Android 12 przyszłością składanych telefonów

Google zamierza wprowadzić nowe funkcje do Androida, a programiści pracują nad tym, aby system działał na składanych urządzeniach mobilnych.

Na rynku nie ma zbyt wielu składanych urządzeń, ale Google z pewnością chciałoby w nich przodować. Współpracowało już z Samsungiem przy Galaxy Z Flip, a teraz chce rozszerzyć działanie na urządzenia z większymi ekranami. To ciekawe, bo Android w czystej postaci nadal średnio radzi sobie z obsługą tabletów.

Choć niektóre z zapowiedzianych funkcji powinny pojawić się już dawno temu, jak na przykład możliwość sterowania panelem przez klawiaturę i myszkę, jesteśmy ciekawi rezultatów. Google na pewno zaktualizuje komponenty interfejsu użytkownika, aby zmieniały rozmiar i dopasowywały się bez względu na wielkość urządzenia i jego ekranu.

Z nowości w Androidzie, na ekranach składanych tabletów zapowiedziano uruchamianie dwóch aplikacji obok siebie i możliwość przeciągania oraz upuszczania zawartości między nimi. System będzie starał się również uwzględnić zagięcia tak, aby wszystkie treści były doskonale widoczne i nie chowały się w miejscach zawiasów.

To zdecydowanie dobra wiadomość, że Google pracuje nad nowymi możliwościami jeszcze przed pojawieniem się nowych składanych urządzeń. Może to przyspieszyć ich ukazanie się i zachęcić producentów do produkcji. Nowoczesny, działający system będzie już na nich czekał.

Źródło: slashgear.com