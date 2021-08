Android 12. Sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację [AKTUALIZACJA 11.08.2021]

Android 12 jest we wstępnej fazie rozwoju, ale wiemy już, które smartfony powinny otrzymać aktualizację do Androida 12 jeszcze w tym roku. Sprawdź, czy Twój model znajduje się na liście.

Spis treści

Android 12 obecnie pozostaje w fazie wstępnych testów. Na rynku dostępna jest druga wersja deweloperska - Android 12 Developer Preview 1.1. Z danych przekazanych przez Google wiemy, że finalna wersja Androida 12 pojawi się w okolicach końca wakacji. Oznacza to, że pierwsze urządzenie otrzymają aktualizację oprogramowania za kilka miesięcy. W dzisiejszym materiale przedstawiamy urządzenia, które powinny otrzymać Androida 12 jeszcze w tym roku.

Logo Androida 12

Pamiętaj, że lista jest nieoficjalna. Producenci zdradzą swoje plany aktualizacyjne do Androida 12 w okolicach wakacji, kiedy to na rynku pojawi się oficjalne wydanie.

Zobacz również:

Jeżeli zastanawiasz się, jakie nowości wprowadzi nowy Androida 12 zajrzyj do naszego materiału zbiorczego, w którym gromadzimy informacje na temat kolejnej wersji zielonego robocika. Twój smartfon nadal pracuje pod kontrolą Androida 10? Sprawdź, czy otrzyma aktualizację do Androida 11.

Poniżej znajdziesz naszą listę smartfonów, które powinny otrzymać aktualizację do Androida 12. Pamiętaj, że dane są nieoficjalnie i mogą ulec zmianie. Obecnie jest jeszcze za wcześnie na wiążące deklaracje od samego Google oraz największych producentów sprzętu. Niemniej jednak patrząc na proces aktualizacji do Androida 10 i Androida 11 wyłoniliśmy urządzenia, które powinny otrzymać Androida 12.

Mapa drogowa aktualizacji do Androida 12

AKTUALIZACJA 15.03.2021

Informacje z wielu portali anglojęzycznych potwierdzają, że Android 12 trafi do wielu smartfonów Samsunga zaprezentowanych na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Wraz z Androidem 12 zadebiutuje nowa wersja nakładki One UI 4.0.

Poniżej aktualna lista smartfonów Samsunga, które powinny otrzymać aktualizację do Androida 12:

Samsung Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 5G

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7+ 5G

Galaxy S20

Galaxy S20 5G

Galaxy S20 5G UW

Galaxy S20+

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy S20 FE 5G UW

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 5G

Galaxy Fold

Galaxy Fold 5G

Galaxy S10 5G

Galaxy S10+

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy S10 Lite

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A90 5G

Galaxy M12

Galaxy A32 5G

Galaxy A32

Galaxy M62

Galaxy F62

Galaxy M12

Android 12 powinny otrzymać również smartfony, które zostaną zaprezentowane w najbliższych miesiącach.

AKTUALIZACJA 01.04.2021

Do sieci wyciekła nowa lista smartfonów firmy Oppo, które powinny otrzymać Androida 12. Znajduje się na niej sporo smartfonów, które zostały zaprezentowane na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Mowa nie tylko o flagowcach. Android 12 z nową wersją ColorOS trafi również na średniaki oraz budżetówce.

Oto lista smartfonów, które powinny otrzymać aktualizację do Androida 12:

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X3

Oppo Find X3 Neo

Oppo Find X3 Lite

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Neo

Oppo Find X2 Lite

Oppo Find X2 Pro

Oppo F19 Pro+ 5G

Oppo F19 Pro

Oppo F19

Oppo Reno5 5G

Oppo Reno5 4G

Oppo Reno5 Pro+ 5G

Oppo Reno5 Pro

Oppo Reno5 Lite

Oppo Reno5 F

Oppo Reno3 Pro

Oppo Reno3

Oppo Reno3 Pro 5G

Oppo Reno3 5G

Oppo Reno3 Youth

Oppo Reno4 5G

Oppo Reno4 Lite

Oppo Reno4 Pro

Oppo Reno4 F

Oppo Reno4 Z 5G

Oppo A9 (2020)

Oppo A92s

Oppo A94

Oppo A72

Oppo A15

Oppo A15s

Oppo A53

Oppo A93

Oppo A72 5G

Oppo F17 Pro

Oppo F17

Oppo A55 5G

Oppo K7 5G

Oppo K7x

Oppo Reno R

AKTUALIZACJA 08.04.2021

LG wycofało się z rynku smartfonów. Przy okazji podania tej wiadomości do informacji publicznej Koreańczycy zaktualizowali również swoją mapę drogową aktualizacji do kolejnych wersji zielonego robocika.

