Android 12 wprowadza natywne profile klonowania aplikacji!

Android 12 jest już oficjalnie wprowadzony, ale niektóre nowe szczegóły pojawiły się za pośrednictwem oficjalnego Android 12 Compatibility Definition Document (CDD), który ujawnia nową funkcję natywną klon aplikacji dla użytkowników smartfonów z serii Pixel. Funkcja ta pozwala użytkownikom mieć oddzielne instancje tej samej aplikacji.

I've been giving the Android 12 CDD a *very* thorough read, and I just discovered something quite interesting.



Looks like Android 12 quietly added a new profile type called "Clone." Android seems to finally natively add app cloning support, without the weird work profile hack!