach pojawią się nowe przełączniki pozwalające szybko odciąć dostęp do kamery i/lub mikrofonu.

Przełączniki odcinające dostęp do aparatu i mikrofonów

Google przekazało, że druga beta Androida 12 wraz z nowymi opcjami zabezpieczeń pojawi się w przyszłym miesiącu.

AKTUALIZACJA 26.05.2021

Nowa wersja Google Chrome na Androida zdradza wygląd Materiał You

Google prezentując betę Androida 12 chwaliło się całkowitym redesignem interfejsu użytkownika. Wysłużony język stylistyczny Material Design, który zadebiutował w 2014 roku razem z Androidem 5.0 Lollipop przechodzi na emeryturę. Zastąpi go rozwiązanie Material You, które ma zaoferować całkowicie nowy wygląd bez konieczności zmiany przyzwyczajeń użytkowników Androida.

Z przecieków wiemy, że Material You wykorzysta nieco pomysłów z nakładki Samsung One UI. Mowa chociażby o przeniesieniu najważniejszych elementów na dół ekranu, aby ułatwić obsługę większych smartfonów.

Google będzie wprowadzać Material You wraz z kolejnymi aktualizacjami testowych wersji Androida 12.

Wczesna wersja interfejsu użytkownika Material You zawitała właśnie do przeglądarki Google Chrome na Androida. Jakie zmiany przygotował dla nasz wyszukiwarkowy gigant?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal Android Police wystarczy zainstalować najnowszą wersję Chrome 90 na urządzeniu z Androidem (nie musi być to beta Androida 12) i wpisać w pasek adresu następujący ciąg znaków "chrome://flags/#theme-refactor-android". W kolejnym kroku wybieramy opcję "Enabled" z menu kontekstowego i uruchamiamy ponownie przeglądarkę.

Konfiguracja Material You

Zmiany nie są spektakularne. Obecnie Google przebudowało tylko menu kontekstowe. Po kliknięciu trzech kropek zobaczysz nowy wygląd interfejsu. Jedyną nowością w chwili obecnej są mocniej zaokrąglone rogi.

Material You w Google Chrome na Androida

AKTUALIZACJA 27.05.2021

Android 12 - nowy wygląd emotikon

W kwestii wyglądu i ilości emotikon system operacyjny Android zawsze odstawał od iOS'a. Apple posiada większą bazę emoji, a same ikonki są ładniejsze stylistycznie. Google planuje jednak nadrobić zaległości wraz z premierą Androida 12.

Emoji w Androidzie 11 i Androidzie 12

Firma zaktualizowała właśnie swoją bibliotekę emoji i wprowadziła nowe, uproszczone i zarazem atrakcyjniejsze ikonki.

Najnowsze wydanie zielonego robocika wprowadzi na pokład nowe ikony emoji. W rzeczywistości wybrane ikonki będą takie, jak w starych wydaniach Androida, co z pewnością ucieszy starszych użytkowników tego systemu operacyjnego. Google stwierdziło, że czas uprościć nieco posiadane wzory. Co z tego wyniknie?

Google zamierza zaktualizować 389 ikonek emoji, które zgodne są z uniwersalnym standardem Unicode.

Przykładowa lista zaktualizowanych emoji

Skupiono się na maksymalnym uproszczeniu oraz rezygnacji ze zbędnych elementów. Projekty nowych emoji są spłaszczone i bardziej minimalistyczne. Wybrane ikonki otrzymały bardziej drastyczną aktualizację od innych. Brakuje między innymi odbić lustrzanych, a całość jest płaska.

Nowe Emoji pojawiły się już na smartfonach Google Pixel. Posiadacze innych urządzeń z Androidem będą musieli poczekać do wydania Androida 12.

AKTUALIZACJA 31.05.2021

Android 12 - nowy tryb gry na pokładzie

Deweloperzy odkryli, że beta Androida 12 posiada wpisy dotyczące nowego trybu gry, który oferuje szereg opcji ułatwiających rozgrywkę.

W nadchodzącej wersji Android użytkownicy będą mogli aktywować tryb gry z ustawień systemu operacyjnego. Całość zostanie umieszczona w zakładce Powiadomienia > Nie przeszkadzać.

Android 12 - tryb gry

Po kliknięciu w harmonogramy pojawi się możliwość aktywacji trybu gry. Jego uruchomienie pozwoli dotrzeć do niedostępnych opcji. Gracz może ustawić maksymalną liczbę klatek na sekundę, nagrywanie ekranu oraz wykonywanie rzutów ekranu. W chwili obecnej ewidentnie widać, że funkcja dopiero jest w trakcie opracowywania. Prawdopodobnie rozwiazanie pojawi się w kolejnych wersjach beta Androida 12.

Android 12 - tryb gry

Źródła wskazują, że możliwe będzie streamowanie z wykorzystaniem nowego trybu gry. Rozwiązanie ma pozwolić na nagrywanie obrazu na żywo wraz z dźwiękiem rozgrywki oraz dźwiękiem rejestrowanym z wbudowanego mikrofonu lub podłączonych słuchawek.

AKTUALIZACJA 10.06.2021

Google wprowadza na rynek Androida 12 Beta 2

Po niespełna miesiącu od debiutu pierwszej wersji Androida 12 Beta 1 (18 maja 2021 roku), wyszukiwarkowy gigant udostępnił drugie wydanie testowe. Zastanawiasz się jakie zmiany wprowadziła najnowsza kompilacja? Przede wszystkim Google popracowało nad stabilnością oraz czasami pracy na baterii. Oznacza to, że oprogramowanie jest nieco lepiej zoptymalizowane.

Pojawiły się także nowe funkcje, o których Google mówiło na konferencji Google I/O w maju 2021 roku.

Poniżej znajdziesz listę nowych funkcji, które zostały dodane w drugiej becie Androida 12:

Widok konwersacji widoczny w całym systemu operacyjnym

Powrót do poprzedniego ekranu poprzez podwójne dotknięcie plecków (w smartfonach Google Pixel 5)

Nowa animacja odblokowywania z wykorzystaniem skanera twarzy (w smartfonach Google Pixel 4)

Tryb Pixture-in-Picture (obraz w obranie) nie pozwala na płynną zmianę rozmiaru poprzez przeciąganie rogów

Google umożliwiło wyłączenie komunikatu systemowego "Pokaż dostęp do schowka"

Inteligentne odpowiedzi posiadają nowy wygląd

Zmodyfikowano wygląd ustawień systemowych - główne przełączniki znajdują się na górze i mają odmienny design. Całość otrzymała bardziej kontrastowy wygląd

Ustawienia ponownie przekazują większą ilość informacji z menu głównego

Zmodyfikowano nazwę ustawień ekranu domowego

Pojawił się bardziej kompaktowy wygląd widgetu aktualnie odtwarzanych multimediów. Jest dostępny na pasku powiadomień oraz ekranie blokady

Google Pay otrzymało nowy wygląd ikony na ekranie domowym i w pasku powiadomień

W szybkich ustawieniach pojawiła się możliwość obsługi aplikacji połączonych z Google Home

Szybkie ustawienia pozwalają szybko wyłączyć dostęp do aparatu oraz mikrofonu

Zmieniono wskaźnik użycia aparatu oraz mikrofonu

Zaktualizowano wygląd interfejsu podczas modyfikacji ekranów głównych

Przyciski Zapisz w obrębie całego systemu są lepiej oznakowane i rzucają się w oczy

Menu regulacji głośności jest węższe, dłuższe oraz znajduje się bliżej krawędzi ekranu

Dodano widget Internet w szybkich ustawieniach

Pojawił się dostęp do menu zasilania z szybkich ustawień

AKTUALIZACJA 15.06.2021

Android 12 Beta 2 ma problemy z akcentami stylistycznymi i działaniem przycisków nawigacyjnych

Użytkownicy drugiej beta Androida 12 donoszą, że oprogramowaniu temu brakuje jeszcze dużo do uzyskania pełnej stabilności.

Interfejs Materiał You

Jedną z najwiekszych nowości Androida 12 jest nowy sposób zmiany wyglądu interfejsu. Niestety w becie numer dwa rozwiązanie to nie działa najlepiej.

Android 12 w oparciu o aktualnie ustaloną tapetę, wybiera akcenty stylistyczne całego systemu, które posiadają podobny kolor do tapety na ekranie głównym.

Język stylistyczny Materiał You w chwili obecnej nie działa tak jak powinien. Użytkownicy Androida 12 beta 2 donoszą, że system operacyjny ma problem z utrzymaniem jednolitego koloru akcentów w całym interfejsie.

Moduł Monet Theming Engine odpowiedzialny za zmianę wyglądu posiada imponujące możliwości, ale w chwili obecnej wymaga jeszcze sporej optymalizacji.

Google jest świadome problemu. Inżynierowie pracują już nad jego rozwiązaniem.

Innym problemem w Androidzie 12 beta 2 jest działanie paska nawigacyjnego. Zostaje on widoczny na ekranie nawet w momencie, gdy program przejdzie w tryb pełnoekranowy.

Wyżej wymienione usterki pokazują, że Androida 12 nadal pozostaje w stadium beta i nie nadaje się do użytkowania na codzień.

Kolejna beta powinna pojawić się na przełomie czerwca i lipca 2021 roku.

AKTUALIZACJA 21.06.2021

Samsung nie przystąpi do beta testów. Koreańczycy rozwijają Androida 12 we własnym zakresie

Samsung jest jednym z największych producentów urządzeń mobilnych z Androidem. Dodatkowo ostatnimi czasy firma blisko współpracuje z Google. Oba przedsiębiorstwa rozwijają między innymi zupełnie nowy system Wear OS. Dobre relacje nie spowodowały jednak, że Samsung przystąpił do beta testów Androida 12. Firma nie ma zamiaru tego robić.

Samsung Galaxy S21 Źródło: Samsung

Brak urządzeń Samsunga na liście nie wynika z opieszałości producenta. Prawdopodobnie chodzi o skomplikowany system zabezpieczeń Samsung Knox, który po instalacji Androida 12 Beta zmieniłby flagę i unieważnił gwarancję producenta.

Koreańczycy mają dostęp do najnowszych kompilacji testowych Androida 12 i pracują nad własną nakładką One UI 4.0, która zadebiutuje na wszystkich urządzeniach Samsunga, które otrzymają aktualizację do Androida 12.

Według Maxa Weinbacha koreańscy inżynierowie intensywnie pracują nad Androidem 12 dla najnowszej rodziny flagowców - Galaxy S21.

Premiera nowej nakładki One UI 4.0 może odbyć się na specjalnie zorganizowanej konferencji Samsung Developer Conference w październiku lub listopadzie 2021 roku. Koreańczycy zaczekają z debiutem własnej nakładki do oficjalnej premiery finalnej wersji Androida 12. Oznacza to, że proces aktualizacji urządzeń rozpocznie się z kilkutygodniowym opóźnieniem.

Samsung zaktualizuje większość swoich urządzeń wydanych w 2019 roku oraz później. Oznacza to co najmniej kilkadziesiąt modeli, które w 2021 lub 2022 roku otrzymają Androida 12 z nakładką One UI 4.0.

AKTUALIZACJA 24.06.2021

Google udostępnia Androida 12 Beta 2.1

Google udostępniło kolejną betę Androida 12. Tym razem wydano oprogramowanie z końcówką 2.1. Oznacza to jedno - wyszukiwarkowy gigant zdecydował się na usunięcie wielu znanych problemów i usterek, ale jednocześnie nie powinniśmy liczyć na mnóstwo nowych funkcji.

Informacja o wydaniu Androida 12 Beta 2.1 Źródło: developer.google.com

Android 12 Beta 2.1 w rzeczywistości jest niewielką poprawką eliminującą błędy odkryte przez deweloperów korzystających z Androida 12 Beta 2, który pojawił się na rynku 9 czerwca 2021 roku.

Na przestrzeni dwóch tygodni użytkownicy przekazali do Google mnóstwo informacji o błędach znalezionych w oprogramowaniu.

Najnowsze wydanie testowe Androida 12 usuwa problem, który uniemożliwiał dostęp do rzeczy na ekranie blokady. Pozbyto się również niestabilnie działającej aplikacji Pogody. Poprawki dotarły również do kalendarza. Wyeliminowano bug, który po przejściu do ostatnio używanych aplikacji powodował migotanie ekranu.

Android 12 Beta 2.1 nie ma również problemu z wskaźnikami użycia mikrofonu i aparatu, które czasami znikały z systemu. Jedną z ważniejszych poprawek jest przeprojektowanie asystenta konfiguracji, który u niektórych użytkowników umożliwiał zakończenie procesu konfiguracji początkowej urządzenia po zainstalowaniu Androida 12 Beta.

Deweloperzy z pewnością ucieszą się z naprawionego emulatora.

Oprogramowanie o numerze kompilacji SPB2.210513.011 udostępniane jest jako aktualizacja OTA dla wszystkich osób, które zainstalowały Androida 12 Beta 2. Obecnie system dostępny jest na smartfonach z rodziny Google Pixel.

Android 12 Beta 2.1 - pasek powiadomień nie pozwala na rozłączenie z internetem

Android 12 Beta 2.1 został wprowadzony, aby wyeliminować większość problemów, które zostały odkryte przez deweloperów podczas dwóch tygodni od daty premiery. Okazuje się jednak, że najnowsze wydanie Androida wprowadza również kilka nowych błędów. Użytkownicy właśnie odkryli pierwszy z nich.

W zaktualizowanym panelu powiadomień po przejściu do sekcji Internet nie można rozłączyć urządzenia od sieci Wi-Fi.

Android 12 Beta 2 posiadał w pasku powiadomień przełącznik, który pozwalał na rozłączenie połączenia. W najnowszym wydaniu Android 12 Beta 2.1 znajdziemy inny przycisk, który przekierowuje do szczegółowych informacji o statusie połączenia.

W chwili obecnej nie wiadomo czy jest to błąd, czy może zamierzone działanie ze strony firmy Google.

Aby rozłączyć się z siecią Wi-Fi posiadacze smartfonów z Androidem 12 Beta 2.1 muszą udać się do Ustawień i przejść do sekcji Sieć i Internet > Internet > Wi-Fi.

AKTUALIZACJA 28.06.2021

Nowe animacje Androida 12 już działają z wybranymi aplikacjami od Google

System operacyjny Android 12 otrzyma nowe animacje startowe, które mają sprawić, że wrażenia z korzystania staną się jeszcze bardziej spójne i przyjemne. Nowe rozwiązanie działa już w połączeniu ze zaktualizowaną aplikacją Dysku Google.

Google Drive na Androida jest pierwszym programem z obsługą nowej animacji rozruchowej Splash Screen. Po dotknięciu ikony aplikacji całość rozszerzy się płynnie na cały ekran z miejsca, gdzie znajduje się skrót do programu. Dodatkowo po uruchomieniu użytkownik witany jest przez ekran Splash Screen, który zawiera logo uruchiamianej aplikacji. Rozwiązanie to pomaga również zminimalizować zawieszanie się systemu na słabszych urządzeniach - w trakcie wyświetlana Splash Screen urządzenie będzie uruchamiać program.

Deweloperzy są w stanie swobodnie przygotowywać swoje loga i korzystać z animacji. Co ciekawe mogą one mieć nieograniczony czas trwania, ale Google w swojej dokumentacji zaleca czasy wynoszące maksymalnie 1000 milisekund.

Poniżej na filmiku widać jak działa Splash Screen w połączeniu z aplikacją Dysku Google.

Android 12 integruje obraz z tekstem w Google Discover

Od kwietnia 2021 roku wiemy, że Google zaoferuje w Androidzie 12 nowy wygląd rozwiązania Discover. Pierwotnie udostępniono go jedynie wybranym użytkownikom z zainstalowanym Androidem 12 w wersji Developer Preview.

Obecnie nowy wygląd Google Discover dostępny jest dla większości użytkowników Android 12 beta.

Użytkownicy otrzymują powiadomienie, które pozwala przełączyć się w nowy wygląd Google Discover. Obecnie Google nie informuje czy design trafi do urządzeń ze starszą wersją Androida.

Nowy wygląd Google Discover Źródło: xda-developers.com

AKTUALIZACJA 02.07.2021

Google Chrome otrzymuje kolory Materiał You w Androidzie 12

Użytkownicy Androida 12 Beta raportują o nowej aktualizacji przeglądarki Google Chrome, która otrzymała zaktualizowany wygląd zgodny z nowym językiem stylistycznym Material You.

Jedną z cech charakterystycznych Material You jest dostosowanie kolorów bieżącej tapety w aplikacjach firm trzecich.

Google Chrome właśnie otrzymało wsparcie dla najnowszego rozwiązania.

Przeglądarka Google Chrome Canary w wersji 93.0.4561, która jest już dostępna w Sklepie Play otrzymała nową flagę pozwalającą uruchomić dynamiczne kolory w Androidzie 12.

Po uruchomieniu nowej opcji z zakładki chrome://flags i ponownym restarcie przeglądarki sieciowej użytkownicy mogą zobaczyć nowy wygląd ustawień zgodny z Materiał You.

Nowy wygląd Google Chrome w Androidzie 12 Źródło: 9to5google.com

Jak widać na zrzutach ekranu ustawienia otrzymały motyw zgodny z tapetą ustawioną na urządzeniu. Zmiana jest bardzo subtelna.

AKTUALIZACJA 12.07.2021

Android 12 z nowym trybem gry

Google przygotowuje się do nadchodzącej konferencji 2021 Google for Games Developer Summit. Z jej agendy wynika, że firma poruszy na wydarzeniu kwestie nowego trybu gry, który został zintegrowany z nadchodzącą wersją Androida 12.

Wyszukiwarkowy gigant podczas eventu ma przedstawić transformacyjną funkcję dla urządzeń z systemem Android 12. Sądząc po tytule przemówienia i opisie można wywnioskować, że Google ma w zanadrzu nową opcję pobierania gier. Niestety obecnie brakujesz szczegółów dotyczących rozwiązania.