LG V50 ThinQ

To świetna wiadomość dla użytkowników sprzętu LG. Firma zaktualizuje do Androida 12 flagowe urządzenia wprowadzone na rynek w 2019 roku lub później. Poniżej znajdziesz listę smartfonów, które załapią się na trzy aktualizacje rozwojowe zmieniające wersję Androida:

LG G8 ThinQ

LG G8x ThinQ

LG G8s ThinQ

LG V50 ThinQ

LG V60 ThinQ

LG Velvet

LG Wing

Jeżeli jesteś posiadaczem jednego z wyżej wymienionych smartfonów z pewnością otrzymasz Androida 12.

AKTUALIZACJA 23.04.2021

Do sieci trafiły kolejne informacje na temat aktualizacji smartfonów Samsunga do Androida 12. Tym razem poza samymi modelami otrzymaliśmy również przybliżone daty wprowadzenia oprogramowania.

Samsung Galaxy Note 10+

Polityka aktualizacyjną Samsunga stała się w ostatnim czasie mocno przewidywalna, a na dodatek Koreańczycy wydali ostatnimi czasy kilka jasnych i wyraźnych obietnic. Jedno jest pewne - posiadacze smartfonów Samsunga z ostatnich dwóch lat nie powinni czuć się pokrzywdzeni.

Na podstawie zaufanych wzorców z poprzednich map drogowych portal Galaxy Club przygotował listę smartfonów, które otrzymają Androida 12. Podano również przewidywany czas opublikowania aktualizacji. Sprawdź, czy Twój model załapie się na Androida 12 oraz ile poczekasz na aktualizację.

Oto najnowsza lista urządzeń, które otrzymają Androida 12:

Rodzina Galaxy S21 - Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra (koniec 2021)

- Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra (koniec 2021) Rodzina Galaxy S20 - Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE (koniec 2021, początek 2022)

- Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE (koniec 2021, początek 2022) Rodzina Galaxy S10 - Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 Lite (początek 2022)

- Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 Lite (początek 2022) Rodzina Galaxy Z z 2020 roku - Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip (początek 2022 roku)

z 2020 roku - Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip (początek 2022 roku) Rodzina Galaxy Note 20 - Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra (początek 2022 roku)

- Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra (początek 2022 roku) Rodzina Galaxy Note 10 - Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10 Lite (początek 2022 roku)

- Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10 Lite (początek 2022 roku) Rodzina Galaxy A 2021 - Galaxy A32, Galaxy A52, Galaxy A72 (początek 2022 roku)

- Galaxy A32, Galaxy A52, Galaxy A72 (początek 2022 roku) Rodzina Galaxy A 2020 - Galaxy A12, Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A42, Galaxy A51, Galaxy A71 (wiosna/lato 2022 roku)

- Galaxy A12, Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A42, Galaxy A51, Galaxy A71 (wiosna/lato 2022 roku) Rodzina Galaxy M 2020 - Galaxy M11, Galaxy M21, Galaxy M31s, Galaxy M51 (wiosna/lato 2022 roku)

- Galaxy M11, Galaxy M21, Galaxy M31s, Galaxy M51 (wiosna/lato 2022 roku) Rodzina Galaxy Xcover - Xcover 5, Xcover Pro (wiosna/lato 2022 roku)

- Xcover 5, Xcover Pro (wiosna/lato 2022 roku) Rodzina Galaxy Tab S7 - Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ (wiosna/lato 2022 roku)

- Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ (wiosna/lato 2022 roku) Rodzina Galaxy Tab S6 - Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 Lite (lato 2022 roku)

- Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 Lite (lato 2022 roku) Pozostałe tablety - Galaxy A7 2020, Galaxy Tab Active 3 (lato 2022 roku)

Aktualizacji do Androida 12 prawdopodobnie nie otrzymają smartfony Galaxy A50 oraz Galaxy A70. Samsung nie wymienił tych urządzeń podczas prezentacji swojej trzyletniej polityki aktualizacji do nowszych wersji Androida. Dodatkowo smartfony te otrzymały już dwie duże aktualizacje rozwojowe - z Androida 9.0 Pie do Androida 10 oraz Androida 11. Oba urządzenia zadebiutowały ponad dwa lata temu - w marcu 2019 roku.

