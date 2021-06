Android 12 pozwoli zrezygnować z trackingu aplikacji

Google podobno planuje iść w ślady Apple i iOS 14.5, pozwalając użytkownikom Androida zrezygnować z bycia śledzonym przez aplikacje, które pobierają ze sklepu Google Play.

Użytkownicy Androida 12 będą mogli ograniczyć systemowe śledzenie reklam lub ręcznie zresetować swój identyfikator reklamowy, aby ograniczyć bycie śledzonym podczas korzystania ze swojego urządzenia. To nowe ustawienie pozwoli także zrezygnować z wszelkich alternatywnych identyfikatorów urządzeń, których deweloperzy również mogą używać do śledzenia aktywności w różnych aplikacjach.

Google ogłosił zmianę polityki Sklepu Play w e-mailu do deweloperów. Ci, którzy próbują uzyskać dostęp do identyfikatorów reklamowych od użytkowników, którzy zrezygnowali, będą widzieć tylko "ciąg zer" zamiast wyraźnego identyfikatora numerycznego. W przeciwieństwie do iOS 14.5, nie jest jasne, czy funkcja śledzenia będzie włączona domyślnie. Prawdopodobnie dostaniemy odpowiedzi w momencie oficjalnej premiery systemu.

W ramach aktualizacji usług Google Play pod koniec 2021 roku, identyfikator reklamowy zostanie usunięty, gdy użytkownik zrezygnuje z personalizacji za pomocą identyfikatora reklamowego w Ustawieniach systemu Android. Wszelkie próby uzyskania dostępu do identyfikatora otrzymają ciąg zer zamiast identyfikatora. Aby pomóc deweloperom i dostawcom usług reklamowych/analitycznych w wysiłkach na rzecz zgodności i poszanowania wyboru użytkownika, będą oni mogli otrzymywać powiadomienia dotyczące preferencji rezygnacji. Dodatkowo, aplikacje kierowane na Androida 12 będą musiały zadeklarować normalne pozwolenie na usługi Google Play w pliku manifestu.

Google ciężko pracuje, aby zmienić opinię na swój temat, dotyczącą tego, jak podchodzi do prywatności użytkowników. Firma dodała garść dodatkowych opcji kontroli prywatności w ciągu ostatnich lat, ale z Apple - które używa prywatności jako kluczowy punkt sprzedaży dla swoich urządzeń -, Google co raz częściej musi reagować. Jedną z odpowiedzi było niedawne ogłoszenie nowej sekcji bezpieczeństwa - prywatność wyraźnie stała się główną inicjatywą całej firmy.