Być może Google umożliwi pobieranie kluczowych elementów gier na początku, aby umożliwić przechodzenie początkowej części kampanii podczas pobierania reszty plików.

Inżynierowie przygotowują również nowe API programistyczne, które pozwoli grom dostosowywać swoje ustawienia tak, aby w zależności od preferencji użytkownika zmaksymalizować wydajność lub zminimalizować zużycie energii.

Motyw Material You w Google Chrome na Androidzie 12 już dostępny

Ostatnia wersja Google Chrome Canary wprowadza nowe opcje wsparcia dla najnowszych motywów, które pojawią się w Androidzie 12.

Google Chrome otrzymał kilka elementów opartych na tapetach w najnowszej wersji rozwojowej Google Chrome Canary.

Zaktualizowany Google Chrome Canary Źródło: androidpolice.com

Portal 9to5Google donosi, że w Google Chrome Cnaary można zaktywować nowy wygląd oparty na motywach po zastosowaniu dwóch flag - chrome://flags#dynamic-color-android i chrome://flags#theme-refactor-android. Aby zobaczyć różnice w wyglądzie nie wystarczy jedynie najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome Canary. Konieczne jest posiadanie smartfona z zainstalowanym Androidem 12 beta.

Ekran domowy Androida 12 Źródło: androidpolice.com

Zaktualizowany Google Chrome Canary Źródło: androidpolice.com

AKTUALIZACJA 15.07.2021

Android 12 Beta 3 z natywnym przewijaniem zrzutów ekranu

Producenci sprzętu z Androidem czasami stosują własne systemy do wykonywania zrzutów ekranu, które pozwalają wykonać zrzut całego ekranu - łącznie z elementami, które aktualnie nie wyświetlają się na wyświetlaczu, ale znajdują się nieco niżej, w tej samej zakładce systemu. Idealnym przykładem może być strona internetowa. Niestety sam system operacyjny Android nie posiada wbudowanego narzędzia pozwalającego wykonywać przewijane zrzuty ekranu.

Zmieni się to jednak wraz z debiutem Androida 12. W trzeciej becie systemu pojawiło się zaktualizowane narzędzie do wykonywania przewijanych zrzutów ekranów. Funkcjonalność ta pojawi się w samym systemu operacyjnym. Oznacza to, że wszystkie urządzenia po aktualizacji do Androida 12 będą w stanie wykonywać przewijane zrzuty ekranu. Google kilkukrotnie próbowało dodać narzędzie z przewijanymi zrzutami ekranu na Androida, ale finalnie wycofywano się z tej opcji.

Niestety rozwiązanie wbudowane w system operacyjny ma sporą wadę. Całość (przynajmniej na razie) nie pozwoli na wykonywanie zrzutów z ekranu w przeglądarce sieciowej Google Chrome.

Ograniczone możliwości wyboru kolorów akcentów Material You

Trzecia beta systemu operacyjnego Android 12 Beta zawiera również przeprojektowany selektor wyboru tapet oraz zmiany w wyglądzie Materiał You.

Android 12 po raz pierwszy od kilku lat przyniesie znaczące zmiany wizualne w interfejsie użytkownika. Całość nazwano Material You. Język stylistyczny debiutujący z Androidem 12 pozwala na wybór niestandardowego zestawu kolorów akcentu, ale całość posiadać będzie nieco ograniczone opcje.

W trzeciej becie systemu operacyjnego Android 12 Google zdecydowało się na całkowite przeprojektowanie ustawień odpowiedzialnych za wygląd systemu operacyjnego. Zakładka Tapeta i styl, która znajduje się w Ustawieniach umożliwia wybór tapety oraz unikalnych czterech grup kolorów akcentów, które zostaną dostosowane do ustawionej tapety. Można wybrać również podstawowe kolory, ale wtedy zawsze jesteśmy ograniczeni do niebieskiego, zielonego, fioletowego lub brązowego odcieniu.

Zakładka Tapeta i styl w Android 12 Beta Źródło: androidpolice.com

Opcje personalizacji zależą od wybranej tapety. W szczególnych przypadkach system operacyjny jest w stanie dostosować zaledwie jeden zestaw akcentów, co znacząco ogranicza zachwalane przez Google możliwości personalizacji.

Android 12 Beta 3 z udostępnianiem linków bezpośrednio z menu wielozadaniowości

Android 12 Beta 3 wprowadza niewielką, ale znacznie ułatwiającą pracę z systemem funkcję. Wraz z aktualizacją do Androida 12 Beta 3 w menu wielozadaniowości pojawiła się możliwość kopiowania linków URL z przeglądarek internetowych. Całość działa bez względu na przeglądarkę sieciową, z której korzystamy i umożliwia szybkie skopiowanie linku oraz wysłanie go dalej z wykorzystaniem komunikatorów sieciowych, SMS czy email.

Najnowsza wersja testowa Androida 12 posiada w menu wielozadaniowości nowy skrót, który pozwala na szybkie skopiowanie adresu URL strony do schowka. Można również automatycznie wywołać opcję otwarcia menu akcji.

Kopiowanie adresu URL z menu wielozadaniowości Źródło: androidpolice.com

Zagraniczni redaktorzy donoszą, że rozwiązanie na pewno działa już z przeglądarkami Google Chrome oraz Microsoft Edge.

Android 12 Beta 3 - aplikacja aparatu otrzymuje design Material You

Najnowsza wersja beta Androida 12 skupia się na dopracowaniu interfejsu użytkownika. Google wraz z najnowszą aktualizacją udostępniło nową, odświeżona aplikację do obsługi aparatu.

Aplikacja aparatu w Android 12 Beta 3 Źródło: androidpolice.com

W programie służący do obsługi aparatu pojawiły się akcenty stylistyczne Material You. Oznacza to, że wybrane elementy interfejsu zmieniły kolor na odcień wiodący ustawiony w systemie operacyjnym.

Aplikacja aparatu w Androidzie 12 Beta 3 posiada również odświeżony wygląd ustawień. Google dodało akcent kolorystyczny w postaci lekko zabarwionego tła zgodnego z kolorem wiodącym interfejsu Androida oraz zmieniło czcionkę.

Android 12 - duże zmiany w systemie operacyjnym Android 12 TV

Nadchodząca wersja Androida 12 wprowadzi spore zmiany w interfejsie użytkownika dla telewizorów. Po wielu latach oczekiwania Google w końcu doda możliwość wyświetlania interfejsu w natywnej rozdzielczości 4K. Pojawi się także możliwość zmiany częstotliwości odświeżania informacji wyświetlanych na ekranie.

Dzięki wyżej wymienionych nowościach Android TV może otrzymać jedną z najważniejszych aktualizacji od początku swojego istnienia.

Android TV zawsze umożliwiał wyświetlanie treści w 4K, ale interfejs użytkownika dotychczas renderowany był w rozdzielczości Full HD - 1920 x 1080 pikseli, a następnie skalowany do rozdzielczości 4K UHD - 3840 x 2160 pikseli.

Dzięki możliwości natywnego wyświetlania interfejsu w 4K wygląd oprogramowania będzie bardziej atrakcyjny wizualnie. Wyszukiwarkowy gigant pozbędzie się poszarpanych krawędzi i rozmazanych czcionek.

Android TV 12 będzie również kompatybilny ze zmienną częstotliwością odświeżania. Aplikacje będą w stanie automatycznie ustawiać częstotliwość odświeżania w zależności od potrzeb. Rozwiązanie to zadziała jedynie na modelach z obsługa podwyższonej częstotliwości odświeżania ekranu.

Nadchodzące wydanie Androida TV otrzyma również Tunnel Mode, który pozwoli na tworzenie spójnego i wydajnego odtwarzacza multimediów na wszystkich urządzeniach. Zmieniono także wskaźniki wykorzystania mikrofonu i aparatu oraz dodano przełączniki pozwalające szybko odciąć dostęp do mikrofonu i aparatu w obrębie całego systemu operacyjnego.

Android 12 TV w wersji Beta 3 dostępny jest na deweloperskich przystawkach do telewizora ADT-3. Nowe funkcje przetestujemy również w emulatorze Android 12 TV, który pojawi się w niedalekiej przyszłości.

Android 12 Beta 3 - Google poprawia system automatycznego obrotu ekranu

System automatycznego obrotu ekranu w zależności od położenia dostępny jest w smartfonach od wielu lat. Rozwiązanie korzysta z wbudowanego akcelerometru, a zasada działania nie zmieniła się od czasu wdrożenia tej funkcji.

Skrót do ręcznego obrócenia ekranu Źródło: pcworld.com

Portal The Verge przekazuje, że Android 12 Beta 3 posiada nową opcję pozwalająca na szybsze i bardziej dokładne działanie funkcji automatycznego obrotu ekranu. Inżynierowie z Moutain View skorzystają dodatkowo z kamerki do selfie oraz systemu rozpoznawania twarzy. Elementy te pozwolą dowiedzieć się, w jakiej orientacji powinien być wyświetlany interfejs użytkownika.

Wiceprezes do spraw inżynierii systemu operacyjnego Android - Dave Burke przekazał, że nowe rozwiązanie będzie szczególnie przydatne dla konsumentów, którzy używają swoich urządzeń leżąc na kanapie lub w łóżku.

Nowy system automatycznego obrotu rozpozna, że zarówno telefon/tablet, jak i twarz użytkownika znajdują się aktualnie w pozycji poziomej i zachowa pionową orientację ekranu.

Wykrywanie twarzy odbywać się będzie lokalnie w Private Compute Core - elemencie bezpieczeństwa zintegrowanym z Androidem 12. Dane nie będą przechowywane na urządzeniu. Burke twierdzi, że nowe rozwiązanie poprawi czas reakcji systemu o 25%.

AKTUALIZACJA 27.07.2021

Android 12 Beta 3.1 - najnowsza wersja eliminuje największe problemy

W poniedziałek 26 lipca 2021 roku firma Google wprowadziła na rynek nową wersję Androida 12. Oprogramowanie w wersji Beta 3.1 to niewielka aktualizacja, która nie wprowadza nowych funkcji. Inżynierowie z Mountain View skupili się na poprawie stabilności oraz eliminacji znanych błędów.

Pierwsi użytkownicy, który zainstalowali już Androida 12 Beta 3.1 donoszą, że oprogramowanie jest dużo bardziej dojrzałe i bliżej mu do wersji finalnej. Google poprawiło praktycznie wszystkie zgłoszone błędy, które utrudniały korzystanie z poprzednich wersji Androida 12.

Co ciekawe aktualizacja do Androida 12 Beta 3.1 dla Pixela 4a waży zaledwie 738 kB (mniej, niż 1 MB). Najcięższa jest wersja na Pixela 5 - zajmuje 2,93 MB.

Najnowsza wersja Androida 12 rozwiązuje problemy z losowym zawieszaniem się interfejsu użytkownika, zabijaniem aplikacji pracujących w tle oraz wpadaniem w bootloop - pętle ponownych uruchomień telefonu przy próbie rozruchu.

Android 12 Beta 3.1 został udostępniony niecałe dwa tygodnie po wprowadzeniu na rynek Androida 12 Beta 3. Widać, że Google poświęca nadchodzącemu systemowi coraz więcej czasu, a premiera finalnej wersji zbliża się wielkimi krokami.

Kolejna beta Androida 12 powinna pojawić się w pierwszej połowie sierpnia.

AKTUALIZACJA 29.07.2021

Samsung doda swoje nowości do Androida 12

Samsung nie bierze udziału w oficjalnych beta testach czystej wersji Androida 12. Firma posiada dostęp do oprogramowania rozwojowego i opracowuje już własną interpretację z nową wersją nakładki One UI. Po ponad dwóch latach od debiutu pierwszego wydania One UI, możemy oczekiwać sporych zmian wizualnych w nakładkę graficznej produkowanej przez koreańskiego producenta.

Samsung na swoim forum oficjalnie potwierdził, że pracuje nad Androidem 12 z nakładką One UI 4.0 dla flagowych smartfonów z rodziny Galaxy S21. Pierwsze kompilacje testowe powinny zostać udostępnione w sierpniu 2021 roku. Możliwe, że stanie się to podczas konferencji Galaxy Unpacked, która będzie miała miejsce 11 sierpnia 2021 roku. Wtedy prawdopodobnie dowiemy się o nowych funkcjach, które trafią do nakładki One UI 4.0.

Na szczęście Ice universe ujawnił dziś na Twitterze rąbka tajemnicy. Według niego One UI 4.0 przyniesie nowe animacje, przeprojektowane aplikacje systemowe, nowy moduł dbający o prywatność użytkownika oraz inne sterowniki graficzne.

One UI 4 original version

New animation

Most applications redesigned

New privacy module

New graphics module — Ice universe (@UniverseIce) July 29, 2021

Informacje te pozwalają sądzić, że Samsung szykuje dla nas spore uaktualnienie. Szczególnie ciekawie zapowiada się nowy moduł prywatności, który może być odpowiedzią na funkcję App Transparency, która kilka miesięcy temu pojawiła się na urządzeniach od Apple.

AKTUALIZACJA 30.07.2021

Google aktywuje dynamiczne motywy w kolejnych aplikacjach

Samo udostępnienie Androida 12 to jedynie składowa część całego procesu. Google ostatnimi laty oddzieliło wszystkie kluczowe aplikacje od samego systemu operacyjnego. Mowa o przeglądarce Google Chrome, aplikacjach do kontaktów, notatek, wiadomości i wielu innych. Programy te muszą zostać zaktualizowane, aby zaoferować funkcje znane z Androida 12.

Google w trakcie rozwoju nadchodzącej wersji systemu operacyjnego co jakiś czas aktualizuje również aplikacje dodatkowe i aktywuje w nich kompatybilność z nowymi funkcjami Androida 12.

Jedną z większych nowości w nadchodzącym wydaniu Androida są rozbudowane możliwość dopasowania wyglądu do własnych upodobań. Google dodało również dynamiczne motywy - interfejs automatycznie dostosowuje swój wygląd do aktualnie uruchomionej aplikacji i elementów wyświetlanych na ekranie.

Nowy język stylistyczny Material You jest już w pełni zaimplementowany w Androidzie 12, ale Google nadal nie zaktualizowało wszystkich aplikacji.

Nowy wygląd trafił właśnie do Kontaktów Google, które są już kompatybilne z Material You i dynamicznymi motywami.

Odświeżona aplikacja Kontakty Źródło: Grupa Google Pixels na Telegram Odświeżona aplikacja Kontakty Źródło: Grupa Google Pixels na Telegram

Aplikacja Kontakty Google w wersji 3.50 zainstalowana na Androidzie 12 umożliwia skorzystanie z nowego wyglądu.

Wyszukiwarkowy gigant lekko przeprojektował pasek wyszukiwania i przycisk dodawania nowego kontaktu. Po tych zmianach aplikacja jest bardziej spójna z wyglądem całego systemu.

Google w dalszym ciągu pracuje nad wprowadzeniem podobnych zmian do klawiatury Gboard, Wiadomości Google oraz Google Discover.

AKTUALIZACJA 12.08.2021

Android 12 Beta 4 dostępny! Google osiągnęło status Platform Stability

Google udostępniło czwartą wersję beta Androida 12. Wraz z nią poinformowano o osiągnięciu Platform Stability. To ważny moment w procesie tworzenia nowej wersji Androida. Przydomek Platform Stability oznacza, że inżynierowie zakończyli prace nad narzędziami deweloperskimi, które kompatybilne będą z Androidem 12. Tym samym system operacyjny wkroczył w ostatnią fazę beta testów, które zbliżają się już do końca.

Wprowadzenie na rynek Androida 12 Beta 4

Wyszukiwarkowy gigant zachęca deweloperów do przeprowadzenia ostatecznych testów końcowych swoich aplikacji. Firma obiecuje, że nie zmieni już zachowania systemu do wydania oficjalnej wersji Androida 12.

Android 12 powinien trafić na pierwsze smartfony pod koniec września lub na początku października tego roku.

Aktualizację do Androida 12 Beta 4 otrzymały już kompatybilne smartfony Google Pixel. Oprogramowanie trafi również na urządzenia zrzeszone w programie Android 12 Beta.

Android 12 Beta 4 wprowadza nowego Easter Egg

Google jest coraz bliżej wydania finalnej wersji Androida 12 i może poświęcić nieco więcej czasu na mniej istotne elementy. Inżynierowie z Mountain View postanowili dodać do Androida 12 Easter Egg. To klasyczna tradycja. Google co roku dodaje do Androida inne wersje wielkanocnych niespodzianek, które ukrywane są w ustawieniach systemowych.

Easter Egg w Androidzie 12 Źródło: androidpolice.com

Easter Egg w Androidzie 12 odnosi się do najważniejszej nowości w systemu operacyjnym - interfejsu Material You. Google przygotowało zegar, który dostosowuje się do czasu systemowego i jest kompatybilny z nowym wyglądem. Całość jest w pełni interaktywna, a w połączeniu z żywymi tapetami szybciej zmiana swój wygląd.

Gdy ustawimy ręcznie zegarek w pozycji godziny 12 tarcza zegarka wybuchnie i dopasuje się do aktualnie ustawionej tapety na ekranie domowym.

Easter Egg w Androidzie 12 Źródło: androidpolice.com

AKTUALIZACJA 16.08.2021

Androida 12 z natywnym wsparciem dla składanych smartfonów!

Pierwsze składane smartfony trafiły na rynek w pierwszej połowie 2019 roku. Z doświadczenia wiemy już, że były to niedopracowane konstrukcje, co potwierdził opóźniony start sprzedaży Samsunga Galaxy Fold i Huawei Mate X. Od momentu ich debiutu minęło sporo czasu, a konstrukcje z elastycznymi ekranami stały się znacznie bardziej dopracowane, co potwierdza premiera najnowszego Galaxy Z Fold 3. Niestety Google dotychczas ignorowało smartfony z elastycznymi ekranami i nie wprowadziło zunifikowanego oprogramowania zintegrowanego z Androidem do poprawnej obsługi urządzeń z elastycznymi ekranami oraz więcej, niż jednym ekranem.