Samsung Galaxy A50. To urządzenie prawdopodobnie nie otrzyma Androida 12

Na liście nie znajdziemy także pierwszego smartfona Samsung z elastycznym ekranem - modelu Galaxy Fold z początku 2019 roku. Smartfon ten prawdopodobnie otrzyma aktualizację do Androida 12.

AKTUALIZACJA 07.05.2021

OnePlus przygotowuje się do prezentacji nakładki OxygenOS 12, która korzystać będzie z Androida 12. Producent przekazał właśnie, że jedną z nowości w smartfonach OnePlus, które otrzymają Androida 12 ma być sklep z motywami.

OxygenOS 11

Chiński producent zapowiedział na 18 maja spotkanie, podczas którego podjęte zostaną decyzje dotyczące przyszłego wydania OxygenOS.

W meetingu wezmą udział pracownicy OnePlus, 15 wylosowanych użytkowników, którzy aktywnie korzystają z wersji poglądowych OxygenOS oraz kilka osób ze społeczności OnePlus.

Na spotkaniu podjęte zostaną decyzje dotyczące nowych funkcji w OxygenOS 12. Możliwe, że smartfony OnePlusa z Androidem 12 otrzymają dostęp do sklepu z motywami. Rozwiazanie działać ma podobnie do Galaxy Store w urządzeniach Samsunga.

Pierwsze smartfony otrzymają Androida 12 z nakładką OxygenOS 12 pod koniec 2021 roku.

AKTUALIZACJA 12.05.2021

Google na chwilę obecną (maj 2021 roku) w dalszym ciągu testuje trzecią wersję deweloperską Androida 12 (Android 12 Developer Preview 3). Oprogramowanie to wydane zostało 21 kwietnia 2021 roku. Najnowsze plotki sugerują, że w przyszłym tygodniu 17-23 maja 2021 roku, Google może wprowadzić na rynek pierwszą wersję beta przeznaczoną dla wszystkich entuzjastów sprzętu komputerowego oraz fanów nowych technologii.

Dlaczego Android 12 w wersji beta miałby pojawić się właśnie w tym okresie czasu? Po pierwsze Google deklaruje, że w finalnej wersji pojawi się w sierpniu 2021 roku, a to oznacza, że czasu jest coraz mniej. Dodatkowo w przyszłym tygodniu odbywać się będzie konferencja Google I/O. Na corocznym wydarzeniu wyszukiwarkowy gigant z pewnością pochwali się postępem prac. Wprowadzenie wersji beta na Google I/O 2021 jest bardzo prawdopodobne.

Wersja beta Androida 12 z pewnością będzie dużo bardziej dopracowana od Androida 12 w studium Developer Preview, ale oprogramowanie nadal zawierać będzie sporo błędów i irytujących niedociągnięć. System operacyjny w tej fazie rozwoju nie nadaje się do korzystania na codzień. Android 12 Beta dedykowany jest producentom sprzętu elektronicznego, programistom oraz entuzjastom nowych technologii.

AKTUALIZACJA 14.05.2021

iQOO jako jeden z pierwszych producentów zapowiedział aktualizację do niewydanego jeszcze Androida 12 dla swojego najnowszego flagowca. Firma potwierdziła, że iQOO 7 otrzyma nadchodzącą wersję zielonego robocika. Dodatkowo Chińczycy planują otworzyć rekrutację do beta testów jeszcze w maju. Od 13 do 19 maja chętni posiadacze smartfona iQOO 7 mogą wyrazić chęć wzięcia udziału w beta testach Androida 12, które odbędą się w późniejszym okresie czasu.

iQOO 7

Producent zakłada, że testy odbywać się będą na 200 użytkownikach.

Lista użytkowników, którzy w przyszłości otrzymają Androida 12 w stadium beta pojawi się już 20 maja 2021 roku.

Zapisy na beta testy Androida 12

W chwili obecnej nie wiemy kiedy pojawi się pierwsza wersja beta Android 12. Dopiero po opublikowaniu tego oprogramowania przez Google, iQOO będzie w stanie dostosować system do swojego urządzenia. Możliwe, ze stanie się to już w czerwcu 2021 roku.

AKTUALIZACJA 19.05.2021

We wtorek - 18 maja 2021 roku - Google oficjalnie zaprezentowało Androida 12. Nowe oprogramowanie zostało przy okazji udostępnione na kilka smartfonów.

