Android 12 osiągnął pełną stabilność! Kiedy ruszy aktualizacja?

Google ogłosiło, że Android 12 otrzymał pełną stabilność! Nie oznacza to jednak, że mówimy o finalnej wersji oprogramowania. Kiedy ruszy aktualizacja pierwszych smartfonów.

Inżynierowie Google mają co świętować. Firma ogłosiła właśnie, że nadchodzący system operacyjny Android 12 osiągnął stabilność platformy. Najnowsza, czwarta wersja beta Android 12 trafi nie tylko na smartfony Google Pixel, ale także modele od Asusa, OnePlusa, ZTE, realme oraz Sharpa.

Android 12

Najnowsze wydanie systemu oznaczone jako "Platform stability" to jeden z większych kamieni milowych uzyskiwanych podczas testowania kolejnych wydań systemu. Oznacza to, że Google nie wprowadzi już żadnych rewolucyjnych zmian do Androida 12. Firma nadal pracować będzie nad poprawą stabilności oraz bezpieczeństwa. Znając wyszukiwarkowego giganta w międzyczasie pojawi się jeszcze kilka nowości, ale zbliżamy się już do wydania finalnej wersji Androida 12.

Czwarta beta Androida 12 wprowadza sporo zmian dla deweloperów i jednocześnie nie wiele różnic się od poprzednich wydań z punktu widzenia użytkownika końcowego. Google poprawiło większość błędów, ale nadal występują przejściowe problemy z osiągnięciem zakładanej stabilności działania oprogramowania.

Aktualizacja do Androida 12 Beta 4 trafiła już do smartfonów z rodziny Google Pixel. Wkrótce pojawi się na urządzeniach firm trzecich, które przystąpiły do programu Androida 12 Beta.

Finalna wersja Androida 12 powinna pojawić się zgodnie z planem w okolicach września 2021 roku. Wtedy też pierwsze urządzenia otrzymają aktualizację.

Sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację do Androida 12.

Źródło inspiracji: androidpolice.com