Samsung Galaxy Z Fold 3 fot. Paweł Goryniak / PCWorld.pl

Najnowsze informacje donoszą, że równolegle z Pixelem 6, Google opracowuje nowego smartfona z elastycznym ekranem - Pixel Fold. W kodzie źródłowym odnaleziono wpisy dotyczące nowego smartfona, a to może oznaczać, że finalna wersja Androida 12 otrzyma natywne wsparcie dla urządzeń z elastycznymi ekranami.

Android 12 ze zmodyfikowaną funkcją optymalnego ładowania

System operacyjny Android posiada wbudowaną funkcję zoptymalizowanego ładowania baterii. Rozwiązanie to dostępne jest również w wielu nakładkach graficznych firm trzecich. Pod koniec zeszłego roku wyszukiwarkowy gigant dodał funkcję zoptymalizowanego ładowania do swoich smartfonów z rodziny Pixel. Wraz z Androida 12 doczekamy się kilku ulepszeń tego rozwiązania.

W Androidzie 11 rozwiązanie działało bardzo prosto. Po przekroczeniu 80% naładowania baterii cały proces znacząco zwalniał, ale nadal zdarzały się sytuacje, w których smartfon był naładowany w 100% na kilka godzin przed odłączeniem od zasilacza.

Szybkie ładowanie w Androidzie 11 Źródło: PCWorld.com

Nowa wersja Androida otrzyma integrację systemu adaptacyjnego ładowania z wbudowaną aplikacją zegara. Smartfon doładuje się do 100% w czasie od 90 do 30 minut przed wywołaniem pierwszego budzika. Zmiana została zauważona w najnowszej, czwartej becie Androida 12.

AKTUALIZACJA 17.08.2021

Google Chrome w Androidzie 12 pozwoli na wykonywanie zrzutów ekranu pełnej witryny

Google przygotowuje przeglądarkę sieciową Google Chrome na premierę kolejnego wydania systemu operacyjnego Android. Nadchodząca wersja zielonego robocika pozwala na natywne wykonywanie przewijanych zrzutów ekranu. Opcja ta po raz pierwszy pojawiła się w systemie operacyjnym Android 12 Beta 3 i pozwala na wykonanie zrzutu ekranu większego od aktualnie wyświetlanego obszaru.

Google Chrome na Androida Źródło: google.com

Nowa opcja, która posiadaczom wybranych smartfonów z rozbudowanymi nakładkami producentów znana jest od lat pozwala na wykonanie jednego zrzutu ekranu z całej aplikacji, która wychodzi poza obrys ekranu. Idealnym przykładem mogą być ustawienia systemowe lub rozbudowana witryna sieciowa.

Sposób implementacji funkcji przez firmę Google różni się nieco od rozwiązań firm trzecich. W związku z tym w chwili obecnej osoby posiadające zainstalowanego Androida 12 w wersji Beta mogą wykonywać przewijane zrzuty ekranu, ale rozwiązanie to nie działa w aplikacji Google Chrome.

Inżynierowie Google nie bazują na łączonych zrzutach ekranu. Zamiast nich system operacyjny tworzy jeden zrzut o większym rozmiarze. Rozwiązanie to jest szybsze i dokładniejsze, ale mniej uniwersalne. Przez to Google musi zaktualizować niektóre ze swoich aplikacji.

Najnowsze zmiany w kodzie źródłowym Chromium pozwalają sądzić, że w niedalekiej przyszłości przeglądarka sieciowa Google Chrome na Androida pozwoli na wykonywanie przewijanych zrzutów ekranów w smartfonach z Androidem 12 na pokładzie.

AKTUALIZACJA 18.08.2021

Android Auto może zniknąć z ekranów smartfonów z Androidem 12!

Google testuje nowy tryb Assistant Driving Mode, który w niedalekiej przyszłości może zastąpić interfejs Androida Auto wyświetlany na ekranach smartfonów. Nadchodzące rozwiązanie pojawiło się już w smartfonach Google Pixel pracujących pod kontrolą Androida 12 w wersji Beta 4.

Po uruchomieniu aplikacji Android Auto smartfony informują, że nie ma już możliwości wyświetlenia interfejsu domowego Android Auto na ekranie wbudowanym w smartfon. Opcja ta działa jedynie po podłączeniu urządzenia do kompatybilnego auta. Zamiast znanej nam funkcji firma Google proponuje rozwiązanie, które rozwijane było przez kilka ostatnich lat.

Assistant Driving Mode to nowa nakładka graficzna zintegrowana z Androidem Auto i Asystentem Google. Całość oferuje odświeżony interfejs użytkownika. W tym miejscu warto zauważyć, że Android Auto wyświetlany na ekranie smartfona nie otrzymał ostatnich aktualizacji, które trafiły na Androida Auto wyświetlanego na większych wyświetlaczach samochodów.

Android Auto na ekranie smartfona Źródło: androidpolice.com Asystent Jazdy Źródło: androidpolice.com

Niestety nowe rozwiązanie ma sporą wadę. Aktywacja może rozpocząć się dopiero po wprowadzeniu celu w Mapach Google i uruchomieniu nawigacji. Po uruchomieniu Asystenta Jazdy można wyłączyć nawigację, ale nie ma możliwości wywołania go wprost z menu urządzenia.

Assistant Driving Mode posiada wszystkie funkcje znane z Android Auto.

AKTAULIZACJA 19.08.2021

Google usuwa z Androida 12 jedną z najciekawszych funkcji Android Auto

Anglojęzyczne portale technologiczne z 9to5Google na czele wystosowało do Google zapytania o dalsze losy Androida Auto uruchamianego na ekranach telefonów komórkowych. Informowaliśmy już, że na wybranych smartfonach Google Pixel z Androidem 12 w wersji Beta 4 interfejs Androida Auto został zastąpiony przez Assistant Driving Mode (Tryb prowadzenia pojazdu z Asystentem Google).

Android Auto na ekranie iDrive w BMW Źródło bmw.com

Google zdecydowało się wydać oficjalne oświadczenie prasowe, w którym wyjaśnia co stanie się z Androidem Auto na smartfony w ciągu najbliższych miesięcy. Poniżej znajdziesz jego przetłumaczoną treść:

Tryb prowadzenia pojazdu z Asystentem Google to nasza kolejna ewolucja mobilnych doświadczeń związanych z prowadzeniem pojazdu. Dla osób, które korzystają z Android Auto w obsługiwanych pojazdach, to doświadczenie nie zniknie. Osoby, które korzystają z usługi na telefonie (aplikacja mobilna Android Auto), zostaną przeniesieni do trybu jazdy z Asystentem Google. Począwszy od Androida 12, tryb jazdy z Asystentem Google będzie wbudowany. Nie mamy więcej szczegółów do udostępnienia w tym momencie.

Z oświadczenia jasno wynika, że wszystkie smartfony, które otrzymają aktualizację do Androida 12 utracą dostęp do klasycznego Androida Auto wyświetlanego na ekranie telefonu. Zamiast niego pojawi się nowe rozwiazanie - tryb prowadzenia pojazdu z Asystentem Google.

Starsze urządzenia pracujące pod kontrolą Androida 11 oraz starszych wydań systemu nadal będą w stanie korzystać z Android Auto.

W chwili obecnie nie wiemy jeszcze jak wyglądać będzie finalna wersja trybu prowadzenia pojazdu z Asystentem Google. Wyszukiwarkowy gigant cały czas rozwija to rozwiązanie. Finalna wersja zadebiutuje jesienią razem z Androidem 12.

AKTUALIZACJA 20.08.2021

Google Chrome pozwoli na otwieranie kilku okien na Androidzie 12

Przeglądarka Google Chrome dostanie jeszcze jedną nową funkcję na urządzeniach z systemem operacyjnym Androida 12. Chodzi o rozwiązanie, które od lat znamy z komputerów.

W desktopowej wersji Google Chrome możemy łączyć karty w grupach, które dodatkowo możemy otwierać w kilku oknach (instancjach) przeglądarki. Pomiędzy poszczególnymi oknami przeglądarki można łatwo poruszać się z wykorzystaniem menedżera okien.

System operacyjny Android pozwala na gromadzenie kart w grupach, ale dotychczas nie można było otworzyć kilku instancji przeglądarki na smartfonie lub tablecie. Zmieni się to jednak wraz z debiutem Androida 12.

Zarządzanie oknami w Google Chrome Źródło: xda-developers.com

Google pracuje nad nową wersją przeglądarki na Androida, która pozwoli na obsługę wielu instancji przeglądarki.

W menu kontekstowym pojawi się nowa opcja "nowe okno", której wywołanie pozwoli na podzielenie ekranu. Po jej uruchomieniu przycisk zamieni się na "zarządzaj oknami" i wyświetli listę aktualnie otwartych i zminimalizowanych okien.

Dodatkowo dowiemy się, które okno jest aktualnie wyświetlane oraz ilość otwartych zakładek w każdym z okien.

Każde nowo otwarte okno jest oddzielną instancją przeglądarki Google Chrome. Dostęp do okien powinien zostać zintegrowany z menu wielozadaniowości. Google w przeszłości stosowało podobne rozwiązanie w systemie operacyjnym Android 5.0 Lollipop, ale finalnie zrezygnowano z tej opcji.

Posiadacze smartfonów z Androidem 12 w wersji beta mogą już testować obsługę okien w Google Chrome. jest już ona dostępna w przeglądarce w wersji Dev lub Canary.

AKTUALIZACJA 26.08.2021

Google udostępnia Androida 12 Beta 4.1 - niewielka aktualizacja rozwiązuje znane problemy

Zbliża się koniec wakacji. To moment, w którym firma Google powinna wprowadzić na rynek stabilną wersję Androida 12. Aktualnie inżynierowie z Moutain View w dalszym ciągu dopracowują najnowszą wersję zielonego robocika.

Google udostępniło kolejną wersję beta. Android 12 Beta 4.1 to aktualizacja przyrostowa, której zadaniem jest wyeliminowanie odkrytych przez ostatnie tygodnie błędów.

Android 12 Beta 4.1 to druga aktualizacja po osiągnięciu stadium Platform Stability. Oznacza to, że Google zakończyło prace nad wszystkimi narzędziami programistycznymi i zajmuje się jedynie doszlifowaniem interfejsu użytkownika i eliminacją znanych błędów.

Najnowsza wersja Androida 12 naprawia problemy z połączeniami Bluetooth, kontrolą głośności i innymi mniejszymi usterkami/niedociągnięciami, które były zgłaszane przez użytkowników.

Aktualizacja do Androida 12 Beta 4.1 jest automatycznie udostępniania na urządzenia z zainstalowanym Androidem 12 Beta 4. Oprogramowanie kompatybilne jest z smartfonami Google Pixel 3 oraz nowszymi.

AKTUALIZACJA 30.08.2021

Google Chrome w Androidzie 12 otrzyma nowy interfejs pobranych plików i zakładek

Google na niedługo przed premierą finalnej wersji Androida 12 szlifuje aplikacje, które preinstalowane będą z nową wersją zielonego robocika. Tym razem aktualizacji doczekała się przeglądarka Google Chrome, która już wcześniej dostała kilka elementów interfejsu graficznego zgodnych z motywem Material You.

Obecnie wyszukiwarkowy gigant testuje nowy panel pobierania i zakładek.

Po aktualizacji pobrane pliki pokazywane są w formie powiadomienia, które wyświetlane jest w górnej części ekranu.

Nowe menu pobierania plików Źródło: xda-developers.com

Całkowicie przeprojektowano również panel zakładek. Nowe rozwiązanie jest czytelniejsze i łatwiejsze w obsłudze. Wszystko dzięki powiększeniu interfejsu.

Nowe menu zakładek Źródło: xda-developers.com

AKTUALIZACJA 31.08.2021

Gboard otrzymuje aktualizację zgodną z Androidem 12 i Material You

Po Google Chrome czas na aktualizację podstawowej klawiatury systemowej w Androidzie - Gboarda. Program otrzymał właśnie odświeżony interfejs użytkownika, który jest już zgodny z nowym językiem stylistycznym Material You.

Zaktualizowana klawiatura Gboard Źródło: 9to5google.com

Inżynierowie z Mountain View postawili na gruntowny redesign, ale jednocześnie pozostawili wszystkie najważniejsze elementy w tym samym miejscu.

Gboard w najnowszej wersji po instalacji na urządzeniu z Androidem 12 posiada zaokrąglone elementy interfejsu użytkownika takie jak klawisz enter czy przełącznik klawiatur. Nowością jest obsługa motywów Dynamic Color, które automatycznie dostosowują wygląd interfejsu do aktualnie wyświetlanych treści.

Google zmieniło również sposób wyświetlania aktualnie klikniętych znaków. W najnowszej wersji wyświetlane są one w kółku. Dodatkowo przytrzymywany klawisz nie znika z ekranu - zostaje pomalowany na kolor zgodny z motywem.

Zaokrąglone elementy interfejsu użytkownika trafiły rownież do ustawień aplikacji.

Nowy moty dostępny jest w Gboard w wersji 10.9 lub nowszej. Aktualnie nie wszystkie opcje kompatybilne z Androidem 12 są już aktywne.

Dopracowywanie przez Google aplikacji pod kątem współpracy z Androidem 12 świadczy, że premiera systemu zbliża się wielkimi krokami.

AKTUALIZACJA 02.09.2021

Android 12 zaoferuje przeprojektowane menu dodawania załączników w aplikacji Wiadomości

Google posiada w swojej ofercie dwie aplikacje Wiadomości Google, ale zbieżne nazewnictwo wynika z tłumaczenia. Wiadomości Google znane po angielsku jako Google Messages to aplikacja do obsługi wiadomości SMS/RCS/MMS. Drugim programem Wiadomości Google jest agregator newsów Google News. Dziś zajmiemy się pierwszym rozwiązaniem.

System operacyjny Android dostarczany jest z domyślną aplikacją do obsługi Wiadomości, która posiada również pełne wsparcie dla wiadomości typu RCS - przesyłanych za pomocą Internetu, a nie sieci GSM.

Standard RCS jest bardziej dostosowany do aktualnych wymagań. Dzięki niemu pojedyncza wiadomość może mieć nawet 8000 znaków. Całość pozwala również na dzielenie się większymi załącznikami oraz oferuje szyfrowanie end-to-end.

Portal 9to5Google zauważył zmiany w aplikacji Wiadomości Google, która w systemu operacyjnym Android 12 otrzyma przeprojektowany interfejs użytkownika. Po kliknięciu ikony + program wyświetli listę akcji do wykonania, które posiadają piktogramy umieszczone w okręgach. To nawiązanie do nowego języka stylistycznego Material You.

Wiadomości Google - nowy wygląd na zrzutach z prawej strony Źródło: 9to5Google.com

Odświeżony interfejs użytkownika nie jest dostępny w starszych wersjach systemu operacyjnego Android.

Google Lens kolejną aplikacją dostosowaną do Androida 12

Aktualizację dostosowująca interfejs użytkownika do Androida 12 otrzymała również aplikacja Google Lens znana w Polsce również jako Obiektyw Google. Program otrzymał interfejs użytkownika zgodny z nowym językiem projektowania Material You.

Zaktualizowana aplikacja Google Lens Źródło: phonearena.com

Po otwarciu aplikacji widoczny jest nowy wygląd z bardziej zaokrąglonymi przyciskami. Krawędzie mają design dostosowany do tego znanego z Androida 12. Całość wygląda świetnie na ekranach o wysokiej rozdzielczości.

AKTUALIZACJA 09.09.2021

Google udostępniło piątą wersję beta Androida 12

Firma Google udostępniła 8 września 2021 roku piątą wersję beta systemu operacyjnego Android 12. Jednocześnie poinformowano, że jest to ostateczna kompilacja testowa dla smartfonów Google Pixel. Oznacza to, że wkrótce na rynku pojawi się finalna wersja Androida 12.

Piąte wydanie testowe Androida 12 to także pierwsze oprogramowanie, które kompatybilne jest z wydanym niedawno Pixelem 5a.

Oprogramowanie udostępniane jest jako aktualizacja OTA. Najnowsze wydanie testowe łata ostatnie błędy i optymalizuje działanie systemu.

Aktualny postęp prac nad Androidem 12

Google poinformowało, że oficjalna wersja Androida pojawi się w ciągu najbliższych tygodni.

Android 12 poinformuje o przegrzewaniu się telefonu podczas ładowania

Posiadacze smartfonów z rodziny Google Pixel, które zostaną zaktualizowane do Androida 12 mogą otrzymać nową funkcję. Google pracuje nad rozwiązaniem, które przekaże użytkownikowi, że telefon przegrzewa się podczas ładowania.

Najnowszą funkcję znaleziono w piątej becie Androida 12. W przyszłości smartfony mogą wyświetlać nowe powiadomienie, które ma pomóc uchronić baterię przed przegrzaniem i utratą parametrów technicznych.

Szybkie ładowanie bezprzewodowe smartfona Google Pixel Źródło: PCWorld.com

Rozwiązanie zostało zauważone przez portal 9to5Google, ale w chwili obecnej nie wiemy jeszcze jak działa w praktyce.

Możliwe, że telefon automatycznie spowolni prędkość ładowania lub całkowicie przerwie proces do czasu schłodzenia akumulatora.

Android 12 otrzymał nowego Easter Egg'a

Ostatni Easter Egg w Androidzie może spodobać się deweloperom, którzy będą w stanie szybko i wygodnie dopasować kolory do najnowszego języka stylistycznego Material You.

Programiści Google dodali do ostatniej bety Androida 12 widget, który pozwala wyciągnąć dokładne parametry kolorów z ustawionej na ekranie domowej tapety.

Widget Easter Egg w Android 12 Beta 5 Źródło: androidpolice.com

Widget o nazwie Android S Easter Egg wyświetla dokładne dane dotyczące kolorów zastosowanych w danej części tapety. Użytkownik może swobodnie zmieniać jego rozmiary, aby odczytać kolory w zapisie binarnym.

