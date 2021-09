Android 12 usprawni obsługę składanych smartfonów

Najnowsze informacje na temat Androida 12 wskazują na to, że Google może pracować nad nowym, składanym modelem swojego smartfona - Pixelem Fold.

Według dokumentu przejrzanego przez redakcję XDA-Developers, następna duża aktualizacja do Androida ma pojawić się już 4 października. Będzie to największa aktualizacja tego systemu od lat, przynosząca zupełnie nowy design, motywy, tryb obsługi jednej ręki i wiele więcej.

Ze względu na to, jak obszerna jest to aktualizacja, Google najprawdopodobniej zabrakło czasu, aby dodać wszystkie planowane funkcje jednocześnie. Niedawno dowiedzieliśmy się, że następne wydanie Androida może być kluczowe i teraz mamy na ten temat o wiele więcej informacji.

Źródło: Mishaal Rahman / XDA-Developers

Redakcja XDA-Developers odkryła kilka ciekawych rzeczy na temat nadchodzącej aktualizacji do Androida 12, która najprawdopodobniej będzie nazwa Android 12.1. Na ten moment nie znamy pełnego zakresu planowanych funkcji, ale możliwe jest, że większość z nich (jeśli nie wszystkie) ma na celu poprawę doświadczenia płynącego z użytkowania składanych smartfonów. Jest również możliwe, że jest to ruch w celu przygotowania się do wydania składanego telefonu Pixel Fold.

we wcześniejszych wersjach beta Androida 12, zauważono także zadokowaną funkcję paska zadań, a także znaleziono dotyczący tego samouczek, który podpowiada, jak pasek zadań będzie się zachowywać.

W domyślnym ustawieniu, pasek ten pozostanie otwarty na ekranie głównym oraz gdy zostanie zainicjowany widok podzielonego. Schowa się jednak po otwarciu aplikacji na pełnym ekranie.

Kod systemu opisuje zoptymalizowane animacje podczas składania i rozkładania ekranu oraz przedstawia obraz rozłożonego telefonu prezentujący pasek zadań. Interesujące jest to, że obraz pokazuje dwie oddzielne instancje przeglądarki Google Chrome, stąd możemy zobaczyć wsparcie dla ulepszonego multitaskingu w Androidzie 12.