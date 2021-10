Android 12 w wersji beta powróci w grudniu, aby przetestować najnowsze funkcje

Google poinformowało o wprowadzeniu możliwości kontynuowania otrzymywania aktualizacji Androida 12 w wersji beta.

Wraz z ogłoszeniem Pixela 6 we wtorek, Android 12 Beta został zaktualizowany do stabilnego wydania na urządzeniach z tej serii. Normalnie oznaczałoby to koniec tego programu i oczekiwanie na uruchomienie bety Androida 13 w przyszłym roku, ale począwszy od Androida 12, program Beta będzie kontynuowany nawet po jego wydaniu. Ogłoszenie to pojawiło się na forum Reddit, a jego autorem jest Oficjalne konto Google.

Zasadniczo, jeśli nadal jesteś zapisany do bety Androida 12 na urządzeniu Pixel, otrzymasz przyszły build w grudniu tego roku. Te aktualizacje będą miały na celu testowanie nowych funkcji, poprawek błędów i innych optymalizacji, zanim zostaną wydane w stabilnych wersjach systemu. W poście na forum Reddit czytamy:

Co dalej z programem Android 12 Beta? Masz teraz możliwość kontynuowania programu beta na swoim urządzeniu (urządzeniach) Pixel i otrzymywania bieżących aktualizacji przedpremierowych Androida 12, w tym dodatków, poprawek błędów oraz ulepszeń stabilności i wydajności przed publicznym wydaniem, które rozpocznie się w grudniu. Ważne: Jeśli wolisz opuścić program beta dla Pixeli i powrócić do publicznej stabilnej ścieżki Androida 12, masz możliwość wypisania się z programu bez wymazywania urządzenia. Proszę zaktualizować i zainstalować dzisiejsze oficjalne wydanie, a następnie wypisać się z programu do 1 grudnia, zanim pojawi się kolejna aktualizacja beta. To zapewni, że wasze urządzenie nie zostanie wymazane podczas rezygnacji. Jeśli nie podejmiesz żadnych działań i zachowasz swoje urządzenie Pixel zapisane do programu beta, automatycznie otrzymasz kolejne aktualizacje beta Androida 12, począwszy od grudnia. Jeśli zrezygnujesz z programu po zainstalowaniu grudniowej aktualizacji beta, wszystkie dane użytkownika na urządzeniu zostaną wymazane zgodnie ze zwykłymi wytycznymi programu.

Jeśli jesteś zarejestrowany do tego programu i chcesz się wypisać, musisz to zrobić (i wykonać towarzyszącą OTA) przed grudniową aktualizacją. Jeśli nie, będziesz musiał przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, aby powrócić do stabilnego wydania.

Udaj się do strony Google Android Beta, aby zapisać się / wypisać się z programu. Upewnij się, że jesteś zalogowany na konto Google powiązane ze swoim telefonem.