Android 12 Beta 5 z uniwersalną wyszukiwarką

Nakładka Pixel Launcher w Androidzie 12 Beta 5 otrzymała nowy system wyszukiwania. Google umożliwiło łatwe wyszukiwanie aplikacji, kontaktów, ustawień oraz treści w sieci z wykorzystaniem wyszukiwarki znajdującej się w menu start.

Nowa wyszukiwarka w Androidzie 12 Beta 5 Źródło: androidpolice.com

Nowy system wyszukiwania potrafi szukać danych fraz w skrótach, kontaktach, ustawieniach oraz sieci. Możemy również skorzystać z podpowiedzi dla telefonów Pixel. Niestety zabrakło możliwości wyszukiwania w plikach. Google nie zdecydowało się na implementację funkcji, którą znamy od lat z komputerów pracujących pod kontrolą Windowsa oraz macOS.

Android 12 Beta 5 z dostępem do Google Home z ekranu blokady

Najnowsza aktualizacja Androida 12 w wersji beta zmieniła również nieco sposób dostępu do zarządzania urządzeniami Smart Home podłączonymi do rozwiązania Google Home.

Nowy pulpit zarządznia inteligentnymi urządzeniami domowymi Źródło: androidpolice.com

Na ekranie blokady pojawił się nowy skrót z logo domu, który pozwala otworzyć menu z najczęściej używanymi skrótami z Google Home.

Aby dokonać jakichkolwiek zmian konieczne jest odblokowanie telefonu, ale dostęp do popularnych opcji wprost z ekran blokady upraszcza korzystanie z całego rozwiązania.

W systemie operacyjnym Android 12 zarządzenie oświetleniem oraz innym inteligentnym wyposażeniem naszego domu będzie znacznie łatwiejsze.

Android 12 z nowym widżetem zegara

Android 12 Beta 5 otrzymał przeprojektowany zestaw widżetów zegara. Wcześnie zaprojektowane widżety są już dostępne w najnowszej kompilacji testowej i dopasowują swoją kolorystykę do zastosowanej tapety. Wygląd jest w pełni zgodny z nowym językiem stylistycznym Material You.

Google oferuje cztery nowe widżety - analogowy, cyfrowy, pionowy oraz światowy. Każdy z nich ma predefiniowane rozmiary, ale możemy je swobodnie modyfikować.

Nowe widżety zegara w Androidzie 12 Beta 5 Źródło: androidpolice.com

Przy okazji wprowadzenia nowych widżetów Google zaktualizowało aplikację Zegar, która otrzymała odświeżony interfejs użytkownika podobny do reszty systemu operacyjnego.

Nowa aplikacja Zegar Źródło: androidpolice.com Stara aplikacja Zegar Źródło: androidpolice.com

AKTUALIZACJA 10.09.2021

Aplikacja Telefon Google otrzymuje wygląd Material You

Po aktualizacji domyślnej aplikacji do obsługi wiadomości nadszedł czas na wprowadzenie do Androida 12 programu do obsługi połączeń głosowych z wyglądem Material You.

Najnowsza wersja aplikacji kompatybilna jest z Androidem 12 Beta 5. Jest to jeden z ostatnich programów, który do tej pory nie otrzymał nowego wyglądu.

Na początku tygodnia Google udostępniło aplikację Google Phone w wersji 70. Zmiana liczby sugerowała wprowadzenie nowych opcji i funkcji, ale do czasu debiutu Androida 12 Beta 5 testerzy nie zauważyli żadnych zmian.

Wczoraj wieczorem inżynierowie Google aktywowali na wybranych urządzeniach nowy wygląd aplikacji, który jest zgodny z językiem stylistycznym Material You.

Odświeżona aplikacja Telefon z designem Material You Źródło: 9to5google.com

Największych zmian doczekał się pasek nawigacyjny, który oferuje wskaźnik w kształcie pigułki. Dodatkowo zmodyfikowano dwa pływające przyciski umieszczone w prawym dolnym rogu interfejsu. Przeprojektowana aplikacja czerpie z wzorców stylistycznych Material You i wygląda podobnie do Wiadomości Google.

Niewielkich zmian doczekał się dialer. Otrzymał on przycisk zadzwoń w nowym kształcie.

Zaktualizowany dialer Źródło: 9to5google.com

Aplikacja telefonu w chwili obecnej nie wspiera funkcji Dynamic Theming. Oznacza to, że nie skorzystamy z automatycznie dostosowującego się koloru tła.

AKTUALIZACJA 13.09.2021

Wewnętrzna dokumentacja zdradza datę premiery Androida 12!

Do sieci trafiły nowe informacje zdradzające datę premiery finalnej wersji Androida 12. Z wewnętrznej dokumentacji firmy Google wynika, że premiera systemu operacyjnego zostanie opóźniona o kilka tygodni. Android 12 na smartfony Google Pixel trafi w poniedziałek 4 października 2021 roku.

Data premiery Androida 12 Źródło: phonearena.com

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami wyszukiwarkowego giganta finalna wersja oprogramowania miała pojawić się na rynku jeszcze we wrześniu.

Mishaal Rahman z XDA-Developers udostępnił w sieci wewnętrzny dokument firmy Google. Kod źródłowy wskazuje, że Android 12 trafi do repozytorium AOSP (Android Open Source Project) 4 października 2021 roku. Tego samego dnia powinna ruszyć aktualizacja dla kompatybilnych smartfonów z rodziny Pixel.

Asystent jazdy gotowy na Androida 12

Google udostępniło Asystenta jazdy dla wybranych użytkowników Androida 12 Beta 5. Po dwóch latach od prezentacji na konferencji dla deweloperów Google I/O 2019, wyszukiwarkowy gigant zastąpił Androida Auto wyświetlanego na ekranie telefonu nowszym rozwiązaniem, które zintegrowano z Asystentem Google.

Od dziś da się już wywołać nowego Asystenta jazdy. Wystarczy poprosić Asystenta Google o uruchomienie trybu jazdy komendą "Hey Google, uruchom tryb jazdy". Oczywiście potrzebny jest smartfon z zainstalowanym Androidem 12.

Interfejs użytkownika przypomina klasycznego Asystenta Google, ale całość lepiej dostosowano do potrzeb kierowców. Na szczycie widoczna jest podobizna mapy, a poniżej propozycje, które mogą przydać się podczas jazdy samochodem.

Asystent jazdy w Androidzie 12 Źródło: 9to5google.com Asystent jazdy w Androidzie 12 Źródło: 9to5google.com Asystent jazdy w Androidzie 12 Źródło: 9to5google.com

Asystent jazdy zintegrowany jest natywnie z Mapami Google, Asystentem Google, popularnymi programami do streamingu multimediów oraz aplikacjami do obsługi połączeń głosowych oraz wiadomości SMS.

AKTUALIZACJA 20.09.2021

Pakiet biurowy Google otrzymuje design Material You

Google wydało aktualizacje aplikacji Google Docs, Sheets oraz Slides. To programy, które wchodzą w pakiet biurowy dystrybuowany przez wyszukiwarkowego giganta.

Nowe wersje programów zaprojektowano specjalnie z myślą o Androidzie 12. Oznacza to pełną zgodność z nowym językiem stylistycznym - Material You.

Zmodyfikowany wygląd pojawia się losowo u wybranych użytkowników smartfonów z Androidem 12 Beta.

Dokumenty Google po aktualizacji Źródło: androidpolice.com

Zmiany wizualne są mniej wyraźne niż w innych aplikacja Google. Po aktualizacji zauważymy bardziej zaokrąglone przyciski oraz pastelowe odcienie w obrębie aplikacji. Przycisk dodaj dokument otrzymał bardziej płaski wygląd bez wielokolorowej ikony plusa.

Cześć z wyżej wymienionych nowości powinna trafić również do użytkowników urządzeń ze starszymi wydaniami Androida.

AKTUALIZACJA 23.09.2021

Android 12.1 specjalnie dla składanych smartfonów!

Google nie wprowadziło jeszcze na rynek finalnej wersji Androida 12, a do sieci trafiły już kolejne informacje o następnej aktualizacji rozwojowej - Androidzie 12.1.

Samsung Galaxy Z Flip 3 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Nadchodzący system operacyjny zostanie wprowadzony specjalnie z myślą o urządzenia z elastycznymi ekranami. Google przez ponad dwa lata zwlekało z implementacją rozwiązań ułatwiających obsługę składanych smartfonów. Do prac nad nowym systemem firmę skłonił fakt, że w Mountain View projektowany jest smartfon z elastycznym ekranem - Pixel Fold. To właśnie z jego myślą tworzony jest Android 12.1, ale z jego funkcji skorzystają również inni producenci sprzedający smartfony ze składaną obudową.

Android 12.1 wprowadzi lepszą obsługę dodatkowych stanów smartfonów z elastycznymi ekranami. Mowa o wykryciu czy urządzenie jest złożone czy rozłożone. Dodatkowo Google może zadaptkopwać kilka funkcji znanych z telefonów Galaxy Z. Mowa o lepszej obsłudze wielozadaniowości i pływających aplikacjach.

Aktualizacja rozwojowa Androida 12 powinna pojawić się w połowie cyklu jego życia. Oznacza to premierę w okolicach wiosny przyszłego roku.

Dynamiczne motywy mogą trafić na urządzenia firm trzecich

Jedną z większych i widoczniejszych zmian w Androidzie 12 jest wprowadzenie funkcji Dynamic Theming. Powoduje ona, że wygląd systemu automatycznie dostosowuje swoją kolorystykę do wybranej przez użytkownika tapety.

Rozwiązanie to do chwili obecnej dostępne jest jedynie w smartfonach produkowanych przez Google, które pracują pod kontrolą czystej wersji Androida 12 Beta. Wiemy już, że Samsung w One UI 4.0 zrezygnował z Dynamic Theming. Rozwiązanie w ograniczonym zakresie trafi do ColorOS 12 na smartfony OnePlus i Oppo.

Dynamic Theming Źródło: xda-developers.com

Okazuje się, że silnik Monet odpowiedzialny z funkcję Dynamic Theming trafi do finalnej wersji Androida 12.1 AOSP (Android Open Source Project). Oznacza to, że producenci będą bez problemu mogli zaimplementować nowy motyw w swoich urządzeniach.

Dynamic Theming przez pewnie okres czasu dostępne będzie jedynie dla smartfonów Google Pixel. Producenci innych urządzeń prawdopodobnie otrzymają dostęp do tego rozwiązania razem z Androidem 12.1.

AKTUALIZACJA 28.09.2021

Google Chrome 94 dostaje wygląd Material You i Dynamic Theming

Google finalnie zaktualizowało jedną ze swoich najważniejszych aplikacji. Przeglądarka Google Chrome w wersji 94 otrzymała odświeżony wygląd interfejsu oraz wsparcie dla dynamicznych motywów.

Najwieksza zmianą związaną z Material You jest element menu odpowiedzialny za przełączanie kart. Same karty otrzymały większe ikony z bardziej zaokrąglonymi kształtami. Całość otrzymała również wsparcie dla dynamicznych motywów.

Na starszych urządzeniach, które nie otrzymają funkcji Dynamic Theming menu przełączania kart jest w kolorze szarym z niebieskimi akcentami stylistycznymi.

Google Chrome 94 Źródło: 9to5google.com

Wyżej wymienione funkcje udostępnione zostały po stronie serwera dla urządzeń z Androidem 12 i przeglądarką Google Chrome w wersji 94. Wiemy, że Google eksperymentuje z innymi rozwiązaniami. Jakiś czas temu ustawienia otrzymały kompatybilność z dynamicznymi kolorami.

Android 12.1 dla składanych smartfonów - mamy pierwsze zdjęcia interfejsu!

Portal XDA-Developers dotarł do jednej z wewnętrznych wersji poglądowych Androida 12.1. Do sieci trafiły pierwsze zrzuty ekranu interfejsu, który został natywnie przystosowany do wyświetlania na smartfonach z elastycznymi ekranami. Jak prezentuje się nadchodzący Android 12.1?

Wersja o której mowa pojawi się w połowie cyklu życia Androida 12. Oznacza to, że Android 12.1 powinien zadebiutować w okolicach drugiego kwartału przyszłego roku. Dla klasycznych smartfonów będzie to niewielka aktualizacja rozwojowa. Inaczej sprawa ma się w przypadku urządzeń z elastycznymi ekranami. Telefony pokroju Samsunga Galaxy Z Fold 3 otrzymają mnóstwo nowych funkcji i narzędzi.

XDA-Developers zakłada, że premiera Androida 12.1 może zbiec się w czasie z rynkowym debiutem nowego smartfona - Google Pixel Fold.

Ekran blokady Androida 12.1 posiada miejsce na duży zegarek, klasyczny przycisk z kłódką oraz sporą ilość przestrzeni zagospodarowaną na wyświetlanie powiadomień.

Ekran blokady Androida 12.1 Źródło: xda-developers.com

Całkowitą nowością jest pasek zadań, który przypomina rozwiązanie znane z systemów Windows i macOS. Pozwala on na stałe umieszczenie skrótów do pięciu aplikacji. Z ich wykorzystaniem możemy szybko wywoływać często uruchamiane programy i przełączać się pomiędzy nimi.

Ustawienia Androida 12.1 Źródło: xda-developers.com

Dolna część ekranu na której wyświetlany będzie pasek zadań służy także do wywoływania gestów sterujących systemem.

Widok podzielonego ekranu w aplikacji Źródło: xda-developers.com

Domyślne aplikacje zintegrowane z Androidem 12.1 otrzymają interfejs podzielony na dwie części. Z lewej strony wyświetlane jest menu, a z prawej właściwa treść lub podmenu. Rozwiązanie to znamy już z tabletów oraz składanych smartfonów z nakładkami firm trzecich.

Widok podzielonego ekranu Źródło: xda-developers.com

Tryb podzielonego ekranu w Androidzie 12.1 posiada wyraźną przerwę pomiędzy dwoma aplikacjami. Jej dotknięcie pozwala na swobodną zmianę rozmiarów i rozmieszczenia okien. Istnieje również możliwość otwierania powiadomień w trybie podzielonego ekranu.

XDA-Developers również potwierdza, że wraz z Androidem 12.1 Google zapewni szeroką dostępność dynamicznych motywów.

AKTUALIZACJA 1.10.2021

Premiera Androida 12 zbliża się wielkimi krokami. Kolejny producenci udostępniają testowe wersje Androida 12 zintegrowane z własnymi nakładkami graficznymi. Google przygotowuje się do wprowadzenia na rynek finalnej wersji oprogramowania na swoje urządzenia oraz debiutu Pixela 6. Firma wprowadza cały czas ostatnie szlify. Dotyczą one głównie aplikacji, które dostarczane są razem z Androidem 12 i są częścią usług Google. Jednocześnie w samym systemie operacyjnym nie zauważyliśmy już żadnych nowości.

Dynamic Color w aplikacji wiadomości Źródło: 9to5google.com

Zgodnie z najnowszymi informacjami finalna wersja Androida 12 powinna zostać udostępniona w przyszłym tygodniu. Wydarzenie to może zbiec się w czasie z debiutem Windowsa 11, którego premiera została ustalona na 5 września 2021 roku.

Google aktualnie uruchamia dodatkowe funkcje i nowości po stronie swoich serwerów. Aktualnie mowa o Dynamic Color. Funkcja pojawiła się już w Wiadomościach. Jednocześnie jej debiut nie jest powiązany z wprowadzeniem na rynek nowej wersji aplikacji.

AKTUALIZACJA 5.10.2021

Google ukończyło Android 12!

We wtorek 5 października 2021 roku firma Google pochwaliła się ukończeniem prac nad Androidem 12. Wyszukiwarkowy gigant przygotował finalną i stabilną kompilacje. Dodatkowo Android 12 trafił do repozytorium AOSP (Android Open Source Project).

Oficjalne logo Androida 12 Źródło: google.com

Google zaprezentowało również nowe logo. Co ciekawe firma nie udostępniła jeszcze Androida 12 dla swoich smartfonów z rodziny Google Pixel. Stosowne oprogramowanie pojawi się dopiero za kilka tygodni. Najwięksi producenci smartfonów powinni wydać aktualizacje na flagowe modele do końca tego roku.

AKTUALIZACJA 7.10.2021

Pierwsze gry z wsparciem trybu gry Androida 12 dostępne

Android 12 to aktualizacja, która mocno ucieszy graczy. Google wprowadziło wiele nowych rozwiązań, które mają zoptymalizować oraz poprawić wydajność urządzeń podczas grania w gry. Wyszukiwarkowy gigant poświęcił sporo czasu na prezentacji Androida 12, aby pokazać nowe rozwiązania z zakresu rozrywki.

System operacyjny wprowadza tryb gry, który pozwala wyświetlać specjalny interfejsu użytkownika. Z jego poziomu można zarządzać wydajnością urządzenia oraz nadawać priorytety dla wybranych aplikacji. Z jego poziomu znajdziemy również szybki dostęp do najważniejszych narzędzi. Możemy skorzystać ze strumieniowania na YouTube lub szybko podejrzeć nasze osiągnięcia w Grach Play.

Nowe ustawienia aplikacji ze wsparciem trybu gry Źródło: xda-developers.com Nowe ustawienia aplikacji ze wsparciem trybu gry Źródło: xda-developers.com

Wybrane gry na Androida zostały już zaktualizowane i obsługują nowe funkcje zaszyte w Androidzie 12. Tytuły takie jak Minecraft, Sniper 3D czy Temple Run 2 potrafią już korzystać z nowych ustawień wydajności oraz rozwiązania optymalizującego wykorzystanie podzespołów.

Tryb gry pojawi się jedynie na wybranych smartfonach. Producenci urządzeń nie poinformowali jeszcze o jego dostępności.

AKTUALIZACJA 11.10.2021

Google wydłuża swoje wsparcie dla aktualizacji oprogramowania

Google cały czas walczy z poważnym problemem dotyczącym fragmentacji systemu operacyjnego Android. Aktualizacje do nowszych wersji oprogramowania zawsze ciągną się miesiącami, a nie wszyscy producenci sprzętu elektronicznego chcą pracować nad wydaniami dla starszych modeli smartfonów.