Android 12 Beta

Do wydania oficjalnej wersji Androida 12 minie jeszcze kilka miesięcy. Nie zmienia to jednak faktu, że Google postanowiło udostępnić pierwszą wersję beta na wybrane modele Google Pixel oraz urządzeń firm trzech. Oprogramowanie jest mocno niestabilne i nie zalecamy jego instalacji na głównym urządzeniu wykorzystywanym na co dzień.

W chwili obecnej Androida 12 zainstalujemy na ponad 20 urządzeniach produkowanych przez 11 producentów. Sprzęty te otrzymają również finalną wersję Androida 12. O jakich urządzeniach mowa?

Beta Androida 12 kompatybilna jest z następującymi smartfonami:

Google Pixel 5

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 4a

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Asus Zenfone 8

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OPPO Find X3 Pro

Realme GT (China)

Nokia X20

Sharp

TCL 20 Pro 5G

Tecno Camon 17

Vivo iQOO 7

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11X Pro

ZTE Axon Ultra 5G

Proces instalacji oprogramowania różni się w zależności od posiadanego smartfona. Szczegóły znajdziesz na specjalnej stronie przygotowanej przez Google. Pamiętaj, że próba instalacji Androida 12 może się nie udać. Dziennikarze z zagranicznych portali donoszą, że nie wszystkie smartfony pozwalają zainstalować Androida 12 mimo obecności na liście urządzeń kompatybilnych z wersją beta.

AKTUALIZACJA 25.05.2021

Serii SamMobile udostępnił pełną listę smartfonów, które powinny otrzymać aktualizację do Androida 12 oraz kolejnej wersji nakładki One UI. Zastanawiasz się czy Twój smartfon otrzyma aktualizację?

Galaxy S20 i Galaxy S20 Ultra

Oto lista smartfonów Samsunga, które zostaną zaktualizowane do Androida 12:

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 5G

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 20

Galaxy Note Ultra

Galaxy Fold (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A72

Galaxy A90 5G

Galaxy A01

Galaxy A11

Galaxy A31

Galaxy A41

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02

Galaxy A02s

Galaxy A12

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M02s

Galaxy M02

Galaxy M21

Galaxy M21s

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition

Galaxy M51

Galaxy M31s

Galaxy F41

Galaxy F62

Galaxy F02s

Galaxy F12

Galaxy Xcover Pro

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab Active 3

Nie dziwi nas, że lista jest pokaźna - w końcu Samsung zapowiedział trzyletnie wsparcie dla większości urządzeń zaprezentowanych w 2019 roku i później.

Dla modeli z rodziny Galaxy S10, Galaxy Fold (pierwszej generacji) oraz Galaxy Note 10 będzie to ostatnia aktualizacja rozwojowa.

AKTUALIZACJA 25.06.2021

Samsung oficjalnie nie należy do programu Android 12 Beta, ale Koreańczycy mają dostęp do najnowszych wydań testowych i aktywnie pracują nad własną interpretacją Androida 12 z nową wersją nakładki One UI.

Smartfony z rodziny Galaxy S21 jako pierwsze otrzymają One UI 4.0

Smartfony Samsunga razem z aktualizacją do Androida 12 otrzymają nową wersję nakładki graficznej One UI 4.0. Najnowsze informacje sugerują, że oprogramowanie zostanie zaprezentowane znacznie szybciej, niż myśleliśmy.

Koreańscy inżynierowie mocno pracują już nad Androidem 12 z nakładką One UI 4.0 dla swoich najnowszych flagowców z rodziny Galaxy S21.

Najnowsze informacje sugerują, że rozwój One UI 4.0 zaczął się już ponad miesiąc temu - niedługo po wprowadzeniu na rynek poglądowych wersji Androida 12.

Przed premierą One UI 4.0, Samsung prawdopodobnie zaprezentuje odświeżoną wersję nakładki One UI 3, która pojawi się jako One UI 3.5 razem ze składanymi smartfonami w sierpniu 2021 roku.

Pierwsze urządzenia otrzymają One UI 4.0 dopiero pod koniec roku. Mowa o flagowych smartfonach z rodziny Galaxy S21.

Nazwa kodowa One UI 4.0 Źródło: sammobile.com

Nakładka One UI 4.0 z pewnością przyniesie kilka istotnych nowości, ale w chwili obecnej wszystko owiane jest tajemnicą. Brakuje nam szczegółowych informacji na temat nakładki.

Program beta testów One UI 4.0 prawdopodobnie zostanie otwarty dla zainteresowanych użytkowników przed końcem października 2021 roku. Finalna aktualizacja powinna pojawić się w okolicach świąt. Premiera może zbiec się z debiutem Windowsa 11, a One UI 4.0 prawdopodobnie otrzyma świetną integrację z tym systemem.

