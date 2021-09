Android 12 to za mało! Google wprowadzi Androida 12.1

Google nie wydało jeszcze Androida 12, a my już poznaliśmy szczegóły dotyczące kolejnej wersji systemu operacyjnego. Okazuje się, że na Androida 13 możemy poczekać nieco dłużej.

Google od kilku miesięcy intensywnie pracuje nad Androidem 12. Wszystko wskazuje na to, że finalna wersja oprogramowania zostanie udostępniona jeszcze w tym miesiącu.

Android 12 Źródło: google.com

W międzyczasie do sieci trafiły pierwsze informacje dotyczące kolejnej wersji systemu operacyjnego. Wszystko wskazuje na to, że Google może powrócić do dawnego harmonogramu wydawniczego i Android 12 dostanie sporą aktualizację rozwojową. Na rynku w połowie cyklu życia Androida 12 powinna pojawić się nowa wersja systemu - Android 12.1.

Android 12 to jedna z większych aktualizacji, która wprowadza między innymi nowy język stylistyczny Material You i wiele opcji z zakresu prywatności i ochrony danych użytkowników.

Nadchodzące wydanie systemu operacyjnego miało zostać zastąpione w 2022 roku przez Androida 13, który otrzymał już nazwę kodową Tiramisu. Tymczasem okazuje się, że przed wydaniem na rynek tej wersji systemu operacyjnego część smartfonów otrzyma aktualizację do Androida 12.1. Użytkownik portalu XDA o nicku luca020400 odkrył, że poziom API Androida 13 oznaczono jako API 33. Tymczasem Android 12 posiada API 31. Oznacza to, że pomiędzy tymi wydaniami na rynku powinien pojawić się jeszcze jeden system operacyjny pomiędzy Androidem 12, a Androidem 13.

Odkryto również, że Google oznaczyło system operacyjny jako Snow Cone v2, co sugeruje, że Android 12 w przyszłości dostanie aktualizację rozwojową.

Dotychczas każda zmiana poziomu API w Androidzie oznaczała wydanie nowej wersji systemu operacyjnego. Ostatni raz Google wydało "małą" aktualizację rozwojową w 2017 roku. Mowa o zmianie z Androida 8.0 Oreo na Androida 8.1 Oreo.

W chwili obecnej nie znamy szczegółów dotyczących Androida 12.1. Oprogramowanie powinno pojawić się na rynku w okolicach maja 2022 roku.