Aktualizacja oprogramowania

Na przestrzeni ostatniego roku wielu producentów zdecydowało się na wydłużenie swojego wsparcia na okres trzech lat od daty premiery urządzenia. Niestety to nadal krótki okres czasu, a na dodatek niektóre firmy oferują jedynie jedną aktualizację zmieniającą wersję Androida.

Google zamierza dać dobry przykład innym firmom i zmienić nieco swoje podejście do udostępniania nowego oprogramowania. Wraz z premierą Pixela 6 firma Google zapowie nową politykę aktualizacji. Składać się na nią będzie pięć lat udostępniania aktualizacji bezpieczeństwa. Tym samym wyszukiwarkowy gigant zamierza dogonić Apple, które aktualnie wydaje poprawki zabezpieczeń dla swoich urządzeń przez ponad sześć lat od daty premiery.

Niestety warto wspomnieć, że mowa jedynie o aktualizacjach zabezpieczeń. Google w dalszym ciągu aktualizować będzie Androida do nowszej wersji przez trzy lata od daty wprowadzenia urządzenia na rynek.

AKTUALIZACJA 12.10.2021

Sklep Play w końcu zaktualizowany do Material You!

Google długo zwlekało z tą decyzją, ale finalnie Sklep Play w końcu otrzymał nową szatę graficzną. Aktualizacja do wyglądu zgodnego z Material You odbyła się już po prezentacji oficjalnego wydania Androida 12.

W czasie gdy większość aplikacji od Google nawet na starszych wydaniach Androida otrzymało wygląd Material You, Sklep Play nadal oferował stary interfejs użytkownika.

Sklep Play przed aktualizacją Sklep Play przed aktualizacją

Gogole udostępnia stopniowo nowy wygląd Sklepu Play. Informacje o aktualizacji pojawiły się na specjalnej grupie na Telegramie. Oprogramowanie udostępniane jest jako aktualizacja po stronie serwera. Użytkownicy nie muszą aktualizować usług Google, aby otrzymać wygląd Material You w Sklepie Play.

Sklep Play z interfejsem Material You Źródło: xda-developers.com

Co ciekawe aktualizacja wyglądu pojawia się na różnych wersjach Androida. Portal XDA-Developers donosi, że Pixel 5 z najnowszym wydaniem Androida 12 beta nadal nie posiada nowego interfejsu.

AKTUALIZACJA 13.10.2021

Android 12 kluczykiem do Twojego auta szybciej niż myślałeś

Google zamierza zrewolucjonizować sposób, w który korzystamy z naszych pojazdów. Niezależnie od posiadanego rodzaju auta posiadamy do niego kluczyk. W przypadku starych aut jest to klasyczny klucz z grotem. Nieco nowsze auta mają tak zwany "scyzoryk", a do większości pojazdów wyprodukowanych na przestrzeni ostatnich lat możemy dokupić system bezkluczykowego odblokowywania i uruchamiania.

Inteligentny kluczyk BMW Źródło: bmw.com

Niezależnie od rodzaju samochodu którym jeździmy, musimy posiadać do niego fizyczny kluczyk, który pozwoli na jego uruchomienie. Już niedługo kluczykiem do naszych samochodów staną się smartfony.

Google intensyfikuje prace nad autorskim standardem pozwalającym zapisać kluczyk do samochodu w smartfonie z systemem operacyjnym Android 12 lub nowszym.

W najnowszej wersji usług Google odkryto kod źródło odnoszący się do funkcji Digital Car Key. Google ogłosiło to rozwiązanie w maju 2021 roku.

Możliwe, że Google udostępni funkcję Digital Car Key podczas premiery Pixela 6.

Niestety niezależnie od jej wprowadzenia na rynek skorzysta z niej zaledwie garstka użytkowników. Do działania inteligentnego klucza w naszym smartfonie potrzebne jest urządzenie z Androidem 12 i wbudowanym modelem NFC. Niezbędny jest również kompatybilny pojazd. Aktualnie są to jedynie najnowsze pojazdy produkowane przez BMW. Podobne rozwiązanie jest już dostępne dla posiadaczy iPhone'a.

AKTUALIZACJA 14.10.2021

Nowa polityka aktualizacji Androida - jak wygląda w praktyce?

Wraz z premierą Androida 12 firma Google zmienia swoją politykę wydawania aktualizacji. Zostanie ona udostępniona posiadaczom smartfonów z rodziny Google Pixel. Całość ma również stanowić wzór dla producentów sprzętu elektronicznego pracującego pod kontrolą Androida. Jak wyglądać będą przyszłe aktualizacje?

Samsung aktualnie najlepiej radzi sobie z udostępnianiem aktualizacji Źródło: pcworld.com

Aktualnie standardem we flagowych smartfonach z Androidem jest udostępnianie aktualizacji przez 36 miesięcy od premiery. Polityka ta znacząco odbiega od tej stosowanej przez Apple. Wszystkie smartfony iPhone otrzymują aktualizacja rozwojowe i zabezpieczeń przez 72 miesiące od daty premiery.

Pomijając dużą poprawę w kwestii udostępniania aktualizacji rozwojowych Androida producenci nadal mają spore pole do popisu.

Google potwierdziło, że zapewni aktualizacje oprogramowania dla swoich urządzeń przez pięć lat od daty premiery. Firma nie sprecyzowała jednak czy chodzi o aktualizacje do nowych wersji Androida czy jedynie udostępnianie poprawek zabezpieczeń.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez @_snoopytech firma ma zapewniać aktualizacje rozwojowe przez cztery lata oraz aktualizacje zabezpieczeń przez dodatkowy rok.

Oznacza to, że smartfony Google, które zadebiutują na rynku z Androidem 12 na pokładzie otrzymają aktualizację nawet do Androida 16.

Czy inni producenci wezmą przykład z wyszukiwarkowego giganta? Tego dowiemy się dopiero za co najmniej sześć miesięcy.

Android 12 - Google podało zalecaną specyfikację techniczną

Podjęcie decyzji o aktualizacji danego urządzenia do nowszej wersji Androida leży po stronie producenta, ale Google przekazuje swoje zalecenia. Do sieci trafił właśnie dokument CCD (Compatibility Definition Document), który definiuje kompatybilność urządzeń z najnowszą wersją zielonego robocika.

Android 12 Compatibility Definition

Wraz z debiutem Androida 12 wprowadzono nowe standardy wydajności, które definiują możliwości nowych urządzeń. Odnoszą się one do aparatu, pamięci, rozdzielczości ekranu i możliwości multimedialnych.

Według Google najlepsze doświadczenia z użytkowania Androida 12 otrzymamy korzystając z telefonu wyposażonego w 12 MP aparat tylny z możliwością nagrywania w 4K przy zachowaniu co najmniej 30 klatek na sekundę. Przyda się również co najmniej 5 MP kamerka przednia pozwalająca nagrywać w Full HD. Wymagany jest również ekran o rozdzielczości Full HD i co najmniej 6 GB pamięci operacyjnej.

Co ważne Google zwraca uwagę na prędkość wbudowanej pamięci masowej. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku PDF.

AKTUALIZACJA 20.10.2021

Google zaprezentowało finalną wersję Androida 12 i udostępniło aktualizację dla swoich smartfonów z rodziny Google Pixel, ale nie oznacza to końca prac nad Androidem 12.

Android 12 Beta powróci w grudniu!

Po dwóch miesiącach przerwy Google ponownie wyda Androida 12 w wersji Beta. Dlaczego firma zamierza testować ukończoną wersję zielonego robocika?

Normalnie po wydaniu stabilnej wersji Androida powinniśmy oczekiwać, że program beta testów powróci w 2022 roku razem z prezentacją pierwszych wersji poglądowych Androida 13. Tym razem tak się jednak nie stanie.

Google z wykorzystaniem oficjalnego konta na Reddicie przekazało w wątku /r/android_beta nieoczekiwane informacje. Okazuje się, że firma zmierza kontynuować program beta testów Androida 12. Nowa kompilacja oprogramowania pojawi się w grudniu tego roku.

Smartfony Google Pixel, które należą do beta testów Androida 12 i nie zostały z nich wyrejestrowane otrzymają nową aktualizację przed gwiazdką. Google zamierza przetestować w niej nowe funkcje, poprawki błędów oraz zmiany w kodzie źródłowym przed ich udostępnieniem w stabilnych wydaniach Androida 12.

Google poinformowało, że użytkownicy Androida 12 Beta mają czas do 1 grudnia 2021 roku na zaktualizowanie swoich urządzeń do stabilnego wydania i wyrejestrowanie się z programu beta testów. Po przekroczeniu tego terminu jedyną możliwością powrotu do oficjalnego oprogramowania będzie całkowite wymazanie urządzenia.

Kolejne wydania Androida 12 Beta nadal udostępniane będą jako aktualizacje OTA.

Grudniowa aktualizacja Androida 12 może dodać opcję klonowania aplikacji

Dla posiadaczy wybranych urządzeń z Androidem klonowanie aplikacji nie jest niczym nowy. Funkcja ta dostępna jest w kilku popularnych nakładkach graficznych renomowanych producentów. Możliwe, że w kolejnej aktualizacji rozwojowej system operacyjny Android 12 otrzyma natywną funkcję klonowania wybranych aplikacji.

Klonowanie komunikatorów w nakładce Samsung One UI 3.0 Klonowanie komunikatorów w nakładce Samsung One UI 3.0

Mishaal Rahman z XDA Developers odkrył informacje na temat funkcji "Clone profile". Ma ona umożliwić klonowanie aplikacji z poziomu systemu operacyjnego bez żadnych dodatkowych utrudnień. Chodzi o rozwiązanie, które do swojego działania nie potrzebuje stworzenia profilu służbowego.

Dodatkowo Android 12 może pozwolić na istnienie nawet trzech instancji tego samego programu na jednym urządzeniu. Niestety w chwili obecnej brakuje nam szczegółowych informacji dotyczących działania funkcji Clone profile. Prawdopodobnie będzie to jedna z nowości, które pojawią się w grudniowej aktualizacji Androida 12 Beta na smartfonach Google Pixel.

AKTUALIZACJA 25.10.2021

Android 12 otrzymuje zaktualizowany widget pogody

Google cały czas dopracowuje ostatnie elementy Androida 12, które nie są powiązane z kodem źródłowym systemu operacyjnego. Mowa o aplikacjach, które mogą być aktualizowane poprzez przełączniki na serwerach Google lub Sklep Play.

Użytkownicy smartfonów Pixel zaktualizowanych do Androida 12 otrzymali właśnie nowy widget pogody zgodny z językiem stylistycznym Material You. Google dodało do niego możliwość swobodnej zmiany rozmiaru oraz rozszerzenie o godzinową prognozę pogody.

Zaktualizowany widget pogody Źródło: 9to5google.com

Widget może przybierać rozmiary 3x3, 4x2 lub 5x2. Nowością jest obecność godzinowej prognozy pogody w najszerszej konfiguracji widgetu.

Użytkownicy mogą również zmniejszyć go do kwadratu, aby uzyskać aktualną temperaturę otoczenia.

AKTUALIZACJA 29.10.2021

Android 12L - wydanie specjalnie dla składanych smartfonów i tabletów

Chwilę po wprowadzeniu na rynek Androida 12 Google postanowiło zaprezentować kolejne wydanie zielonego robocika. W taki oto sposób powstał Androida 12L.

Android 12L Źródło: gsmarena.com

Nowy system został zaprojektowany specjalnie z myślą o urządzeniach z dużymi ekranami. Rozwiązanie to trafi na tablety oraz smartfony z elastycznymi ekranami.

Literka L w nazwie pochodzi od słowa Large - duży. Całość posiada przeprojektowany interfejs użytkownika, który lepiej wykorzystuje większą przestrzeń roboczą.

Android 12L Źródło: gsmarena.com

Co ciekawe Android 12L trafi również do klasycznych smartfonów jako kolejna aktualizacja rozwojowa. Google potwierdziło już, że oprogramowanie trafi na Pixele.

Android 12L Źródło: gsmarena.com

Beta testy odbywać się będą na smartfonach Google Pixel oraz tablecie Lenovo Tab P12 Pro. Według producenta oprogramowanie może trafić nawet na ćwierć miliarda urządzeń.

Nowa wersja Androida otrzyma zmodyfikowany interfejs użytkownika, który przypominać będzie nieco Windowsa i macOS. Przeprojektowano ekran blokady, ekran domowy, panel sterowania oraz ustawienia. Całość zyskała poziomy, dwukolumnowy układ. Dostosowano do niego również aplikacje systemowe.

Android 12L Źródło: gsmarena.com

Tryb podzielonego ekranu zadziała z każdą aplikacją. Z iPadOS 15 zapożyczono wysuwane menu z ostatnio uruchomionymi aplikacjami, z których ostatnio korzystaliśmy.

Wraz z debiutem Androida 12L na rynku pojawią się nowe narzędzia programistyczne, które mają ułatwić tworzenie aplikacji na telefony, tablety, urządzenia z elastycznymi ekranami oraz komputery.

Android 12L Źródło: gsmarena.com

Oprogramowanie pojawi się na rynku w pierwszym kwartale 2021 roku. Wcześniej na rynku pojawią się co najmniej cztery wersje beta.

Android 12L - oto najważniejsze zmiany dla posiadaczy tabletów oraz składanych smartfonów

Android 12L ma być dla Androida 12 tym czym jest iPadOS 15 dla iOS 15. Oznacza to, że w praktyce mówimy o tym samym systemie operacyjnym, ale w połączeniu z dodatkowymi usprawnieniami do obsługi tabletów oraz składanych smartfonów.

Większość nowych funkcji obraca się wokół pracy wielozadaniowej oraz optymalizacji interfejsu aplikacji dla większych ekranów.

Tablety otrzymają pasek zadań, który pozwoli na szybkie wywoływanie aplikacji. Element ten zapożyczono z desktopowych systemów operacyjnych.

Dużą zmianą jest aktywacja trybu pracy z wieloma aplikacjami dla każdemu programu. Rozwiązanie to początkowo z pewnością nie będzie działać najlepiej, ale po zaktualizowaniu aplikacji przez deweloperów otrzymamy solidną nowość, która pozwoli wykorzystać potencjał większych ekranów.

Android 12L otrzyma interfejs składający się z dwóch kolumn. Rozwiązanie to znamy z iPadOS. System będzie skalować elementy interfejsu w oparciu o jego rozmiar.

Pojawi się również lepsza kompatybilność z aplikacjami, które nie zostały zoptymalizowane do pracy z Androidem 12L.

Android 12L - wygląd niekompatybilnej aplikacji Źródło: thenextweb.com

W sieci krążą plotki sugerujące zbliżającą się premierę składanego Google Pixel Fold. Być może będzie to pierwsze urządzenie sprzedawane z preinstalowanym Androidem 12L.

AKTUALIZACJA 2.11.2021

Wiemy jak wygląda Android 12L - oto pierwsze wideo z tym systemem

Google zszokowało nas wiadomością o wprowadzeniu na rynek Androida 12L. Specjalna wersja Androida dla tabletów oraz smartfonów została już przetestowana przez portal 9to5Google. Do sieci trafiło wideo, na którym zobaczymy na żywo jak wygląda i działa najnowsze wydanie Androida, które ma konkurować z iPadOS 15.

Wielozadaniowość Androida 12L Źródło: 9to5google.com

Aktualnie Androidem 12L w wersji Developer Preview można "pobawić się" jedynie na jednym urządzeniu. Mowa o tablecie Lenovo P12 Pro. Dla tego nowo wprowadzonego na rynek urządzenia (premiera we wrześniu 2021 roku) Google przygotowało specjalny obraz systemu.

Portal 9to5Google skorzystał z emulatora Androida 12L, który dostępny jest już w Android Studio.

Podczas oglądania wideo zauważyć największe nowości Androida 12L. Mowa o ulepszonej wielozadaniowości, nowym menu zadań, zmianach w powiadomieniach oraz całkowicie przeprojektowanych ustawieniach. Redaktorzy portalu 9to5Google zwracają również uwagę na lepszą integrację Materiał You oraz Dynamic Color.

Pasek zadań Androida 12L Źródło: 9to5google.com

Zdjęcia Google otrzymują aktualizację wprowadzającą kompatybilność z Androidem 12

Google wydało już finalną wersję Androida 12, ale firma stale eksperymentuje jeszcze z aplikacjami, które współpracują z tą wersją systemu operacyjnego. Wyszukiwarkowy gigant udostępnił właśnie nowy widget Zdjęć Google "Twoje wspomnienia", który zadebiutował na rynku w sierpniu 2021 roku.

Zdjęcia Google po aktualizacji Źródło: 9to5google.com

Aktualnie użytkownicy Zdjęć Google mogą już korzystać z widgetu, który był promowany na materiałach promocyjnych najnowszych smartfonów z rodziny Pixel 6 oraz Pixel 6 Pro.

Nowy widget dostępny jest w kilku rozmiarach od 1x2 do 5x5. W zależności od naszych preferencji rozwiązanie może przybierać różne formy. Aktualizacja udostępniana jest stopniowo dla wybranych użytkowników, którzy posiadają zainstalowaną aplikację Zdjęcia Google w wersji 5.65.

AKTUALIZACJA 4.11.2021

Android 12L - kiedy beta i stabilne wydania?

Google uruchomiło oficjalne strony dotyczące Androida 12L. Firma chwali się, że nowe wydania Androida zoptymalizowane do pracy na większych ekranach pojawi się na rynku w przyszłym roku. Kiedy dokładnie możemy spodziewać się premiery Androida 12L? Na to pytanie odpowie nam harmonogram umieszczony na stronach Google.

Harmonogram testów Androida 12L Źródło: developer.google.com

Wyszukiwarkowy gigant wydał już Androida 12L w wersji Developer Preview. Ponieważ Android 12L jest mniejszą aktualizacją niż Android 12, Google przewiduje krótsze beta testy i szybsze wprowadzenie rozwiązania na rynek.

