Android 12 wykorzysta funkcję znaną z PS5! O co chodzi?

Nowe rozwiązanie, które pojawi się w systemie Android 12 z pewnością ucieszy mobilnych graczy.

Większość z graczy korzystających z konsol Sony zapewne doskonale zna tą funkcję. Mówimy tutaj o możliwości rozpoczęcia rozgrywki w grze, która wciąż jest pobierana na nasze urządzenie.

Nie tak dawno temu odbyła się konferencja Google poświęcona produkcji gier mobilnych. Jednym z jej głównych punktów była nowa funkcja dostępna w Sklepie Play o nazwie Play as you download, czyli graj w trakcie pobierania. Pojawi się ona w systemie Android 12. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy mogli przetestować nową grę, w momencie, w którym nasz smartfon wciąż pobiera jej pliki. Pozwoli nam to na szybkie sprawdzenie danego tytułu i ewentualne przerwanie pobierania i instalacji, jeżeli nie przypadnie on nam do gustu.

Oczywiście takie rozwiązanie nie zawsze się sprawdzi. Przy obecnych prędkościach pobierania danych i niewielkim rozmiarze większości gier zwyczajnie nie będzie nam się to opłacać. Z pewnością jest to ciekawa opcja w momencie, w którym decydujemy się na sprawdzenie tytułów o nieco większym rozmiarze, lub jeżeli pobieramy kilka gier jednocześnie.

Google chce w ten sposób skrócić czas, jaki gracze spędzają czekając na to, aż gra zostanie pobrana i zainstalowana i poprawić odczucia graczy podczas korzystania ze Sklepu Play.

Na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5 musimy pobrać i zainstalować jedynie część gry, abyśmy mogli ją uruchomić i zagrać w zainstalowany już fragment. Możemy więc zakładać, że funkcja Play as you download będzie działała w ten sam, lub bardzo podobny sposób. Google zapewnia, że skróci to czas oczekiwania na rozgrywkę co najmniej o połowę. Może to być użyteczne osobom ze słabym połączeniem sieciowym.

Innym z ogłoszonych dodatków jest nowe rozwijane menu, w którym gracze będą mogli zoptymalizować działanie swojego urządzenia w trakcie gry. Takie rozwiązanie nie jest niczym nowym i wielu producentów, jak choćby Vivo wprowadziło już tego typu tryby w swoich smartfonach. Google dopiero teraz decyduje się jednak na wprowadzenie go w smartfonach Google Pixel.

Oczywiście funkcja Play as you download nie jest obowiązkowa dla wszystkich tytułów i deweloperów w Sklepie Play. Każdy z nich będzie musiał samodzielnie wyrazić na nią zgodę, jednak możemy zakładać, że w większości przypadków będzie to możliwe.