AKTUALIZCJA 30.06.2021

Do sieci trafiły najnowsze informacje na temat kolejnej generacji nakładki ColorOS, która działa na smartfonach firmy Oppo. Co ciekawe tegoroczne wydanie może zostać wprowadzone również na smartfony firmy OnePlus, które obecnie korzystają z HydrogenOS.

Logo ColorOS Źródło: gizmochina.com

Zgodnie z najnowszymi informacjami z Chin ColorOS będzie najlepszym systemem firmy Oppo, jaki kiedykolwiek powstał.

Z informacji umieszczonych na portalu społecznościowym Weibo wynika, ze ColorOS 12 połączy najlepsze cechy innych nakładek. Mowa o płynności działania i designie z FlymeOS (Meizu), przez innowacje znane z SmartisanOS, aż po prostotę znaną z HydrogenOS.

Oppo specjalnie w celu rozwoju ColorOS zatrudniło niedawno byłego kierownika produktu w Smartisan.

ColorOS 12 ma wprowadzić ogromne zmiany wizualne. Nakładka zostanie zaprezentowana w trzecim kwartale 2021 roku. Mówi się, że premiera odbędzie się 15 sierpnia 2021 roku.

AKTUALIZACJA 05.07.2021

Do sieci trafiły nowe informacje na temat aktualizacji do Androida 12 dla smartfonów produkowanych przez Xiaomi, Redmi oraz POCO. Chińczycy nigdy nie byli najszybsi we wprowadzaniu na rynek aktualizacji oprogramowania, co idealnie obrazuje aktualny stan procesu aktualizacji wybranych urządzeń do Androida 11. Na szczęście w tym roku firma zabrała się do prac nad Androidem 12 nieco wcześniej. Działania te mogą poskutkować nieco szybszym wprowadzeniem oprogramowania na kompatybilne urządzenia.

Samo Xiaomi w dalszym ciągu milczy na temat listy urządzeń, które otrzymają Androida 12. Na szczęście na Twitterze pojawił się nowy wpis użytkownika Xiaomiui. Przedstawia on nieoficjalną listę urządzeń, które powinny otrzymać aktualizację do Androida 12. Została ona sporządzona na podstawie informacji uzyskanych z wewnętrznych źródeł firmy oraz od deweloperów pracujących nad nakładką MIUI.

Na liście znajdziemy wiele flagowych modeli z 2020 oraz 2021 roku. Niestety Xiaomi utnie wsparcie dla wielu popularnych modeli z 2019 roku oraz nowszych średniaków, które rewelacyjnie sprzedały się w naszym kraju. Część z tych urządzeń nadal czeka na aktualizację do Androida 11.

Poniżej lista urządzeń, na których Xiaomi testuje Androida 12:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11X

POCO F3

Redmi K40

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 10S

Urządzenia, które otrzymają Androida 12 to:

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 8 2021

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 5G Racing

Redmi K30i 5G

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Zoom

Redmi K30 Ultra

Redmi K30S Ultra

Redmi K40 Gaming

POCO F2 Pro

POCO F3 GT

POCO X2

POCO X3

POCO X3 NFC

POCO X3 Pro

POCO M2

POCO M2 Reloaded

POCO M2 Pro

POCO M3

POCO M3 Pro 5G

POCO C3

Blackshark 3

Blackshark 3 Pro

Blackshark 3s

Blackshark 4

Blackshark 4 Pro

Mi MIX FOLD

Mi 11 Lite 4G

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Pro Ultra

Mi 10 Lite 5G

Mi 10 Zoom

Mi 10 Youth

Mi 10i

Mi 10T Lite

Mi 10T

Mi 10T Pro

Android 12 powinien trafić również na następujące smartfony:

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi Note 9

Redmi 10X 4G

Mi Note 10 Lite

Xiaomi nie przewiduje aktualizacji poniższych modeli:

Mi 9

Mi 9 SE

Mi 9 Lite

Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi CC9

Mi CC9 Pro

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Premium

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9AT

Redmi 9i

Redmi 9C

Redmi 9 Prime

List of devices that will receive Android 12



The list describes everything. Please read the notes in the bottom left corner!

This list prepared by xiaomiui. Can share with giving credit.



This list updated on 3 July 2021.