Pierwsza wersja beta Androida 12L zostanie wprowadzona na rynek w grudniu 2021 roku. Google przewiduje, że druga wersja beta pojawi się po nowym roku. Otrzyma ona finalne API. Wyszukiwarkowy gigant wyda jeszcze trzecią betę w lutym 2022 roku, który otrzyma ostatnie poprawki zabezpieczeń.

Szczegółowy harmonogram testów Androida 12L Źródło: developer.google.com

Finalna wersja Androida 12L pojawi się na smartfonach z rodziny Google Pixel i pierwszych urządzeniach firm trzecich do końca pierwszego kwartału 2022 roku. Oznacza to, że możemy się jej spodziewać w okolicach połowy marca przyszłego roku.

AKTUALIZACJA 12.11.2021

Google zaktualizowało dokumenty dotyczące Androida 12. Wynika z nich, że flagowa funkcja Dynamic Theming nie jest zarezerwowana jedynie dla smartfonów Google Pixel. Rozwiązanie trafi również na sporą część smartfonów i tabletów firm trzecich.

Wyszukiwarkowy gigant opublikował na swoich stronach listę producentów, którzy zdecydowali się na implementację tego rozwiązania we własnych nakładkach graficznych.

Dynamiczne motywy trafią na urządzenia Oppo, Realme, OnePlus, vivo, Xiaomi, Motorola, Nokia, Sony, TCL, Lenovo, Itel, Tecno, Infinix, Sharp, Roboelectric, oraz Google.

Niestety na liście brakuje Samsunga. W ostatnich wersjach testowych nakładki One UI 4.0 można znaleźć dynamiczne motywy. Możliwe, że jest to rozwiązanie opracowane przez koreańskich inżynierów.

Mowa o funkcji, która automatycznie dostosowuje kolorystykę całego interfejsu użytkownika i systemu operacyjnego do aktualnie ustawionej tapety.

AKTUALIZACJA 18.11.2021

Google szkoli deweloperów z funkcji Androida 12L

Google na poważnie wzięło sobie przygotowanie systemu operacyjnego dla tabletów, który będzie w stanie konkurować z iPadOS. Wyszukiwarkowy gigant zamierza również nauczyć deweloperów jak korzystać z nowych funkcji programistycznych, aby w pełni wykorzystać potencjał nadchodzącej wersji zielonego robocika na tabletach i składanych smartfonach.

Wyszukiwarkowy gigant na swoim blogu dla deweloperów regularnie publikuje materiały o nowych narzędziach i funkcjach, które pojawia się w Androidzie 12L. Firma szykuje również wytyczne do projektowania aplikacji na Androida 12L, które mają ułatwić wykorzystanie potencjału nadchodzącego systemu operacyjnego.

Google stara się robić co może, aby deweloperzy zoptymalizowali swoje aplikacje pod Androida 12L. Bez tego kroku nadchodzący system operacyjny nie będzie w stanie konkurować z iPadOS.

AKTUALIZACJA 29.11.2021

Android 12L naprawi błąd obecny w Androidzie 12

Nadchodzący Android 12L rozwiąże jeden z problemów, który obecny jest w Androidzie 12 od pierwszej bety, aż do finalnego wydania, które pojawiło się już na wybranych urządzeniach.

Android 12 zawiesza każdą uruchomioną w tle grę w momencie, gdy użytkownik zdecyduje się na zmianę tapety na ekranie głównym.

Mukul Sharma za pośrednictwem Twittera przekazał, że niecodzienna usterka Androida 12 zostanie wyeliminowana dopiero wraz z wprowadzeniem na rynek nowej wersji systemu - Androida 12L.

Załatanie luki Androidem 12L budzi pewne wątpliwości, ponieważ system ten przeznaczony jest dla tabletów i składanych smartfonów. W chwili obecnej nie wiemy jeszcze czy producenci sprzętu elektronicznego zdecydują się na wydanie Androida 12L dla swoich smartfonów. Według Google system ten nie wniesie wielu nowości dla tego typu urządzeń, więc jest to mało prawdopodobne.

Android 12 na smartfonie Google Pixel Źródło: Eriel Suarez / Unsplash

Dodatkowo Android 12L pojawi się na rynku dopiero w okolicach drugiego kwartału 2022 roku. Oznacza to, że nawet w przypadku, gdy nasze urządzenie otrzyma aktualizację, to pojawi się ona nie wcześniej, niż w połowie przyszłego roku.

Na szczęście problem nie jest poważny i z pewnością dotyczy jednostkowych przypadków. W końcu nie codziennie grając w gry minimalizuje je, aby zmienić tapetę na ekranie domowym.

AKTUALIZACJA 30.11.2021

Google oferuje zniżkę na tablet Lenovo Tab P12 Pro, aby zachęcić do testów Androida 12L

Aktualnie Android 12L dostępny jest jedynie jako wydanie Developer Preview w emulatorze Androida. Google przygotowuje się do grudniowej premiery obrazów na smartfony Google Pixel. Wszystkie nowości nadchodzącego systemu operacyjnego można będzie sprawdzić jednak jedynie na tablecie Lenovo Tab P12 Pro. Google nie posiada w swojej ofercie urządzenia, które wykorzystuje wszystkie nowości nadchodzącej wersji Androida.

Lenovo Tab P12 Pro Źródło: Lenovo.com

Aby zachęcić testerów do sprawdzania Androida 12L i pisania na niego własnych aplikacji, Google we współpracy z Lenovo przygotowało ofertę promocyjną dla deweloperów. W wybranych krajach (USA, Kanada, Korea Południowa, Wielka Brytania, Niemcy Austria, Szwajcaria, Portugalia, Holandia, Belgia, Norwegia, Dania, Szwecja, Finlandia) można kupić tablet Lenovo Tab P12 Pro w wersji Wi-Fi z 10% rabatem.

Z promocji mogą skorzystać również osoby, które nie pracują nad rozwojem Androida 12L. Oferta ważna jest do 28 lutego 2022 roku lub do wyczerpania zapasów.

AKTUALIZACJA 2.12.2021

Google wydaje Androida 12 TV

Po debicie finalnej wersji Androida 12 i prowadzeniu na rynek pierwszej kompilacji testowej Androida 12L dla tabletów nadszedł czas na wydanie Androida 12 na telewizory. Google właśnie rozesłało pierwszą stabilną wersję Androida 12 TV do wybranych testerów.

Ekran domowy Androida 12 TV Źródło: gizchina.com

Nowa wersja systemu operacyjnego napisana z myślą o telewizorach i odtwarzaczach multimedialnych posiada przeprojektowany interfejs obsługi, który natywnie może być wyświetlany w 4K, wsparcie dla dynamicznego przełączania częstotliwości odświeżania i rozmycia tła, lepszej obsługi HDR i formatów dźwięku przestrzennego oraz opcje prywatności znane z Androida 12 na smartfony (wskaźnik wykorzystania mikrofony i kamerki). W oprogramowaniu zaszyto również mnóstwo innych, mniejszych zmian, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka.

W chwili obecnej Android 12 TV został już ukończony. Finalna wersja została wydana dla testowego urządzenia ADT-3, które dedykowane jest dla deweloperów. Wkrótce powinna rozpocząć się aktualizacja do Androida 12 TV dla pierwszych telewizorów oraz dongla Google Chromecast z Google TV.

AKTUALIZACJA 7.12.2021

Smartfony Google Pixel otrzymują nowe funkcje dzięki aktualizacji Pixel Feature Drop

Google dwa miesiące po premierze Androida 12 postanowiło dodać do niego kilka funkcji. Wszystko dzięki aktualizacji Pixel Feature Drop. Jakie nowości pojawiły się na najnowszych smartfonach wyszukiwarkowego giganta?

Wszystkie nowe funkcje zostały zaprojektowane specjalnie dla Pixela 6 i 6 Pro, ale skorzystają z nich również posiadacze starszych modeli.

Grudniowa aktualizacja funkcji Androida 12 na smartfonach z rodziny Pixel integruje ekran blokady z aplikacją Snapchat. Rozwiązanie to pozwala na szybsze zrobienie Snapchata. Google chwali się, że opcja ta dostępna będzie tylko na smartfonach Pixel. Pojawią się również nowe efekty Pixel Face, które trafią na Google Pixel 4a 5G oraz nowsze urządzenia.

Po aktualizacji posiadacze modeli z rodziny Pixel 6 w wybranych krajach będą w stanie zamienić smartfona w elektroniczny kluczyk do aut BMW z lat modelowych 2020-2022. Pixel 6 Pro otrzymał wsparcie dla chipu UWB, który usprawnia korzystanie z funkcji Nearby Sharing.

W stadium beta skorzystać można z funkcji rozmowy, która ma pomóc zrozumieć rozmówcę w głośnym otoczeniu. Rozwiazanie korzysta z maszynowego uczenia. Android 12 na Pixelach po aktualizacji pozwoli automatycznie znaleźć piosenkę po dotknięciu wyszukiwarki. Google dodało kilka nowych tapet, a w wybranych krajach aktywowano automatyczne wykrywanie wypadków samochodowych.

AKTUALIZACJA 9.12.2021

Android 12L Beta 1 dostępny!

Google oficjalnie wprowadziło na rynek pierwszą wersję beta Androida 12L. Jest to drugie wydanie nadchodzącego systemu operacyjnego po zaprezentowanym kilka dni temu Androidzie 12L Developer Preview.

Android 12L Beta 1 Źródło: google.com

Nowa wersja systemu operacyjnego dostępna jest na tablet Lenovo Tab P12 Pro oraz smartfony z rodziny Google Pixel. Rozwiązanie jest również dostępne w Android Studio.

Android 12L Beta 1 wprowadza poprawki zabezpieczeń z 1 grudnia 2021 roku. Google wprowadziło również poprawki błędów i zabezpieczeń oraz zaimplementowało ukończone narzędzia programistyczne API.

Android Automotive 12 - co zmienia się w autach z Androidem?

Do sieci trafiły informacje o nowej wersji Androida przeznaczonej dla samochodów. Oprogramowanie oparte na Androidzie 12 otrzyma sporo nowych funkcji.

Android Automotive w Volvo XC40 Źródło: xda-developers.com

Google od pewnego czasu rozwija platformę Android Automotive, która początkowo oparta była na klasycznym Androidzie 10. System ten trafił już do pierwszych pojazdów i całkowicie zastąpił dedykowane rozwiązania producentów. Androida Automotive znajdziemy między innymi w najnowszych pojazdach Volvo. Co ważne zastosowanie tego systemu nie wyklucza możliwości korzystania z Apple CarPlay i Android Auto.

Android Automotive to niezależny system operacyjny z własnym sklepem z aplikacjami. Jak prezentuje się w najnowszej wersji opartej na Androidzie 12?

Google wydało Androida Automotive 12 już 4 października 2021 roku, ale nie pochwaliło się tą informacją, ponieważ na rynku nie ma nowych aut wykorzystujących zaktualizowany system. Oprogramowanie otrzymało nowe API, wskaźniki dostępu do mikrofonu, przeprojektowany Launcher oraz zmodyfikowane ustawienia systemowe.

Android Automotive 12 Źródło: xda-developers.com Android Automotive 12 Źródło: xda-developers.com

Android Automotive 12 został wydany jedynie w wersji 64-bitowej. Najnowsze wydanie nie trafiło jeszcze do Android Studio.

Pierwsza wersja Android Automotive została zaprezentowana w 2017 roku. Pierwszy pojazd z tym systemem wychlał na ulice w 2021 roku. Aktualnie nad autami z Androidem pracuje Cadillac, GM, Renault, Polestar oraz Volvo.

Sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację do Androida 11 oraz Androida 12.

AKTUALIZACJA 14.12.2021

Google pyta użytkowników Google Pixel o wrażenia z użytkowania Androida 12L

Google zaledwie kilka dni temu wprowadziło na rynek pierwszą wersję beta Androida 12L na tablet Lenovo Tab P12 Pro oraz smartfony z rodziny Google Pixel. Wyszukiwarkowy gigant zapytał właśnie użytkowników o ich wrażenia z użytkownika najnowszego oprogramowania. Wszyscy konsumenci, który zdecydowali się na instalację Androida 12L na urządzeniach z serii Pixel otrzymali powiadomienie, które zachęca do podzielenia się opinią na temat Androida 12L.

Pomimo faktu, że Androida 12L jest przyrostowym wydaniem Androida 12 i na dodatek skupia się na urządzeniach ze składanymi ekranami oraz tabletach, wprowadzono również kilka nowości na zwykłe smartfony. Google jest ciekawe jak drobne zmiany w interfejsie użytkownika przypadły do gustu użytkownikom, którzy wcześniej korzystali z Androida 12.

Portal 9to5Google podaje, że ankieta jest podobna do tej wydanej podczas testów Androida 12. Jej wypełnienie zajmuje od 5 do 10 minut. W ankiecie należy wybrać skale zadowolenia z oprogramowania. Kwestionariusz przygotowano dla posiadaczy smartfonów Google Pixel 3-5a. Co ciekawe nie jest ona dostępna na najnowszych modelach Pixel 6/6 Pro.

AKTUALIZACJA 15.12.2021

Google prezentuje Androida 12 Go! Tanie smartfony szybsze i bezpieczniejsze

Google zaprezentowało właśnie Androida 12 Go. To nowe wydanie systemu operacyjnego zaprojektowane specjalnie dla najtańszych smartfonów. Wersja Go dostępna jest na rynku już od kilku lat. Wydania tego typu cechują się mniejszą ilością funkcji oraz lepszą optymalizacją pracy. Dzięki tym elementom tańsze smartfony działają szybciej i przez dłuższy czas otrzymują aktualizacje oprogramowania.

Android 12 Go

Podczas premiery najnowszej wersji Androida Go Google poinformowało, że pod kontrolą tego systemu operacyjnego działa 200 milionów aktywnych urządzeń.

Android 12 Go pojawi się na rynku w 2022 roku. Główne nowości są tożsame z pełnoprawnym Androidem 12. Mowa o funkcjach zwiększających bezpieczeństwo, prywatność oraz wydajność.

Nowa wersja systemu ma uruchamiać programy o 30% szybciej, a całość uzupełnią płynniejsze animacje.

Android 12 Go wprowadzi automatyczne usuwanie starych plików, wysyłanie Nearby Sharing oraz automatyczną hibernację nieużywanych aplikacji. System operacyjny otrzymał również czytnik informacji z ekranu. Lżejsze wydanie Androida 12 udostępni możliwość skorzystania z profili użytkowników.

Wprost z normalnej wersji Androida 12 przeniesiono menu prywatności i wszystkie funkcje bezpieczeństwa np. wskaźniki użycia aparatu i mikrofonu, przybliżoną lokalizację dla aplikacji oraz automatyczne cofanie uprawnień po czasie.

Pierwsze smartfony z Androidem 12 Go pojawią się na rynku w 2022 roku. Aktualnie brakuje szczegółowych informacji. Nie wiemy również czy starsze smartfony z Androidem Go otrzymają aktualizacje, ale to bardzo prawdopodobny scenariusz.

AKTUALIZACJA 17.12.2021

Android 12 otrzyma większą ilość widgetów

Google zamierza przywrócić do życia widgety na ekranie domowym urządzeń z Androidem. Firma zaprezentowała właśnie nowe narzędzia dla programistów, które ma znacząco ułatwić i przyśpieszyć proces tworzenia widgetów kompatybilnych z najnowszymi wersjami systemu operacyjnego Android.

Przykładowy widget na Androidzie Źródło: PCWorld.com

Firma wydała aktualizację Jetpack Compose - narzędzia programistycznego do tworzenia interfejsów aplikacji na Androida, które do działania nie wymaga plików XML. Całość opiera się na kodzie źródłowym napisanym w języku Kotlin i została uzupełniona prostszym API i pełną zgodnością z językiem stylistycznym Material You wdrożonym w Androidzie 12.

Google wprowadzając na rynek Androida 12 podkreślało, że z widgetów korzysta co najmniej 84% użytkowników smartfonów z Androidem. Mowa o konsumentach posiadających co najmniej jeden widget na którymś z ekranów domowych.

Dzięki nowej wersji narzędzia Jetpack Glance deweloperzy będą mogli niemalże automatycznie tworzyć widgety powiązane ze swoimi aplikacjami. Google wierzy, że dzięki temu rozwiązaniu widgety staną się jeszcze popularniejsze.

AKTUALIZACJA 06.01.2022

Nowości w Androidzie w 2022 roku

Google na targach CES 2022 zaprezentowało kilka nowości, które trafią do Androida w 2022 roku. Firma na specjalnej konferencji prasowej zwołanej z okazji targów zaprezentowała nowe funkcje, które trafią do urządzeń pracujących po kontrolą Androida. Producent skupił się głównie na rozszerzeniu współpracy pomiędzy różnymi urządzeniami.

Wyszukiwarkowy gigant zapowiada zmiany w funkcji szybkiego parowania. Fast Pair zadziała również w połączeniu z telewizorami oraz urządzeniami Smart Home. Funkcjonalność zostanie wprowadzona także na komputery z systemem operacyjnym Chrome OS.

Chromebook Źródło: Acer.com

Google ułatwi parowanie słuchawek Bluetooth z telewizorami i przystawkami oraz pozwoli na przeprowadzenie konfiguracji początkowej Chromebooka za pośrednictwem telefonu z Androidem.

Android otrzyma udoskonaloną funkcję odblokowywania urządzeń. Google pozwoli z wykorzystaniem zegarków z Wear OS odblokować komputery z Chrome OS oraz telefony i tablety z Androidem. Inzynierowie pracują również nad lepszą obsługą chipów UWB, które posłużą do przechowywania kluczyków do samochodów w telefonach komórkowych.

Inteligentny kluczyk w smartfonie Źródło: bmw.com

Ostatnią zaprezentowaną nowością są zmodyfikowane funkcje współpracy z wieloma urządzeniami. Google zamierza ściślej połączyć Androida z Windowsem, aby zapewnić funkcje znane posiadaczom sprzętu Apple. Mowa o przenoszeniu aktualnie wykonywanych czynności pomiędzy urządzeniami.

