Android 12 - audio połączone z wibracjami zapewni efekt znany z konsol

Nadchodząca wersja Androida zaoferuje zmodyfikowany system powiadomień dźwiękowych sprzężony z nowym systemem wibracji. Rozwiązanie to wykorzystywane będzie w grach i filmach.

Od premiery pierwszej wersji poglądowej Androida 12 do sieci co chwile trafiają informacje na temat nowych funkcji, które zostały dodane do oprogramowaniu.

Android 12 na Google Pixel 4a

Jedną z oficjalnie zapowiedzianych przez Google funkcji jest nowy system powiadomień dźwiękowych sprzężony z systemem haptycznym, który ma pozwolić deweloperom tworzyć bardziej wciągające gry. Całość wykorzystana będzie również w filmach, gdzie wibracja będzie mogła podkreślać ważne momenty lub nagłe zwroty akcji.

Programista o nicku kdrag0n, który publikował wcześniej informacje na temat motywów w Androidzie 12 wypróbował już nowy system sprężenia haptycznego. Zgodnie z dokumentacją API HapticGenerator do działania nowej funkcji potrzebny jest telefon z obsługą audio sprężonego z odtwarzaniem haptycznym. Niestety w chwili obecnej tylko jeden smartfon Google Pixel, który otrzymały Androida 12 Developer Preview posiada takie rozwiazanie na pokładzie. O dziwo nie jest to najnowszy Google Pixel 5, a jego poprzednik z 2019 roku - Google Pixel 4.

API HapticGenerator pozwala smartfonowi generować wibracje np. pasujące do rytmu odtwarzanej aktualnie muzyki. Wynik jest lepszy, niż początkowo można było zakładać, a całość zostałą nagrana i udostępniona na YouTube.

Google już wcześniej eksperymentowało z haptycznym sprężeniem zwrotnym. Modele z rodziny Google Pixel 3 otrzymały niestandardowe wzory wibracji i możliwość tworzenia niestandardowych wibracji dla połączeń przychodzących.

Nowe rozwiązanie API HapticGenerator w przyszłości powinno zostać wykorzystane w nowych modelach smartfonów, ale popularność tej funkcji zależy również od programistów, którzy muszą zmodyfikować swoje aplikacji. Możliwe, że w przyszłości grając w gry na Androidzie poczujemy się jak podczas gry na konsoli. O każdym zwrocie akcji będziemy infromowani z wykorzystaniem wibracji.

Źródło: xda-developers.com