Don't forget to follow us :) pic.twitter.com/KeP50Leb5u — Xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) July 3, 2021

AKTUALIZACJA 12.07.2021

Do sieci trafiły nowe - niezbyt optymistyczne informacje. Wynikać z nich może, że Motorola zaktualizuje do Androida 12 jedynie najnowsze modele z wyższej półki.

Moto G20 Źródło: motorola.com

Okazuje się, że Motorola Moto G20 może nie otrzymać aktualizacji do Androida 12. To dosyć niepokojące wieści, ponieważ Moto G20 to nowy smartfon, który zadebiutował na rynku w czerwcu 2021 roku może nie otrzymać żadnej aktualizacji rozwojowej.

Użytkownik modelu Moto G20 zapytał się na subreddicie poświęconym smartfonom Motoroli jak wygląda sytuacja z aktualizacjami do kolejnych wersji Androida. Telefony z rodziny Moto G powinny otrzymać jedną dużą aktualizację systemu.

Moderator forum zweryfikowany przez firmę Motorola przekazał, że w chwili obecnej brakuje informacji dotyczących planów objęcia aktualizacją telefonu Motorola Moto G20.

Motorola nie udostępniła jeszcze mapy drogowej aktualizacji do Androida 12. Dopiero wydanie tego dokumentu rozwieje nasze wątpliwości. W chwili obecnej nadal nie wiadomo które modele otrzymają Androida 12. Z pewnością nowy system trafi na Moto Razr i smartfony z rodziny Moto Edge.

AKTUALIZACJA 15.07.2021

Kolejny producent dołącza do własnych testów Androida 12. Tym razem mowa o Xiaomi, które rozpoczęło wewnętrzne testy Androida 12 Beta na kolejnych modelach z rodziny Mi. Xiaomi jest jednym z największych producentów smartfonów z Androidem. Firma od początku zapisała się do programu Android 12 Beta. Chińczycy pozwalają zainstalować poglądową wersję Androida 12 na Xiaomi Mi 11, Mi 11i, Mi 11 Pro oraz Mi 11 Ultra - wszystkich flagowcach z 2021 roku.

Xiaomi Mi 10T Źródło: mi-home.pl

Aktualnie udostępniane kompilacje to czysty Android AOSP (Android Open Source Project). Oznacza to, że mówimy o oprogramowaniu bez nakładki MIUI oraz licznych dodatków producenta.

Nie oznacza to jednak, że Xiaomi nie pracuje już nad Androidem 12 z autorską nakładką graficzną MIUI. Do sieci trafiły już informacje na temat Xiaomi Mi 11 Pro/Mi 11 Ultra pracujących pod kontrolą Android 12 z MIUI.

Zgodnie z najnowszym raportem Chińczycy dodali do beta testów kolejne smartfony. Tym razem mowa o flagowych modelach z 2020 roku.

Z Androidem 12 w wersji beta kompatybilne są następujące modele:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Redmi K30S Ultra

Beta testy na wyżej wymienionych urządzeniach odbywały się będą jedynie na terytorium Chin. Xiaomi nie zamierza w chwili obecnej wprowadzać testowych kompilacji na urządzenia z europejskiej dystrybucji. Należy pamiętać rownież, że aktualnie mowa o wewnętrznych testach. Producent nie udostępnia linków, które pozwalają zainstalować Androida 12 Beta na zeszłoroczne flagowce.

Testowe oprogramowanie prawdopodobnie posiada nakładkę MIUI 13, która zostanie zaprezentowana w przyszłym miesiącu.

AKTUALIZACJA 29.07.2021

Samsung po raz pierwszy poinformował na oficjalnym forum o aktualizacji swoich smartfonów do Androida 12. Przy okazji uzyskaliśmy potwierdzenie dotyczące nazwy następnej wersji nakładki. Wraz z Androidem 12 na smartfonach Samsunga zadebiutuje One UI 4.0. Koreański producent przekazał również ramy czasowe udostępnienia nowej aktualizacji na flagowe modele.

Informacje o One UI 4.0 z forym Samsunga Źródło: gizchina.com

Już wcześniej wiedzieliśmy, że jako pierwsze Androida 12 w wersji beta oraz stabilnej otrzymają flagowe modele z tegorocznej rodziny Galaxy S21. Koreańczycy potwierdzili, że to właśnie dla tych smartfonów zostanie uruchomiony pilotażowy program aktualizacji do Androida 12.