Fast Pair trafi na komputery z Windowsem i pozwoli na synchronizację kontaktów, wiadomości tekstowych, sparowanych akcesoriów Bluetooth oraz korzystanie z funkcji Nearby Sharing.

Fast Pair Źródło: PCWorld.com

AKTUALIZACJA 13.01.2022

Google wydaje Androida 12L Beta 2

W środę - 12 stycznia 2022 roku firma Google wydała Androida 12L Beta 2 dla smartfonów z rodziny Google Pixel. Nowe oprogramowanie posiada szereg poprawek błędów oraz ukończone narzędzia programistyczne API. W przyszłym miesiącu powinna pojawić się trzecia beta, a finalna wersja oprogramowania zostanie udostępniona w marcu 2022 roku.

Android 12L Źródło: developer.android.com

Aktualizacja do Androida 12L Beta 2 uważana jest za przyrostową aktualizację beta. Oprogramowanie o numerze kompilacji S2B2.211203.006 dostępne jest dla Pixela 3a, 3a XL, 4, 4 XL, 4a, 4a (5G), 5.

Google nie wydało jeszcze Androida 12L Beta 2 dla jedynego tabletu objętego procesem aktualizacji - Lenovo Tab P12 Pro. Wyszukiwarkowy gigant powiedział, że oprogramowanie pojawi się w ciągu najbliższych dni. Identycznie wygląda sytuacja z najnowszymi modelami z rodziny Pixel 6.

AKTUALIZACJA 14.01.2022

Android 12 pozwala wyłączyć połączenia w sieci 2G

Sieć 2G powoli odchodzi do historii. Coraz większa liczba operatorów decyduje się na całkowite wyłączenie infrastruktury GSM drugiej generacji.

Google zauważyło ten trend i zdecydowało się dodać do Androida 12 nową funkcję. System operacyjny, który właśnie trafia na mnóstwo smartfonów otrzymał nowy przełącznik, który pozwoli wyłączyć łączność z siecią komórkową 2G.

Rozwiązanie zostało po raz pierwszy zauważone w raporcie Elektronic Frontier Foundation.

Przełącznik sieci 2G Źródło: xda-developers.com

Sieć drugiej generacji została wprowadzona do użytku w 1991 roku. Aktualnie nie jest już wykorzystywana ze względu na przestarzałe technologie i słabe zabezpieczenia, które umożliwiają łatwe przechwycenie połączeń i wiadomości tekstowych. Znane są ataki polegające na przełączeniu łączności z 5G/4G/3G na 2G, aby skorzystać ze słabych zabezpieczeń starego standardu.

Nowy przełącznik pojawia się po aktualizacji oprogramowania modemu urządzeń. Dodatkowo smartfon musi wspierać łączność z siecią 2G. Przełącznik sieci 2G znajduje się w Ustawieniach > Sieć i Internet > SIM. Co istotne nie da się całkowicie wyłączyć korzystania z sieci 2G. Jest ona nadal dostępna w przypadku połączeń alarmowych.

AKTUALIZACJA 19.01.2022

Google pyta użytkowników Androida 12L Beta 2 o wrażenia z użytkowania

Użytkownicy smartfonów Pixel, którzy postanowili zainstalować na swoje urządzenia Androida 12L Beta 2 otrzymali o Google ankiety. Firma zbiera feedback i prosi o opisanie swoich wrażeń z użytkowania urządzeń na przestrzeni ostatnich siedmiu dni.

Google Pixel 4a Źródło: PCWorld.com

Smartfony wyświetlają powiadomienie o następującej treści:

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię na temat najnowszej wersji systemu Android 12L na Twoim urządzeniu Pixel. Wypełnienie tej anonimowej ankiety powinno zająć Ci około 5-10 minut. Wypełnij tę ankietę tylko wtedy, gdy Twoje urządzenie Pixel ma zainstalowaną wersję Beta 2 (S2B2.211203.006). Możesz to sprawdzić wchodząc w Ustawienia > O telefonie.

Co ciekawe Android 12L Beta 2 w najnowszej wersji nadal nie jest dostępny na smartfonach z rodziny Pixel 6.

W ankiecie Google prosi użytkowników o ocenę zadowolenia z systemu w następujących kategoriach: stabilność, wydajność, bateria, temperatura urządzenia, aparat, bluetooth, jakość połączeń, wiadomości, połączenia Wi-Fi, łączność komórkowa, doświadczenia z użytkowania aplikacji, działanie systemów uwierzytelniania biometrycznego.

Producent prosi również o zdefiniowanie największych problemów z aktualną kompilacją testową.

Pytania Google o stabilność sugerują zbliżające się ukończenie prac nad Androidem 12L. Możliwe, że finalna wersja pojawi się jeszcze w lutym 2022 roku.

AKTUALIZACJA 25.01.2022

Google aktualizuje ekran At a Glance na smartfonach Google Pixel z Androidem 12

Google zdecydowało się na aktualizację jednego z elementów Androida 12 na smartfonach Google Pixel. Widget At a Glance (w skrócie) otrzymał nowe funkcjonalności. Od teraz nie służy już tylko i wyłącznie do wyświetlania pogody, terminarza oraz czasu dojazdu do pracy.

Google Pixel 6 Pro Źródło: store.google.com

Posiadacze smartfonów z rodziny Google Pixel 6 donoszą o nowych możliwościach widżetu.

Google zaktualizowało usługi Google, które wprowadziły sporo nowości do widżetu w skrócie. W opcjach pokazały się trzy nowe funkcje, które można włączyć lub wyłączyć. Mowa o stoperze i timerze, czasie snu oraz zakładce fitness.

Aktualnie dostępne są 3 nowe funkcje. W przyszłości powinny zostać udostępnione dodatkowe elementy. Mówi się o integracji z listą zakupów, podłączonych urządzeniach, powiadomieniach z systemu smart home czy możliwości szybkiego wywołania latarki.

Aktualnie nowy widget pojawił się tylko na najnowszych smartfonach Pixel 6. Wkrótce prawdopodobnie dotrze również na starsze generacje Pixeli.

AKTUALIZACJA 26.01.2022

Google po raz kolejny zaktualizuje Androida 12 - winne problemy z Pixelem 6

Wyszukiwarkowy gigant przygotowuje kolejną łatkę do Androida 12. Wszystko ze względu na problemy z najnowszymi smartfonami z rodziny Google Pixel 6. Okazuje się bowiem, że autorski procesor Google Tensor nie najlepiej dogaduje się z oprogramowaniem układowym. Smartfony potrafią zawiesić się w losowych sytuacjach na kilka sekund. Urządzenia nie reagują wtedy na dotyk oraz przyciski.

Google Pixel 6 Pro Źródło: store.google.com

Google oficjalnie przyznało się do występowania błędu w oprogramowaniu, który powoduje zawieszanie się modeli Pixel 6 oraz Pixel 6 Pro. Firma obiecała, że wkrótce wyda aktualizację Androida 12, która rozwiąże wyżej wymieniony problem. Do tego czasu użytkownicy muszą uzbroić się w cierpliwość i zaczekać na kolejną aktualizację urządzenia.

Według użytkowników Pixela 6 problem leży po stronie opcji dostępności. Całkowite ich wyłączenie sprawia, że urządzenia działają bez najmniejszych problemów.

AKTUALIZACJA 08.02.2022

Google aktualizuje Androida 12 - pojawiają się zmiany w obsłudze Bluetooth

Google wraz z najnowszymi poprawkami zabezpieczeń datowanymi na 1 lutego 2022 roku zaktualizowało Androida 12. Pierwsi użytkownicy smartfonów Google Pixel otrzymali już nowe uaktualnienie oprogramowania układowego. Łatka z tego miesiąca poza zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa wprowadza dwie istotne zmiany.

Our February software update started rolling out today to supported Pixel devices! The update includes:



???? Improved Bluetooth support

???? Audio playback improvements

???? Latest security fixes



Device applicability varies



Learn more on our Community post: https://t.co/xeKlqhr1EF — Made By Google (@madebygoogle) February 7, 2022

Wyszukiwarkowy gigant informuje o ulepszonym wsparciu dla urządzeń Bluetooth odtwarzających dźwięk. Pojawiły się również zmiany w samym systemie odpowiedzialnym za odtwarzanie dźwięku.

AKTUALIZACJA 09.02.2022

Google nadal ma problem z Androidem 12!

Smartfony Google Pixel po instalacji najnowszej łatki do Androida 12 nadal posiadają poważne problemy. Tym razem mowa o błędnym działaniu modułu Wi-Fi. Pierwsi użytkownicy, którzy zainstalowali lutowe łatki zabezpieczeń na smartfonach Google Pixel 6 oraz Pixel 6 Pro borykają się z nowymi problemami.

Ostatnia aktualizacja została wydana w celu rozwiązania problemów z restartem urządzeń podczas korzystania z aplikacji aparatu. Wyszukiwarkowy gigant faktycznie pozbył się tego problemu, ale pojawiły się nowe błędy.

Użytkownicy skarżą się, że moduł Wi-Fi automatycznie wyłącza się po kilku minutach. Oprogramowanie nie pozwala również na automatyczne łączenie się ze znanymi sieciami Wi-Fi. Część użytkowników donosi, że ich smartfony w ogóle nie są w stanie uruchomić Wi-Fi.

Dodatkowo smartfony mają również problemy z Bluetooth. Okazuje się, że aktywacja modułu Wi-Fi wyłącza Bluetooth.

Problem dotyczy wybranych egzemplarzy smartfonów z rodziny Pixel 6. Starsze modele są wolne od usterek.

Google będzie wymuszać stosowanie Material You w nowych i aktualizowanych smartfonach z Androidem 12!

Wraz z Androidem 12 Google zaprezentowało zupełnie nowy język stylistyczny Material You, który dostosowuje swój wygląd do aktualnie ustawionej tapety. Dodatkowo pojawiły się zmiany wizualne i większe możliwości personalizacji. Niestety nie wszystkie smartfony otrzymały to rozwiązanie wraz z aktualizacją do Androida 12. Również nowe urządzenia dostarczane od razu z Androidem 12 nie zawsze oferują Material You.

Najnowsze przecieki sugerują, że Google wkrótce wymusi stosowanie Material You oraz Dynamic Theming w urządzeniach z Androidem 12.

Wewnętrzna dokumentacja Google sugeruje, że od 14 marca 2022 roku firma wymuszać będzie a producentach aktywowanie funkcji Dynamic Theming. Rozwiązanie to dotyczyć będzie wszystkich urządzeń korzystających z usług Google (GMS).

Dynamiczne motywy staną się wymaganiem niezbędnym do spełnienia, aby smartfon z Androidem 12 mógł mieć preinstalowane usługi Google.

Zmiana ta prawdopodobnie będzie respektowana w przypadku urządzeń, które zostaną zaktualizowane do Androida 12L.

To nie pierwszy raz, kiedy Google wymusza na producentach stosowanie wybranych funkcji, aby otrzymać dostęp do usług Google. Wcześniej warunkiem formalnym do otrzymania usług Google stała się zakładka bezpieczeństwo i zagrożenia w ustawieniach.

AKTUALIZACJA 10.02.2022

Google wydaje Androida 12L Beta 3!

Google wprowadziło na rynek trzecią i prawdopodobnie ostatnią betę Androida 12L. Oprogramowanie dostępne jest na wszystkie wspierane aktualnie smartfony z rodziny Pixel. Nowością są wersje Androida 12L Beta 3 dla Pixela 6 oraz Pixela 6 Pro.

???? Android 12L Beta 3 is out today!



Beta 3 for large-screen devices and phones includes:

???? Support for Pixel 6 and 6 Pro

???? Updated testing environment

???? Bug fixes and optimizations



Check out the release notes → https://t.co/J6A7dgGE4b pic.twitter.com/QXT9PPMl4m — Android Developers (@AndroidDev) February 9, 2022

Najnowsza wersja testowa Androida 12L otrzymała numer kompilacji S2B3.220205.007.A1.

Trzecia beta Androida 12L skupia się na poprawkach błędów i wydajności. Google wyeliminowało znane problemy z systemem operacyjnym.

Android 12L Beta 3 wprowadza zmiany w Pixel Launcher

Najnowsza kompilacja testowa Androida 12L Beta 3 posiada zaktualizowany launcher Pixel Launcher. Oprogramowanie dostało jedną nową funkcję. Producent zdecydował się na możliwość ustawienia gęstszej siatki. Pozwala ona na umieszczenie większej ilości aplikacji oraz widgetów na jednym ekranie domowym. Z tej opcji skorzystają głównie użytkownicy urządzeń z większymi ekranami.

Pixel Launcher otrzymał możliwość ustawienia siatki z zagęszczeniem 6x5. Pozwala ona na ustawienie do 30 skrótów aplikacji na jednym ekranie domowym. Dotychczas najgęstsza opcja pozwalała na umieszczenie 25 aplikacji. Domyślnie w dalszym ciągu ustawiona jest siatka 4x5.

Android 12L Beta 3 dostaje nowe animacje odblokowywania

Android 12L Beta 3 wprowadził również zaktualizowany ekran domowy. Otrzymał on nowe animacje odblokowywania ekranu na smartfonach z rodziny Pixel 6.

Nowa animacja jest znacznie bardziej subtelna i posiada płynne przejście z ekranu domowego do ekranu domowego lub ostatnio używanej aplikacji.

Wszystkie zmiany dostępne w Androidzie 12L Beta 3 zostały przedstawione na filmiku przez portal 9to5Google.

AKTUALIZACJA 11.02.2022

Google potwierdza obecność dynamicznych motywów na większej ilości telefonów z Androidem 12

Google potwierdziło wcześniejsze plotki. Jedna z najważniejszych funkcji Androida 12 są dynamiczne motywy oraz nowy język stylistyczny Material You.

Opcja ta jest obecnie zarezerwowana dla smartfonów Google Pixel. Wyszukiwarkowy gigant poinformował, że rozwiązanie to trafi wkrótce na smartfony firm trzecich.

Dynamiczne motywy trafią na urządzenia Samsunga, Xiaomi, Oppo, OnePlus, vivo, Realme oraz tecno. Niestety aktualnie nie znamy jeszcze dokładnego harmonogramu udostępniania tej funkcji. Przy okazji Google poinformowało o obecności nowej wersji aplikacji Gmail z dynamicznymi motywami.

AKTUALIZACJA 21.02.2022

Google po raz kolejny łata Androida 12

Google niespodziewanie w połowie miesiąca udostępniło nową wersję oprogramowania układowego opartego na Androidzie 12 dla swoich smartfonów Google Pixel. Wydanie aktualizacji w połowie miesiąca sugeruje, że nie jest to kolejna aktualizacja rozwojowa z nowymi poprawkami zabezpieczeń.

Wyszukiwarkowy gigant faktycznie udostępnił nową aktualizację Androida 12 dla smartfonów Google Pixel 6 oraz Google Pixel 6 Pro.

Zgodnie z informacjami przekazanymi na Twitterze przez użytkownika o nicku @DanielMicay Google wprowadziło kilka zmian, które nie były obecne w ostatniej aktualizacji zabezpieczeń. Wyszukiwarkowy gigant zmodyfikował oprogramowanie aparatu, dodał kilka poprawek zabezpieczeń oraz zaktualizował sterowniki odpowiedzialne za działanie modemu produkowanego przez Samsunga.

There are zero APN or carrier configuration changes and the modem firmware hasn't been updated. It's unlikely that it had anything to do with a launch. They added a missing security fix in AOSP, updated Camera HAL APEX and patched Samsung RIL HAL library.https://t.co/AHgZECOYkC — Daniel Micay (@DanielMicay) February 17, 2022

AKTUALIZACJA 23.02.2022

Google potwierdza problemy z Androidem 12!

Użytkownicy najnowszych smartfonów Google Pixel 6 donoszą o problemach z Androidem 12. Lutowa aktualizacja systemu zepsuła moduł Wi-Fi. Google oficjalnie potwierdziło występowanie usterki. Z wpisu na Reddicie wynika, że firma pracuje nad łatką, która rozwiąże problemy z Wi-Fi.

Google przyznało, że po zbadaniu sprawy rozpoznano problem, który według producenta dotyczy niewielkiej ilości smartfonów Google Pixel 6.

Łatka zostanie dostarczona wraz z marcowymi poprawkami zabezpieczeń. Do tego czasu użytkownicy Pixeli 6 mogą borykać się z problemami z działaniem modułu Wi-Fi.

Warto przypomnieć, że Google w lutym wydało dwie łatki Androida 12. Druga z nich, która została udostępniona w połowie miesiąca miała naprawiać wyżej wymienione problemy z Wi-Fi. Niestety wiemy już, że oprogramowanie nie wyeliminowało błędów.

Problemów z działaniem Wi-Fi nie oświadczają posiadacze Pixel 6 z zainstalowanym Androidem 12L Beta.

AKTUALIZACJA 24.02.2022

Google pyta użytkowników o wrażenia z korzystania z Androida 12L Beta 3

Po dwóch tygodniach od wprowadzenia na rynek trzeciej bety Androida 12L firma Google uruchomiła nową ankietę. To prawdopodobnie ostatni kwestionariusz dedykowany użytkownikom Androida 12L w wersji Beta. Spodziewamy się, że Androida 12L Beta 3 to ostatnia wersja przed wydaniem stabilnej aktualizacji do Androida 12L.

Google prosi użytkowników smartfonów Pixel z Androidem 12L Beta 3 o poświęcenie 5-10 minut na wypełnienie ankiety. Jest ona dostępna jedynie dla użytkowników korzystających z oprogramowania o numerze kompilacji S2B3.220205.007.A1.

Android 12L beta 3 to stabilne wydanie, które skupia się głównie na eliminacji odkrytych wcześniej błędów. Co ciekawe niektóre z nich pojawiły się w finalnej wersji Androida 12.

