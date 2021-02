Android 12 - widget konwersacji sprawi, że zapomnisz o aplikacji do SMS

Google przygotowuje nowy widget konwersacji. Obecnie rozwiazanie jest we wstępnej fazie rozwoju, ale w wakacje pojawi się w finalnej wersji Androida 12.

Wracamy do Was z kolejnymi nowościami dotyczącymi zaprezentowanego niedawno Androida 12. Obecnie deweloperzy gruntownie badają pierwszą wersję Androida 12 Developer Preview posiadającą mnóstwo nowości, którymi nie pochwaliło się Google.

Google Pixel 5 - pierwszy smartfon, który otrzyma Androida 12

Portal XDA-Developers dotarł do nowego widgetu konwersacji, który spowoduje, że przestaniemy korzystać z aplikacji do obsługi SMSów.

Kieron Quinn z XDA-Developers, który zajmuje się inżynierią odwrotną dotarł do nowego widgetu o nazwie People Space. Obecnie rozwiązanie to jest we wstępnej fazie rozwoju, ale Quinn przekazuje, że widget jest już w stanie pokazywać najnowsze wiadomości z czatów w aplikacji Wiadomości Google. W chwili obecnie rozwiązanie nie wyświetla całego widoku konwersacji i nie współpracuje z aplikacjami firm trzecich takimi, jak Facebook Messenger czy WhatsApp.

Google umożliwi dodanie kilku widgetów People Space do ekranu domowego, aby w jednym momencie śledzić kilka konwersacji SMS/MMS oraz w popularnych komunikatorach sieciowych. Dodatkowo całość wyświetli nieodebrane połączenia oraz wydarzenia z naszego kalendarza.

Wewnętrzne dokumenty Google zakładają, że w finalnej wersji People Space zostanie zintegrowane z popularnymi usługami firm trzecich. Całość powinna trafić na każde urządzenie pracujące pod kontrolą Androida 12.

Więcej informacji o Androidzie 12 znajdziesz tutaj.

Nadal korzystasz z Androida 10? Sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację do Androida 11.

Źródło: androidpolice.com