Wcześniejsze doniesienia sugerowały, ze nakładka One UI 4.0 trafi do otwartych testów w sierpniu 2021 roku. Nowe rozwiązanie ma zaoferować zmianę wygląd interfejsu użytkownika. Dodatkowo One UI 4.0 ma zoptymalizować pracę procesorów Qualcomm Snapdragon 888 oraz Exynos 2100. Samsung prawdopodobnie zdecyduje się również na odświeżenie aplikacji Samsung Notes.

Beta testy powinny potrwać około dwóch miesięcy. Smartfony z rodziny Galaxy S21 otrzymają finalną wersję Androida 12 i nakładki One UI 4.0 prawdopodobnie w okolicach końca listopada/początku grudnia.

W sieci można znaleźć plotki, które sugerują, że Samsung wprowadzi beta testy Androida 12 na nadchodzącym wydarzeniu z cyklu Galaxy Unpacked.

AKTUALIZACJA 11.08.2021

Xiaomi zaktualizuje w pierwszej turze flagowce z procesorem Qualcomm Snapdragon 888

Do sieci trafiły plany firmy Xiaomi dotyczące aktualizacji smartfonów do Androida 12. Chińczycy cały czas są w trackie udostępniania aktualizacji do Androida 11 dla wybranych smartfonów. Dodatkowo cały czas trwa proces udostępniania MIUI 12.5 na kompatybilne urządzenia. Pomimo tego Xiaomi nie zapomina o Androidzie 12, który pojawi się na rynku jesienią.

Xiaomi Mi 11 Ultra Źródło: xiaomi.com

Zgodnie z najnowszymi informacjami Xiaomi przygotowuje się do udostępnienia aktualizacji do Androida 12 dla swoich flagowych modeli z 2021 roku na chwilę po oficjalnym wprowadzeniu finalnej wersji Androida 12 na rynek.

Jako pierwsze, co nie powinno nas dziwić, aktualizację do Androida 12 otrzymają urządzenia wyposażone w procesor Qualcomm Snadpragon 888. Mowa zatem o Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra oraz Redmi K40 Pro Plus. Pozostałe smartfony Xiaomi otrzymają Androida nieco później - w kolejnych falach aktualizacji.

Początkowo aktualizacja trafi na smartfony z chińskiej dystrybucji. Mowa o modelach, które nie posiadają preinstalowanych usług Google. Prawdopodobnie przed wprowadzeniem aktualizacji na rynek Xiaomi udostępni Androida 12 jako opcjonalną aktualizację beta.

Poniżej znajdziesz listę producentów wraz z urządzeniami, które powinny otrzymać Androida 12.

ASUS

Asus z pewnością zaktualizuje do Androida 12 swej flagowe smartfony. Mowa o ROG Phone 5 oraz ZenFone 7 (7 Pro).

ROG Phone 5

ROG Phone 3

ZenFone 8

ZenFone 8 Flip

ZenFone 7

ZenFone 7 Pro

Google

Android 12 powinny otrzymać wszystkie smartfony Pixel 3 oraz nowsze. Będą to pierwsze urządzenia, które otrzymają finalną wersję Androida 12.

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Honor

Honor zapewne zaktualizuje do Androida 12 swojego najnowszego flagowca View 40. Starsze urządzenia wprowadzone na rynek jeszcze za czasów, gdy właścicielem Honora był Huawei nie otrzymają Androida 12.

Honor View 40

Huawei

Właściciele smartfonów Huawei nie otrzymają aktualizacji do Androida 11. Nie mogą również liczyć na obecność nowszego Androida 12. Huawei rozwija własny system HarmonyOS, który zastąpi Androida na urządzeniach tego producenta.

Lenovo/Motorola

Motorola na pewno zaktualizuje flagowe modele. Na informacje odnośne średniaków musimy zaczekać. Wybrane modele z pewnością otrzymają Androida 12.

Motorola Razr 5G

Motorola Razr

Motorola Edge

Motorola Edge Plus

LG

LG nie spieszy się z wprowadzaniem aktualizacji do nowszych wersji Androida. Z pewnością podobnie będzie w przypadku aktualizacji do Androida 12. Nie zmienia to jednak faktu, że flagowe urządzenia prędzej czy później otrzymają nową wersję systemu.

LG G8 ThinQ

LG G8x ThinQ

LG G8s ThinQ

LG V50 ThinQ

LG V60 ThinQ

LG Velvet

LG Wing

Nokia

Nokia znana jest z szybkiego wprowadzania nowych wersji systemu operacyjnego. Firma oferuje długotrwałe aktualizacje oprogramowania. Androida 12 powinien trafić nawet na starsze modele.