Google w ankiecie prosi użytkowników o ocenę stopnia zadowolenia z oprogramowania w kilku kategoriach: stabilność, wydajność, bateria, temperatura urządzenia, aparat, Bluetooth, jakość połączeń, wiadomości, łączność Wi-Fi, łączność z siecią komórkową, aplikacje oraz uwierzytelnianie (biometria).

Wyszukiwarkowy gigant pyta się również użytkowników czy poleciliby Androida 12L innym konsumentom. Pada również pytanie o porównanie Androida 12L Beta 3 z Androidem 12L Beta 2.

Google prosi również o opisanie najwiekszych problemów z Androidem 12L Beta 3.

AKTUALIZACJA 25.02.2022

Posiadacze Google Pixel 6 nie mogą pobrać najnowszej wersji Androida 12L Beta

Google zablokowało możliwość instalacji najnowszej wersji Androida 12L Beta 3 dla wybranych posiadaczy najnowszych smartfonów Google Pixel 6 oraz Google Pixel 6 Pro. Informacje o tej sprawie zostały przekazane za pośrednictwem oficjalnego konta na Reddicie.

Okazuje się, że posiadacze smartfonów z rodziny Google Pixel 6 z najnowszą wersją stabilnego oprogramowania układowego po drugiej lutowej aktualizacji nie są w stanie zainstalować Androida 12L Beta 3. Google zablokowało możliwość aktualizacji z oprogramowania o numerze kompilacji SQ1D.220205.004. Producent poinformował, że aktualizacja będzie możliwa w marcu 2022 roku.

Google wprowadzi na rynek jeszcze jedną wersję beta Androida 12L przed finalną aktualizacją

Przy okazji problemów z aktualizacją Google Pixel 6 i Google Pixel 6 Pro do trzeciej bety Androida 12L firma Google zdradziła, że zamierza wydać jeszcze jedną wersję beta Androida 12L przed wprowadzeniem na rynek finalnego oprogramowania. Czwarta wersja beta powinna pojawić się w marcu 2022 roku.

Czwarta beta Androida 12L będzie prawdopodobnie wydaniem typu Release Candidate, które po testach trafi do wszystkich użytkowników jako stabilna aktualizacja.

AKTUALIZACJA 03.02.2022

Google zmodyfikuje menu połączeń alarmowych w Androidzie 12

Według portalu Android Police firma Google wprowadzi wkrótce nową funkcje bezpieczeńtwa w Androidzie 12. Smartfony z rodziny Google Pixel otrzymają funkcje Fast Emergency Dialer (FED). Rozwiązanie to pozwoli użytkownikowi na wykonanie serii poleceń, które spowodują wyświetlenie lokalnych numerów alarmowych. Użytkownicy będą w stanie wezwać pomoc bez odblokowywania urządzenia oraz znajomości lokalnych numerów alarmowych.

Funkcja szybkiego wybierania numerów alarmowych będzie aktualizować swoje dane podczas podróży. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik będzie miał pod ręką aktualne numery do lokalnych służb alarmowych bez względu na jego lokalizacje.

Google przekazało, że funkcja ta pojawi się na smartfonach Google Pixel wraz z marcową poprawką zabezpieczeń.

Aby uzyskać dostęp do funkcji szybkiego wybierania numerów alarmowych dostępna jest po przeciągnięciu w górę na ekranie blokady i kliknięciu w pojawiające się powiadomienie.

Ustawienia funkcji szybkiego wybierania numerów alarmowych dostępne są w zakładce Bezpieczeństwo osobiste w Sklepie Play. Dostępność funkcji może być zależna od wybranego operatora sieci komórkowej oraz lokalizacji.

AKTUALIZACJA 07.03.2022

Na rynku debiutuje finalna wersja Androida 12L!

Wraz z oficjalnym debiutem marcowych poprawkę zabezpieczeń, firma Google wprowadziła na rynek finalną wersję Androida 12L. Oprogramowanie testowane było od października 2021 roku. Android 12L to wersja przyrostowa Androida 12, która została napisana specjalnie z myślą o tabletach oraz smartfonach z elastycznymi smartfonami.

Android 12L Źródło: google.com

Android 12L posiada całkowicie przeprojektowany interfejs użytkownika, który wyświetla się na urządzeniach z dużymi ekranami. Interfejs podzielony jest na dwie kolumny i pozwala lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń roboczą. Google wprowadziło również pasek z aplikacjami, który przypomina rozwiązanie znane z Windowsa oraz macOS. System operacyjny pozwala na swobodny multitasking pomiędzy aplikacjami oraz uruchamianie programów w wyskakujących okienkach.

Aktualnie brakuje dokładnego harmonogramu aktualizacji. Google udostępniło Androida 12 na smartfony Google Pixel (z wyłączeniem najnowszych modeli Pixel 6 i Pixel 6 Pro - aktualizacja dotrze za kilka dni). Dodatkowo poinformowano, że Android 12L trafi na urządzenia Samsunga, Lenovo oraz Microsoftu.

AKTUALIZACJA 09.03.2022

Android 12L oferuje zmodyfikowany system nagrywania ekranu

Android 12L otrzymał nowe rozwiązanie odpowiedzialne za nagrywanie ekranu. Google wprowadziło sporo zmian i poprawek, ale nie wszystkie możemy zaliczyć na plus.

Według portalu 9to5Google w finalnej wersji Androida 12L zmodyfikowano system odpowiedzialny za nagrywanie ekranu. Rozwiązanie to nie rejestruje już dotknięć podczas nagrywania ekranu w Androidzie 12L.

Oznacza to, że po dotknięciu w ekran na nagraniu nie będzie widać, gdzie dokładnie użytkownik kliknął. Zmiana to znacznie utrudnieni nagrywanie poradników w systemie operacyjnym Android.

Android 12L nie pozwala uruchomić opcji rejestrowania dotknięć podczas nagrywania ekranu. Google po cichu pozbyło się tej funkcji i nie podało żadnego powodu tej decyzji.

Nowa wersja systemu operacyjnego poza oczywistymi zmianami dla tabletów i składanych smartfonów przynosi również poprawki ponad 80 błędów występujących w Androidzie 12 na smartfonach Google Pixel.

AKTUALIZACJA 10.03.2022

Google niespodziewanie wprowadza na rynek wersję beta kwartalnych poprawek dla smartfonów Pixel

Posiadacze smartfonów Pixel otrzymali w tym tygodniu nową aktualizację typu Feature Drop, która zadebiutowała razem z aktualizacją do Androida 12L. Paczka zawiera również marcowe poprawki zabezpieczeń. Tym samym Google zakończyło rozwój Androida 12L, ale to nie koniec prac nad tą wersją systemu operacyjnego.

Wyszukiwarkowy gigant udostępnił dziś nowe oprogramowanie w wersji beta dla kompatybilnych smartfonów z rodziny Google Pixel.

Firma Google opublikowała nowe oprogramowanie beta z dopiskiem QPR (Quaterly Platform Release). Mowa o systemie operacyjnym Android 12 QPR3 Beta 1.

Aktualizacja dostępna jest dla smartfonów Pixel 4 oraz nowszych. Urządzenie musi by zapisane do programów beta testów. Aktualnie Google nie zaktualizowało jeszcze sowich dokumentów dotyczących najnowszej aktualizacji.

Nowa wersja oprogramowania skupia się na eliminacji znanych błędów. Google pozbyło się długotrwałych problemów z odtwarzaniem materiałów na Netflixie.

AKTUALIZACJA 11.03.2022

Android 12 już z pełną obsługą reakcji emoji z iPhone'a

Google skończyło beta testy funkcji pozwalającej posiadaczom smartfonów z Androidem na odczytywanie reakcji emoji na wiadomości wysłanych z iPhone'a.

Aktualizacja Wiadomości Google Źródło: google via gsmarena.com

Aplikacja Wiadomości Google na smartfonach z Androidem otrzymała nową aktualizację, która aktywuje opcję wyświetlania reakcji na wiadomości. Początkowo z funkcji tej skorzystają posiadacze smartfonów, które wyświetlają interfejs użytkownika w języku angielskim.

Nowa wersja Wiadomości Google pozwala również na wysyłanie filmów udostępnionych jako łącza do plików zamieszczonych w usłudze zdjęcia Google. Użytkownicy iPhone'a będą mogli oglądać je w aplikacji Zdjęcia Google (dostępnej w AppStore) lub za pośrednictwem przeglądarki sieciowej Safari. W niedalekiej przyszłości w taki sam sposób można będzie współdzielić zdjęcia pomiędzy obiema platformami.

Przy okazji wydania aktualizacji Wiadomości Google, gigant z Mountain View potępił Apple za lekceważenie uniwersalnego standardu RCS i stosowanie zamiast niego autorskich wiadomości iMessage.

Wiadomości Google otrzymały również kilka innych funkcji. Pojawiła się między innymi automatyczna organizacja skrzynki odbiorczej. Program automatycznie dzieli wiadomości na prywatne i służbowe, a SMSy z kodami do weryfikacji dwuskładnikowej mogą być automatycznie usuwane po 24 godzinach od ich otrzymania. Wszystkie nowe funkcje aktualnie udostępniane są w Stanach Zjednoczonych.

Google wprowadziło do Wiadomości Google funkcje znaną z Gmaila. Mowa o przypominaniu o wiadomościach, na które użytkownik nie odpowiedział.

Wszystkie wyżej wymienione zmiany trafiać będą do użytkowników na przestrzeni najbliższych tygodni. Google nie podało dokładnych dat.

AKTUALIZACJA 11.03.2022

Android 12L naprawia problemy z certyfikacją Widevine L1 na urządzeniach Google

Aktualizacja do stabilnej wersji Androida 12L naprawia na smartfonach Google Pixel certyfikat Widevine L1. Posiadacze urządzeń produkowanych przez wyszukiwarkowego giganta od wielu miesięcy borykali się z problemem, który uniemożliwiał oglądanie materiałów z popularnych serwisów streamingowych w zadowalającej jakości.

Użytkownicy Google Pixel stracili w lutym 2021 roku dostęp do certyfikatu Widevine L1. Zamiast niego udostępniono gorszy certyfikat poziomu L3. Oznacza to, że smartfony Google Pixel nie były w stanie odtwarzać materiałów w wysokiej jakości w platformach Netflix, HBO, Disney+ oraz innych.

Co istotne Widevine jest zastrzeżonym rozwiązaniem firmy Google. Istnieją trzy poziomy zabezpieczeń - L1, L2 oraz L3. Aby urządzenie obsługiwało streaming w rozdzielczości Full HD lub wyższej konieczny jest certyfikat Widevine L1.

Certyfikat Widevine L3, który przez długi czas dostępny był na smartfonach Google Pixel pozwalał jedynie na strumieniowe odtwarzanie treści w rozdzielczości 480p, co doskwierało użytkownikom smartfonów za kilka tysięcy złotych.

Wraz z aktualizacją do Androida 12L smartfony Google Pixel odzyskały certyfikację Widevine L1, która pozwala na odtwarzanie treści w wysokiej jakości. Według niektórych użytkowników konieczne jest przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych, aby uzyskać dostęp do nowego certyfikatu.

AKTUALIZACJA 14.03.2022

Android 12L ma świetny interfejs dla komputerów

Okazuje się, że Androida 12L to system operacyjny, który nie jest zaprojektowany jedynie dla smartfonów z elastycznymi ekranami oraz tabletów. Do sieci trafiły właśnie zdjęcia wizualizujące działanie Androida 12L na komputerze stacjonarnym. Okazuje się, że interfejs użytkownika jest świetnie dopasowany do potrzeb większych ekranów, które na dodatek nie wspierają obsługi dotykiem.

Jon West - założyciel Bliss OS postanowił zaprojektować jak wygląda interfejs Androida 12L na komputerach osobistych.

Android 12L for PC hardware is making good progress. Your PC will get to experience it before most devices do ;) pic.twitter.com/wdGrJ64mzM — Jon West (@electrikjesus) March 12, 2022

Na komputerach większa przestrzeń ekranu wykorzystywana jest przez dwukolumnowy interfejs użytkownika. Wprowadzono także kilka kosmetycznych zmian w obsłudze aplikacji firm trzecich. Udało się również uruchomić inteligentnego docka, który jest jedną z większych nowości Androida 12L.

Android 12L na komputerze Źródło: Jon West / Twitter

Autor uważa, że Androida 12L na komputerach wymaga jeszcze nieco dopracowania, ale całość wygląda bardzo zachęcająco.

Android 12L na komputerze Źródło: Jon West / Twitter

Google nie planuje wprowadzenia na rynek komputerów z Androidem 12L. Oprogramowanie jest rozwijane przez niezależnych deweloperów.

Android 12L na komputerze Źródło: Jon West / Twitter

AKTUALIZACJA 23.03.2022

Po ponad dwóch tygodniach oczekiwania firma Google w końcu rozwiązała problemy z najnowszą aktualizacją dla flagowych smartfonów z rodziny Pixel 6. Posiadacze Pixela 6 oraz Pixela 6 Pro mogą już pobierać najnowsze oprogramowanie układowe wprowadzające na pokład Androida 12L wraz z marcowymi poprawkami zabezpieczeń.

System operacyjny pojawił się dwa tygodnie po udostępnieniu na starsze modele z rodziny Pixel, które nadal wspierane są przez Google.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania układowego naprawia problem z połączeniami i działaniem sieci Wi-Fi.

Oprogramowanie o numerze kompilacji SPA2A.220305.013 jest już dostępne dla wszystkich smartfonów w formie aktualizacji OTA. W Stanach Zjednoczonych urządzenia otrzymały również wsparcie dla sieci 5G C-Band.

AKTUALIZACJA 25.03.2022

Google wydaje Androida 12 QPR3 Beta 1.1 dla smartfonów Google Pixel 6

Wyszukiwarkowy gigant w dalszym ciągu ma problemy z dostarczaniem aktualizacji Androida dla swoich najnowszych urządzeń z rodziny Google Pixel 6.

Dwa tygodnie temu Google udostępniło pierwszą wersję beta Android 12 Quaterly Platform Release. Jest to aktualizacja rozwojowa Androida 12. Google wydaje tego typu aktualizacje dla swoich smartfonów raz na kwartał. Wprowadzają one nowe funkcje na pokład urządzeń Google Pixel.

Pierwsza kompilacja Androida 12 QPR3 dla Google Pixel 6 miała kilka problemów. Mowa między innymi o przedwczesnym rozładowywaniu się baterii czy pogorszonej jakości połączeń głosowych.

Google wydało właśnie Androida 12 QPR3 Beta 1.1 dla Gogole Pixel 6 oraz Pixel 6 Pro. Oprogramowanie to pozbywa się błędów odkrytych w pierwszej wersji beta.

Oprogramowanie o numerze kompilacji S3B1.220218.006 udostępniane jest jedynie dla Google Pixel 6 oraz Google Pixel 6 Pro. Starsze modele nadal pracują pod kontrolą Androida 12 QPR3 Beta 1.

AKTUALIZACJA 06.04.2022

Aktualizacja Androida 12 (One UI 4.1) dla Galaxy Tab Active 3 już dostępna

Samsung udostępnia system Android 12 dla kolejnego urządzenia z serii Galaxy, tym razem dla wytrzymałego tabletu. Galaxy Tab Active 3 otrzymuje już aktualizację Androida 12 i One UI 4.1 w Europie. Do aktualizacji dołączona jest także nowa poprawka bezpieczeństwa, choć nie jest ona najnowszą dostępną.

Od tego momentu system Android 12 jest aktualizowany dla Galaxy Tab Active 3 w Szwajcarii. Aktualizację można rozpoznać po wersji oprogramowania układowego T575XXU3CVD1. Zawiera również poprawkę bezpieczeństwa z marca 2022, choć warto zauważyć, że Samsung już wysiewa aktualizację bezpieczeństwa z kwietnia 2022 dla wybranych urządzeń Galaxy.

Galaxy Tab Active 3 dołącza do ponad dwóch tuzinów innych urządzeń Galaxy, które otrzymały Androida 12 i One UI 4.1 w ciągu ostatnich kilku miesięcy. I choć na razie wydaje się, że jest on dostępny tylko w Szwajcarii, to wkrótce powinny pojawić się kolejne regiony, w tym Polska.

One UI 4.1 to fantastyczna aktualizacja. Przynosi udoskonalenia interfejsu użytkownika i nowe funkcje, takie jak RAM Plus, Smart Widgets, schematy kolorów Material You i wiele innych. Androida 12 (One UI 4.1) można pobrać po otrzymaniu powiadomienia o aktualizacji od firmy Samsung lub próbując uruchomić aktualizację z poziomu aplikacji Ustawienia na urządzeniu.

AKTUALIZACJA 12.04.2022

Samsung udostępnia stabilną wersję systemu Android 12 dla Galaxy M31

Aktualizacja One UI 4.1 oparta na Androidzie 12 dla Galaxy M31 została wydana z wersją oprogramowania M315FXXU2CVCE. Nowa aktualizacja oprogramowania jest obecnie dostępna w Indiach, a kolejne rynki mogą otrzymać ją w ciągu najbliższych kilku tygodni. Aktualizacja zawiera również poprawkę bezpieczeństwa z marca 2022, która usuwa ponad 50 luk w zabezpieczeniach.

Nowa aktualizacja przynosi odświeżony wygląd interfejsu użytkownika z funkcją palety kolorów i bardziej widocznymi suwakami. Samsung ulepszył widżety, tryb AoD i tryb ciemny. Ulepszono także wygląd widget pickera. Prywatność i bezpieczeństwo zostały poprawione dzięki wskaźnikom prywatności oraz przełącznikom szybkich ustawień dla dostępu do kamery i mikrofonu.

Południowokoreańska firma ulepszyła także wszystkie swoje aplikacje stockowe, w tym Bixby, Bixby Routines, Camera, Device Care, Samsung Gallery, Samsung Internet, Samsung Keyboard, Samsung My Files, SmartThings i SmartThings Find. W One UI 4.1 firma Samsung dodała także więcej funkcji ułatwień dostępu. Więcej widżetów jest teraz dostępnych na ekranie głównym i ekranie blokady.