Nokia 8.3 5G

Nokia 5.4

Nokia 5.3

Nokia 1.3

Nokia 2.4

Nokia 3.4

OnePlus

Android 12 powinien trafić na większość nowych smartfonów OnePlus. Urządzenia otrzymają kolejną wersję autorskiego OxygenOS.

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Lite

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8

OnePlus 8T

OnePlus Nord

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T

Oppo

Oppo zakłada dwie duże aktualizacje Androida dla większości swoich smartfonów. Lista urządzeń, które otrzymają Androida 12 już w chwili obecnej jest dosyć pokaźna i obejmuje nie tylko flagowce, ale również średniaki i budżetówce.

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X3

Oppo Find X3 Neo

Oppo Find X3 Lite

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Neo

Oppo Find X2 Lite

Oppo Find X2 Pro

Oppo F19 Pro+ 5G

Oppo F19 Pro

Oppo F19

Oppo Reno5 5G

Oppo Reno5 4G

Oppo Reno5 Pro+ 5G

Oppo Reno5 Pro

Oppo Reno5 Lite

Oppo Reno5 F

Oppo Reno3 Pro

Oppo Reno3

Oppo Reno3 Pro 5G

Oppo Reno3 5G

Oppo Reno3 Youth

Oppo Reno4 5G

Oppo Reno4 Lite

Oppo Reno4 Pro

Oppo Reno4 F

Oppo Reno4 Z 5G

Oppo A9 (2020)

Oppo A92s

Oppo A94

Oppo A72

Oppo A15

Oppo A15s

Oppo A53

Oppo A93

Oppo A72 5G

Oppo F17 Pro

Oppo F17

Oppo A55 5G

Oppo K7 5G

Oppo K7x

Oppo Reno R

Realme

Relame to stosunkowo nowy producent, który stara się zapewniać szybkie aktualizacje do nowych wersji Androida. Niestety nie byliśmy jeszcze w stanie przetestować tego dokładnie w praktyce.

Realme GT

Realme X3 SuperZoom

Realme X50

Realme X50 Pro

Realme X7 Pro 5G

Realme X7

Samsung

Samsung ostatnimi czasy przekazał, że wszystkie flagowce i większość średniaków wyprodukowanych w 2019 roku lub później otrzyma trzy aktualizacje rozwojowe Androida. Oznacza to, że Android 12 trafi na pokaźną liczbę urządzeń.

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 5G

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 20

Galaxy Note Ultra

Galaxy Fold (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A72

Galaxy A90 5G

Galaxy A01

Galaxy A11

Galaxy A31

Galaxy A41

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02

Galaxy A02s

Galaxy A12

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M02s

Galaxy M02

Galaxy M21

Galaxy M21s

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition

Galaxy M51

Galaxy M31s

Galaxy F41

Galaxy F62

Galaxy F02s

Galaxy F12

Galaxy Xcover Pro

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab Active 3

Sony

Sony nigdy nie śpieszyło się z aktualizacją do nowych wersji Androida. Aktualizacja do Androida 12 trafi jedynie na kilka modeli.

Xperia 1 II

Xperia 5 II

Xperia 10 II

Xiaomi/Redmi

Xiaomi i Redmi zaktualizują mnóstwo urządzeń do Androida 12. Wynika to z niezwykle szerokiego portfolio.

Xiaomi Mi 10 - trwają wewnętrzne testy

Xiaomi Mi 10 Pro - trwają wewnętrzne testy

Xiaomi Mi 10 Ultra - trwają wewnętrzne testy

Xiaomi Mi 10T - trwają wewnętrzne testy

Xiaomi Mi 10T Pro - trwają wewnętrzne testy

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 11 - dostępna wersja beta

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9C

Redmi 9T

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro

Redmi K30

Redmi K30 Pro

POCO F2 Pro

POCO X2

POCO M2

POCO M2 Pro

POCO X3

POCO C3

POCO M3

Podsumowanie

Android 12 z pewnością otrzymają posiadacze flagowych modeli z 2021 i 2020 roku. Większość topowych modeli z 2019 takich, jak Samsung Galaxy S10 również otrzyma Androida 12. Oprogramowanie trafi również do większości średniaków. Niestety los budżetowców jest mocno niepewny i urządzenia te prawdopodobnie nie otrzymają Androida 12.

Proces aktualizacji do Androida 12 rozpocznie się w okolicach września 2021 roku i zakończy się w okolicach wakacji 2022 roku.

Źródło: nextpit.com